DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

ZEHİRLİ MİDYELERİ TOPLARKEN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER

- İSTANBUL'DA "ZEHİRLİ MİDYE" TEHLİKESİ

Tuzla tersaneler bölgesine sabahları tekne ile gelip midye toplayanlar vatandaşlara zehir yediriyor.

Uyarıda bulunan Prof. Dr. Nuray Erkan Özden, "Su eğer temiz değil ise midye hastalık yapıcı patojenleri, bakterileri, virüsleri beraberinde içerecektir" dedi.

Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK-Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, - TUZLA Tersaneler bölgesinde kaçak olarak toplanan midyeler İstanbul'da vatandaşlara satılıyor. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Gıda Güvenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Erkan Özden, özellikle sanayi bölgesinden toplanan midyelerin tüketilmesinin büyük sağlık riskleri oluşturduğunu söyledi.

KAÇAK MİDYE TOPLARKEN KAMERALARA YAKALANDILAR

Bakanlığın belirlediği yerlerde ruhsatlı tekne ve kişiler tarafından midyelerin toplanması gerekiyor. Ancak İstanbul'da metaller üzerinden ve kirli sudan toplanan midyeler zehir saçıyor. Tuzla Tersaneler bölgesinden dalgıç kıyafetleri giyinmiş bir grup, sabah 5-6 sıralarında midye çıkartması görüntüleri İstanbul'daki midyelerin halk sağlığını tehdit etmesi konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Sabah saatlerinde tekneyle tersanaler bölgesine gelen kaçak avcılar, midyeleri toplayarak uzaklaşıyor. Midyenin güvenilir yerlerden tüketilmesi gerektiğini ifade eden İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Gıda Güvenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Erkan Özden, "Suyu filtre ederek beslendiği için, suda mevcut bulunan tüm kimyasal ve mikrobiyolojik kirliliği bünyesine alan indikatör bir mikroorganizma. Yani o bölgede bir kirlik söz konusu ise midyeyi biz indikatör olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamda birtakım sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor" dedi.

"SUDA BULUNAN TÜM KİMYASALLARI BÜNYESİNE ALIYOR"

Midyenin suda mevcut bulunan tüm kimyasalları bünyesine aldığını ifade eden Özden, "Midye aslında çok değerli bir gıda maddesi. Özellikle B12, demir, çinko içeriği bakımından değerli. Yüksek protein içeriği bakımından hayvansal kaynaklı gıdalar içerisinde tercih edilmesi gereken bir gıda grubunu oluşturuyor. Antioksidanlara karşı özellikle selenyum içeriği çok yüksek. Bütün bunlar bakımından değerli olmak ile beraber suyu filtre ederek beslendiği için, suda mevcut bulunan tüm kimyasal ve mikrobiyolojik kirliliği bünyesine alan indikatör bir mikroorganizma. Yani o bölgede bir kirlik söz konusu ise midyeyi biz indikatör olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamda birtakım sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor" şeklinde konuştu.

"SANAYİ BÖLGELERİNDEN TOPLANAN MİDYELER BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Özellikle sanayi bölgesinden toplanan midyelerde ve diğer kabuklularda ağır metaller, pestisitler bakımından büyük sıkıntılar oluşturabileceğini vurgulayan Özden, "Bu bölgelerden toplanan midyelerin tüketilmesi büyük sağlık riskleri oluşturuyor. Özellikle kalıtsal, nesilleri etkileyen. Çünkü kimyasal kirlikler hemen ortaya çıkmaz. Uzun yıllar, nesilleri etkileyecek şekilde yavaş yavaş ortaya çıkar. Çok yoğun kirlilikte, çok yüksek oranda tüketimde ancak pestisit ve ağır metal zehirlenmesi gözükebilir ama yavaş yavaş genlerimizi, kemik gelişimimizi, sinir sistemimizi etkileyecek şekilde birtakım zararları ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTLİKLERDE ÜRETİLEN MİDYELERİ TERCİH EDİN"

Ülkemizde midyelerin özellikle açıkta satışı olduğunu dile getiren Özden, şöyle devam etti:

"Ama bunun dışında kimyasal kirlilikten daha ziyade midyedeki başka bir problem mikrobiyolojik kirliliktir. Çünkü dediğim gibi, su eğer temiz değil ise hastalık yapıcı patojenleri, bakterileri, virüsleri beraberinde içerecektir ve bizim ülkemizdeki satış koşullarında daha çok midye dolma, midye tava şeklinde satış var ve özellikle de açıkta satış var. Doğal olarak kirlilikle gelecek olan hastalıklar daha büyük risk oluşturuyor ve açıkta satılan midyeler çok tüketiliyor bu da büyük bir sağlık riskini beraberinde getiriyor. Burada bizim tavsiye edeceğimiz nokta üretim çiftliklerinden, sertifikalı yerlerde üretilen midyelerin tüketilmesi ve açıkta satış yapılan midyelerin tüketilmemesi. Çünkü üretim çiftliklerinde midye hem ekolojik bir yapıya sahip, doğaya bir baskısı da söz konusu değil. Doğal olarak çiftliğin kurulduğu yerlerde suyun zaten belli bir kaliteye sahip olması gerekiyor ve bu anlamda da çok fazla firma aslında var. Burada asıl sorun açıkta satılan midyenin tüketilmemesi."

ROTA VİRÜS, HEPATİT, KOLERA KAYNAĞI OLABİLİR

Sağlıksız midyelerin neden olabileceği rahatsızlıklar ile ilgili olarak Özden, "Özellikle mikrobiyolojik olarak rota virüs, hepatit, kolera bunların özellikle kaynağı olabiliyor. Hiçbir yerde 'midye yedim de cıva zehirlenmesi yaşadım' demek mümkün olmayabilir yani bu çok az görülebilir. Çünkü dediğim gibi bu çok uzun yıllarda ancak yavaş yavaş birikiyor. Nesilleri etkiliyor kimyasal kontaminantları ancak mikrobiyolojik kirlilik öyle değil. Özellikle sokakta satılan midyelerde elle işlenme vs. gerekli önlemler alınmadığında, tüm hastalık yapıcı patojenlere rastlamak mümkün. Bu dediğim hastalıklar da başta olmak üzere" şeklinde konuştu.

"KENDİLERİ TOPLAYIP HALKA SUNUYORLAR"

Beşiktaş 'ta bir midye dükkanı olan Ümit Demir , "Öncelikle Sağlık Bakanlığı 'ndan denetimli firmalar var. Merdiven altı firmalar değil bunlar. Biz bunları tercih ediyoruz. Çiftlikten veya denizden büyük üreticilerden alıyoruz bunları. Zaten biz de denetleniyoruz sürekli. Midye zaten denizin içerisinde olduğu için her yerde bulabilirsiniz. Ama bu işin ticaretini yapmayanlar kendileri toplayıp, belli bir miktar elde ettikten sonra halka sunuyorlar. Bu da denetimsiz olan şeyler. İnsan sağlığını ciddi boyutlarda tehlikeye sokabilir" dedi.

Burak Atay ise, "Çok midye tüketiyordum. Sonra sağlıksız olduğunu öğrendim, bıraktım. Sonra baktım güvenilir yerler var, yemeye başladım yine. Kimyasal madde olan yerlerde çıkarıldığı için tüketmiyorum. Güvenilir markalardan tüketiyorum. Midyeyle ilgili ufak bir anım da var. Küçükken tersanelere gidiyorduk. Açıktı o zaman, kendimiz midye çıkartıp yiyorduk. Şu an öğrendiğim için asla öyle bir şey yapmam. Tersaneden çıkan midyeyi yemem" ifadelerini kullandı.

Benzer görüntüler daha önce de Haliç 'te kameralara yansımıştı. Gece saatlerinde teknelerle gelenler metaller üzerindeki midyeleri toplayarak uzaklaşıyordu. Görüntüler üzerine kaçak midyecilere operasyon düzenlenmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Tuzla'da midyelerin toplanması

-Midye görüntüleri

-Prof.Dr. Nuray Erkman Özden ile röp.

-Vatandaş ile röp.

-Midye dükkanı sahibi ile röp.

-Daha önce çekilen Haliç'te midye toplayanlar ve operasyon

02.12.2019 - 12.18 Haber Kodu : 191202075

02.12.2019 - 12.23 Haber Kodu : 191202078

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2- ÜNİVERSİTELİ BEGÜM'ÜN ÖLDÜĞÜ "MAKAS KAZASI"NDA KEŞİF

- Tutuklu sanık olay yerinde kazayı anlattı.

Sanık, makas atarak ilerleyen bir aracın kendisini sıkıştırmasıyla durağa girdiğini söyledi.

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE/ İSTANBUL, - KÜÇÜKÇEKMECE'de üniversite öğrencisi Begüm Kartal'ın otobüs durağında beklerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazayla ilgili keşif yapıldı. Tutuklu sanık Fatih Sezer, makas atarak ilerleyen aracın kazaya neden olduğunu öne sürdü.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Begüm Kartal (19), 21 Temmuz akşamı bir sosyal sorumluluk projesi için arkadaşlarıyla buluştuktan sonra eve dönüyordu. Begüm Kartal, Beşyol D-100 yanyolda bulunan durakta otobüs beklediği sırada Fatih Sezer'in kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Begüm Kartal'la ilgili görülen davada Bakırköy Adliyesi 'ndeki 20. Ağır Ceza Mahkemesi keşif yapılmasına karar verdi. Bu sabah saatlerinde olay yerinde keşif yapıldı. Beşyol D-100 Avcılar istikameti yanyolda bulunan otobüs durağına polis, jandarma, bilirkişi ve Cumhuriyet Başsavcılığı 'ndan bir heyet geldi.

HEYET SORDU SANIK CEVAPLADI

Fatih Sezer (29) de tutuklu olarak yargılandığı davada cezaevi aracıyla kaza yerine getirildi. Güvenlik gerekçesiyle Sezer'in bir kolu jandarma görevlisine kelepçelendi. Sezer daha sonra kaza bölgesinde yaşananları keşif heyetine detaylarıyla anlattı ve heyetin sorularına cevap verdi. Fatih Sezer, makas atarak geldiğini öne sürdüğü bir aracın kendisini sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdü. Sezer, daha sonra otobüs durağına girdiğini iddia etti.

Keşif sırasında bilirkişi tarafından olay yerinin fotoğrafları çekildi ve kaza mesafesi ile ilgili ölçüm yapıldı. Bu sırada yanyol trafiğe kısa bir süre kapatıldı. Keşfin tamamlanmasının ardından heyeti ve güvenlik ekipleri kaza yerinden ayrıldı.

ORGANLARIYLA 4 KİŞİ HAYATA TUTUNDU

Feci kazada 8 kişi yaralanırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Begüm Kartal'ın, 23 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşti. Tek çocukları Begüm Kartal'ın ölümü ile büyük bir yıkım yaşayan baba Haluk ile anne Melek Kartal, aldıkları bir kararla kızlarının organlarını bağışladı. Begüm'ün bağışlanan organları sayesinde 4 kişi hayata tutuldu.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca hazırlanan iddianameye göre; Beşyol Metrobüs üst geçidinin bulunduğu noktada saat 23.20'de trafik kazası meydana geldi. Trafik kazasında birden fazla kişi yaralandı, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Begüm Kartal ise hayatını kaybetti. İddianamede Begüm Kartal'ın vefat ettiği, diğer yaralıların bir kısmında kemik kırığı olduğu bu nedenle basit tıbbi müdahale ile tedavilerinin geçer nitelikte olmadığı, bir kısmını ise basit tıbbi müdahale ile geçer şekilde yaralandığı belirtildi. Şüpheli Fatih Sezer'in olay günü seyir halindeyken Beşyol Mevkii'nde yan yola saptığı, önce burada bir araca çarptığı, çarpmanın şiddeti ile bu aracın kaldırıma ve yolun kenarındaki korkuluklara çaptığı belirtildi. Çarpmanın etkisi ile geldiği yöne dönen şüphelinin aracıyla geri geri giderek durakta bekleyenlere ve yolda yaya olarak yürüyenlere çarptığı anlatılan iddianamede, kaza anında şüphelinin 1,42 promil alkollü olduğu bu nedenle eylemin bilinçli taksir ile gerçekleştiğinin anlaşıldığı ifade edildi. İddianamede şüpheli Fatih Sezer'in "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Görüntü Dökümü

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-Otobüs durağında bekleyen polis ve cezaevi aracı

-Fatih Sezer'in olay yerine getirilmesi

-Fatih Sezer'in kaza anını anlatması

-Kaza bölgesinde keşif çalışması

-olayla ilgili arşiv görüntüler

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(Operasyon görüntüleriyle)

3-YÜZLERCE EMEKLİYİ DOLANDIRAN ŞEBEKEYE OPERASYON (2)

Ali ABLAY/İSTANBUL, - İSTANBUL merkezli 13 ilde, kredi ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle 900'den fazla emekliyi dolandırdıkları belirlenen 85 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda dökümanın da ele geçirildiği operasyon kameralara yansıdı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 85 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin 900'den fazla emekliyi, kredi ihtiyacını ticari faaliyet görünümünde karşılama vaadi ile hileli davranış sergileyerek, tefecilik yaparak dolandırdıkları belirlendi. Bankacılık kanununa muhalefet ettikleri de belirlenen şüphelilere İstanbul, Muğla Kocaeli ve Denizli 'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

YÖNTEMLERİ TESPİT EDİLDİ

Çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları belirlenen dolandırıcıların emeklileri dolandırarak elde ettikleri parayı kendi aralarında paylaştıkları da tespit edildi.

Emeklileri dolandıran şüphelilerin yöntemi de ortaya çıktı. Emeklilerin kredi kullanmak için sosyal medya ve gazete reklam ilanlarında "Emeklilere Kredi", "Kredim Kolay" gibi başlıklar altında gördükleri ilanlarda belirtilen çağrı merkezlerini arıyordu. Telefon görüşmesinden sonra dolandırıcılar kredi kullanmak isteyen vatandaşları İstanbul'a çağırıyorlardı. İstanbul'a gelen vatandaşları Alibeyköy ve Esenler otogarı gibi yerlerden servis ve özel araçlarla karşılayan dolandırıcılar Beylikdüzü ve Şişli ilçelerindeki ofis olarak kullandıkları yerlere yakın pastane, kafe tarzı yerlerde ikramlarda bulunarak güven sağladıktan sonra ofislere götürüyorlardı. Güven sağlayan dolandırıcılar vatandaşlara yüksek meblağlı cep telefonu ve benzeri cihazları satın alıyorlarmış gibi fatura kesiyor ve emeklilik maaşının 12 katı senet imzalattıkları belirlendi. Senet imzalayanları aynı gün içerisinde yanına bir refakatçi vererek Çağlayan veya Bakırköy adliyesindeki İcra Müdürlüklerine götürüyorlardı. İcra Müdürlüğü'ndeki görevlileri sorun çıkartmaması için daha öncede tembihleyen dolandırıcılar götürdükleri emekli vatandaşların maaşına 12 ay süre ile tamamının kesilebilmesi için muvafakat name imzalatarak icra takibi başlattıkları öğrenildi. Dolandırıcılar, komisyon, avukatlık ücreti ve dosya masrafı adı altında büyük miktarlarda kesintiler yaptıktan sonra emeklilere cüzi miktarda bir para verdikleri tespit edildi. Birçok vatandaşa da sadece yol parası bıraktıkları belirtilen dolandırıcılar hukuki açıdan kendilerine sorun çıkartılmaması için paranın tamamını vermişler izlenimi yaratıp, yaşananları kameraya kaydettikleri belirlendi.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin erken saatlerde operasyona çıkışı

-Dökümanların ele geçilmesi

02.12.2019 - 11.31Haber Kodu : 191202057

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4- İSTANBUL'DA HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ

Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulama sırasında, kural ihlali yapan sürücüler, polis helikopteriyle tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi. Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Çamlıca gişelerinde durduran ekipler de cezai işlem uyguladı. Bu kapsamda aşırı hız yapan bir otobüse de para cezası kesildi. Denetimde, zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek, hatalı sollama yapmak ve emniyet kemeri takmamak gibi ihlallerin tespiti yapıldı.

TAKOGRAF BELGELERİ İNCELENDİ, TAŞIMA İZİNLERİ KONTROL EDİLDİ

Çamlıca Gişeleri Anadolu Yakası İstasyon Amirliği'nde yapılan uygulama kapsamında şehre giriş yapan kamyon ve ticari araçlar da denetlendi. Kamyonları durduran polis ekipleri, belgeleri kontrol ettikten sonra araçların kış lastikleri olup olmadığını kontrol etti. Reflektörleri seyahat için uygun olmayan3 hafriyat kamyonu sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

Görüntü Dökümü

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Polis ekiplerinin denetimi

-Durdurulan araçlardan görüntüler

-Helikopterden detay görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

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5- TİCARET BAKANI PEKCAN KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI (1)

Yılmaz OKUR/İSTANBUL,

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Kasım'da ihracat 16.21 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kasım'da ihracat ilk 11 ayda yüzde 1,77 artışla 165,7 milyar dolara ulaştı. Kasım'da ithalat yüzde 11,44 artışla 18,17 milyar dolar oldu.

Görüntü dökümü:

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-Pekcan'ın açıklamaları

02.12.2019 - 12.25 Haber Kodu : 191202079

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6-ZİYA SELÇUK: 2035'LERE KADAR NE KADAR ÖĞRETMENE İHTİYACIMIZ VAR ÇALIŞMASINI TAMAMLADIK (1)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,

Milli Eğitim Bakanı Selçuk , "2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , İstanbul'da 2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" toplantısına katıldı. Selçuk, burada yaptığı konuşmada, "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz." dedi. İlçe düzeyinde 900'den fazla öğretmen destek noktası kurulacağını açıklayan Selçuk, şöyle devam etti: "İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla Türkiye 'nin öğretmen eğitiminin, okullarındaki, sınıflarındaki her türlü iş ve işlemin nasıl geliştirileceğine dair ortak bir fikir, düşünce ve eylem alanı oluşturuyoruz."

Görüntü dökümü:

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-Selçuk'un konuşması

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7- VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN HASTANESİ KONTEYNERDE HİZMETE AÇILDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - İSTANBUL'da 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından risk nedeniyle hizmete kapatılan İstanbul Üniversitesi (İÜC) Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin 16 konteynerde hizmet vermesine yönelik çalışmalar tamamlandı. Hayvan Hastanesi bugünden itibaren MR cihazı dışında tam donanımlı olarak hizmet vermeye başladı.

İÜC Rektörlüğü, Avcılar Kampusü'nde bulunan Veteriner Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu'nun yanı sıra yılda yaklaşık 60 bin hayvana klinik hizmeti veren Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ni de depremin ardından 2 Ekim'de aldığı kararla kapatmıştı. Veteriner Fakültesi, Büyükçekmece 'deki İÜC Kampusü'nde eğitime devam ederken hayvan hastanesinin konteynerlerde faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırıldı. Kızılay ile yapılan görüşmelerde, 2011 Van Depremi'nde kullanılan 6 konteyner geçen hafta Avcılar'a getirilerek İÜC Kampusü'ndeki tenis kortuna yerleştirildi. Sipariş edilen 10 yeni konteyner de pazartesi sabahı getirilerek aynı alana monte edildi. Kızılay'ın Van depreminde kullandığı 6 konteyner tamir edildi, bunun yanı sıra 10 yeni konteyner için elektrik, su, kanalizasyon, internet bağlantıları yapıldı.

REKTÖR AYDIN: ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU YENİ BİNA YAPILACAK

İÜC Rektörü Prof.Dr. Nuri Aydın , bugünden itibaren MR cihazı dışında tam donanımlı olarak hizmet vermeye başlayan 2 ameliyathanesi de bulunan Veteriner Fakültesi Hastanesi'ndeki bölümleri tek tek gezdi. Rektör Prof. Dr. Aydın, bu hastanenin Türkiye'de alanında tek olduğunu, her gün büyük rakamlarda hasta kabul edilerek tedavisinin yapıldığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Aydın, Avcılar'daki kampus alanında 1 yıl içerisinde tamamlanacak çelik konstrüksiyonlu büyük bir bina yaptırarak hizmete açacaklarını, bu süre içerisinde konteyner hastanede hizmet vereceklerini söyledi. Prof.Dr. Nuri Aydın, "Yaklaşık 1300 öğrencimiz var. Öğrencilerimizi Büyükçekmece'deki kampus alanına taşıdık. Son sınıflardaki öğrencilerimiz pratik uygulamalarını buradaki konteyner hastanede görecekler." dedi.

Hayvan Hastanesi'ne sevimli dostları getirenler hastanenin yeniden çalışmalara başlamasına çok sevindiklerini söyledi. Bazı hastalıkların düzenli olarak takibi gerektiğini hatırlatan hayvan sahipleri, konteynerde kısıtlı olanaklarla verilen hizmetten memnun olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Rektör hastaneyi gezerken

-Rektörün açıklamaları

-Hasta hayvan sahipleri ile röportajlar

-Hastane içinden görüntüler

-Havadan çekilen arşiv görüntüler

02.12.2019 - 12.42 Haber Kodu : 191202086

02.12.2019 - 12.44 Haber Kodu : 191202087

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8- SANCAKTEPE'DE HIRSIZLIKTAN ARANAN ÖZBEK KADIN YAKALANDI

Ali ABLAY, İSTANBUL, Bakıcılık yaptığı evden hırsızlık yapan ve baktığı çocuğu şiddet uygulayan Özbek Gulnoza R. Sancaktepe'de yakalandı.

Sancaktepe, Fatih Mahallesi 'nde polis ekipleri 29 Kasım'da şüphelendikleri bir kadını durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Şüpheli Gulnoza R.(33) 'nin yapılan kimlik sorgusunda yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, Balıkesir'de işkadını Yeliz Kılıç 'ın, 3 yaşındaki oğlu Ayaz Kılıç'ı ilaçla uyutup bakmayan, şiddet uygulan ve evdeki kıyafet ve pırlanta gibi eşyaları çalan Özbekistan uyruklu Gulnoza R. olduğu anlaşıldı.

İstanbul'a kaçan şüpheli gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkemeye gitmeyen Gulnoza R. hakkında kararı çıkartıldı. Sancaktepe'de yakalanan şüpheli Gulnoza R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken adli makamlarca serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

02.12.2019 - 12.28 Haber Kodu : 191202080