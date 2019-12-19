DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

İSTANBUL'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi yeni yıla hazırlanıyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından caddenin ışıklandırmaları yapıldı. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak ise caddeye lavanta ve gül kokuları sıkılacak, sokak müzisyenleri için de müzik durakları yapılacak.

Yeni yıla sayılı günler kala yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği İstiklal Caddesi ışıl ışıl oldu. Dükkanlar süslendi, cadde ışıklandırıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise bu yıl diğer yıllardan farklı olarak daha yeşil, daha ışıl ışıl bir Beyoğlu için çalıştıklarını belirtti. Yeni yıl için çalışmaların sürüdüğünü söyleyen Yıldız, " İstiklal'i daha yeşil, ışıklı yapabiliriz diye düşündük. Bununla ilgili 4-5 aydır süren çalışmamız oldu. Taksim 'den Tünel'e kadar bütün İstiklal Caddesi'ni ışıklandırıyoruz. Çünkü İstiklal Caddesi, Cedde-i Kebir. Tarihimizin en eski caddesi. Buranın ağaçlandırılması ve yeşillendirilmesi gündemimizde. Buranın geçmişini biliyorum. Tartışmaları da biliyorum. Bunu da hoş karşılıyorum. Daha çok talep buranın yeşillendirilmesi ile ilgili. Bizim de arzumuz bu. Manolyalarımızı İstiklal Caddesi'ne yerleştireceğiz. Şu an da ahşap saksılarda. Uygun yer bulduğumuz zaman ekeceğiz" dedi.

"BURANIN ZEMİNİ BİLDİĞİMİZ TOPRAK BİR ZEMİN DEĞİL"

Vatandaşların İstiklal Caddesi'nde daha çok ağacın bulunmasını istediğinin farkında olduğunu belirten Yıldız, caddenin altının ağaç dikmek için uygun olmadığını belirterek, "Buranın zemini bildiğimiz toprak bir zemin değil. Kırıp döktüğünüzde farklı bir durumun çıkmaması lazım. Çok eski elektrik hatları, kanalizasyonların buradan geçtiğini biliyoruz. Çok eski zamanlardan kalma hatlar var burada. Tarihi bir mekan burası. Mümkün olan yerlere ağaçları dikeceğiz. Mümkün olmayan yerlere ahşap saksılarla koyacağız" diye konuştu.

MÜZİK NOKTALARI, IŞIKLAR VE KOKULAR

Yeni yılda Beyoğlu'nda pek çok değişikliğin olacağını söyleyen Yıldız, "Işıklandırma ve yeşillendirme yapacağız. Daha ışıl ışıl bir İstiklal Caddesi olacak. Sokak sanatçıları için 16 farklı nokta belirledi ekiplerimiz. Burada önceliğimiz müziklerin birbirine karışmaması. Üzerinde solfej işareti olan duraklar yapacağız. Müzisyenler oralarda çalacak. Bütün İstiklal Caddesi boyunca hoş müzikler kulağınıza gelecek. Işıklandırmayı yaptık, gözlerine hitap ettik. Müzik durakları ile kulağa kitap ettik. Burun için de koku planladı. Yerli yabancı turistler buradan geçerken hoş bir koku alsın istedik. Bir pompa ile etrafa lavanta kokusu, gül kokusu yayalım, dedik. İstiklal Caddesi mis gibi koksun. Işşıl Işıl bir Beyoğlu, mis gibi kokan bir Beyoğlu ve yeşil bir İstiklal Caddesi hedefledik" dedi.

Yıldız ayrıca yapılan ışıklandırmaların yılbaşına özel olmayacağını ve bütün yıl kalacağını da söyledi. İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşlardan Ünzile Altıntaş , "Cadde çok güzel. 10 kez 100 kez de gelsem doyamam bu caddeye. Her gün ayrı bir heyecan, keyif, farklı insanlar. Caddeyi seviyorum benö dedi. Aysu Karadağlı ise "Beyoğlu'nu seviyorum. Özellikle okul çıkışları geliyorum. Işıklar çok güzel olmuş. Yeni yılı hissetmeye başladık. Işıkları görünce yeni yıl geliyor aklımıza" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Dükkanlar ve caddeden yılbaşı detayları

-Haydar Ali Yıldız röp

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