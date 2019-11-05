DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

BAYRAMPAŞA'DAKİ TOPTANCI: BUGÜN BİR KİLO BİLE ISPANAK SATILMADI

"Bize söylenen tek şey, bizim verdiğimiz bir firmaya müşteri olarak gelen bir kişi zehirlendiğini söylüyor. Şu an ıspanağın içinde tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz"

"Beypazarı'ndan gelen ıspanaklarda zehirlenme olduğu söyleniyor ama bugün Manisa'dan gelen bütün ıspanaklar da çöpe gidiyor. Bugün bir kilo bile satılmadı"

"Beypazarı'ndan en son cumartesi ıspanak geldi. Cumartesiden bugüne ıspanak gelmedi. Oradaki ıspanakları da zannedersem imha ettiler. Çünkü bu yeşillik, birkaç gün kalacak bir ürün değil. Kalmayacağı için imha edildi"

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN -Buğra BENLİOĞLU - Can EROK - İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA Meyve ve Sebze Hali'nden marketlere ıspanak gönderen toptancılardan biri, "Bize söylenen tek şey, bizim ıspanak verdiğimiz firmaya müşteri olarak gelen bir kişi zehirlendiğini söylüyor. Şu an tam olarak içinde ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

İstanbul ve Tekirdağ'da zehirlenme şüphesiyle pek çok kişi hastanelere başvururken, İstanbul İl Tarım Müdürlüğü zehirlenmelerin yabancı otlardan kaynaklandığını açıkladı. Ispanak ve yeşilliklerden alınan numuneler incelendi. Analizlerde atropin ve skopolamin içeren yabancı otlar bulunduğu anlaşıldı. Ispanakların Ankara Beypazarı'ndan geldiği ortaya çıkarken Bayrampaşa Meyve - Sebze Hali'nden marketlere ıspanak satan işletmenin yetkilisi açıklamalarda bulundu.

"ISPANAĞI ALAN MÜŞTERİ ZEHİRLENDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nden markete satışlar yapan firma yetkilisi Bayram Kozan, ıspanak sattıkları bir markette zehirlenme vakasının yaşandığını ifade etti. Kozan, "Bu ıspanak bize Beypazarı'ndan geliyor. Biz burada içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bize söylenen tek şey, bizim ıspanak verdiğimiz firmaya müşteri olarak gelen bir kişi zehirlendiğini söylüyor. Şu an tam olarak içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bir algı oluştu. Algı ne demek? İçinde yabani bir ot varmış, zehirlenmiş. Bu ne demek? Gelen bütün ıspanakların çöpe dökülmesi demek. Beypazarı'ndan gelen ıspanaklarda zehirlenme olduğu söyleniyor ama bugün Manisa'dan gelen bütün ıspanaklar da çöpe gidiyor. Bugün bir kilo bile satılmadı" diye konuştu.

"30 SENEDİR SATIYORUM, BÖYLE BİR PROBLEM YAŞANMAMIŞTI"

Yıllardır marketlere ıspanak sattığını ifade eden Bayram Kozan, "İlaçla yetişiyor, gübreyle yetişiyor. Ne kadar doğru yetişiyor onu bilemiyoruz. Ben 30 seneden bu yana bu ıspanağı satıyorum. Şu ana kadar bir problem yaşanmamıştı. Bize satılan bölgeyi Tarım Bakanlığı incelemeye aldı. Ispanakta toplamadan kaynaklı yabancı ot olduğunu söylüyorlar, sonuç bu. Sadece bir şikayet olması nedeniyle bugün tonlarca ıspanak çöpe gidiyor" dedi.

"ISPANAKLARI MARKETE GEÇEN HAFTA GÖNDERMİŞTİK"

"Ispanakları markete geçen hafta göndermiştik" diyen Bayram Kozan yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili, "Ne olduğu belli değil. Araştırma yapılacak ve ona göre netleşecek. Bizim burada inceleme şansımız yok. Hepsinin bir künyesi var. Hepsinin künyesine girdiğin zaman hangi ilaç kullanılıyor, hangi gübre, hangi su kullanılıyor bellidir. Üretici buna yeterince dikkat ediyor. Devlette her ay kontrol altına aldığı sürece bir şey olmaz. Şimdi bu nereye kadar gidecek? Ispanakların hepsi sürülürse ne olacak?" ifadelerini kullandı.

"CUMARTESİ GÜNÜNDEN BERİ BEYPAZARI'NDAN ISPANAK GELMİYOR"

Bayrampaşa Meyve-Sebze Hali'nde firması bulunan bir başka işletmeci Gökhan Çiğdem ise Beypazarı'ndan cumartesi gününden bu yana ıspanak gelmediğini söyledi. Çiğdem, "Bize oradan gönderiyorlar, biz komisyonumuzu alıyoruz. Geri kalan parasını onlara gönderiyoruz. Zaten gönderen kişiler de oradaki çiftçilerden alıyor. Sistem öyle yürüyor. Arasına karışan ıspanak benzeri bir ot varmış. Problem oradan çıkıyor. Beypazarı'ndan en son cumartesi ıspanak geldi. Cumartesiden bugüne ıspanak gelmedi. Oradaki ıspanakları da zannedersem imha ettiler. Çünkü bu yeşillik, birkaç gün kalacak bir ürün değil. Kalmayacağı için imha edildi. Tabii burada ıspanağın biraz adı çıktı. O kişilere de zararı oldu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Firma yetkilisi Bayram Kozan ile röportaj

-Firma yetkilisi Gökhan Çiğdem ile röportaj

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

05.11.2019 -12.25 Haber Kodu : 191105092

=========================================

2- ARNAVUTKÖY'DE YER ALTI ELEKTRİK HATTINDAKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/İSTANBUL,

Arnavutköy'de yer altı elektrik hattında meydana gelen kıvılcımlar paniğe neden oldu.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Ergün Sokak'ta kaldırım taşlarının altından geçen elektrik kabloları bir anda tutuştu. Alevleri gören esnaf durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Sık sık elektrik hatlarında bu tarz patlamalar yaşandığını söyleyen esnaf yetkililerin gerekli tedbirleri almasını istedi.

Görüntü dökümü:

----------------

-Alevlerden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

05.11.2019 - 12.00Haber Kodu : 191105078

=====================================

3-BEYOĞLU'NDA AMERİKALI KADININ ÇANTASINI ÇALAN KAPKAÇÇI KAMERADA

Çağatay KENARLI İSTANBUL, BEYOĞLU'nda ABD'li turist kadının çantasını çalıp, kaçan şüpheli yakalandı. Kapkaç anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Ömer Hayyam Caddesi'nde 12 Ekim'de meydana geldi. Amerikan vatandaşı Angela F.'nin 2 pasaport ve cep telefonu bulunan çantası kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, olayı gerçekleştiren 18 yaşından küçük Ö.K.'yı 20 Ekim'de Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kalyoncu Kulluk Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ö.K.'nın yapılan sorgulamasında 'Gasp', 'Hırsızlık' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 7 kaydının olduğunu belirledi. 21 Ekim'de emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kapkaç anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çantayı alan şüpheli hızla uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü

-------------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüpheli Ö.K.'nın beklemesi

-Çantayı kapkaç yapması

05.11.2019 - 13.00 Haber Kodu : 191105112

=============================================

4- BEYOĞLU'NDA SPOR SALONUNDAKİ CİNAYETLE İLGİLİ 2 YIL SONRA 8 KİŞİ YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL- BEYOĞLU'nda iki yıl önce sahibi oldukları spor salonunu kapatmaya hazırlanırken uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülen Gökhan Sarı cinayetiyle ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Sedat Şahin'in sağ kolu olduğu iddiasıyla daha önce yakalanan ve evinden adeta bir cephanelik çıkan Oktay Ö.'nün de bulunduğu öğrenildi. Polis cinayeti kiralık katil olarak işleyen tetikçinin kimliğini tespit edildiğini ancak yakalanamadığını belirtti. Suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

SPOR SALONUNDA SALDIRIYA UĞRAMIŞLARDI

Beyoğlu, Piri paşa mahallesi, Sabundere caddesi, No. 79/2 'de 28 Mart 2017 tarihinde meydana gelen olayda bir spor salonu işleten Gökhan Sarı(43) ile Eşi Elif Sarı(38) silahlı bir kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırı sonucu göğüs bölgesine 3 kurşun isabet eden Gökhan Sarı olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Elif Sarı'da hastanede tedavi altına alınmıştı.

OLAYDA KULLANILAN SİLAH VE ELDİVEN MEZARLIKTA BULUNMUŞTU

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda polis olayı gerçekleştiren kişinin olayda kullandığı tabancayı ve eldiveni yakındaki bir mezarlığa attığını tespit etmişti. Şüphelinin bıraktı silah ve eldiven inceleme altında alınmıştı.

YAKLAŞIK 2 YIL SONRA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarının ardından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 6 ilde tespit edilen adreslere 4 gün önce baskın yapıldı. Samsun'da 3, Ankara'da 1, Antalya'da 1, İstanbul'da 3 kişi olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Ordu ve Sinop'ta bulunan adreslerde yapılan aramalarda ise 1 pompalı tüfek ile çok sayıda 7.65 çapta mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Oktay Ö.(41), Şuayip D.(33), Evren B.(35), Savaş E.(37), Ufuk K.(37), Ali Y.(40), Şenol P.(46), Şükür Y.'nin (53) sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı.

DAHA ÖNCE EVİNDE 5 KALEŞNIKOF, ÇOK SAYIDA TABANCA VE MERMİ ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Oktay Ö.'nün 2016 yılında Sedat Şahin'in sağ kolu olduğu iddiasıyla adamlarıyla birlikte gözaltına alındığı öğrenildi. Oktay Ö.'nün o tarihte bir otomobil galerisinden haraç aldığı iddia edilmişti. Oktay Ö.'nün evinde yapılan aramada 5 kaleşnikof tüfek, 2 adet tabanca, 2 adet otomatik tabanca, çok sayıda mermi bulunmuştu.Ayrıca gözaltına alınanlar arasında bir oto galericisi, Özel güvenlik, bir berberinde olduğu belirtildi.

KİRALIK KATİLİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan gözaltına alınan kişilerin Gökhan Sarı'nın öldürülmesi olayında azmettirici ve yardım yataklıkla suçlandıkları, olayda kiralık katil olarak cinayeti işleyen kişinin de kimliğinin tespit edildiğini öğrenildi. Kiralık katilin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü, şüphelinin yurt dışına kaçmış olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Poliste işlemleri tamamlanan ve suçlamaları kabul etmeyen 8 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğünden geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

---------------------

Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

05.11.2019 -12.23 Haber Kodu : 191105089

===========================================

5-SUÇLULARIN TERCİHİ 'PATATES HAT'; FETÖ ÜYELERİ VE MAHREM İMAMLAR DA KULLANDI

Müslim SARIYAR- Ömer HASARİSTANBUL, - Terör, uyuşturucu, kaçakçılık gibi ağır ceza gerektiren suçlara karışanlar, cep telefonu hattı alırken 'patates hat' olarak isimlendirilen açık hattı tercih ediyor. Daha önce Türk vatandaşların kimlik bilgileri ile yabancı uyrukluların pasaportlarını alarak 'patates hat' çıkartan suçlular şimdilerde ise Suriyelilere verilen geçici kimlik kartlarına göz dikti. Suriyelilere verilen geçici kimlik kartlarının bilgileriyle aldıkları cep telefonu numaralarını suç işlerken kullanan zanlılar, böylelikle polisin takibinden kurtulmayı hedefliyor.

'FETÖ ÜYLERİ VE MAHREM İMAMLAR DA KULLANDI'

Avukat Ümit Karadağ, başkalarının kimlik belgeleriyle alınan hatların yaygın olarak kullanıldığını belirterek, FETÖ soruşturması kapsamında ve MİT TIR'ları operasyonunda mahrem imamların bu hatları kullandıkları ortaya çıkmıştı dedi. Karadağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkalarının kimlik bilgileri kullanılarak açılan hatta 'patates hat' denir. Özellikle uyuşturucu ticareti yapan suç örgütleri kullanıyor denilse de bu hatları şu anda kullanmayan suç örgütü yok. Polise yakalanmamak için bu hatları kullanıyorlar. FETÖ soruşturmalarında da örgüt üyelerinin açık hat yani patates hat kullandıkları ortaya çıkmıştı. MİT TIR'ları operasyonunda da bu tür hatlar kullanıldığı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı çalışmalarla belirlendi.

Bilgi Teknoloji Kurumu'nun aldığı bazı kararlar bu hatların alımıyla satımını güçleştirdi. Ancak son zamanlarda Suriyeli vatandaşlara ait kimlik bilgileriyle alınan patates hat sayısında korkutucu rakamlara ulaşıldığını düşünüyoruz. Bu hatları kullanan suçlulara polisin ulaşması zorlaşıyor. Yabancıların kimlik bilgilerinin kullanması suçların çözülmesini de engelliyor. Bu hattı kullananlara, yakalandıklarında iftira suçunun hükümleri uygulanıyor. Alacağı ceza 3 ile 7 yıl arasında değişiyor. Birçok kez benzer suç işlerse ceza artıyor. Terör örgütleri ve uyuşturucu ticareti yapanlar bu hatları kullanmakta. Daha sert, daha caydırıcı veya teknik olarak daha önemli adımlar atılması zorunlu. ByLock hatları ve mahrem imamlarının kullandığı hatların patates hat olduğu ortaya çıktı. Herkes üzerine kayıtlı olan hatları, e-devlet'ten sürekli kontrol etsin."

'SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDALARI YAPILIYOR'

Avukat Karadağ, "Hatta bu hatlarla açılan sosyal medya hesaplarından hakaretler, terör örgütü propagandaları da yapılıyor. Polis, hattı kullanan kişiye değil kimlik sahibine ulaşılıyor. Doğru ortaya çıkana mağduriyet devam ediyor" dedi.

'POLİS İÇİN CİDDİ SIKINTI'

Emekli polis memuru ve iç güvenlik uzmanı Savaş Kurtbaba da, " Yıllarca İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro, Kayıplar Büro ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde görev yaptım. Bu tip hatlarla biz de karşılaştık, sıkıntılarını çok yaşadık. Katiller, suç örgütleri, hepsi bu hatları kullanıyor. Telefon bayine gidip, ücretini verip, alabiliyorlar. Suriyelilerin, Arap kökenli kişilerin pasaportlarına ulaşıp, yüzlerce hat çıkartabiliyorlar. Suç örgütlerini takip bu hatları kullandıkları için çok zor hale geliyor. ve dosyalar çözülemiyor. Polis için ciddi sıkıntı. Türk vatandaşları mutlaka e-devlet'ten sürekli kontrol edip, üzerlerine ait başka hat var mı diye baksınlar. Eğer varsa Cumhuriyet savcılığına gidip, iptal ettirmeleri gerekiyor" diye konuştu.

'KONTÜRLÜ HATTA KİMLİK FOTOKOPİSİ ALMIYORUZ'

Adını açıklamayan, bir GSM şirketi resmi bayi görevlisi, "Kontörlü hat alırken yanınızda kimlik olması yeterli. Faturalı almanız gerekiyorsa kimlik ve adınıza ait bir fatura gerekiyor. Bizim işlemlerimiz dijital ortamlarda yapılıyor. Kimlik fotokopisi almıyoruz. Kimlik fotokopisi almak yasak. Kimlik fotokopisi bırakmak sıkıntı yaratabiliyor. Müşteriye imzayı bile dijital ortamda attırıyoruz. Ekrana attırıyoruz, kendisi olması gerekiyor. Yani başkasının kimliğiyle gelene asla hat vermiyoruz. BTK açık hat yani patates hatlarla ilgili bir çalışma başlattı. Açık hat tamamen yasak. Ciddi yaptırımları var. Bayiler için de var hatta bayilikler son buluyor. Cezaevine kadar giden bir süreç oluyor. Açık hatlar kesinlikle yasaktır" dedi.

Adını açıklamayan bir hat satıcısı da, "Kontörlü hat alırken kimlik olması yetiyor. Faturalı hat almak için kimlik ve sabit fatura gerekiyor. Kimlik fotokopisi almıyoruz çünkü yasak. Müşteri gizliliği için daha iyi. Fotoğrafını çekip, dijital ortama yüklüyoruz. Daha sonra müşteri imza atıyor dijital ekranda. Hat alacak kişinin bizzat gelmesi lazım. Başka bir kişi adına hat alınamaz. Açık hat alınması da satılması da yasaktır" diye konuştu.

'PATATES HAT' NEDİR

Başkalarının kimlik bilgileri kullanılarak açılan hatlar için halk arasında ve suç dünyasında 'açık hat' veya 'patates hat' ifadesi kullanılıyor. Bu hatlar bazı telefon bayilerinde art niyetli telefon hattı satıcıları tarafından başkalarına ait kimlik bilgileriyle kullanıma açılan ve satılan hatta patates hat deniyor.

Görüntü Dökümü

-Avukat Ümit Karadağ röportaj

-Emekli polis Savaş Kurtbaba röportaj

-GSM hat satıcısı röportaj

-Genel ve detay görüntüler

05.11.2019 - 12.49 Haber Kodu : 191105106

==================================

6-İSTANBUL HAVALİMANI'NA "YILIN HAVALİMANI" ÖDÜLÜ

Enver ALAS/İSTANBUL, İSTANBUL Havalimanı, İngiltere merkezli International Airport Review dergisinin düzenlediği 'Reader's Choice 2019 (Okuyucuların Seçimi)' ödülleri yarışmasında "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

Dünyada havacılık sektörünün lider yayınlarından International Airport Review Dergisi'nin okuyucu oylarıyla belirlenen 'Reader's Choice 2019' ödüllerinde, önemli rakiplerini geride bırakan İstanbul Havalimanı, 'yılın havalimanı' kategorisindeki ödülün kazananı oldu.

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, açılışının birinci yılını dolduran İstanbul Havalimanı, yılın havalimanı kategorisinde aralarında Heathrow, Changi, Copenhagen Vancouver, Sydney ve Hong Kong gibi uluslararası havalimanlarını geride bıraktı.

"ULUSLARARASI ANLAMDA BİR ÖDÜL KAZANDIRDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Açıklamada, ödüle ilişkin İGA Havalimanı İşletmesi CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu'nun görüşlerine yer verildi. Uluslararası birçok hub havalimanını geride bırakarak ödülün sahibi olan İstanbul Havalimanı'nın kısa bir zamanda zoru başardığının altını çizen Samsunlu, şunları söyledi:

"Ülkemize uluslararası anlamda bir ödül kazandırdığımız için mutluyuz. İstanbul Havalimanı benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle ilk yılını geride bırakırken küresel bir hub olma ve Türkiye'yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyaya örnek bir havalimanı işletme modeli sergileme hedefinde de çok önemli mesafeler katettik. Pek çok önemli havalimanını geride bırakarak almış olduğumuz 'Airport of the Year' ödülü İstanbul Havalimanı'nda işimizi ne denli doğru yaptığımızın da bir göstergesi. Ülkemiz için gurur vesilesi, dünya içinse örnek olmanın bize yüklediği büyük sorumluluğun bilinciyle ilerleyen dönemlerde hedeflerimizi bir bir gerçekleştirerek ülkemize uluslararası daha pek çok ödülü getirmek istiyoruz."

İki ayda bir yayımlanan İngiltere merkezli International Airport Review Dergisi, yolcu deneyimi, hava durumu operasyonları, terminal işlemleri, güvenlik, bilgi teknolojisi, havalimanı geliştirme, inşaat ve tasarım konularını kapsayan havacılık sektörü için lider bir bilgi kaynağı. Dünyanın önde gelen havalimanlarından ve havayolu şirketlerinden derinlemesine analizler, haberler, makaleler, röportajlar ve vaka çalışmaları sunan dergi dünya çapında 30 bin okuyucuya ulaşıyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-İstanbul Havalimanı'nın havadan çekilen arşiv görüntüleri

05.11.2019 - 12.56 Haber Kodu : 191105110