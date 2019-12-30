DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

ŞİLE'DE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA )ŞİLE'de fırtına sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu, balıkçılar avlanmaya çıkamadı. Fırtınanın etkisi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Fırtınadan görüntü

-Kıyıda oluşan dalgalar

-Genel ve detaylar

30.12.2019 - 13.25 Haber Kodu : 191230127

=====================

2-İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 24 GÖZALTI

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA - İstanbul'da 8 ilçede düzenlenen DEAŞ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi muhtemel eylem faaliyetlerinin engellenebilmesine yönelik terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için gece 02.00 sıralarında eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Polisin, Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla'da 31 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 4'ünün yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-----

-ARŞİV

30.12.2019 - 13.19 Haber Kodu : 191230125

=====================

3-MİNİBÜSTE ANNEDEN TACİZ İDDİASI DAYAĞI

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,

Pendik'te anne ve kızı minibüsten inecekleri sırada, arkalarından gelen adamın kızını taciz ettiğini iddia eden kadın şüpheliye vurmaya başladı. Daha sonra duraktaki vatandaşlarda minibüse gelerek adamı darp etti. Bir vatandaş da adama kafa attı. O anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, minibüsten kızıyla ineceği sırada arkalarındaki adamın kızını taciz ettiğini iddia eden kadın bağırmaya başladı. Daha sonra anne adama yumruk attı. Kişinin kadınla tartıştığı sırada duraktaki diğer minibüsçüler ve vatandaşlar minibüse geldi. Şüpheli minibüsten inmek isterken, bir kişi tarafından durduruldu. Minibüsün içine yeniden sokulan şüpheliye bu sefer vatandaşlar vurmaya başladı. Bir kişi şüpheliye kafa attı. Minibüs sürücüsü vatandaşları sakinleştirerek araya girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şüpheliyi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASI

Minibüsteki güvenlik kamerasına yansıyan olayda, anne ve kızının minibüsten inecekleri sırada genç kız ile annesinin arkasında beklediği görülüyor. Daha sonra kadın adama dönerek vurmaya başlıyor. Çevredeki vatandaşların minibüse gelmesi ve şüpheliye vurması da kameraya yansıyor.

Görüntü dökümü:

----------------

-Güvenlik kamerası

-anne ve kızının inmek için hareketlenmesi

-Şüphelinin arkadan gelmesi

-Kadının bir anda dönüp vurmaya başlaması

-Vatandaşların gelmesi

-Vatandaşların vurması

-Bir kişinin kafa atması

30.12.2019 -13.13 Haber Kodu : 191230121

=============================

4- ESENYURT'TA MARKETTE SURİYELİ KADININ PARASINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Elif YAVUZ/ ESENYURT'ta markette alışveriş yapan Suriyeli Manal Alhamad'ın 2 bin doları çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 30 Kasım'da Esenyurt'ta meydana geldi. Manal Alhamad (50) alışveriş yapmak için burada bulunan markete geldi. Alışveriş yaptığı sırada yanına gelen bir şüpheli, kadının 2 bin dolarını çaldı. Marketin güvenlik kamerası görüntülerinden parasını çalan kişiyi tespit eden Alhamad görüntülerle birlikte polise başvurdu. Görüntüleri inceleyen polis Alhamad'ın parasını çalan kadının yanındaki 3 kişiyle birlikte organize bir şekilde hareket ettiğini belirledi. Polis şüpheli 4 kadını yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde Alhamad'ın etrafında dolaşan kadınlardan siyah giyimli kadının bir süre sonra çatasına doğru hamle yaptığı ve 10 saniye içinde Alhamad'ın 2 bin dolarını aldığı gözleniyor. Görüntülerde hırsızlığı yapan kadının diğer 3 kişiden ayrı olarak marketten çıktığı ve yüzünü gizlediği görülüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızlık anı

-Şüphelilerin marketten çıkışı

30.12.2019 - 12.49 Haber Kodu : 191230112

=====================

5- FATİH'TE FASLI TURİSTİN TELEFONUNU GASP EDEN ŞÜPHELİ KAMERADA

Ali ABLAY, İSTANBUL, FATİH'te Fas'lı turistin cep telefonunu gasp eden yaşı 18'den küçük şüpheli, mahalle bekçileri tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye sanıye yansıdı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan mahalle bekçileri, 12 Aralık günü saat 06.15 sıralarında İskenderpaşa Mahallesinde iki kişinin birbirini kovaladığını gördü. Yaşanan kovalamacayı katılan mahalle bekçileri, bu kişileri yakaladı. Durdurulan kişilerle görüşme yapan mahalle bekçileri, yaşı 18'den küçük olan S.F.'nin, Fas uyruklu Archraf El A.(21)'nın cep telefonunu gasp ettikten sonra kaçtığını ve Archraf El A.'nın şüpheliyi kovaladığını belirledi. Yaşanan kovalamaca sırasında S.F.'nin, Fas uyruklu Archraf El A.'ya ait cep telefonunu yere attığı da öğrenildi. Gözaltına alınan S.F.'nin yapılan sorgusunda 2 evden hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli S.F.'nin Archraf El A.'yı gasp ettiği anlar ve ardından yaşanan kovalamaca, mahalle bekçilerinin onları durdurmaları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.F. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

Gasp anı

Kovalamaca anı

Durdurulma anı

Gözaltına alınıp götürülme anı

30.12.2019 - 12.47 Haber Kodu : 191230111

=========================

6- KOMBİ HIRSIZLARINA YAPILAN OPERASYON KAMERADA

*Boş dairelerdeki kombileri çalıyorlardı

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL

İstanbul'da kiralık ve satılık dairelerden yüzlerce kombi çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık şüphelilerin yakalanma anları polis kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler Eyüp, Bahçelievler, Kartal ve Avcılar'da bu ay içerisinde gerçekleşen kombi hırsızlığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Polis, hırsızlığın meydana geldiği bölgelerde güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin kimliğini tespit etti. Ardından yapılan incelemelerde şüphelilerin çaldıkları kombileri bir dükkana taşıyıp, sattıklarını tespit etti.

SUÇÜSTÜ YAPILAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 23 Aralık'ta Bahçelievler'de yaptığı operasyonla şüphelileri suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Kadir İ. (37), Abdülhamit T. (29), Suat U. (29), Yusuf İ. (21) sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

300 BİN LİRA DEĞERİNDE KOMBİ HIRSIZLIĞI

Şüphelilerin şubedeki sorgularında çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelilerin önceden tespit ettikleri kiralık ve satılık dairelerin kapı göbeklerini kırarak gündüz saatlerinde evlere girdikleri ardından kombileri çaldıkları öğrenildi. Polis ekiplerin yaptığı detaylı incelemelerinin sonucu şüphelilerin yüzlerce eve girerek 300 bin lira değerinde kombi çaldıkları ve önceden anlaştıkları bir iş yerlerine sattıkları öğrenildi. Şüpheliler şubedeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin çaldıkları kombileri bir iş yerine taşımaları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilere yapılan suçüstü operasyon anları polis kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

(Polis Kamerası)

-Şüphelilerin suçüstü yakalanma anları

(Güvenlik kamerası)

-Şüphelilerin çaldıkları kombileri iş yerine götürdükleri anlar

(Aktüel)

-Şüphelilerin şube çıkışı

30.12.2019 - 12.49 Haber Kodu : 191230104

======================

7-FETÖ ÜYELİĞİ SUÇLAMASIYLA YARGILANAN İŞADAMI FARUK GÜLLÜ'NÜN TAHLİYE TALEBİNE RET

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL, FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı davadan dosyası ayrılan iş adamı Faruk Güllü'nün örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davada, tahliye talebi reddedildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ayrılmasından sonra ilk kez görülen duruşmaya, tutuklu sanık Faruk Güllü getirildi. Duruşmaya Cumhurbaşkanlığı avukatı ve Ticaret Bakanlığı avukatları müşteki sıfatıyla katıldı. Ayrıca kayyum sıfatıyla TMSF tarafından sanığın ortağı olduğu şirketlere atanan yönetim kurulu üyesi Halil Koca ve şirketlerin avukatı Pınar Nur Yalçın da duruşmaya geldi.

BANK ASYA RAPORU: HESAPLARININ DÜŞÜK TUTARLARDA İŞLEM GÖRDÜĞÜ

Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım, Bank Asya bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti. Raporda, "Bank Asya hesaplarında 17-25 Aralık süreci öncesi, sonrası ve anılan bankanın TMSF'ye devredilmesiden sonraki süreçte aylık dönemler itibariyle vadeli/vadesiz mevduat, bakiyelerin artış-azalışlarıyla ilgili olarak Faruk Güllü'nün hesaplarının düşük tutarlarda işlem gördüğü, söz konusu 17-25 Aralık sürecinde vadeli-vadesiz mevduat bakiyelerinde belirgin bir artış ve azalışının olmadığı, Faruk Güllü'ye ait katılım hesabının bulunmadığı, anılan döneme ilişkin sadece giden havale referans adıyla alıcı 'TUSKONUS' açıklamalı yurtdışına giden bir adet döviz transferinin olduğu tespit edilmiştir" denildi.

GİZLİ TANIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme Başkanı Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca 19 Aralık tarihli yazı ile "x347965210" mahlaslı gizli tanığa ait ifadenin gönderildiğini, bu tanığın bazı sanıklar hakkında beyanda bulunduğunu belirtti. Gizli tanığın ifadesinde, sanık Faruk Güllü için "Mütevelli heyet toplantılarına katıldığını, A mütevelli heyet üyesi yani 'en üst düzey mütevelli heyeti üyesi' olduğunu söylediği, kendisini fotoğraftan da teşhis ettiğine" şeklindeki beyanlarını duruşma salonunda okundu.

SANIK GÜLLÜ: GİZLİ TANIK DOĞRUYU SÖYLEMEMEKTEDİR

Sanık Faruk Güllü, "Gizli tanığın söylediği, diğer gizli tanık Demir'in söylediğinden farklı değil. Ben öyle bir toplantıya katılmadım. doğru söylemiyor. Dayanaksız soyut beyanlardır. Duruşmada hazır edilirse soru sormak isterim. Ayrıca tutuklu kaldığım süre ve sağlık sorunları nedeniyle tahliyemi talep ederim" dedi. Güllü'nun avukatı Hatice Yılmaz da müvekkilinin 40 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek sağlık durumu da dikkate alınarak tahliyesini talep etti. Müşteki avukatları, gizli tanığın dinlenmesini talep etti.

TMSF KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Daha sonra TMSF kayyım heyeti adına avukat Pınar Nur Yalçın ve kayyum tarafından yönetilen şirketler yönetim kurulu üyesi Halil Koca söz alarak, Türk Ticaret Kanunu anlamında şirketlerin zarara sokulduğunu belirterek katılma talebinde bulundu. Halil Koca, aralarında Baklavacı Güllüoğlu Gıda San. ve Dış Tic.A.Ş'nin de bulunduğu 9 şirketin "Şirketlere kayyım olarak TMSF atanmasından sonra bu şirketlerin yönetimi TMSF'ye ve müvekkilimiz olan şirketlere geçmiştir" diyerek suçtan zarar görme ihtimallerine binaen katılma talepleri olduğunu ifade etti.

GÜLLÜ'NÜN AVUKATI TMSF'NİN KATILMA TALEBİNİN REDDİNİ İSTEDİ

Sanık Faruk Güllü'nün avukatı, şirketlerin müvekkiline ait olduğunu belirterek TMSF'nin katılma talebinin reddini talep etti.

SAVCI TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINI TALEP ETTİ

Duruşma savcısı, TMSF'nin katılma talebinin reddini ve sanığın silahlı terör örgütü üyeliği suçunun yöneticilik suçuna dönüşebileceği, tutuklu kaldığı sürenin orantılı olduğunu belirterek tutukluluk halinin devamını talep etti.

MAHKEME BAŞKANI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Mahkeme heyeti, "x347965210" mahlaslı gizli tanığın, tanık koruma tedbiri alınarak dinlenmesine karar vererek TMSF'nin katılma talebini reddetti. Mahkeme heyeti, sanık Faruk Güllü'nün oyçokluğuyla "FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak" suçundan vasıf ve mahiyeti, banka kayıtları, dernek kayıtları, gizli tanık Demir'in beyanları, dijital incelemelerdeki bulgular, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut deliller bulunması, adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım, sanık Güllü'nün tutukluluk kararına karşı şerh koydu. Başkan Yıldırım itirazında, "suç vasfının sanık lehine değişme ihtimalinin mevcut olduğu, delillerin büyük oranda toplanmış olduğu, sanığın tutuklulukta geçirdiği sürenin 3 yılı aştığı, tutuksuz yargılanmasının mümkün olduğu, sanığın ortağı olduğu şirketler ve şahsi malvarlığı üzerinde tedbir ve kayyım atama kararlarının mevcut olduğu, bu haliyle sanığın tahliye edilerek adli kontrol hükümleriyle salıverilmesinin ölçülü ve orantılı olacağını" belirtti. Duruşma ertelendi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı dava kapsamında tutuklu olarak yargılanan sanık Faruk Güllü'nün dosyası, 7 Ekim 2019 tarihli duruşmada hakkındaki tüm delillerin toplanması sebebiyle bu davadan ayrılmıştı. Sanık Faruk Güllü'nün "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Görüntü Dökümü:

---------------

-ARŞİV

30.12.2019 -09.39 Haber Kodu : 191230039

=======================

8-PENDİK'TE 2 KARDEŞİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE MANEVİ TAZMİNAT CEZASI

PENDİK'te kaldırımda yürüyen iki kız kardeşe çarparak, ölümlerine neden olan sürücü 290 bin lira manevi tazminat cezası ödemeye mahkum edildi.

Pendik Köprüsü'nde 18 Temmuz 2017'de meydana gelen olayda kaldırımında yürüyen Tuğba ve Tuğçe Özdemir kardeşler, aşırı hızla geldiği öne sürülen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. İki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücü Dursun Hazır, yaklaşık 8,5 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildi.

Dosya itiraz üzerine Yargıtay'a gönderildi. Hayatını kaybeden kardeşlerin anne ve babası ise Anadolu 6'ncı Asliye Ticaret Mahkemesi'nde sanık hakkında dava açarak, toplamda 3 milyon lira tazminat talebinde bulundu. Manevi tazminat yönünden talebi kısmen kabul eden mahkeme kardeşleri için baba Yılmaz Özdemir'e 100 bin, anne Fatma Özdemir'e 100 bin, kardeşi Hayrünnisa Özdemir'e ise 90 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

-Tuğba ve Tuğçe Özdemir'in görüntüleri ( cep telefonu)

-Anne ve babanın görüntüsü

-Babanın konuşması

-Dava dosyasından detay görüntü

-Babanın olay yerindeki konuşması

Anne ve babanın olay yerindeki görüntüsü

-Tuğba ve Tuğçe Özdemir'in mezarı başında anne ve babanın görüntüsü

-Anne Fatma Özdemir'in konuşması

30.12.2019 - 13.22 Haber Kodu : 191230126