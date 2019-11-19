DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

(Havadan görüntülerle)

1-TÜRK TİYATROSUNUN USTA İSMİ YILDIZ KENTER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)

Semih ÇALIŞKAN - İdris TİFTİKCİ - Güven USTA-Ali AKSOYER- İSTANBUL, - PAZAR günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kenter için bugün öğle vakti Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenlendi. Törene tiyatrocular, oyuncular ile Kenter'in yakınları, sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Kenter için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Helallik istendi. Kenter, Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

CENAZESİNE KATILAN KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter için Levent'teki Afet Yolal Camii'ne tören düzenlendi. Törene katılan kalabalık havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-Havadan Cenaze töreni

-Cenaze töreni

-Törene katılanlar

-Cenaze namazı

-Helallik alınması

-Tabutun omuzlanması

-Genel ve detaylar

19.11.2019 - 13.51 Haber Kodu : 191119125

19.11.2019 -14.11 Haber Kodu : 191119133

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2- KADIKÖY'DE YANGIN... EVDEKİ YATALAK HASTAYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa Almaçayır/İstanbul,

Kadıköy'de 15 katlı binanın 1. katında çıkan yangında mahsur kalan yatalak bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilen 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 13.00 sıralarında Sahrayıcedid Mahallesi Sinan Sokak'ta meydana geldi.15 katlı binanın 1. Katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, yangın çıkan dairede yatalak bir kişinin mahsur kaldığı öğrenildi. Büyük korku ve paniğin yaşandığı yangında itfaiye ekipleri merdiven aracıyla ve yerden müdahale etmeye başladı. Yoğun duman nedeniyle üst katlardaki vatandaşlar cam ve balkonlara çıktı. İtfaiye ekipleri yanan daireye girerek yatalak hasta Sacide Aydın'ı dışarı çıkardı. Ambulansa alınan Aydın hastaneye kaldrılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Dumandan etkilenen bir kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binada yaşayan bir vatandaş "Duman bir anda binaya doldu. Hemen dışarı çıktık. Dairde yaşlı bir kadın mahsur kalmış " diye konmuştu.

İtfaiyenin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Yanan daireden görüntü

-Üst katta mahsur kalanlardan görüntü

-Dumandan etkilenen bir kişinin ambulansa konması

-Dairede mahsur kalan kişinin binadan çıkarılması

-Ambulansa konması

-Binada yaşayanların dışarı çıkması

-Vatandaşlar ile röp

-İtfiayenin müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler

19.11.2019 -14.09 Haber Kodu : 191119132_

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3- ŞİŞLİ'DE MİNİBÜSLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI (1)

Zeki GÜNAL/ ŞİŞLİ'de minibüsle motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan motosikletli hastaneye kaldırılırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında Dolapdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede giden minibüs ve motosikletli çarpıştı. Kazada motosiklet hurdaya dönerken, sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

19.11.2019 -13.36 Haber Kodu : 191119121

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4- YENİKÖY'DEKİ KAZA: KADININ ÜNLÜ YOGA EĞİTMENİ ZEYNEP URAS OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Özgür EREN - İstanbul DHA - SARIYER'de yolun karşısına geçmeye çalışırken lüks otomobilin çarptığı kadınınünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz cuma günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet A.(37)'ın kullandığı 34 MK 0077 plakalı lüks otomobil, caddede yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının ünlü isimlere yoga eğitmenliği yapan Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı.

Yaralı Uras'ın tedavisinin devam ederken, adliyeye sevk edilen sürücü Ahmet A.'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay yerinden detaylar

19.11.2019 -12.47 Haber Kodu : 191119104

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5- KAĞITHANE'DE MOLOZ YÜKLÜ HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, KAĞITHANE'de, virajı alamayan moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada yan yatan kamyondaki hafriyat yola saçıldı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NJ 0238 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü Muhammed Meşe, Cendere Caddesi'nden Selçuklu Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan moloz yüklü kamyon devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, yan yatan kamyondaki hafriyat yola saçıldı. Kaza nedeniyle Selçuklu Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Sürücünün haber vermesinin ardından hafriyat kamyonunun yoldan kaldırılması için vinç getirildi. Kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı. Kamyonun çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Devrilen kamyonu

-Yola dökülen hafriyat

-Kamyonun vinçle kaldırılması

-Kapanan yoldan görüntü

-Genel ve detaylar

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6- YAŞAR BÜYÜKANIT'IN EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK-Cemal YURTTAŞ/İstanbul,

GENELKURMAY Eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Bilge Filiz Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Büyükanıt önceki gün hayatını kaybetti. Filiz Büyükanıt için öğle namazına müteakip Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yaşar Büyükanıt'ın rahatsızlığı nedeniyle cenazeye katılamadığı öğrenildi.

Cenaze töreninde Yaşar ve Filiz Büyükanıt'ın kızları Bengü Büyükanıt Caymaz ile torunları Bengisu ve Sarp Anıt Caymaz Büyükanıt'ın tabutu başında dakikalarca dua ederek gözyaşı döktü. Damatları Ercan Caymaz da taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Eski Genelkurmay başkanları emekli orgeneraller İlker Başbuğ, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Eski Özel Kuvvetler Komutanı Engin Alan, Emekli Orgeneral Hurşit Tolon 'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Cenaze namazının ardından Filiz Büyükanıt Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze'nin camii'ye getirilmesi

-Kızı ve torunlarının tabut başındaki görüntüleri

-Taziye dileklerinde bulunanlar

-Cenaze namazından görüntüler

-Genel ve detay

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7- EMEKLİLERİ 'SGK GÖREVLİSİYİM' DİYEREK DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL'da emeklilere adres sorma bahanesiyle yaklaşan ve kendisini Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilisi olarak tanıtan şüpheli, emeklilik maaşını arttıracağını vaat ettiği 10 kişiyi dolandırdı. Emeklilere yaklaşma anları kameralara yansıyan şüpheli yakalandı.

Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'da kendilerini SGK görevlisi olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldıklarını belirten bir grup emekli polise başvurdu. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri emeklilere adres sorma bahanesiyle yaklaşarak dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kiraladığı otomobil ile özellikle Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa ilçelerindeki yaşlı kişileri dolandıran sahte SGK görevlisinin yakalanması için harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırılan yaşlıların olayın yaşandığını belirttikleri bölgelerdeki güvenlik kameraları inceledi. Kamera görüntülerinden şüphelinin kullandığı aracın plakasını tespit eden emniyet güçleri, otomobilin Bayrampaşa'daki bir oto kiralama firmasından Erkan Y. (50) adına düzenli olarak her gün kiralandığını belirledi. Araç kiralama şirketindeki sözleşme evraklarından dolandırıcının adres bilgilerine ulaşan polis, 4 Kasım'da şüphelinin kaldığı eve operasyon düzenledi. Sahte SGK görevlisi Erkan Y., yapılan operasyonda gözaltına alınırken, şüphelinin aynı yöntemle en az 10 kişiyi 103 bin liranın üzerinde dolandırdığı tespit edildi. Şüphelinin yapılan sorgusunda, dolandırıcılık suçundan Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Erkan Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 Kasım da adliyeye sevk edildi. Erkan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Erkan Y.'nin yaşlı vatandaşlara yaklaşma anı

-Erkan Y.'nin emniyetten adliyeye sevk edilişi

-Genel ve detay

19.11.2019 - 12.13 Haber Kodu : 191119085

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8- FETÖ'NÜN KAMBOÇYA ÖĞRETMENİ DAVASINDA KARAR

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanması kapsamında Kamboçya'yadaki bir okulunda öğretmenlik yaptığı iddiasıyla "Uluslararası casusluk" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından yargılanan Mustafa Tatlıyer 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Tatlıyer getirildi. Sanık Tatlıyer son savunmasında, FETÖ ile hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek "8 aydır tutukluyum. Eşim ev hapsindedir ve iki çocuğum zor durumdadır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tatlıyer'e, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, "Uluslararası casusluk" suçundan ise suçun işlendiği sabit olmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine hükmetti. Sanığın aldığı ceza miktarı ve kaçma şüphesi dikkate alınarak tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

İDDİANAME

İddianamede, FETÖ'nün yurtdışı yapılanması kapsamında Asya kıtasının önemli noktalarından bir tanesi olan Kamboçya'da örgüt adına faaliyet gösteren Mustafa Tatlıyer'in, bir itirafçının beyanları doğrultusunda gözaltına alındığı belirtiliyordu. Tatlıyer'in Kamboçya'da örgüte ait Zaman International School'da Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı ve telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı ileri sürülüyordu. İddianamede,sanığın "Uluslararası casusluk" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi isteniyordu.