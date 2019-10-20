DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

Çocuk parkında yaşanan dehşet güvenlik kamerasına yansıdı

Küçük çocuk 'pitbull'un ağzından güçlükle kurtarıldı

Kol ve bacağından yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Emin YEŞİL - Şahin BOZKURT- Hüseyin ÇOŞKUN/İSTANBUL,DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de dedesiyle birlikte parka oyun oynamaya gelen 7 yaşındaki çocuğa, pitbull cinsi köpek saldırdı. Vatandaşlar çocuğu, köpeğe sopalarla vurarak kurtarabildi. Korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 18 Ekim Cuma günü saat 15.00 sıralarında, Küçükçekmece'de bulunan çocuk parkında yaşandı. 7 yaşındaki Ömer Faruk Yeşil, dedesiyle birlikte parka oyun oynamaya geldi. Bu sırada 40 yaşlarındaki Ayten Demirtaş, çocukların oyun oynadığı parkta pitbull cinsi köpeğini gezintiye çıkardı. Sahibinin elinden kurtulan köpek, parkta oyun oynayan Ömer Faruk Yeşil'e saldırdı. Çocuğun yardım çığlıklarına etrafta bulunan vatandaşlar koştu.

ÇOCUĞU KÖPEĞE SOPALARLA VURARAK KURTARDILAR

Çevredekiler çocuğu bir türlü bırakmayan köpeğe sopalarla vurdu. Çığlıklar üzerine parka koşan Lokman Türe, köpeğin ağzından kurtarılan Ömer Faruk'u kucağına alarak parkın yanındaki özel bir hastaneye götürdü. İlk müdahalesi burada yapılan Ömer Faruk Yeşil, daha sonra farklı bir hastaneye sevk edildi.

KOLU KIRILDI, DERİN KESİKLER OLUŞTU

Köpek tarafından saldırıya uğrayan Ömer Faruk Yeşil'in sağ kolunun kırıldığı, kolunda 3 santimetre, sağ bacağında da 10 santimlik açık olduğu öğrenildi. Ailenin şikayetçi olması üzerine köpeğin sahibi Ayten Demirtaş, Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Demirtaş'ın ifadesinde köpeğinin pitbull kırması olduğunu ve sokakta bulup beslediğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan kadın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BABA: ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Baba Suat Yeşil, "Çocuğun sağlık durumu ciddi. Sağ bacağında 10 santimlik bir açılma var dişleri girmiş. Sağ kolunda da açılma var. Sağ kolu da kırılmış ciddi yaralar var. Dedesi çocuk parkına götürmüş. Çocuklar orada oynarken köpeğin sahibinin anlatmasına göre köpeğim ısırma huyu yoktu diyor. Köpeğe dışarıdan taciz oldu diyor. Kadınlar vurdu o sırada köpek saldırganlaştı çocuk da herhalde düşmüş. Zinciri varmış uzunmuş çocuk düştüğü için yerde ısırmış. Şimdi ameliyat olacak köpek ısırı olduğu için müdahale edemediler. Kırık da var enfeksiyon riski de var. Kuduz ve tetanoz aşısı oldu. Artı üç tane daha aşı olacak. Karşı taraf bize yanlış bilgi verdi pitbull demedi. Sokak köpeği aldım besliyorum dedi. Aşıları var dedi ama pitbull olduğunu öğrenince şok oldum. Bu saatten sonra şikayetçi olmayı düşünmüyorum" dedi. Suat Yeşil, bu cins köpeklerin çocuk parkında dolaştırılmamasını istedi.

"ÇOCUĞU KUCAKLAYIP HASTANEYE GÖTÜRDÜM"

Köpeğin saldırdığı çocuğu olay anında kucağına alıp hastaneye koşan Lokman Türe, "Biz araba yıkıyorduk dükkanımızın önünde. Bir sesler duyduk kadın sesleri bağrışma çağrışma. İlk başta kadınlar kavga ediyor sandık. Uzaktan fark edemedik ağaçlardan gözükmüyor zaten. Biraz yaklaşınca köpeğin çocuğa saldırdığını gördük. Tellerden atlayıp yanına gittiğimde ayırmışlardı. Yoldan geçen arkadaşlar sopayla vurmuşlar. Asıl kahramanlık hikayesi onlarındı. Ben geldiğimde ayrılmışlardı yerden kucağıma alıp hastaneye yetiştirdim. Çocuk bir yanda yatıyordu köpek bir yanda yatıyordu çocuğu kucaklayıp götürdüm" dedi.

KÖPEĞİN ÇOCUĞA SALDIRDIĞI AN GÜVENLİK KAMERASINDA

Parktaki kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının pitbull cinsi bir köpekle birlikte parktaki yeşil alanda oturduğu görülüyor. Oyun oynayan çocukların koşuşturduğu sırada, tasmasını tutan sahibinin dalgınlığından faydalanarak elinden kaçan pitbull, çocuklardan birine saldırıyor. Köpek kolundan ısırdığı çocuğu yaklaşık 30 saniye boyunca bırakmıyor. Tasmayı tutan kişinin bütün çabalarına rağmen çocuğu ısırmaya devam eden köpek, olayı görerek yardıma koşan çevredeki kişilerin çabaları ile zapt ediliyor. Yaralanan çocuk, bir kişinin kucağında parkın yanında bulunan özel bir hastanenin acil servisine götürülüyor. Çocuğun kucakta parktan çıkarıldığı sırada da, dehşet saçan pitbull cinsi köpeğin çocuğa tekrar saldırmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

-Köpeğin çocuğa saldırdığı an

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Saldırıya uğrayan çocuk

-Çocuğun babasıyla röp.

-Çocuğu kucaklayıp hastaneye götüren Lokman Türe ile röp

-Vatandaşlarla röp.

-Olayın yaşandığı parktan genel ve detay görüntüler

20.10.2019 - 14.15 - Haber Kodu : 191020087

20.10.2019 - 14.23 - Haber Kodu : 191020092

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2- ÜSKÜDAR'DAKİ HATALI DÖNÜŞ NEDENİYLE MEYDANA GELEN KAZA KAMERADA

*Sola dönüşün yasak olduğu yerden dönmek isteyince kazaya neden oldu

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Üsküdar'da hatalı dönüş yapan sürücünün otomobili karşı yönden gelen araçla çarpıştı. 5 kişinin yaralandığı kazada olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi Alemdağ Yanyol Sokak Kavşağı üzerinde meydana geldi. Sürücü 34 LH 4883 plakalı otomobil, sola dönüşün yasak olduğu yerden dönmek isteyince, karşı yönden gelen Cemil Coşkun yönetimindeki 34 DZ 7816 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada iki araç içinde bulunan toplam 5 kişi hafif şekilde yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Alemdağ Caddesi trafiğe kapatılırken bazı araç sürücüleri trafiğin kapatılmasına tepki gösterdi.

KAZA ANI KAMERADA

5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Trafik kaza yapan araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerinde, siyah aracın Alemdağ Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu ve ardından sola dönüş yaptığı, bu sırada karşı yönden gelen beyaz araçla çarpıştığı ve yaralıların kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

-Kaza anı

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Kaza yapan araçlar

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yerindeki ambulans ekipleri

-Ambulans içindeki yaralı

-Caddenin trafiğe kapatılması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Kaza yapan siyah araç sürücüsü

-Yolun kapatılmasına tepki gösteren sürücüler

-Araçların vinç yardımıyla çekilmesi

-Esnaf ile röp

-Genel ve detay

20.10.2019 - 14.08 - Haber Kodu : 191020084

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3- ARA GÜLER ÖLÜMÜNÜN 1. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- ÜNLÜ gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Şişli Ermeni Mezarlığı'nda düzenlenen törene Ara Güler'in yakınları, Güler'in asistanı Fatih Aslan, gazeteci yazar, belgeselci Nebil Özgentürk, gazeteci Coşkun Aral ve sevenleri katıldı. İlahilerin söylenmesiyle başlayan anma töreni dua okunmasıyla son buldu.

BENİM İÇİN YOLDAŞTI, ARKADAŞTI BABAYDI…

Anma törenin ardından konuşan Ara Güler'in 20 yılık asistanı Fatih Aslan, "Zaman ne kadar hızlı geldi geçti insan inanamıyor. Ara Güleri'i tanımak, Ara Güler ile iş yapmak ondan bir şeyler öğrenmek insana o kadar keyif veriyordu ki onunla birlikte çalıştığım zamanlarda inanın eve gitmek istemezdim. Aramızdan ayrılalı bir yıl oldu. Hiç unutamadık herhalde hiç unutamayacağız. Hayatımızda öyle derin izler bıraktı ki. Bu izler aslında hem keyifli hem de hüzünlü izler. O yüzden onunla çalıştığım için çok mutluyum. Benim için yoldaştı, arkadaştı, babaydı ben ondan hiçbir zaman patronluk görmedim. Paylaşmasını çok iyi bilen, insanları çok seven bir insandı. Bize çok büyük eserler bıraktı gitti, ruhu şad olsun" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Ara Güler'in mezarından görüntü

-Mezara gönderilen çelenkler

-Anma için gelenler

-İlahi ve duaların okunması

-Fatih Aslan ile röp

-Genel ve detaylar

20.10.2019 - 15.28 - Haber Kodu : 191020105

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4- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) İSTANBULLULARDAN "SAHİLDE MANGAL YASAĞI" DEĞERLENDİRMELERİ

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, ÖZELLİKLE hafta sonu vatandaşlar, mangal yapmak için sahilleri tercih ediyor. İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sahillerde mangal yakılmasının doğru bir iş olmadığı konusunda benim de görüşüm var zaten. Beylikdüzü'nde yasaklamış, sahili kurtarmıştık. İstanbul genelinde buna bakacağız. Öyle bir şey yok. Bir mangal yerinde yanmıyor yani. Yandığı zaman şöyle 200 metreyi etkiliyor" açıklamasında bulunmuştu. Kimi vatandaş sahillerde mangal yakmanın yasaklanması gerektiğini savunurken, bazı vatandaşlar ise mangal yapmak için en uygun yerlerin sahiller olduğunu savunuyor. Sahillerde mangal yakmanın yasaklanıp yasaklanmayacağı ise merak konusu.

"BÖYLE BİR YERDE YAPILMIYORSA NEREDE YAPACAĞIZ"

Hafta sonunu değerlendirmek için Zeytinburnu sahilinde mangal yapmayı tercih ettiğini söyleyen Recep Kenar, "Böyle bir yerde yapılmıyorsa biz nerede yapacağız? Yapacağımız yer neresi? Onu düşünmeleri lazım. Yasaktan önce onu ayarlasınlar ona göre yasaklasınlar. Yeşil alan lazım" şeklinde konuştu.

Sahillerde mangalı yasaklamak yerine vatandaşların mangal yapması için belirli alanların oluşturulması gerektiğini savunan, sahile mangal yapmaya gelen Erdem İnal da, "Yer yer doğru bir karar olabilir ama her yer için aynı kararı uygulamak olmaz. Sonuçta insanların hafta sonları veya izin günlerinde veya bizim sınıfımızdaki insanların yapabileceği tek eğlence mangaldır yani. Bunun da yasaklanması bir yerde doğru, bir yerde değil. Çünkü ben 42 yaşındayım. 42 yıldır Zeytinburnu'nda oturuyorum. Cumartesi ve Pazar buraya geliyorum. Gerçekten çöplük dolu oluyor burası. İnsan gibi yaşadıktan sonra bence hiçbir şeyin yasaklanmasına gerek yok. ya da bunun için belirli alanlar yapılabilir. Çimlerin üzerinde değil de buraya sabit bir şekilde mangal yapılabilir. Sadece orada yakmalarına izin verilebilir. Bu şekilde bir uygulama olursa güzel olabilir ama tamamen yasaklanması olmasa daha iyi olur yani" dedi.

Zeytinburnu sahilinde mangal yapan Tayfun Kaplan, "Bizim kültürümüz bu. Hafta sonları gelip burada kafa dağıtıyoruz. Çoluk çocuk eğleniyoruz. Başka çıkabilecek bir yerimiz yok. Atıyorum tatile gidemiyoruz. Nereye gideceğiz? Mecburen sahile geliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KOKUSU AYRI KİRLİLİĞİ AYRI BİR DERT"

Sahillerde mangalın yasaklanmasının doğru olacağını savunan Emine Karaşen ise "Doğru bir karar bence. Yapılmasın ızgara sahillerde. Temiz bırakmıyorlar. Ben yürüyüş yaparken rahatsız oluyorum. Kokusundan, dumanından sonra pisliğini bırakıyorlar ondan rahatsız oluyorum. Doğru bir karar bence" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu sahilindeki duman ve kötü kokudan rahatsız olduğunu ifade eden Hasan Göksu, "Yasaklansın çünkü hiç hoş bir şey değil. Milleti rahatsız ediyorlar. Kokusu ayrı bir dert, kirliliği ayrı bir dert. Ben yasaklanmasından tarafım. Çimenlerin üzerinde mangal yapıyorlar, kömürlerini atıyorlar. Yedikleri atıklarını atıyorlar. Her taraf leş gibi oluyor" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Sahillerden HAVADAN görüntüler

-Mangal yapan vatandaş görüntüleri

-Vatandaş röportajları

-İmamoğlu'nun ifadeleri

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay

20.10.2019 - 13.18 - Haber Kodu : 191020071

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5- BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ EVİNDE BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,

BEYLİKDÜZÜ'nde yakınlarının telefonuna mesaj gönderdikten sonra ulaşılamayan kişi yaşadığı evde, başından silahla vurulmuş halde bulundu. Mühendisin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayı soruşturan polisin intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Olay Beylikdüzü Barış Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde 14 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, bir yıl önce eşinden ayrılan 27 yaşındaki Mert Eden dün gece saatlerinde yakınlarının telefonlarına mesaj attı. Mesajdan sonra Eden'den haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde yaşadığı eve geldi. Eve giren yakınları Eden'i silahla başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Mert Eden'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Eden'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Görüntü dökümü:

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-Binadan görüntü

-Sağlık ekipleri

-Polis ekipleri

-Genel ve Detaylar

20.10.2019 - 14.09 - Haber Kodu : 191020085

20.10.2019 - 14.52 - Haber Kodu : 191020097

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6- BAŞAKŞEHİR'DE NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

*Polis aracının şüpheli aracı takibi ve polislerin durdurdukları araçtaki şüpheliyi yakalamaları kamerada

*676 kilogram sentetik uyuşturucu 'skunk'ın yakalandığı operasyon

İSTANBUL,- İstanbul Mobil Park Timleri ve Asayiş Büro Ekipleri, Başakşehir'de uyuşturucu sevkiyatı yapan aracı takip ederek yakaladı. Şüpheli şoför Enver Ç.'nin aracından 58, evinden ise 618 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri ve Asayiş Büro Ekipleri tarafından, Başakşehir'de güvenlik ve asayiş çalışmaları yapıldı. Emniyet ekipleri, bir adresten araç ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde bilgi edinince araç ve şüpheli Enver Ç.'yi izlemeye aldı. Dün saat 15.00 sıralarında şüpheli Enver Ç. aracıyla birlikte siteye giriş yaparken polisler tarafından durduruldu. Şüphelinin arabasında yapılan aramada 2 valiz içerisinde 25 paketten 58 kilogram skunk ele geçirildi.

Şüpheli Enver Ç.'nin evinde yapılan aramada da 20 valiz içerisinde 618 kilogram skunk maddesi ele geçirdi. Polisin soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Takip anları

-Şüphelinin yakalanması

-Evde yapılan aramalar

20.10.2019 - 14.05 - Haber Kodu : 191020081

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7- SULTANBEYLİ'DE İŞYERİNE GİREN HIRSIZLARIN YAKALANMA ANLARI KAMERADA

İSTANBUL,- İstanbul'da plakasız öğrenci servisiyle bir işyerine gelip hırsızlık yapmak isteyen şüpheliler polis tarafından işyerinde kıskıvrak yakalandı. Hırsızların yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de bir iş yerine plakasız öğrenci servisiyle gelerek hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis harekete geçti. Yapılan operasyon sonrası işyerinde yakalanan Hüsnü Can İ., Eren İ., İsmail K., Ozan Ş., Ömer Faruk A. gözaltına alındı. Öğrenci servisinde yapılan aramalarda 1 çalıntı plaka, 1 ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, kasa taşımak için kullanılan bir el arabası, hırsızlıkta kullanılan çeşitli aletler bulundu. Yakalanan beş şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BÖYLE YAKALANDILAR

Görüntülerde maskeli hırsızlar iş yerine gelmesi, kameranın açısını değiştirmeye çalışmaları ve polislerin yakalama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Hırsızların gelişi

-Kameranın yönünü değiştirmeye çalışmaları

-İçeri girmeleri

-Yakalanan hırsızların çıkartılması

-Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafı

20.10.2019 - 15.29 - Haber Kodu : 191020106