Dha istanbul bülteni-3

(Havadan görüntülerle)

2-BEYKOZ'DA TIR DEVRİLDİ(2)

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA

Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yol kenarında devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne istikametinde seyreden Murat Şibik yönetimindeki TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında devrildi. Kazayı fark eden diğer sürücüler durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Şibik ambulansla hastaneye kaldırıldı.Bir görgü tanığı "bariyerlere çarptıktan sonra aşağı yuvarlandı.TIR'da bir kişi vardı,yardım ettik biz de" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgli soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

Yaralıdan görüntü

Ambulansa konulması

Genel ve detaylar

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2- İSTANBUL'DA 'GAYBUBET EVİ' OPERASYONU

Çağatay KENARLI/-İSTANBUL'da 18 'gaybubet evine' düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi ve Yöneticisi olmak suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan bazı kişilerin, 'gaybubet evleri'nde saklandıklarını tespit etti. TEM ekipleri çalışmalarını bu evlere yoğunlaştırarak 14 kişinin 'gaybubet evleri'nde saklandığını belirledi. İl genelinde çeşitli ilçelerde bulunan 18 adrese gece saatlerinde TEM ekipleri, eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan baskınlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan bir adreste ise FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'yle bağlantısı bulunan 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 13 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

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3- İSTANBUL'UN "ACİL ULAŞIM YOLLARI" OTOPARKA DÖNÜŞTÜ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- İSTANBUL'un birçok ilçesinde doğal afet ve olağanüstü acil durumlar için "1 Derecede Acil Ulaşım Yolu" bulunuyor. 24 saat park yasağına rağmen bazı duyarsız sürücüler bu noktalara araçlarını park ederek adeta otoparka çevirmiş durumda

17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7.4'lük Marmara Depremi'nin ardından Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından İstanbul'daki birçok ilçedeki 562 cadde ve sokak '1.Derece Afet-Acil Ulaşım Yolu' ilan edilmişti. İstanbul'da iki gün önce yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte oluşan trafik yoğunluğu bu yolların işlerliğini yeniden gündeme getirdi.

İstanbul'daki acil ulaşım yolları duyarsız sürücülerin araçlarını park ettiği alanlar haline gelmiş durumda. Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Nüzhetiye Caddesi ve Nişantaşı Valikonağı Caddesi bu noktalardan yalnızca birkaçı. Sürücüler araçlarına park yeri bulamadıklarından şikayet ederken vatandaşlar ise acil ulaşım yollarına araçların park etmelerini doğru bulmuyor.

ARAÇLARIN OTOPARKA PARK ETMELERİ GEREKİR

Aracını acil ulaşım yoluna park eden sürücü, "Park halindeyim ama aracımın başındayım. Acil bir durum olsa aracımın başındayım yol veririm. Doğru bulmuyorum araçların otoparka park etmeleri gerekiyor. En tehlike anlarda nasıl cep telefonlarına ihtiyaç duyuyorsak ulaşıma da o derece ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle yollarında açık olması gerekli" dedi.

ARAÇLARA PARK YERİ BULMALARI LAZIM

Park yeri olmadığı için aracını park etmek zorunda kaldığını söyleyen başka bir sürücü ise, "Hastam var o yüzden burada durdum. Vatandaş trafikte bilinçli seyir halinde olursa hiçbir sıkıntı çıkmaz. Ben aracımdayım acil bir durum olduğunda zaten çıkarım ama burada araçlarını park edip giden sürücüler de var. Ülkede bir park sorunu var. Bu araçlara bir park yeri bulmaları lazım İstanbul'da nereden baksanız 3-4 milyon araç trafikte bu araçlar nereye park yapacak" dedi.

BURADA HER ZAMAN TRAFİK SIKIŞIKLIĞI OLUŞUYOR

Nişantaşı'nda oturduğunu belirten Nevzat Çoşkun ise "Nişantaşı'nın kaderi bu otopark sıkıntısı yüzünden araçlar hatta iki sıra şeklinde de park ediyorlar. Dolayısıyla burada her zaman bir trafik sıkışıklığı oluşuyor. Bazıları da karşı tarafa park ettiği zaman geçilmez bir hal alıyor" dedi.

AFET VE YANGINDA ARAÇLARIN ULAŞMASI ZOR OLUR

Başka bir vatandaş ise "Burada araçların park etmesini doğru bulmuyorum. Araçların sağlı sollu park etmeleri çok sıkıntılı. Bir afette bir yangında araçların ulaşması çok zor olur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Muhabir Anonsları (Hakan KAYA)

-Beşiktaş Nüshetiye Caddesi ve Barbaros Bulvarı'nda park eden araçlar

-Barbaros Bulvarı'nda par eden sürücü ile röp

-Şişli Valikonağı Caddesi'nde park eden araçlar

-Vatandaşlarla röp

-Valikonağı Caddesi'nde aracını park eden sürücü ile röp

Yolların havadan görüntüleri

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4- ESENYURT'TA HASARLI BİNADAN EŞYALAR ALINIYOR (havadan görüntülerle)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE/ İSTANBUL, - SİLİVRİ açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Esenyurt'ta hasar gören binadan eşyalar alınıyor.

Depremin ardından Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada hasar meydana gelmiş ve bina belediye ekiplerince mühürlenmişti. Sabah saatlerinde binaya gelen vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi Zabıta ekiplerinin kontrolünde binadan eşyalarını almaya başladılar. Bina sakinleri taşınırken belediyeye ait ekipleri de riskli görülen yapıdan karot örneği aldı. Binanın akibeti yapılan testlerin ardından belli olacak.

Görüntü Dökümü

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-Binanın havadan görüntüsü

-Binadan genel görüntü

-Taşınan vatandaşlardan görüntü

-Karot örneği alınması

-Diğer detaylar

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5-KAĞITHANE'DE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYEN ŞÜPHELİ KAMERADA

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL

Kağıthane'de kardeşlere silahlı saldırı düzenleyerek, birini öldüren diğer kardeşi ise ağır yaralayan şüphelilerden Sakıp A. Bağcılar'da yakalandı. Şüphelinin silahla ateş ederek kaçması kameralara yansıdı.

İlk olay Gültepe Mahallesi'nde geçen Temmuz ayında meydana geldi. Taksicilik yapan Akın Alakuş (50), bir kişi tarafından tabanca ile sırtından 5 kurşunla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından şüpheli olay yerinden kaçtı. İkinci olay ise bir ay sonra Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Akın Alakuş'un kardeşi Tarık Alakuş (45) Dernek Sokak üzerinde evine doğru giderken araç içinden açılan ateşte ağır yaralandı. Tarık Alakuş Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÜVEY KARDEŞLERDEN BİRİ GECE KULÜBÜNDE YAKALANDI

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların üvey kardeşler Sakıp A. ve Ümit D. olduğunu belirledi. İki kardeşten birinin öldürülmesi diğerinin ise yaralanması olayına karıştığı tespit edilen Ümit D. 21 Eylül Cumartesi günü Kuruçeşme'de bir gece kulübünde polis ekiplerinin denetimi sırasında yakalanarak cezaevine gönderildi. Ümit D.'nin gasp, kasten adam yaralama ve hırsızlık suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.

BİR KARDEŞE KURŞUN YAĞDIRAN DİĞER KARDEŞİ ÖLDÜREN ZANLI YAKALANDI

Ekipler diğer şüpheli olan Sakıp A.'nın Bağcılar'da olduğu tespit etti. Sakıp A. Bağcılar'da bir site içinde bulunan kafede 27 Eylül Cuma günü ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 1 adet silah ve 2 adet şarjör çıktığı belirtildi. Sakıp A.'nın önceki yıllarda cinayet suçundan cezaevinde yattığı öğrenildi. Şüpheli Sakıp A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİNİN ATEŞ EDEREK KAÇMASI KAMERADA

Öte yandan şüpheli Sakıp A.'nin silahlı saldırıdan sonra ateş ederek kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

Şüpheli Ümit Değirmenci şube çıkışı

Şüpheli Sakıp A. Şube çıkışı

Güvenlik Kamerası

Olay anı (Sakıp A.'nın ateş ederek kaçması)

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6-ZEYTİNBURNU'NDA AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Şahin BOZKURT/(İSTANBUL-DHA) - ZEYTİNBURNU D-100 Karayolu yanyolda ilerleyen ambulansla otomobil çarpıştı. Kaza sonucu ambulans ve otomobil sürücüsü yaralandı

Kaza 13.30 sıralarında Zeytinburnu D-100 Karayolu yanyolda Ankara istikametinde meydana geldi. Ambulans ile otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans bariyere girdi. Kazada ambulans sürücüsü Batuhan Uzunoğlu ve otomobil sürücüsü Muhittin Aktürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Muhittin Aktürk ayakta tedavi edilirken, Batuhan Uzunoğlu olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Görüntü-Dökümü:

-Kaza yapan ambulansın görüntüsü

-Kazaya karışan otomobilin görüntüsü

-Yaralı ambulans şoförü

-Otomobili kullanan sürücü

-Olay yerine gelen polis ve ambulans ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

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7- AVCILAR'DA 3 BLOKTAN OLUŞAN BİNA İÇİN TAHLİYE KARARI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - SİLİVRİ açıklarında meydana gelen deprem ardından Avcılar'da yapılan incelemelerde bir bina için daha tahliye kararı verildi. 3 bloktan oluşan, zeminde işyerleri ve dershane bulunan büyük binada bulunanlara ev ve işyerlerini tahliye etmeleri için yarın akşama kadar süre tanındı.

Avcılar Belediyesi Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan masaya yapılan başvuru sayısı 300'e yaklaştı. Oluşturulan 18 ekip ihbar edilen binaları tek tek incelemeyi sürdürüyor. Bu binalar arasında bulunan Merkez Mahallesi'ndeki Cami Sokak üzerindeki 3 bloktan oluşan Öncel Apartmanı'nda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Doğan ve imar müdürlüğü görevlileri mühendislerle birlikte inceleme yaptı. İnceleme sonunda 1999 depreminde risk oluşturduğu görülen ve güçlendirme çalışması yapılan Öncel Apartmanı'nın birbirine bitişik, yanında çocuk parkı bulunan A, B ve C bloklarının bodrumundaki kolon ve kirişlerde hasar bulunduğu belirlendi. Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri bunun üzerine aralarında dershanenin de yer aldığı çok sayıda işyeri bulunan bodrum katı ile birlikte 9 katlı binanın tahliye için yarın akşama kadar süre verildi. Bu sürenin ardından binanın mühürleneceği ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

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3 bloktan oluşan birbiri ile bitişik binanın değişik cephelerden görüntüleri

Binada inceleme yapan belediye görevlileri ile ilgili görüntüler

Binanın durumundan endişe ettiğini belirten Sakine Yavuz ile röportaj

Binada işyeri bulunan bir esnaf ile röportaj

Genel görüntüler

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(havadan görüntülerle)

8- BOĞAZ'DA YELKENLİ ŞÖLENİ...



Ali AKSOYER/İSTANBUL - İSTANBUL Boğazı'nda 2002 yılından bu yana düzenlenen Bosphorus Cup'un 17'ncisi başladı. Beşiktaş'tan verilen startın ardından yerli ve yabancı 80 tekne yelkenlerini açarak İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluşturdu. İstanbul Boğazı yarış boyunca transit gemi trafiğine kapalı kalacak. Yarışların yarın yapılacak olan ikinci etabında tekneler Caddebostan'ta yarışacak

Bu yıl düzenlenen Bosphorus Cup'a İsviçre, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan gelen misafir yelkenciler de katılıyor. Beşiktaş'ta saat 12.00 de verilen startın ardından yaklaşık 800 yelkenci kıyasıya bir mücadele içine girerken teknelerinin yelkenlerini açarak Anadolu Hisarı'na doğru yola çıktı. Tekneler rüzgarla dolan yelkenleriyle İstanbul Boğazı'nda görsel bir şölen oluşturdu. Tekneler Anadolu hisarı şamandırasından geri döndükten sonra yeniden Beşiktaş'a ulaşacaklar. Yarış boyunca İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. 2 gün olarak planlanan Bosphorus Cup'un yarın yapılacak ikinci bölümünde ise yelkenciler Caddebostan kıyı şeridi boyunca yarışacaklar.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle yelkenliler

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9-BAŞAKŞEHİR'DE YOLA AĞAÇ DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Başakşehir gece saatlerinde yola ağaç devrildi. Bazı binaların elektriğinin kesilmesine neden olan ağaç itfaiye ekipleri tarafından parçalanarak kaldırıldı.

Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi Medeniyet Caddesi'nde yol kenarında bulunan ağaç gece saatlerinde yola devrildi. Sabah gün aydınlandığında devrildiği fark edilen ağaç için itfaiye ekiplerine haber verildi. Medeniyet Caddesi'ni ulaşıma kapatan ağaç, elektrik kablolarını da kopardığı için cadde üzerinde bulunan bazı binaların elektriği kesildi. İtfaiye ekipleri de elektrikli testereyle ağacı parçalara ayırdı. Kesilen parçaların yol kenarına taşınmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Elektrik kablolarından görüntü

Trafiğe kapanan yol



