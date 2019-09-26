Dha istanbul bülteni-3

Yaşıtları okuldayken o İstanbul sokaklarında çiçek satıyorKüçük kız çocuğu günün yorgunluğu ile metrobüste uyuya kaldı, son durakta bile uyanmadı.Küçük kıza yolcular sahip çıkarak polise teslim etti.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, - METROBÜSTE kucağındaki çiçeğe sarılıp uyuyakalan küçük kızın görüntüsü yürekleri burktu. Bir yolcunun kucağında metrobüsten indirilen çocuk polis ekiplerine teslim edildi.

Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüste dün saat 22.00 sıraları. Elinde bir buket çiçek ve poşet olan 10 yaşlarındaki Suriyeli bir kız çocuğu Çağlayan durağında metrobüse bindi. Yaşıtları yarın okula gitmek için sıcak yataklarına girerken sokaklarda çalıştırıldığı tahmin edilen küçük kız günün yorgunluğuyla körük kısmında yere yattı. Burada uyumaya başlayan küçük kızı yerden kaldıran bir yolcu çocuğa kendi yerini verdi. Küçük kız koltukta derin uykuya daldı. Son durağa gelindiğinde küçük kız çocuğu uyanmadı. Güçlükle uyandırılan çocuk için bir yolcu, polisi arayarak yardım istedi. Son durağa gelindiğinde küçük çocuğu kucağında metrobüsten indiren yolcuya diğer yolcular da yardım etti. Durakta bir koltuğa oturtulan kız çocuğu burada da uyuyakaldı. Yolcular polis ekipleri gelene kadar küçük kızın başından bir an olsun ayrılmadı.

"BÜTÜN ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM"

Küçük kızı kucağında taşıyan Kerem Suna, "Uyurken gördüm başına kötü şeyler de gelebilirdi. Ben de bir babayım kız erkek fark etmez bütün çocuklara sahip çıkmamız lazım. Uykulu halde belli ki çalıştırılmış bir çocuk. Hepimizin duyarlı olması lazım. Kucağıma aldım indirdim" dedi. Metrobüste uyuyakalan küçük kız durağa gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerinin ise ilerleyen saatlerde aileye ulaşarak çocuğu teslim ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Uyuyan çocuktan görüntü

-Yolcunun polisi araması

-Yolcunun kucağında çocuğu indirmesi

-Diğer yolculardan görüntü

-Polisin çocuğu teslim alması

-Genel ve detaylar

26.09.2019 - 13.03 - Haber Kodu : 190926108_

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(Havadan görüntülerle)

2-BOĞAZ'DA KAÇAK MİDYE AVCILARINA OPERASYON... DENİZ ALTINDAKİ YAŞAMA BÜYÜK ZARAR VERİYORLAR

Ali AKSOYER- Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, İSTANBUL Boğazı'nda belirlenen alanlar dışında tekneleriyle kaçak midye avlayanlar, Deniz Polisi ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda yakalandı. Kaçak avcıların kullandıkları "kaska" adlı aletle Boğaz'daki canlı yaşamına büyük zarar verdikleri belirlendi.

Deniz Limanları Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, İstanbul Boğazı'nda kaçak olarak midye avlayan tekneler, polis tarafından tek tek tespit edildi. Deniz Polisi ekipleri, Boğaz'da avlanma yapan teknelere 'dur' ihtarında bulundu ve tespit edilen 3 tekne Beylerbeyi Sahili'ne getirildi. Teknelerde bulunan kişilerin kimlik kontrolleri polis ekipleri tarafından yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de cezai işlem uygulandı.

TEKNEDE GİZLENMİŞ MİDYE ÇUVALLARI

İstanbul Boğazı'nda yakalanıp Beylerbeyi Sahili'ne yanaştırılan bir teknede gizlenmiş halde çok sayıda çuval içinde midye bulundu. Çuvallar, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde gizlendiği yerden çıkartıldı. Ekipler tarafından, teknelerde bulunan 'Kara Kıllı Midye' olarak tabir edilen midyelerin, canlı olup olmadığı kontrol edildikten sonra, canlı olduğu tespit edilen toplam 2 ton midye, Deniz Polisi ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gözetiminde teknede bulunan kişiler tarafından kova ve küreklerle tekrar denize döküldü.

KAÇAK MİDYE AVCILARINA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Polis tarafından kaçak midye avladığı tespit edilen 3 teknede bulunan 10 kişiye İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu uyarınca kaçak avlanma yapan her bir kişiye 1635 lira para cezası kesildi.

BALIK YATAKLARINI BOZUYORLAR

Kaçak midye avcıları, teknelerinde midye toplamak için kullandıkları ve 'Kaska' ismini verdikleri avlanma aracıyla denizin dibini kazıyor, balık yataklarını bozuyorlar.

Beylerbeyi Sahili'nde olta balıkçılığı yapan Niyazi Yılmaz, "Balık yataklarını bozuyorlar, kazıyorlar. Burada balık durmuyor. Biz de tabii bu arada balık tutamıyoruz. Acemiler olsun, bizim gibi balıkçılar olsun. Balık azaldı, tutulamıyor. Biz de mağduruz. Onlara bir an evvel gerekli işlemlerin yapılmasını rica ediyoruz.ö dedi. Bir başka olta balıkçısı ise "Güzel midye yatakları vardır, içinde büyükleri var küçükleri var. Bunlar komple aldıkları için midyeyi olduğu gibi temizliyorlar. Küçüğü, büyüğü, irisi hepsi alınıyor. Gelişmiş büyük midyelerin yanı sıra daha oluşacak, gelişmemiş midyeleri komple kazıyorlar.ö diye konuştu.

Beylerbeyi Sahili'nde yapılan kaçak midye operasyonu bazı turistler tarafından da ilgiyle izlendi.



Görüntü Dökümü

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Operasyon anları

-Teknelerin görüntüsü

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Muhabir anons

-Deniz polislerinin tekneleri uyarması

-Teknedeki kişilerin kimliklerinin alınması

-Saklanmış midye torbalarının çıkartılması

-Teknedeki midyeler

-Balıkçılar ile röp

-Teknede avlanmada kullanılan kaska

-Midyenin açılması

-Canlı midye

-Midyelerin tekneden denize dökülmesi

-Genel ve detay

26.09.2019 - 12.09 - Haber Kodu : 190926083

26.09.2019 - 12.15- Haber Kodu : 190926084

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3- BAŞAKŞEHİR'DEKİ 'YARIM ÇİZGİLİ YAYA GEÇİDİ'NE KASİSLİ ÖNLEM

- Kaza haberlerinin gündeme gelmesi üzerine bu sabah çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,- BAŞAKŞEHİR Kayaşehir Mahallesi'de sık sık kazalarla gündeme gelen ve bölge sakinlerinin de şikayetçi olduğu Ulubatlı Hasan Caddesi'nde çalışma başlatıldı. Belediye yoldan geçen araçların hızını düşürmek için yola kasis yapıyor.

Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde bulunan ve üzerinde sık sık kazaların meydana geldiği Ulubatlı Hasan Caddesi, çevrede yaşayanları uzun süredir tedirgin ediyor. Yama yapılması nedeniyle yarım çizgili yaya geçidinin bulunduğu caddede kazalarla gündeme gelmesi üzerine bugün çalışma başlatıldı. Başakşehir Belediyesi vatandaşların tepkilerini dikkate alarak araçların hızını düşürmek için kasis çalışması yapıyor. Yaya geçidine yakın bir noktaya yapılan kasisler ile kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmanın faydalı olacağını söyledi. Okula gitmek için durakta bekleyen ve her gün yaya geçidini kullanan Hanife Ok, "Araçlar çok hızlı geliyor ve kaza olma olasılığı çok yüksek. Sık sık kazaların meydana geldiğini duydum. Biraz daha yukarı yapılsa daha iyi olur, çok faydalı olacağını düşünüyorum." dedi. Okula gitmek için yaya geçidini kullanan va araçların hızlı olmasından şikayetçi olan öğrenci Sefa Fırat ise, "Karşıdan karşıya geçerken zorlanıyorum çünkü yavaşlamıyor hiçbir araç. Tümsek yapıldıktan sonra yavaşlayacaklar mı bilmiyorum, yapıldıktan sonra göreceğim bunu. Yine de bizim için iyi olmuş" dedi.

Görüntü dökümü

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Çalışmalardan detaylar

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-Kasis çalışması

-Kasis yapılacak bölgenin kazılması

-İş makinelerinden görüntü

-Vatandaş röportajları

-Drone görüntüsü

-ARŞİV görüntüler

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4- TUZLA'DA FABRİKA ÇATISINDA YANGIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA

Tuzla'da fabrikanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 12.00 sıralarında Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre ışıklandırma panosunda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

-Fabrikadan görüntü

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

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5- MÜJDAT GEZEN'İN BURHAN KUZU'YA HAKARET DAVASI; GEZEN'İN CEZALANDIRILMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, - Müjdat Gezen'in, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin (MGSM) kundaklanmasından sonra yaptığı basın açıklamasında eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, Müjdat Gezen'in suçu haksız fiil altında işlediğine karar vererek cezalandırılmasına yer olmadığına karar verdi.

İstanbul 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz sanık Müjdat Gezen, Gezen'in Avukatı Celal Ülgen ve müşteki Burhan Kuzu'nun Avukatı Cüneyd Gülcan katıldı. Gezen, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin ortalama 10 bin TL olduğunu beyan etti.

MÜJDAT GEZEN SAVUNMASINI YAPTI

Savunmasında, şikayetçi Burhan Kuzu'nun kendisine ettiği hakaretleri yeni öğrendiğini söyleyen Müjdat Gezen, "Ben bunu daha önce öğrenseydim cevabım daha ağır olabilirdi. Basın açıklaması yaptığım esnada bir soru üzerine müştekiyi kast ederek koyunlar, kuzularla işimiz olmadığını söyledim. Devamında kullandığım ve Kuzu'nun üstüne aldığı inek, öküz cümlelerini ise sözlü saldırıda bulunan diğer kişileri kast ederek kullandım. Bunun Kuzu ile alakası yok. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Müjdat Gezen'in Avukatı Celal Ülgen, müşteki Burhan Kuzu'nun fazla alınganlık gösterdiğini belirterek, "Hakaret kastıyla hüküm kurulacaksa karşılıklı hakaret var. TCK 129/3 gereği karşılıklı hakarette ceza verilmez" dedi.

Burhan Kuzu'nun Avukatı Cüneyd Gülcan, "Sanık savcılık ifadesinde ağzına geleni değil, aklına geleni söylüyorum demiştir. ve aklen de bilinçli hareket etmiştir. Burada karşılıklı hakaret yoktur. 75 yaşını geçen bir söz üstadının söylediği sözlerden pişmanlığını dile getirmesini beklerdim. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

'DOKUNULMAZLIK KİSVESİ ALTINA SIĞINIP AĞZINA GELENİ SÖYLÜYORLAR'

Tekrar söz alan Müjdat Gezen, "Burhan Kuzu bana yönelik sözleri karşısında pişmanlığını dile getirip özür dilemiş midir? Bunu merak ediyorum. Dokunulmazlık kisvesi altına sığınıp ağzına geleni söylüyorlar. Karşı tarafa 'bedel ödeyeceksin' diyorlar. Ama bu devirler bitti artık" dedi.

CEZALANDIRILMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, suçun haksız fiil altında gerçekleştiğini belirterek ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

'BU ABDÜLHAMİT ATATÜRK MESELESİDİR'

Duruşma sonrası yoğun ilgiyle karşılaşan ve hayranlarıyla fotoğraf çektiren Müjdat Gezen, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Burhan Kuzu'nun sözlerini biliyorsunuz değil mi? Ben sözlerini bilmiyordum. Bilseydim bu kadar kibar konuşmazdım. Adalet tecelli etti, mutluyuz. Ne diyelim? Bu mesele aslında Burhan Kuzu Müjdat Gezen meselesi değil, Abdülhamit Atatürk meselesidir" dedi.

Avukat Celal Ülgen ise, "Karşılıklı hakarete ilişkin maddenin uygulanmasını istemiştik. Ancak mahkeme hakimi bu sözleri söylemenizi gerektirecek haksız tahrik var dedi ve ceza uygulamadı" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Müjdat Gezen'in, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasından sonra yaptığı açıklamada eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği belirtiliyor. Burhan Kuzu'nun suç duyurusu üzerine hazırlanan iddianamede, Gezen'in, okulun kundaklanmasından sonra okulda yaptığı basın açıklamasında şikayetçiye hakaret ettiği belirtiliyor. İddianamede Gezen'in, "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Görüntü dökümü:

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-Gezen'in mahkeme çıkışı

-Açıklamaları

26.09.2019 - 11.33 - Haber Kodu : 190926061

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6-KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLİ KADININ TEHLİKELİ DANSI KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,

Kadıköy'de kadın sürücünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli dans kameralara yansıdı. Hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye düşüren sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntüler geçen pazartesi günü Kadıköy D-100 Karayolu, Uzunçayır mevkiinde kaydedildi. Motosikletli bir kadın, yoğun trafik içinde tehlikeli hareketler sergileyerek araçların arasında ilerledi. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoluna girerek dans etmeye başlayan kadın sürücü, motosiklet üzerinde ayağa kalktı. Kadın sürücü daha sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

-D-100 karayolunda ilerleyen kadın sürücü

-15 Temmuz şehitler köprüsü yolunda ilerleyen kadın sürücü

-sürücünün motosiklet üzerinde dans etmesi

-sürücünün motosiklet üzerinde ayağa kalkması

-sürücünün bir süre sonra gözden kaybolması

26.09.2019 - 11.55 - Haber Kodu : 190926076

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7- İSTANBUL'DA 4 İLÇEDEKİ TARİHİ ESER OPERASYONU KAMERADA

Çağatay KENARLI İSTANBUL,

İstanbul'da 4 ilçede yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Pontus Kralı Mithradates VI Eupator Dionysos dönemine ait 695 sikke ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta 4 ilçede tarihi eser kaçakçılığına yönelik 3 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, 695 sikke, metal haç, 3 ok ucu, 2 tane yaprak kabartmalı taş ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarları değerlendirerek Beykoz, Beyoğlu, Ümraniye ve Fatih'te tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri adreslere 3 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda M.G., M.K., M.K., S.E. ve R.K. yakalanarak gözaltına alınırken yaklaşık 2 bin 100 yıllık Pontus Kralı Mithradates VI Eupator Dionysos dönemine ait 695 sikke, metal haç, 3 ok ucu, 2 tane yaprak kabartmalı taş ele geçirildi. Ele geçirilen sikkelerin tarihi değerinin çok yüksek olduğu meblağ biçilemediği öğrenildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon

-Ekiplerin bir çantada arama yapması

-(Aktüel)

-Ele geçirilen malzemelerin sergisi

-Ele geçirilen sikkeler

-Genel ve detaylar

26.09.2019 - 12.00 - Haber Kodu : 190926080_