Son Dakika Haberleri: Dha istanbul bülteni - 3
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Dha istanbul bülteni - 3

48 dakika önce

Sultangazi'de depremin ardından tahliye edilen ve mühürlenen bina yavruları kalan anne kedi içeriye giremeyince uzun süre kapı önünde bekledi.

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Sultangazi'de depremin ardından tahliye edilen ve mühürlenen bina yavruları kalan anne kedi içeriye giremeyince uzun süre kapı önünde bekledi. Anne kedinin miyavlamarını duyan mahalleli durumu anlayarak, ekiplere haber verildi. Kedinin yavruları zabıta ekipleri tarafından binadan çıkarılarak, annelerine teslim edildi.
Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'ndeki 4 katlı bina 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından zabıta ekiplerinin incelemesinin ardından tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra mühürlenen binanın önünde sürekli miyavlayan bir kediyi fark eden mahalleli seferber oldu. Kısa bir süre sonra kedinin 3 yavrusunun binada kaldığı anlaşıldı. Vatandaşların bilgilendirmesi üzerine zabıta ekipleri binanın mührünü kırarak, içeride kalan 3 yavru kediyi kurtardı. Anne kedinin 4 katlı binanın kapısında sürekli miyavlaması ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU)
-Bina önünde bekleyen kedi
-Kedinin miyavlaması

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7- SİLİVRİ'DE İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ: 3 YARALI

Alparslan ERMİŞ - İstanbul DHA -  SİLİVRİ'de bir yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri hafif yaralandı.
Silivri'deki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi.
D-100 Karayolu Edirne istikameti yanyol Silivri girişinde, yangına giden bir itfaiye aracı kaza yaptı. Devrilen araçtaki 3 itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye erleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı itfaiyecilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye aracının kaldırılma çalışmaları sırasında trafik aksadı.

Görüntü Dökümü:
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-Devrilen itfaiye aracı
-Çalışmalar



- İstanbul
Sultangazi, İstanbul, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:53 Kaynak: DHA
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