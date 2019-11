ÖMER ÇELİK: BU MESELEDE BİZ YOKUZ, CUMHURBAŞKANIMIZ YOK (1)

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beştepe'ye giden CHP'li iddialarına ilişkin İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, "Rakiplerini yok etmek üzere ürkütücü bir senaryo, tehlikeli bir senaryo üretenlerin Cumhurbaşkanımızın makamını ve ismini işin içine karıştırarak bir hedefe ulaşmaya çalıştıkları görülüyor. Bu meselede biz yokuz, Cumhurbaşkanımız yok" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu haberi yapanlar haberin arkasından çekilip CHP genel merkezini haberin kaynağı olarak gösterdiler. Bu haberle birlikte hedef alınan bir CHP'li vardı, o siyasetçi de bu haberin doğrudan doğruya CHP genel merkezi tarafından üretildiğini gösteriyor. Bunun hiçbir yerinde cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanımız en güçlü şekilde kendi sözünün doğruluğunu gösterecek en büyük ifadeyi kurdu. Zaten siyasi ahlak sözünün doğruluğuna güvenmek demek bu demek. Biz sahip olduğumuz her makamdan vazgeçebiliriz. Cumhurbaşkanlığını işin içine katma devam ediyor. Sürekli bu komplo AK Parti tarafından kurulmuştur diyorlar. Tamamen adrese teslim, CHP'de parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız. Eğer Türk siyasetinin seviyesini düşünmesek, siyasetin ahlakını düşünmesek, vatandaşlarımızın siyasetten beklentilerini düşünmesek, şu anki CHP yönetimi kadar ideal bir rakip olamaz. Sakillik içinde, siyasi senaryo içinde ahlak sınavından her gün daha fazla kalarak dibe batan bir grup. Nitelikli siyaset üretsinler siyasi akım kullansınlar. Sürekli argo sözlüğünü açıp oradan bazı kelimeler üretmeye başlıyorlar. Siyaset için üzücü ve ürkütücü gelişmeler. Bu meselede biz yokuz, Cumhurbaşkanımız yok. CHP kendi kendini imha eden bir parti. Biz siyasetin onurunu düşündüğümüz için cevap veriyoruz." diye konuştu.

2- - AKSARAY'DA SÜRÜCÜLERİN KORKULU RÜYASI UÇUCU MADDE BAĞIMLILARI

- Işıklarda duran sürücüler korku dolu anlar yaşıyor

Bir elinde uçucu madde dolu torba bir elinde sünger bulunan kişiler, kameralara yansıdı.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR, Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,

İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri olan Aksaray'dan özellikle akşam saatlerinde geçen sürücüler korku dolu anlar yaşıyor. Yol kenarında poşet içine doldurduğu uçucu maddeyi çeken kişiler, ışıklarda duran sürücülere yaklaşarak para istiyor. Günlerdir özellik akşam saatlerinde ortaya çıkan bu kişiler, para vermeyen sürücülere de tepki gösteriyor.

Burası Fatih Aksaray'ın en işlek noktalarından biri olan Turgut Özal Caddesi ile Adnan Menderes Bulvarı'nın kesiştiği nokta. Kameralara yansıyan görüntülerde bir kişi elinde uçucu madde dolu torba bir yandan burnuna çekerken, bir yandan da kırmızı ışıkta bekleyen arabaların camlarını silerek sürücülerden para toplamaya çalışıyor. Para vermek istemeyen sürücülerle tartışıyor, el kol hareketleri yaparak taciz ediyor. Görüntülerde para vermeden yoluna devam eden sürücülere tükürdüğü de görülüyor.

Birkaç saat sonra yine aynı nokta ama bu sefer farklı kişiler... Yöntem aynı. İçlerinde bir kadının da olduğu kişiler ellerinde su şişesi ve cam silmekte kullanılan çekpas. Arabaların camlarına önce suyu sıkıyorlar sonra siliyorlar ve sürücülerden para toplamaya çalışıyorlar. Kameralara yansıyan görüntülerde lüks bir arabanın içindekiler kapıyı açarak bu şahıslara kırmızı bir valiz verdikleri de görülüyor. Valizi alan kadın içini kontrol ettikten sonra kenara koyarak arabaların camlarını silmeye devam ediyor.

ESNAF DA ÇOK RAHATSIZ

Bu durumdan çevre esnafı da oldukça rahatsız. Esnaflar bu duruma bir çözüm bulunması için defalarca şikayetlerde bulunmalarına rağmen herhangi bir çözüm bulunmadığından yakınıyorlar. Sadece kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin değil kendi müşterilerinin de sürekli bu insanların tacizine uğradığını ve bu yüzden çok sıkıntı yaşadıklarını belirten çevre esnaflarından Mehmet Çalık, şöyle konuştu: "Biz mağduruz tabii esnaf olarak burada. Arkamızdaki eski İSKİ binası beş, altı senedir yıkık ve harabe şekilde duruyor. Buraya baliciler, tinerciler sürekli dadanmış durumda. Tabii bütün esnaf da bundan şikayetçi, halk da şikayetçi. Bir şekilde bunun çözümü de bulunmadı, öyle devam ediyor hayat. Kaldıkları en büyük yer orası"

GEREKLİ ŞİKAYETLERİ YAPTIK AMA ÇÖZÜM BULUNAMADI

Gerek emniyete ve gerekse belediyeye gerekli şikayetleri yaptıklarını ama bir sonuç alamadıklarını belirten esnaf Ersin Toprak ise, "Bu tinerciler beş, altı sene önce yıkılan bu İSKİ binasında yaşayıp yatıyorlar, bütün ihtiyaçlarını orada karşılıyorlar. Sonra sokağa çıkıyorlar insanlara dadanıyorlar. Burada müşteriyi oturtamıyoruz, ona dadanıyorlar, bir lira ver, iki lira ver, karnım aç diye. Emniyete, belediyeye gerekli şikayetler yapıldı ama herhangi bir sonuç alınmadı. En azından buranın bu yıkık harabe olarak duran arsanın park dahi olsa yapılmasıyla en azından bu işler çözülür diye düşünüyoruz" diye konuştu.

İNSANLAR BURADAN MİKROP KAPIYOR

Çevrede esnaflık yapan Seyyit Ahmet Demir de bu durumdan oldukça şikayetçi. Ellerindeki bütün çöpleri yan tarafta bulunan inşaat alanına attıkları için insanların buradan hastalık kaptığını belirten Demir, "Buraya yabancı bir arkadaşımız geldiği zaman tinerciler atlıyorlar, bir lira ver, beş lira ver, on lira ver, diye. Ellerindeki herşeyi buraya arkaya atıyorlar, insanlar buradan mikrop kapıyor. Yetkililere sesleniyoruz, bunu bir an önce çözmelerini istiyoruz. Bunun böyle kalmaması lazım" şeklinde konuştu.

3- KAAN'IN ANILARINI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

- Araç ve içindeki eşyalar henüz bulunamadı

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL - Maltepe'de hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kaan Sunal'ın eşyaları bulunan otomobili hastanenin önündeki sokaktan çalan hırsız yakalandı. Ancak çalınan otomobil ve içindeki eşyalar bulunamadı. Aile yakınları hırsızlıktan sonra polise başvurarak, "Araç umurumuzda değil, onun kokusunun olduğu eşyalarını geri getirsin bize yeter" diyerek gözyaşı dökmüştü. Daha önceden 27 kez gözaltına alındığı öğrenilen "Cin Ali" lakaplı şüpheli Ali A.(57) adliyeye sevk edildi.

KOCAELİNDE KAZA YAPINCA YAKALANDI

Pendik ve Maltepe ilçelerinde peş peşe meydana gelen otomobil hırsızlığı olayları üzerine polis tarafından soruşturma açılmıştı. Oto hırsızlı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlığın eski sabıkalılardan Ali A. tarafından yapıldığını tespit etti. Polis şüpheliyi yakalamak için harekete geçerken Ali A.'nın izi Kocaleli ilinde bulundu. Orada bir otomobil çaldıktan sonra kaçmaya çalışırken kaza yapan Ali A. gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı çalıntı otomobilde ziynet eşyaları bulunduğu öğrenildi.

"CİN ALİ" LAKAPLI HIRSIZ

İstanbul'a gönderilen Ali A.'nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Yapılan soruşturma sonucu Ali A. hakkında 5 otomobil hırsızlığı yapmak suçundan işlem yapıldı. Şüphelinin daha önceden de 27 kez polis tarafından gözaltına alındığı, bir ay önce cezaevinden tahliye olduğu ve lakabının 'Cin Ali" olduğu öğrenildi. Şüphelinin çaldığı otomobilleri suç ortaklarıyla birlikte parçalayıp yedek parça haline getirdikleri belirtildi.

AİLE OTOMOBİL ÖNEMLİ DEĞİL ÖLEN ÇOCUĞUMUZUN EŞYALARINI İSTİYORUZ DEMİŞTİ

Ali A.'nın mağdur ettiği kişilerden Selman Sunal da polise başvurarak içinde kanserden ölen Kaan Sunal'ın eşyalarının bulunduğu otomobilin çalındığını söylemişti. Sunal ailesi otomobilin önemli olmadığını, kKanserden ölen 21 yaşındaki Kaan Sunal'ın eşyalarının geri almak istediklerini söyleyerek gözyaşı dökmüşlerdi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

4 - ŞİŞLİ'DEKİ CİNAYETTE İRAN AJANI İDDİASI

Ali AKSOYER - İstanbul DHA - Şişli'de arkadaşıyla yürürken arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından öldürülen Mesut Mevlevi'nin, İran İstihbarat Servisi'nin eski üyesi olduğu öne sürüldü. Polis yetkilileri ölen kişinin eski istihbarat üyesi olduğu yönünde ellerinde bir bilgi bulunmadığını soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söyledi.

Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen Mesut Mevlevi (32)'nin yanına yaklaşan silahlı bir kişi peşpeşe tetiğe bastı. Saldırgan kaçarken Mevlevi ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Mesut Mevlevi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevrede yapılan incelemede 11 boş kovan bulundu.

ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN ESKİ İRAN AJANI OLDUGU İDDİASI

Mesut Mevlevi'nin sosyal medyada İran İstihbarat servisinin eski üyesi olduğu iddia edildi. Mevlevi'nin sosyal medya hesaplarında İran'daki muhtelif askeri tesislerde çekilmiş fotoğraflar da bulunduğu kaydedildi. Mesut Mevlevi'nin Amerika'da bir üniversite de yapay zeka üzerine doktora eğitimi aldıktan sonra İran Radyo ve Televizyonu'na bağlı kanallarda bir çok kez konuk olduğu iddia edildi.

EMNİYET "OLAY ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURULUYOR"

Emniyet yetkililer Mesut Mevlevi'nin İran İstihbarat servisinin eski üyesi olduğu yönünde ellerinde bir bilgi bulunmadığını belirterek olayla ilgili her türlü bilginin değerlendirilerek soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü söylediler.

5 - SARIYER'DE ARIZALI YAKIT TANKERİNİ TAMİR ETMEYE ÇALIŞAN SÜRÜCÜNÜN FECİ ÖLÜMÜ

Haber - Kamera : Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Sarıyer'de arıza yapan yakıt tankerini çalışır vaziyette tamir etmeye çalışan sürücü, feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Sarıyer, Ferahevler Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü yakıt tankerinin motorundan sesler gelmesi üzerine aracını sağa çekerek indi. Çalışır vaziyetteki yakıt tankerinin altına giren sürücü problemin ne olduğunu anlamaya çalışırken bir anda kıyafetlerini şafta kaptırdı. Sesler üzerine motorun altında birinin olduğunu gören çevre sakinleri sürücüye yardım etmek için seferber oldu. Bunun yanı sıra durum sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri şaft kısmında sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde Sertan Demirci(34) isimli sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

SANİYELER İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Görgü tanığı Hüseyin Soğukpınar "İki arkadaşlardı. Arabayı çalışır vaziyette park edip aşağıya indiler. Biri bankamatiğe gitti. Diğeri de çalışır vaziyetteki arabanın altına inip bir şeye bakmak istedi. Bakarken arabanın altındaki pervane neyse elbisesiyle sıkışıp arabanın altına yapıştırdı. İtfaiye haber verildi polis çağrıldı ama adam kurtarılamadı. Saniyeler içinde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Talihsiz sürücünün hayatını kaybettiği olayda polis ekipleri inceleme çalışmaları başlattı. Güvenlik şeridi çekerek incelemeler yapan ekipler çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da inceleme altına aldı. Hayatını kaybeden Sertan Demirci'nin cansız bedeni ise morga kaldırıldı

6- AK PARTİLİ VE CHP'Lİ KADINLARDAN "ŞİDDET" AÇIKLAMASI

İstanbul DHA - "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" nedeniyle AK Parti ve CHP'li kadınlar ayrı ayrı açıklama yaptı.

TURUNCU BALONLARI BIRAKTILAR

AK Partili kadınlar, Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Ellerinde turuncu balonlarla bir araya gelen kadınlar adına açıklamayı AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan yaptı. Çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bekleyişlerini sürdüren annelere değinen İlhan, "Yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımlar atılmalıdır. Gerçekten dayanışma günüyse sokakta yürüyen tüm kadınların kılık ve kıyafetlerine bakılmaksızın yaşam tercihi ve inancını öne çıkarmadan tüm siyasi partiler tutarlı ve ortak tavır içinde olmalıdır" diye konuştu. Konuşmanın ardından kadınlar ellerindeki turuncu balonları gökyüzüne bıraktı.

CHP'LİLER İBB'DE TOPLANDI

CHP'li kadınlar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda toplandı. Toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Kadınlar adına konuşmayı İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman yaptı. CHP'nin kadın hakları için mücadeleye devam edeceğini söyleyen Ağırman, " Şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklar için en büyük problemlerinden biri de evlerinden ayrıldıklarında gidecek yerleri olmaması nedeniyle yeniden şiddetle burun buruna kalmaları. Bizler, başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere 39 ilçe belediyemizden Kadın ve Çocuk Sığınma Evleri için gereken adımların atılmasını bekliyor ve diliyoruz" ifadelerini kullandı.

7- AVCILAR'DA KAZA KURŞUNUYLA YARALANAN ÇOCUKTAN İYİ HABER GELDİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Avcılar'da babası ruhsatsız silahı temizlediği sırada kaza kurşunuyla yaralanan 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeşilkent Mahallesi G-738 sokak'ta meydana gelen olayda, Fethi K. evde bulunan ruhsatsız silahını kurcaladığı sırada 3 yaşındaki kızı E.B.K'yı yaralamıştı. Esenyurt'ta özel bir hastaneye götürülen ve burada ilk müdahalesi yapılan çocuk Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

"ÇOCUĞUN DURUMU İYİ"

Mahallede esnaflık yapan ve Fethi K.'nin arkadaşı olduğunu söyleyen Taner Avşar, "Fethi Bey komşumuzdur. Burada esnaflık yapar. Sevilen sayılan bir insan. Bir kaza olmuş. Kızının durumu şuan gayet iyi. Her hangi bir problem yok. Kendisi kuaförlük yapıyor burada. Ailevi bir sorunları yok. Kazadır. Kasıtlı bir olay yok. Olan olmuş. Çocuğun durumu iyi" dedi.

8- KOCASINI BALTAYLA ÖLDÜREN KADIN: BEN ÖLDÜRMESEM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ

Haber: Halil YILMAZ/ İSTANBUL,

Uyuyan dini nikahlı eşi Hasan Özbek'i baltayla öldüren Fazilet Azimi, çıktığı Sulh Ceza Hakimliği'nde "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Azimi ifadesinde "Ben kocamı öldürmek istememiştim. Ben öldürmesem, o öldürecekti" dedi. Zeytinburnu'nda uyuyan eşi Hasan Ö.'yü baltayla öldüren yabancı uyruklu Fazilet Azimi (28), Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi.

ONU ÖLDÜRMEMİN DAHA DOĞRU OLDUĞUNA İNANDIM

Tercümanı aracılığıyla konuşan Azimi, emniyette verdiği ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, ifadesine şöyle başladı: "Ben maktulü öldürmek istememiştim. Ben sadece başına balta ile vurdum ancak bunu yaparken öldürme niyetim yoktu. Zaten başına vurduktan sonra da ben yardım istedim. Ölmesini istemedim. Ona daha önce anlaşamadığımızı, ayrılmamız gerektiğini söylemiştim. O da bunu kabul etmemişti. Beni dövüyordu. Biz 11 yıldır imam nikahlı olarak evliydik fakat son 2 yıldır ayrıyız. Bu süreçlerde beni defalarca öldürmeye çalışmıştı. Olaydan 25 gün önce beni dövdü, eğer abisi gelmeseydi beni öldürecekti. Ben de bir gün beni kesinlikle öldüreceğini anladığım için kendisini daha öncesinde benim öldürmemin doğru olacağına inandım. O günden sonra artık aklımda onu öldürme fikri yerleşmişti"

KENDİSİNDEN KURTULMAK İSTEDİM

Olaydan 3 gün önce hasta olduğunu ve maktul Hasan Özbek'in kendisine saldırdığını iddia eden Azimi, şöyle devam etti: "Bana zorla sahip olmaya çalıştı, ben de istemedim. Üstüme geldi, onun herhangi bir silahı yoktu ama bende şiş vardı. Sonrasında vazgeçti, bu olaydan sonra 'Bu adamla bir arada yaşamam mümkün değil' diye düşündüm. Yoksa bu adam beni öldürürdü, kendisini öldürmek istemedim. Ancak kurtulmak istedim."

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Özbek'i baltayla öldürdüğü geceyi de anlatan Azimi, ifadelerini şu şekilde sonlandırdı: "Olay günü eve akşam 20.00-21.00 gibi geldi, ben başka bir odadaydım. Yüz yüze gelmedik. Kendisinin uyuduğunu anlayınca saat 03.00 sıralarında mutfakta bulunan baltayı aldım. Biraz önce anlattığım düşüncelerle, yani beni öldürmeden ben ondan kurtulayım diye düşündüm. Ancak amacım dediğim gibi öldürmek değildi. Sadece kafasına sayısını hatırlamadığım kadar baltayla vurdum. Vurduktan sonra başının kanadığını görünce, komşuya gidip haber verdim. Yardım istedim."

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Mahkeme, ifadesinin ardından Fazilet Azimi'nin avukatına söz verdi. Avukat, savunmaya katıldığını belirterek, Azimi'nin serbest bırakılmasını aksi takdirde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Soruşturma evrakını inceleyen mahkeme, "Kasten öldürme" suçundan sanığın tutuklanmasına karar verdi.

9- İSTANBUL'DA ET VE ET ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİNE DENETİM

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şubesi tarafından İstanbul'da faaliyet gösteren et ve et ürünleri işletmelerine denetim yapıldı.

Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlü Ahmet Yavuz Karaca ve beraberinde gıda kontrol görevlileri katıldı. Denetimlerde, üretim yapan tesislerin hijyen koşulları, fiziki şartları ve etlerin sıcaklıkları denetlendi. Gıda kontrol ekipleri, taklit ve tağşiş incelemesi yapmak üzere et ve tavuk numuneleri aldı. Denetime katılan Ahmet Yavuz Karaca, "Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 81 ilde denetim yapıyoruz. Biz de 39 ilçemizde 758 denetçimizle şu an sahadayız. Bahçelievler'de beyaz et ve kırmızı et işleten bir işletmedeyiz. İşetmede asgari teknik hijyenik şartları taşıyor mu, bakanlık onayı var mı, veteriner hekim bulunuyor mu, ISO belgeleri var mı? Bunları kontrol ediyoruz bakıyoruz. İşletmede çalışanların hijyen ve işletmenin hijyen durumlarını kontrol ediyoruz. Burada kırmızı etten numune aldık. Tür tayini yapacağız. At, eşek, katır ve domuz eti var mı diye bakacağız. Ayrıca mikrobiyoloji açıdan herhangi bir sorun var mı bakacağız" diye konuştu.

"4 BİN 500 İŞLETMEYE 26 MİLYON 500 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"

Denetimlerin gece ve gündüz rutin olarak yapıldığını belirten Karaca, "İstanbul'da 110 bin işletmede 2019 yılında 191 bin denetim yaptık. Yaklaşık 4 bin 500 işletmede uygunsuzluk tespit ettik. 26 milyon 500 bin liralık idari para cezası uyguladık. 59 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu şekilde İstanbul'da bakanlık onayıyla et ve et ürünü üreten işletme sayımız 500. Bu tip işletmelerde diğer ilçelerdeki arkadaşlarımız denetimlerini sürdürüyorlar. Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak yapılıyor. Daha sonra süt, ekmek, kasaplar, okul kantinleri ve toplu tüketim yerlerinde gece gündüz denetim yapacağız" dedi.

"EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİNİN KENDİSİDİR"

Vatandaşlara da uygunsuz yerleri ihbar etmesi tavsiyesinde bulunan Karaca, "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Eğer bir işletmede gördükleri bir olumsuzluğu ALO 174 Gıda Hattına bildirdikleri takdirde biz onlara 15 gün içerisinde gerekli işlemleri yapıp bildirmekle yükümlüyüz. Bir telefon kadar yakınız" diye konuştu.

10- PASTANE SAHİBİNE "CİNSEL SALDIRI" SUÇUNDAN 2 YIL 6 AY HAPİS

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, ŞİŞLİ'de 15 Temmuz 2019'da bir pastane zincirinin şubesinde tezgahtar olarak çalışan Y.S.'yı (19) taciz ettiği iddiasıyla yargılanan pastanelerin sahibi Ş.Y.'ye (50), "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ş.Y., mazeret sunarak gelmedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, Y.S. "müşteki" sıfatıyla salonda hazır bulundu.

" BİR KERE OLACAK DEDİ "

Duruşmada, müşteki Y. S., " Sanık olay tarihinde yanıma geldi ve yanağımı tuttu başımı çevirdi. Beni öpmeye çalıştı. Ben elimle kendisine mani oldum. Bir kere olacak, dedi. Sonra beni bıraktı. Geriye doğru yürüdü. Bir kez daha yanaştı, belimden tutarak beni kendine doğru çekti. Yine kendisini sert bir şekilde itekledim, daha sonra uzaklaştı, aşağıya indiğimizde de elimden tuttu. Olaylardan sonra psikolojik olarak yıprandım, olay rüyalarıma giriyor. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

" BAĞIRSAYDI İNSANLAR YARDIMA GELİRDİ, KURGUDAN İBARETTİR"

Sanık avukatı savunmasında, "Müvekkilim olay günü olayın meydana geldiği iddia edilen yukarı kata çıkmamıştır, yukarıya çıkan merdivenlerde oturarak sigara içmiştir. Müştekinin anlatımları kurgudan ibarettir. İşlek bir caddede bulunan dükkanda söz konusu eylemler işlenemez. Bağırsaydı insanlar yardıma gelirdi, müvekkilimin beraatini talep ediyoruz" dedi.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme hakimi, sanık Ş.Y.'nin "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı" suçunu işlediğini sabit görerek ve sanığın hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandığını belirterek 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız geçmişini takdiri indirim sebebi olarak kabul ederek cezayı 2 yıl 6 ay'a düşürdü.

İDDİANAME:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 15 Temmuz 2019'da Şişli Nişantaşı'nda bir pastane zincirlnin şubesinde gerçekleşen olay şöyle olmuştu: Müşteki Y. S.(19) olaya konu pastanede tezgahtar olarak çalışmaktaydı. Sanık Ş.Y.(50) olay tarihinde Y.S'yi öpmeye çalışmıştı. Müşteki Y. S., Ş.Y'yi itekleyerek kaçmaya çalıştı ancak sanık Ş.Y. engel olmuştu. Olay sonrasında alkol ölçüm raporuna göre sanık Ş.Y.'nin alkollü olduğu ortaya çıkmıştı. Sanık Ş.Y. hakkında "Cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

======================

11- ESENYURT'TAKİ TELEVİZYON HIRSIZLARI KAMERADA

Ali ABLAY/İSTANBUL,

Esenyurt'ta Güven Timleri'nin şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin televizyon hırsızlığından arandığını tespit etti. Şüphelilerin televizyonu çaldıktan sonra taşıması güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz Salı günü Esenyurt, İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında Güven Timleri şüphe üzerine iki kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli Meltem G.(21) ve Hakan G.(19) ekiplerden kaçmaya başladı. Ekipler şüphelileri yaşanan kovalamacanın ardında yakaladı. Şüphelilere yapılan kimlik kontrolü ve sorgularında Hakan G.'nın polise görev yaptırmamak için direnmek suçundan arandığı ve şüpheli 2 kişinin Esenyurt'ta bir evden televizyon çalınması olayından arandıkları ortaya çıktı. Polisin şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada ise Meltem G.'nin üzerinde tornavida ve bir çok anahtar ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkeme tarafından Meltem G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Harun G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin televizyon hırsızlığı yaptıktan sonra televizyonu taşıma anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

