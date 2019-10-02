Dha istanbul  bülteni -3

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE "SU SAMURU" HEYECANI

- Balıkçılar cep telefonuyla görüntüledi.

Küçükçekmece gölünde su samurunu görenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Beyza Nur GÜLER-Ali AKSOYER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE Göl'ü etrafındaki çevre sakinleri, gölde su samuru gördüklerini öne sürdü. Türkiye'de ve dünyada nesli tükenmekte olan bu tür, çevre sakinlerinin iddiasına göre Küçükçekmece Göl'ünde birden fazla. Su samurlarının geceleri ortaya çıktığını ve avlandıklarını ifade eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

"10-15 SEFER GÖRDÜM"

Küçükçekmece gölünde balıkçılık yapan ve su samurlarının iki tane olduğunu ifade eden Ferhat Küçükalkan, "İki tane var. Çiftler. Ekseriyetle iki üç günde bir görüyorduk. Şimdi 1 haftadır görmüyoruz. Bilhassa gece çıkıyorlar. Gündüz burası kalabalık olduğu için, kulübelere gelenler olduğu için çıkmıyorlar. Akşam üzere çıkıyorlar yani. Aşağı yukarı 10-15 sefer gördüm. Nesli tükendiğini bilsek yetkililere haber verirdik. Çok faydası oluyor. Fareler geziyor kulübelerimizde, yılanlarımız var . Onlardan bizi koruyor yani" ifadelerini kullandı.

"BİR METRE BOYLARINDAYDI"

Gördüğü su samurunu cep telefonu kamerasına kaydettiğini söyleyen Küçükçekmece sakinlerinden Hüseyin Cemil Ege, "Burada barınakta teknem var benim. Akşamları hanım, çoluk, çocuk, baldız, bacanak geliyoruz. Akşam giderken Küçükçekmece Mimar Sinan Köprüsü'nün altında, aşağısında fare gibi bir şeyler gördük. Dikkatle baktık baktık, fareden daha iri bir şey göründü. Bir de baktık ki su samuru. Hemen birdenbire suya daldı, süratle kaçtı gitti. 1 metre boylarında falandı. Diğer sakinler buradaki barınakların altında yuva yaptığını, hatta yavruların da olduğunu biliyorlar ama genelde gündüzleri çıkmıyor, geceleri çıkıyor. Biz de zaten akşam gördük. İki kere gördük hatta. Bilmiyorduk neslinin tükenmekte olduğunu, eşe dosta haber verdik. Bayıldık, harika bir şeydi" şeklinde konuştu.

Gölde tekneyle yaptığı gezinti sırasında su samurunu gören Bayram Topçu, "Bu su samurunu biz de gördük. Bir an nasıl bir şey olduğuna karar veremedik fakat arkadaşlar 'su samuru' deyince ilginç geldi. Çok hareketli bir hayvandı. Bayağı büyük, bir metrenin üzerinde. ve çok hızlı hareket ediyordu. Daha önce gölün kenarında da gördüklerini söylemişti komşularımız ama inanmamıştık. Ama kendi gözümüzle görünce şok olduk yani" ifadelerini kullandı.

"ONU GÖRMEK BÜYÜK BİR ŞANS"

Su samurlarının ülkemizin genelinde gözlemlenebilen bir tür olduğunu ifade eden Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ümit Malkoçoğlu şunları söyledi:

"Ülkemizde yaklaşık 170 farklı memeli hayvan türü yaşamakta ve su samurları da bunlardan bir tanesi. Su samurları uluslararası anlaşmalarla korunan bir hayvan. Daha çok gece aktif bir hayvandır. Dolayısıyla insanlarla çok fazla karşılaşmıyor. Onu görmek büyük bir şans esasında. Balık, yengeç gibi deniz canlılarıyla besleniyor. İstanbul'da Karadeniz kıyılarında, İstanbul Boğazı'nda, Küçükçekmece ve Büyükçekmece göllerinde zaman zaman görülebilen bir tür. Hatta Sarayburnu açıklarında dahi görüldüğüne dair kayıtlar var. İnsanlardan kaçan bir tür, onunla karşılaşıldığı zaman insanlara zarar verebilmesi pek mümkün değil. Onu gördüğünüz zaman sessiz olmak, üzerinde bir baskı yaratmamak, sadece gözlem yapmak büyük oranda yeterli olacaktır. Aslında su samurları ülkemiz genelinde gözlemlenebilen bir tür, daha çok geceleri aktif olduğu için ve insanlardan uzak durduğu için çok daha nadir görülüyor. Bu da onu oldukça nadir görülen türler arasına sokuyor. İstanbul büyük bir metropol, bizler zaman içerisinde hayvanların yaşam alanlarını işgal ettik. Buna rağmen hala İstanbul gibi 20 milyon insanın yaşadığı büyük bir şehirde o hayvanlar yaşamaya devam ediyorlar. Sadece su samurları değil tilkiler, yaban domuzları, yunuslar, çakallar İstanbul'un çevresindeki ormanlarda hala varlar. O hayvanların bizlere bir zararı yok Hatta onların varlığı, onların yaşıyor olması aslında bizim sağlıklı bir çevrede yaşıyor olduğumuzun göstergesidir. Dolayısıyla bu tür canlıları mümkün olduğunca korumamız, onları rahatsız etmememiz, onların yaşam alanlarına saygılı olmamamız gerekiyor" dedi.

Görüntü dökümü

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-Küçükçekmece gölünden görüntüler

-Su samurunu görenler ile röp.

-Küçükçekmece gölünün havadan görüntüleri

-Ümit Malkoçoğlu ile röp.

-Muhabir anonsu(Beyza GÜLER)

-Genel ve detay

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2- İSTANBUL SOKAKLARINDA KAPKAÇÇILARA AMANSIZ TAKİP

- Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada

- Kapkaç mağdurunu motosikletine alıp kapkaççıları kovaladı

- Esnaf da kaçan hırsızlara engel olmaya çalıştı. Kimi çelme takarak durdurmaya çalışırken kimi de elinde bulunan sopayla hırsızlara engel olmaya çalıştı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL, - TÜRKİYE'ye ticaret için gelen İranlı iş insanı Fatih'te kapkaççıların hedefi oldu. Motosikletli bir kişi ve esnafın amansız takibi sonucu kapkaççılardan biri ara sokaklarda yakalandı. İranlı iş insanı 10 bin dolarını geri alırken kovalamaca ve yakalanma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Laleli'de meydana geldi. Sabah saat 08.00 sıralarında Laleli'de cebinde 10 bin dolarla yürüyen İranlı iş insanı Ahmad Salimi iki kişi tarafından kapkaça uğradı. 10 bin doları alan iki kişi hızla olay yerinden kaçtı. Kapkaç olayını gören motosikletli Fikret Aktaş ve bazı vatandaşlar kaçan hırsızların arkasından koşmaya başladı.

ESNAF SEFERBER OLDU

O sırada dükkanları önünde bekleyen bazı esnaf da kaçan hırsızlara engel olmaya çalıştı. Kimi çelme takarak durdurmaya çalışırken kimi de elinde bulunan sopayla hırsızlara engel olmaya çalıştı. Bir esnaf da yol ortasında bulunan demir bariyerleri kaçan hırsızların önüne fırlattı.

KOVALAMACA ARA SOKAKLARA KADAR DEVAM ETTİ

Esnafın tüm müdahalelerine rağmen kaçmayı başaran kapkaççıları motosikletli Fikret Aktaş kovalamaya devam etti. Bir an olsun takibi bırakmayan Aktaş, İranlı iş insanı Ahmad Salimi'nin bir süre sonra tıkandığını fark ederek onu da motosikletin arkasına aldı ve hırsızları kovalamayı sürdürdü. Yaklaşık 1 kilometre kaçan kapkaççı ara sokaklardan birinde yorularak yavaşladı. Aktaş, motosikletinden inerek kapkaççının üzerine atıldı ve yere yatırarak yakaladı.

AYAKLARINI İPLE BAĞLADILAR

Ara sokaklarda hırsızlardan birinin yakalanmasının ardından bir süre arbede yaşandı. Aktaş'ın yardımına çevredekilerde koşarak yakalanan kapkaççıyı kaçmaması için tuttu. Bir vatandaşta ip getirerek kapkaççının ayaklarını bağladı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri Esad Ç.'yi (24) gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaşanan tüm bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"YAKALADIM VE HEMEN DERDEST ETTİM"

Çaldırdığı parasını kontrol eden İranlı iş insanı Ahmad Salimi 10 bin dolarının tamamını geri aldı. Ahmad Salimi ve Fikret Aktaş daha sonra birlikte polis merkezine giderek ifade verdi. Polis merkezinin çıkışında Demirören Haber Ajansı'na konuşan Fikret Aktaş yaşanan olayı anlattı. Kapkaç yapanları yakalayıp boğuştuğunu ifade eden Aktaş şöyle konuştu, "Sabah saatlerinde Mahmutpaşa'da bir işim vardı. Dönüş yolundayken Laleli civarında önümde bağırışmalar oldu. Arkadaşın kapkaça uğradığını gördüm. Arkadaşın aşağı doğru kovaladığını gördüm, benim altımda da motor vardı. Beraber arkasından koşmaya başladık. İlk önce kendim aşağı kadar indim, arkadaşın tıkandığını gördüm. Ben indim kaçan adama vurdum. Vurmam tesir etmedi hala koşmaya devam etti. Bu arkadaş beni durdurdu, beraber kapkaççıları motosikletle kovaladık. İki kişilerdi, sokak sokak kovaladık. Motoru durdurup ben yakaladım ve hemen derdest ettim. Biraz boğuşma oldu ondan sonra polisi aradık. Bu tür insanlara bizim çok ihtiyacımız var. Bu insanlar bize geldiği zaman emin bir şekilde gelmek istiyorlar. Bu tür olaylar bizi üzüyor. İnşallah bir daha tekrarını yaşamaz."

"HANGİ DİLDEN TEŞEKKÜR EDECEĞİMİ BİLEMİYORUM"

İranlı iş insanı Ahmad Salimi de tekstil işiyle uğraştığını ve ilk kez geldiği Türkiye'de bu üzücü olayı yaşadığını söyledi. Fikret Aktaş'ın yardımı olmasa parasını alamayacağını belirten Salimi, "Paramın çalındığını görünce motorcu arkadaş yardım etti. Teşekkür ediyorum. İlk defa Türkiye'ye geliyorum, Dubai'den alışveriş yapıyorum. Böyle üzücü bir olay yaşadım. Yardım etti, beni motora bindirdi. Arkadaş olmasaydı benim param gitmişti. Hangi dilden teşekkür edeceğimi bilemiyorum." dedi. İranlı iş insanı Ahmad Salimi, 10 bin dolarını kapkaççılardan almasına yardım eden işsiz Fikret Aktaş'a 300 dolar ödül verdi.

Görüntü dökümü:

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Güvenil kamera görüntüleri

-Kapkaç anının başlaması ve kovalamaca

-Esnafın kaçan hırsızlara müdahale etmesi

-Hırsızların yakalanma anı

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-Fikret Aktaş röportaj

-Ahmad Salimi röportaj

-Diğer detaylar

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

3- ÜSKÜDAR'DA 172 YILLIK OKUL SAĞLAM 40 YILLIK OKUL İSE HASARLI



Haber-kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBULDHA

Üsküdar'da 172 ve 88 yıllık iki okul binası sağlam, 40 yıllık bina hasarlı bulundu. 40 yıllık hasarlı okuldaki öğrenciler hasarsız olduğu tespit edilen iki okula taşındı. Hasar gören 40 yıllık bina ile öğrencilerin taşındığı hasarsız binalar havadan görüntülendi

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki ardından kentteki bazı okullarda hasar tespit çalışmaları yapılmıştı. İstanbul genelinde 29 okul az hasarlı ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiş, o okulların öğrencileri bir süreliğine başka okullara taşınarak eğitim öğretimlerine orada devam etmeleri sağlanmıştı. O okullardan biri olan Üsküdar'daki Burhan Felek Anadolu Lisesi'nin yaklaşık 40 yıl önce yapılan binasında çalışmalar sonucunda hafif hasar tespit edildi. Burhan Felek Anadolu Lisesi öğrencilerinin bir kısmı aynı bahçede bulunan ve hasarsız olan 172 yıllık tarihi binada, yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu 12. sınıflar ise daha önce Paşakapısı Adliyesi olarak kullanılan Aziz Mahmud Hüdayi Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde eğitim görmeye başladı.

Aynı bahçede bulunan ve 172 yıl önce yapılan tarihi bina ile hemen karşısındaki 88 yıllık binanın ise hasarsız olduğu tespit edildi. Depremde hasar gördüğü tespit edilen okul binası ile hasarsız olduğu tespit edilen 172 yıllık bina ile 88 yıllık bina drone ile havadan görüntülendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-40 yıllık oklu binasından görüntü

-Aynı bahçedeki172 yıllık binadan görünü

-88 yıllık olan okuldan görüntü

-Binaların havadan görüntüsü

-Genel ve detay görünütler



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4- DÖNER FİYATINDA İLÇELER ARASINDA BÜYÜK FARK

* Son yıllarda hemen hemen her sokakta tavuk döner satan dükkanları görmek mümkün. İstanbul'da yarım ekmek tavuk döner kimi yerde 3,5 TL, kimi yerde 11 TL'ye satılıyor.

* Uzmanlar ise dönere dikkat çekiyor. Dönerin yanarsa kanser, çiğ kalırsa ise ishal yaptığı kaydediliyor.

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA-Gül KABA-Hüseyin ÇAKMAK-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL,

Okul çevreleri, iş yeri yakınları, sokak araları ve işlek caddeler. Hemen hemen hepsinde tavuk döner satan dükkanlar görüyoruz. Yarım ekmek tavuk döneri ucuz fiyata satan dükkanlar olduğu gibi 10 TL'nin üzerine satanlar da var. Peki fiyat farkı neden kaynaklanıyor? Halk sağlığı uzmanlarının da zaman zaman gündeme getirdiği ucuz fiyata tavuk döner sağlığımızı tehdit ediyor mu? DHA ekibi tavuk döner fiyatındaki farkı farklı dükkanlarda esnaf ve vatandaşla konuştu.

"MÜŞTERİ 2 TL'YE TAVUK DÖNER İSTİYOR"

Esenler'de dükkanı bulunan Güven Ağakişi, yarım ekmek tavuk döneri 3,5 TL'den satıyor. Ağakişi, "Birincisi yerine göre değişiyor tavuk fiyatları. Burada 3,5 TL ise başka yerde 5 TL'ye satılıyor. Alım gücüne bağlı. 3,5 TL'ye bile itiraz eden oluyor, müşteri geliyor 2 TL'ye tavuk döner istiyor. Mevkiye göre değişiyor. Tavuk biraz ucuz olduğu için, her türlü kurtarıyor. Dükkanda ağabeyimle, ben çalışıyorum. Şükür kurtarıyor yani" dedi. Ağakişi, ucuz tavuk dönerde tavuk derisi ve sakatat kullanılıyor eleştirileri için ise, "Onlar gelsin, yaşasınlar burada. Asgari ücrete yaşasınlar, görelim onları. Yapanlar olabilir, onu bilemem. Biz kendimiz yapıyoruz. Tavukçu göğüs olarak getiriyor, kendimiz açıyoruz, kendimiz takıyoruz. Bizim yaptığımız hazır değil, hazırların içine ne katıldığını bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

"EN DÜŞÜĞÜ 10 TL OLABİLİR"

Sultanahmet'te tavuk döner satan Cuma Çoban, ucuz fiyata satılan tavuk dönerler için, "Normal kilosu zaten 15 TL'ye geliyor. Buna 100 gram koyduğun zaman kazancın zaten düşüyor. Bunda mutlaka bir şey vardır. Ekmek zaten 1,5 TL. 3,5 TL'ye veren de mutlaka bir şey vardır. En düşüğü 10 TL olabilir. 3,5 TL'ye tavuk kalmadı, o 2000 yılındaydı" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLI DEĞİL, MARTI ETİ"

Sultanahmet'te yarım ekmek tavuk döneri 11 TL'ye satan Davut Ateş ise, "Biri Beyazıt'ta satıyor 5 TL, bizde 11 TL. Kiram ucuz diyorlar, sürümden kazanıyorum diyorlar ama müşteriyi kandırıyorlar. Sağlıklı değil, martı eti. Zaten herkes işini yapsa böyle olmaz. İşi bilen de yapıyor, bilmeyen de. Parası olan büfe açıyor, bu işi yapıyor. Gerçekten bu işi yapacak insanlar yapmıyor. O fiyata verilmez yani. 7, 8 TL'nin altında tavuk yok. Tavuğun kilosu 15 TL. 3 TL'ye sattığın tavuktan ne kazanırsın? Vatandaşa çağrımız ucuz etin yahnisi olmaz. Yemek istiyorsan kaliteli et yiyeceksin" dedi.

"YETER Kİ KARNIMIZ DOYSUN DİYORLAR AMA MAALESEF ÖYLE DEĞİL"

Pek çok vatandaş ucuz fiyata satılan tavuk döneri tercih etmediğinin altını çiziyor. Necati Güngör bu konuda, "Tadına bakıyoruz, temizliğine bakıyoruz. Hoşuma giderse devamlı aynı yerden yiyoruz. Bence 5 TL'nin altında tavuk döner olmaz. Vatandaş yiyor ama iyi kötünün hesabını yapmıyorlar yani. Yeter ki karnımız doysun diyorlar ama maalesef öyle değil. Yediğin zaman biraz fazla vereceksin, yediğin dönerden de tat alacaksın" dedi.

"TAVUK DÖNER TÜKETMİYORUM, TAVSİYE DE ETMİYORUM"

Ömer Uğurlu ise şu ana kadar dışarıda tavuk döner tüketmediğini, tavuğu evde kendisinin yaptığını söylüyor. Uğurlu, "Tavuk döner tüketmiyorum, tavsiye de etmiyorum. Sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Kendim evde yapabiliyorsam tüketirim ama dışarıda tavuk döner tüketmiyorum. İnsanlar malum ekonomik durumlardan dolayı tüketiyorlar ama bence tavuk döner tüketmemeleri lazım" ifadelerini kullandı.

YANARSA KANSER, ÇİĞ KALIRSA İSHAL YAPIYOR

Döner, uygun koşullarda pişirilmezse insan sağlığını tehdit ediyor. Emsey Hospital İç Hastalıkları Uzmanı İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, fazla pişirilen dönerin kanserojen risk taşıdığını vurgulayarak, çiğ olarak tüketilirse de başta ishal olmak üzere mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açtığını söylüyor. Döner yenilecek yerin hijyenik olup olmadığının çok önemli olduğunu söyleyen Gür, "Et yenilecek yerin sirkülasyonu fazla olmalıdır yani etin bekleme ihtimalinin az olduğu yerleri tercih etmek gerekiyor. Bilinen, güvenilir yerlerde yemek daha uygundur. Döner yapımında kullanılan etin, bekletilmemiş, sağlıklı ve tecrübeli kişiler tarafından hijyenik şartlarda yapılması lazım. Etin bekletilip bekletilmediğini anlamak zordur, baharat katarak onu yok edebiliyorlar. Ama etin rengi, parlak olması ve kokmaması anlamak için öncelikli kriterlerdir" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Tavuk döner satan dükkanlardan detaylar

-Tavuk dönerden görüntüler

-Esnaf röportajı

-Vatandaş röportajı

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Dr. Mücahit Gür röportaj

-Vatandaşlarla röportaj

-Turist röportajı

-Muhabir anonsu (Gül Kaba)

-Döner detayı

-Döner yiyen vatandaş detay

-Döner kesme detayı

-Detaylar

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5- İSTANBUL'DA 1 TON 881 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Çağatay KENARLI İSTANBUL,

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 8 ilçede düzenlediği operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain ve 8 kilo reçine esrar ele geçirildi.

İstanbul Narkotik polisleri 15-30 Eylül tarihleri arasında Silivri, Bayrampaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

2'si yabancı uyruklu toplam 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain ve 8 kilo reçine esrar ele geçirdi.

ARNAVUTLUKTAN GELEN 2 MİNİBÜSTE 1 TON 800 KİLO SKUNK

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurda uyuşturucu madde sokacak kişileri tespit ederek çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaklaşık 6 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takiple şüphelilerin Arnavutluk'tan tekstil malzemeleri arasında gizledikleri 1 ton 800 kilo skunk ile yurda Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girerek ilerlemeye devam etti. Polis ekipleri 2 minibüsü Silivri Kınalı mevkiinde toplam 2'si yabancı uyruklu toplam 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Minibüslerde yapılan aramalarda 1 ton 800 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

YANGIN TÜPLERİNDE KOKAİN VE EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik polislerinin yaptığı ikinci büyük operasyon Esenyurt, Küçükçekmece ve Fatih'te düzenlendi. Polis ekipleri yurtdışına yollanacak yangın tüpleri içinde 60 kilo eroin ve 13 kilo kokain ele geçirdi. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2'Sİ YABANCI UYRUKLU 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 2'ssi yabancı uyruklu toplam 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Sergiden görüntü

-Yangın tüplerinin görüntüsü

-Skunkların görüntüsü

-Genel ve detaylar

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6- OTOYOLDA OTOMOBİLİN CAMINDAN SİLAH DOĞRULTUP İNSANLARI KORKUTAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

*Şüpheli otomobilin camından doğrultulan tabancanın yolculuk sırasında yanında bulunan oğlunun doğrulttuğunu, silahın boncuk atan bir tabanca olduğunu söylediği öğrenildi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,

Bağcılar'da bir otomobilin camından havaya silah doğrultan ve sürücüleri korkutan kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Bağcılar, 0-3 Otoyolu Göztepe mevkii Aksaray istikametinde 30 Eylül'de saat 16.10 sıralarında meydana gelmişti. Sol şeritte ilerleyen 34 ZU 8153 plakalı otomobilin sağ ön camından bir kişi silah çıkartıp havaya doğrultup insanları korkutmuştu. Bir sürücü tarafından çekilen fotoğraf karesinin sosyal medyada yayılmasının ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda şüpheliyi tespit etti.

OĞLUNUN OYUNCAK TABANCAYI ÇIKARTTIĞINI İDDİA ETTİ

Otomobilin plaka bilgisinden polis ekipleri şüpheli İdris A.'yı belirledi. İdris A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İddiaya göre İdris A. emniyette verdiği ifadesinde, Eyüpsultan'a gittiği sırada araçta bulunan oğlu C.A.A.'nın oyuncak boncuklu tabancayı camdan çıkarttığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İdris A. 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Aracın içinden silahı hava kaldırdığı fotoğraflar

-Silahın fotoğrafı

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