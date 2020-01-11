DHA İSTANBUL BÜLTENİ-  3 - Son Dakika

İBRAHİM KALIN ABD'NİN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ JEFFREY'İ KABUL ETTİ

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyetle görüştü.

Görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler, İran ve ABD arasında yaşanan kriz ve bölgedeki diğer önemli gelişmelerin gündeme geldiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyeti Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme saat 11.00'da başladı ve 1 saat 25 dakika sürdü.

Görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler, İran ve ABD arasında yaşanan kriz ve bölgedeki diğer önemli gelişmelerin gündeme geldiği öğrenildi. Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde evlerine geri dönüşü için ABD ile 17 Ekim 2019'da yapılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin nihayete erdirilmesinin gerekliliği vurgulandı. İdlib'teki çatışmaların artmasıyla ortaya çıkan insani kriz ve göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin arttırılması gerektiğinin altı çizildi.

Suriye siyasi sürecinin başarıya ulaşması için Anayasa Komitesi çalışmalarına ve özgür, adil ve şeffaf seçimlerin gerçekleşmesine uluslararası toplumun daha fazla destek vermesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.

DAEŞ ve PYD/YPG/PKK başta olmak üzere tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığı yinelendi. Ayrıca bölgede artan gerilim ortamının yeni çatışmalar ve radikalleşmeyi arttırma ihtimali konusunda Türkiye'nin endişeleri dile getirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kabulden fotoğraflar

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2 - TEM'DE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA: MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan kaza nedeniyle gözaltına alınan minibüs şoförü Doğukan Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Ebe Dilek Dereli Çokcan ile medikal ürün uzmanı eşi Çağan Çokcan'ın ölümü ile sonuçlanan kaza nedeniyle gözaltına alınan minibüs şoförü Doğukan Y., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

Arıza yapan minibüsünü emniyet şeridine park eden Doğukan Y.'nin sorgusunu yapan soruşturma savcısı, Doğukan Y.', "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

ARIZA YAPAN MİNİBÜSÜNÜ EMNİYET ŞERİDİNE PARK ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Mahkemedeki sorgusunda minibüsün arıza yaptığını, sinyal vererek emniyet şeridine geçtiğini söyleyen Doğukan Y., "Emniyet şeridinde aşağıya inip arızayı kontrol etmek amacı ile kaputu açmaya gittim. Fakat açamadım. Tekrar arabaya bindiğim esnada motosiklet aracımın sol arka tarafa çarpıp yola düştü. Arkadan gelen otobüs de motosiklet ve üzerinde bulunan kişileri altına aldı. Suçsuzum. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Kaza tespit tutanağı ve mevcut delil durumunu gerekçe gösteren mahkeme, Doğukan Y.'yi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

Adli kontrol hükümleri gereği yurt dışına çıkışı yasaklanan Doğukan Y., haftada iki gün de karakola giderek imza verecek.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ DE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Minibüse çarparak yola savrulan motosiklete arkadan gelen özel halk otobüsü de çarpmış, gözaltına alınan otobüs şoförü kusursuz bulunarak serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU ?

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde arızalanan minibüsünü emniyet şeridine park eden Doğukan Y.'nin aracına, üzerinde Çağan Çokcan ve ebe olan eşi Dilek Dereli Çokcan'ın bulunduğu motosiklet çarpmış, yola savrulan motosiklete aynı zamanda arkadan gelen özel halk otobüsü de çarpmıştı. Bir çocuk sahibi oldukları öğrenilen Dilek Dereli Çokcan ve eşi Çağan Çokcan,kaza nedeni ile hayatlarını kaybetmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili görüntüler

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3 -ÜSKÜDAR'DA ANNE VE KIZININ YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- İSTANBUL-DHA - ÜSKÜDAR'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kızıyla birlikte yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün Libadiye Caddesi Şekermaslak sokakta meydana geldi. Ebruhan Sağlam aracının kontrolünü kaybedince bir binanın duvarını çarptı. Yol kenarındaki bir mobilya atölyesinin önüne uçan araçta bulunan Sağlam ve 10 yaşındaki kızı yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ve kızı, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü ve yanındaki kızının yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin büyük bir hızla gelerek binaya çarpması ve devrilmesi yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri

-Kazayla ilgili görüntüler

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4- BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE PATLAMA: 3 YARALI

Alper KORKMAZ-Serdar ALTINTEPE/ - Başakşehir sanayi sitesindeki işyerinde hava tankı patladı. Patlamada işyeri sahibi ve 2 çalışan yaralandı.

Başakşehir, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, çalışma sırasında hava tankında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda iş yerinde bulunan işyeri sahibi Fatih Çelik ile Rahmi Atalay ve Hakan Özcan isimli iki çalışan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavileri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-İşyerinden detaylar

-Ekiplerin çalışması

-İşyeri sahibi Fatih Çelik'in fotoğrafı

-Olay yerinden görüntüler

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5- ÜMRANİYE'DEKİ YANGINDA YAŞLI KADININ EVDEN ÇIKMAMA İNADI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- - ÜMRANİYE'de 2 katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında burada yaşayan yaşlı bir kadın evinden çıkmak istemeyince vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ümraniye Atatürk Mahallesi Martı Sokakta bulunan 2 katlı evde saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Oğluyla birlikte yaşayan 81 yaşındaki Ayşe Turan'ın kaldığı 2 katlı binadan yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ve sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak itfaiye ekiplerinin gelmesi beklendi. Yangın sırasında yaşlı kadını evde olduğu ve dışarı çıkmadığı öğrenildi. Bunun üzerine polis ve vatandaşlar eve girerek kadını çıkarmaya çalıştı. Evini bırakmak istemeyen Turan'ı polis ekipleri dışarı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İlk müdahalesi ambulansta yapılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Yakup Kara, "Bir anda dumanlar yükseldi. Evde tekti. Arkadaşlarla içeri girdik çıkarmaya çalıştık. Valla inat etti çıkmamak için. Ama çıkardık sağlık ekiplerine teslim ettik" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaşlı kadının çıkarılması

-Ambulansa bindirilmesi

-Evden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler

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6- ESENYURT'TA OTOMOBİLDEKİ 'SUÇ MAKİNELERİNE' GECE YARISI OPERASYONU

Veysel TİMDU/İSTANBUL, - ESENYURT'ta gece yarısı düzenlenen operasyonda çok sayıda suçtan haklarında işlem yapılan 3 kişi, biri kalaşnikof olmak üzere 4 ayrı silahla yakalandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi 1990. Sokak'ta gece yarısı şüpheli olduğu değerlendirilen bir otomobili görünce güvenlik önlemlerini alarak yaklaştı. Sürücü aracı çalıştırarak kaçmak istedi. Durdurulan araçtaki sürücü ve iki kişi indirildi. Yapılan aramada araçta kalaşnikof tüfek, biri otomatik biri pombalı olmak üzere 2 tüfek ve bir tabanca olmak üzere toplam 4 silah bulundu. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin; yağma, uyuşturucu, ateşli silahlar kanununa muhalefet, yaralama gibi 17 ayrı suç kaydı bulunan M.K., aynı suçlardan 7 ayrı kaydı bulunan E.B. ile yaralama, uyuşturucu kullanma, hırsızlık gibi 8 ayrı suç kaydı bulunan E.A. olduğunu belirledi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen silahlar

-Şüphelilerin görüntüsü

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7- BÜYÜKÇEKMECE'DE BİLEZİK GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali ABLAY/ Büyükçekmece'de yolda yürüyen kadına bıçak göstererek kolundaki 2 bileziği çalan şüpheli yakalandı.

Olay 7 Ocakta Büyükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen bir kadının yanına yaklaşan ve Arapça konuştuğu belirtilen bir şüpheli elindeki bıçağı kadına göstererek, kolundaki iki bileziği gasp etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken kadının ihbarı üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler şüphelinin Abdülfettah K. olduğu ve aynı gün otobüsle Çatalca'dan Büyükçekmece'ye gittiğini tespit etti. Abdülfettah K., Çatalca yolu üzerindeki Tepecik Mezarlığı'nın karşısında, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Abdülfettah K.'nın ifadesinde, çaldığı bilezikleri Çatalca'daki bir iş yerinin tuvaletine sakladığını söylediği öğrenildi. Ekipler, iş yerinin tuvaletine giderek bilezikleri ele geçirdi. Abdülfettah K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-Şüphelinin sevki

-Bileziklerin fotoğrafı