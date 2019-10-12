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Dha istanbul bülteni - 3

34 dakika önce

Sultangazi'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

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Sultangazi'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe neden olurken, mahalleli sokağa döküldü.

İsmetpaşa Mahallesi 149 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın inşaat halindeki çatısında dün akşam saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Habipler ve Sultangazi istasyonuna bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, söndürdü. Bina sakinleri kendi imkanları ile dışarı çıkarken, sokağa dökülen mahalleli itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler.

Görüntü Dökümü:

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-Yangın çıkan bina

-Ekiplerin çalışması

-Sokakta toplananlar

-Mahalle sakini ile röportaj

-Genel ve detaylar

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10 - İSTANBUL'DA KAÇAK SİGARA VE PURO OPERASYONU

İstanbul DHA

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 9 bin paket kaçak sigara, 24 bin 600 adet puro ve 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda

27 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçları Şube Müdürlüğü ekipleri Üsküdar, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 bin paket kaçak sigara, 24 bin 600 puro, 250 kilo kaçak tütün, 100 elektronik sigara ve çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi. Operasyonlarda 2'si Bulgaristanlı toplam 27 kişi gözaltına alındı.

'5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan adli işlem yapılan şüpheliler savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon görüntüleri

-Ele geçirilenler


- İstanbul
Sultangazi, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:06 Kaynak: DHA
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