DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

"SİZİN EVİNİZE BEN GİRMEDİM"Garsonluk yaptığını belirten Önder Y., 'Yaralama' suçundan da sabıkası olduğunu ifade ederek, "Ben Naz Bulut'un evine girmedim. Bu dosyada da hırsızlık yapan kişiyi bana benzettikleri için böyle söylüyorlar. Bu suçu işleyen ben değilim. Bu dosyada da hırsızlık yapan kişi, bana benzetildiği için hakkımda dava açılmıştır. Hırsızlık suçunu işleyen ben değilim" dedi.
HANÇERİ ALMIŞLARNaz Bulut ise "Başucumdaki telefon gitmişti. Babamın çamaşır odasını kurcalamışlar. Çantamı koridorda buldum. İçindeki 175 TL yoktu. Gümüş kolye, kol saatimi almışlar. Hançeri almışlar. Ben şikayetçiyim, zararım karşılanmadı. Gerçek suçlu kimse, evime kim girdiyse kesin olarak tespit edilmesini ve cezasını almasını istiyorum" diye konuştu. Mahkeme, sanığın son savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
SİZİNLE HUSUMETİM YOKDuruşma bittiğinde sanık Önder Y., seyircilerin oturduğu kısımda bulunan Hakkı Bulut'a dönerek "Sizin çalıştığınız yerde ben de çalıştım. Hakkı Bey sizin evinize ben girmedim, sizinle kişisel bir husumetim yoktur" dedi.
12 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR"Nitelikli hırsızlık" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan tutuklu olarak yargılanan Önder Y. hakkında toplam 12 yıl hapis cezası isteniyor. Yakalanamayan diğer şüphelinin dosyası ise ayrıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Hakkı Bulut ve kızı Naz Bulut'un adliyeden çıkışı (video)-Hakkı Bulut'la fotoğraf çekilen avukatlar
-Hakkı Bulut'un adliyede fotoğrafı
29.11.2019 - 12.46 Haber Kodu : 191129105