Dha istanbul bülteni - 3

ERDOĞAN: ABD İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK GİBİ BİR ARZUMUZ YOK (1)

Harun UYANIK/ İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 74. Birlemiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD seyahati öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yaptığı açıklamasında "Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda Birleşmiş Milletler'in gündeminde yer alan uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin temel meselelere dair görüşlerimizi dile getireceğiz" dedi. Erdoğan, "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim" şeklinde konuştu.

"YPG/PKK GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERDİKLERİ DESTEK APAÇIK ORTADADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette ABD malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz, uzun yıllar bu stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Biz şu anda da aynı noktadayız. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/PKK gibi terör örgütlerine verdikleri destek apaçık ortadadır" diye konuştu.

"BUNA BİR ÇADIR TERÖR ÖRGÜTÜ DE DİYEBİLİRİZ"

Erdoğan, "Şu anda bölgede zaten DEAŞ adeta yok noktasına gelmiş vaziyette. Şimdi ise bir uydurma örgüt çıkarıldı. Açılımı Suriye Demokratik Güçleri. Yani SDG. Aslında bu bir aldatmaca. Yani bir kılıf bu. Bunun da PYD ve YPG'den hirbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den patriot alımıyla ilgili "Bu, masadan kalkmış bir konu değil" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikası açıklamalarıyla ilgili, "Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma ve satma, böyle bir şey olmadığını söylüyor" dedi.



Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın açıklamaları

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2- NESLİCAN TAY'IN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI (2)



Ruken KADIOĞLU- Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul, DHA - KANSERE karşı mücadelesiyle milyonlara umut olan Neslican Tay (21)'ın cenazesi hayatını kaybettiği hastaneden alındı

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Twitter'da binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düştü. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Psikoloji bölümü öğrencisi olan Tay'ın ailesi gözyaşları içinde hastaneden cenazesini alarak, otobüsle memleketi Rize'ye doğru yola çıktı. Neslican'ın ailesinin güçlükle ayakta durduğu görüldü.

"NESLİHAN BACAĞININ YANINA GÖMÜLECEK"

Neslican Tay'ın dayısı Ömer Yazıcı yaptığı açıklamada, "Bu süreçte bizi bırakmayan yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, varolsunlar. Neslican'ı dün gece kaybettik. Ama Neslican'ın bedenini kaybettik. Neslican'ın ruhu ve başlattığı savaş, başlattığı mücadeleyi miras olarak vasiyet olarak kabul ettik. Devam ediyoruz, devam ettireceğiz" dedi.

Yazıcı, "Bu konuda Türkiye'deki bu hastalıkla mücadele eden bütün herkese vermiş olduğu umudu ayakta tutmak için Neslican'ın ruhunu yaşatacağız, yaşatmaya devam edeceğiz. Bu konuda gerek sosyal medyadaki takipçi dostlarımız olsun, gerek buradaki arkadaşlarımız olsun gerek basında görevli arkadaşlarımız olsun, herkesin elinden geleni yapacağını biliyoruz. Neslican'ın bize bırakmış olduğu mücadelenin mirasını yaşatacağız. Neslican'ın sadece bedenini kaybettik. Neslican son nefesine kadar savaştı. Bunu çok rahatlıkla sürekli yanında olan birisi olarak söylüyorum. Bunun anlamı şu, bıkmadı, bırakmadı, salmadı belki onun yerinde bizler olsaydık çok daha erken pes ederdik. Etmedi. Neslican'ı kaybetmedik, Neslican'ın sadece bedenini kaybettik. Ruhu yaşayacak, bizimle. Birazdan gideceğiz. Neslican'ın annesinin ve kendisinin istediği bir şey vardı. Biz iki sene evvel, Neslican'ın bacağını kestiğimiz zaman bacağını bırakmamıştık hastanede. Onu memleketimizde, Rize'de gömmüştük. Cenazesini de bacağının yanına, bedenini bütünleştireceğiz orada. Cenazesi Rize'de olacak. Yarın Rize Sahil Camii'nde öğlenden sonra cenaze namazını kılıp aile kabristanımıza defnedeceğiz" ifadelerini kullandı

KESİNLİKLE MİRAS KALDI"

Aileye baş sağlığı dilemeye hastaneye gelen Haluk Levent ise hastane çıkışı, "Arkadaşlar hepimizin başı sağ olsun. Az sonra otobüsümüz gelecek ve Rize'ye doğru hareket edilecek. Aileyi toparladık. Kesinlikle miras kaldı. Bunu hepimiz biliyoruz. O bu mücadelenin neferiydi. 'Ben en azından savaşarak kaybederim' diyen bir kızımızdı. Hepimizin başı sağ olsun. Diyebilecek bir şey yok. Çok üzgünüz. Bundan sonra onun anısını en güzel şekilde yaşatmaya çalışacağız. " dedi.

Neslican Tay'ın cenazesi yarın öğlen Rize Sahil Merkez Camii'nden kaldırılacak.

Görüntü dökümü:

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Neslican Tay'ın dayısı Ömer Yazıcı açıklamasından görüntü

-Haluk Levent açıklamasından görüntü

-Ailenin görüntüleri

-Genel ve Detaylar

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3 - HAVA KİRLİLİĞİ ANNE KARNINA KADAR ULAŞTI



Haber- Kamera: Özlem YURTÇU KARABULUT- Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Polat, dünyada ilk kez hava kirliliğinin anne karnındaki bebek üzerindeki etkilerinin, 'insan üzerinde' yapılan çalışmalarla gösterildiğini söyledi. Doç. Dr. Polat, "Nature Dergisi'nde yeni yayımlanan ve Belçikalı bilim insanları tarafından 28 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, plasentanın (bebeğin eşi) fetal yüzünde karbon partikülleri bulunmuş. Bu inceleme, 12 ila 31 hafta arasında spontan olarak sonlanan gebelerin plasentasından yapılmış. Bu, yeni bir bulgu; insan üzerinde ilk defa saptanıyor ve çok önemliö dedi.

Dünyanın en saygın tıp yayınlarından biri olan Nature Communications'da yer alan çalışma, bir nedenle gebeliği sonlanmış 28 anne adayından, kaybedilen bebeklerden ve anne ile fetüse ait iki dolaşım sistemini birbirinden ayıran organ olan plasentadan örnekler alınarak yapıldı. İncelemelerde, plesentanın bebeğe bakan yüzünde havada bulunan karbon partiküllerine rastlandı. Hava kirliliğinin gebelik üzerindeki etkilerinin çoktan beridir bilindiğini ve bu yöndeki çalışmaların en çok Çin'de yapıldığını anlatan Doç. Dr. İbrahim Polat, "Hava kirliliğinin gebelikte daha çok fetüs üzerine etkileri olur. Erken doğumlar, gelişme geriliği ve düşük doğum ağırlıklı çocuklara neden olduğu biliniyor. Ama bugüne kadar bunun mekanizması ortaya konulamamıştıö dedi.

ANNEYİ AYRI, BEBEĞİ AYRI ETKİLİYOR

Kirli havadaki zararlı maddelerin anneye veya bebeğe ayrı ayrı etkileri olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Polat, "Bu mekanizmalardan birincisi, hava kirliliğinden dolayı annenin akciğerlerinden plasentaya giren partiküllerin inflamasyon etkisi yaratması. İkincisi de doğrudan plasenta yoluyla fetüse geçmesi. Bugüne kadar yapılan çalışmalar daha çok in-vitro dediğimiz, yani dışarıda yapılan tetkikler veya hayvanlar üzerinde yapılan tetkiklerden alınan sonuçlara dayanıyordu. Burada, hava kirliliğinden dolayı annenin solunumuyla alınan karbon molekülleri, plesantanın fetal yüzünde gösterilmiş. Erken veya term'de (zamanında) doğan bebeklerin plesentaları alınmış, anne ve bebek tarafında biyopsiler yapılmış ve burada gösterilmiş. Bunun üzerine de bu partiküllerin inflamasyon etkisi yanında, çocuğa plasenta vasıtasıyla geçerek doğrudan etki yapabileceği belirtilmiş" diye konuştu.

ZEKA GERİLİĞİNE BİLE NEDEN OLABİLİR

Çocuk ölümlerinden sonra otopsilerde yapılan çalışmalarda beynin frontal (ön) lobunda bu partiküllere rastlandığını belirten Doç. Dr. Polat, "Eğer gebeliğin erken döneminde anne adayı bu tür partiküllere maruz kalırsa, bebekte kognitif, yani zeka fonksiyonları üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Yine gelişme geriliği, erken doğuma bağlı düşük doğum ağırlığı gibi olumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Anne üzerinde ise düşük ve erken doğum- ki bu erken doğum aynı zamanda fetüsü/bebeği de etkiler- riski yaratıyor. Bu etkiler, doğrudan erken gebelik döneminde ise düşük, daha sonraki haftalarda ise erken doğuma yol açabilirö şeklinde konuştu.

CADDE ÜZERİNDEKİ EVLERDEN KAÇININ

Anne adaylarının havası kirli ortamlardan uzak durması gerektiğini anlatan Doç. Dr. Polat, sözlerini şöyle tamamladı: "Çünkü bu etki ortamdaki moleküller nedeniyle oluyor. Özellikle son çalışmada karbon molekülleri üzerinde çalışılmış. Ancak diğer nanopartiküller de etkili. Dolayısıyla her çeşit kirli ortamdan, sigara içilen ortamdan, kirli havanın bulunduğu şehirlerden uzak durması gebeler için daha iyi olacaktır. Egzoz da şehirde kirlilik yaptığı için, karbon molekülleri salındığı için, özellikle, mesela cadde üzerlerindeki evlerden uzak durması öneriliyor gebelerin. Karbon molekülleri egzoz dumanından dolayı caddedeki evler üzerinde daha etkili."

Görüntü dökümü:

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Arşiv görüntüsü(hava kirliliği)

Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Polat röportaj

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4- DENİZDEN, MATKAP, DARBUKA, ELEKTRİKLİ ISITICI ÇIKTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul, - KADIKÖY İskelesi'nde "Dünya Temizlik Günü" kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ işbirliğiyle dalgıçlarca su altı temizliği yaptı. 3 dalgıç su altında temizlik yapmak için denize dalarken, daha önce denizden çıkartılan atıklar ise sergilendi.

Kadıköy İskelesi'nde Dünya Temizlik Günü çerçevesinde dalgıçlar dip temizliği yaptı. Dalgıçların 2 saat süren dip temizliğinde denizden çok sayıda şişe, matkap, kablo, elektrikli ısıtıcı, darbuka ve teneke kutu parçaları ve otomobil lastikleri çıktı. Dalgıçların su altında temizlik yapmak için denize dalarken, daha önce denizden çıkartılanlar ise sergilendi. Vatandaşlar denizden çıkanları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İBB Deniz Hizmetleri Müdür Yardımcısı Hasan Mısır, çalışmalarla ilgili olarak, Dünya Temizlik Günü'nü kutladıklarını belirtti. Mısır, bu kapsamda Kadıköy Meydanı'nda deniz temizliği faaliyetleri yürüttüklerini, farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek amacıyla deniz dibinde çıkardıkları atıkları da sergilediklerini belirtti. Bugünün önemli birgün olduğunu vurgulayan Mısır, vatandaşların deniz dibindeki kirliliği çok göremediğini, asıl kirliliğin orada olduğunu, görünmeyen kirliliği büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

Denizden çıkartılan materyallerin sergisi gün boyunca Kadıköy İskelesi'nin yanında sergilenmeye devam edecek.

Görüntü Dökümü:

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-Sergiden görüntü

-Dalgıçların denize girmesi

-Denizdeki çöplerin çıkarılması

-Denizden çıkan lastik, darbuka, elektrikli ısıtıcı,vb..

-Vatandaşların denizden çıkanları izlemesi

-Vatandaşlar ile röp

-Mısır'ın açıklaması

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5- GAZİOSMANPAŞA'DA OTEL İNŞAATINDA YANGIN

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - GAZİOSMANPAŞA'da 14 katlı otel inşaatının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 12.30 sıralarında Merkez Mahallesi Ali Bey Galip Caddesi'nde bulunan otel inşaatının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ve zabıta ekipleride müdahale sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-Detaylar

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6 - MALTEPE'DE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN GENÇ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA

Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki Akın B. adliyeye sevk edildi

Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde Yusuf B. ile oğlu 17 yaşındaki Akın B. arasında kavga çıktı. Akın B. babası Yusuf B.'yi başından ve kalbinden 5 defa bıçakladı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından Akın B. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Akın B.'nin polis merkezindeki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis merkezinden görüntü

-Zanlının çıkışı

-Polis otosuna binmesi

-Soruları cevapsız bırakması

///////////GECE GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-Olay yeri

-Binanın önünde toplanan kalabalık

-Sağlık ve Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması

-Cenazenin çıkışı ve aracına konulması

-Üst komşusuyla röp.

-Ölen kişinin kız kardeşinin sinir krizi geçirmesi

-Yusuf B.'nin fotoğrafı

-Genel ve detaylar



