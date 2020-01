DHA İSTANBUL BÜLTENİ -  3 - Son Dakika

GÜNGÖREN'DEKİ DOĞAL GAZ PATLAMASI KAMERADA

Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/ GÜNGÖREN'de 5 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada anı kameralara saniye saniye yansıdı

Güngören Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın ikinci katında saat 03.30 sıralarında doğalgaz patlaması meydana geldi. Dairedeki 1 kişi yaralandı. Dairenin duvarı tamamen yıkılırken, sokak cam parçaları ve molozlarla doldu. Dairedeki patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dairede doğal gaz patlaması meydana geliyor. Dairenin duvarı sokağa düşüyor.

2 (geminin içinden görüntülerle) KİLYOS'TA ARAMALAR BİRİNCİ HAFTASINDA

- Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar gemisi de görev alıyor.

Elif YAVUZ - İdris TİFTİKCİ- İstanbul DHA - SARIYER Kilyos açıklarında 1 hafta önce batan balıkçı teknesindeki kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaların 8'nci gününde TGC Alemdar gemisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 1'nci sınıf dalgıçlarla ve uzaktan kumandalı sualtı robotları ile aramalarını sürdürüyor.

Kilyos açıklarında, Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli teknede kaybolan balıkçı Yusuf Coşkun'u arama çalışmaları sürüyor.

Kilyos açıklarında yürütülen çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar da görev alıyor. TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi tarafından ilk günden itibaren sürdürülen arama çalışmaları da görüntülendi. Batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki görüntüleri ortaya çıktı. Çalışmalarda uzaktan kumandalı sualtı robotları ROV cihazları ile alan taraması yapılırken öte yandan dalgıçlar enkazın olduğu noktada arama çalışmalarını sürdürüyor. Batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 balıkçıdan 2'sinin cesedi daha önce çıkarılmıştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilen bilgilere göre 2017 yılında denize faaliyete başlayan TGC Alemdar gemisi 90 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğinde ve 4 bin 200 ton. Personel Kurtarma Ana Gemisi TGC Alemdar'da ROV cihazlarla 1000 metreye kadar ve dalgıçlarla 91 metreye kadar dalış gerçekleştiriliyor. Karadeniz ve Akdeniz'e kıyısı olan hiçbir ülkede bu teknolojide arama kurtarma gemisi olmadığı da belirtildi. TGC Alemdar gemisinin en önemli özelliklerinin arasında ise dinamik konumlandırma sistemi yer alıyor. Bu sistem sayesinde gemi rüzgar ve akıntıdan etkilenmeden belirlenen konumda sabit bir şekilde kalabiliyor. Ayrıca 5 yatak kapasitesine sahip gemide bir acil serviste bulunan tüm imkanlar yer alıyor.

3 - ADALAR BELEDİYE BAŞKANI GÜL: 14-15 KİŞİLİK ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ÇALIŞACAK

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA/İSTANBUL, -ADALAR'da faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, atlar gönderildikten sonra yeni sisteme geçileceğini, elektrikli araçların 14-15 kişilik olmasının planlandığını ifade etti. Atların tahliyesi sonrası özel bir yere alınacağını belirten Gül, atlarını vermek istemeyen at sahiplerinin bakıma devam edebileceğini belirterek, "Atlar özel bir yere alınacaklar. Kaçak ahırlar yıkılacak bu durumda" diye konuştu.

Ruam hastalığı sonrası karantinanın uygulandığı ve faytonların çalışmalarının durdurulduğu Adalar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), fayton ve bu faytonlar için kullanılan atları satın alarak, kamulaştırma kararı almıştı. Faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, alınan kararı değerlendirdi ve elektrikli ulaşımın nasıl yapılacağını anlattı.

"FAYTONLAR BİRKAÇ EYLEM DIŞINDA HİÇ DURDURULMAMIŞ"

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, atlarda ruam hastalığının tespiti sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirirken şunları söyledi:

"Aralık ayının ortasıydı galiba ilçe tarım ve kaymakamlıktan atlardaki hastalıkla ilgili bilgilendirme geldi. Hasta olan at sayısının çok fazla olduğu bilgisi geldi. Bu nedenle 3 ay süreyle faytonların durdurulması kararı çıktı. Valilikle bir toplantı yaptık. Onların bakış açıları 3 ay içinde bir tane bile şüpheli at görülürse 3 ay daha uzatılacak şeklindeydi. Buraya bakınca, bunlar geleneksel bir sektör. Birkaç eylem dışında hiç durdurulmamış. Bu ilk kez yaşanan bir şey. İki türlü durum ortaya çıkıyor. Birincisi atların sağlığıyla ilgili durum, ikincisi onlardan para kazanan sektördekilerin geçimleri. Geriye dönüp baktığımızda bizim faytonu ulaşım aracı olmaktan çıkarmak gibi bir çalışmamız vardı. Faytonların ne kadar alınıp, satıldığına baktık. Karar verdiğimiz rakam bunun üzerinde bir rakam. Ayrıca faytoncular için neler yapabileceğimizi de konuşuyoruz."

"ATLARIN TAHLİYE EDİLMESİNİN ARDINDAN YENİ SİSTEME GEÇECEĞİZ"

"Büyükşehir belediyesinin bu konudaki görüşü net" diyen Erdem Gül, atların Adalar'dan gönderildikten sonra elektrikli ulaşım sistemine geçileceğini belirterek, "Büyükşehir işletecek. Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, Esenler'de işlettiği gibi ulaşım sistemi nasıl işliyorsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde, onun faaliyeti olarak devam edecek. Oluşacak yeni istihdam imkanı varsa adadaki insanların tercih edilmesi akla yatkındır. Önce ödemeler yapılıp, atların da çok uzamadan tahliye edilmesinin ardından yeni sisteme geçeceğiz" şeklinde konuştu.

"ARAÇLAR 14- 15 KİŞİLİK OLABİLİR"

Adalara getirilecek elektrikli araçlarla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Erdem Gül, "İki türlü bir şey var. Daha sahada onu henüz görmedik. Mutabakat açısından söylüyorum. Birincisi elektrikli araçlar olacak. Toplu taşıma araçları 14- 15 kişilik olabilir. Sayıları 20 tane olabilir. Sayı olarak kesin değil. İkincisi de daha az yolcu alan tur araçları olacak. İki türlü araç var. Yazı kurtarmamız lazım. Yaz önemli çünkü. Bu sene tam anlamıyla yapamasak bile deneme senesi olur. Gelecek yaza daha uygun olacak, diye öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Akülü araçların toplatılacağını belirten Erdem Gül, "Adada gezdiğiniz zaman her yerde görüyorsunuz. bir kere onları toplayacağız. Onlar yani özel araçlar artık olmayacak. Araç yükünden kurtulmuş olacağız. Bana sorarsanız Ada dediğimiz yer yaya, yürüme bölgesidir. Ama yaşlı ve hastalarımız var. Yürümek istemeyenler var. Bunlar için bir araç gerekiyor" dedi.

"ADADA ATI TAMAMEN YASAKLIYORUZ BAKIŞ AÇISINDA DEĞİLİZ BİZ"

Faytoncularla yapılan görüşmeleri de değerlendiren Erdem Gül, "Bir işi birilerinin elinden aldığınız zaman, tek başına bir kere de böyle bir para ödemeniz hiçbir şekilde onlar için yeterli olmayabilir. Ben bunu anlıyorum. Ama belediye açısından bunun büyük bir mali yükü var. Bu noktada olası bir bütçe yapılarak denkleştirip böyle bir şeyle çıkıldı" ifadelerini kullandı. Atların tahliyesi sonrası özel bir yere alınacağını belirten Erdem Gül, atlarını vermek istemeyen at sahiplerinin bakıma devam edebileceğini belirterek, "Atlar özel bir yere alınacaklar. Kaçak ahırlar yıkılacak bu durumda. Bizim burada İSPARK'ın ahırı var, orayla ilgili bir yıkım yok. Sembolik atlar meselesi için orası düşünülebilir. Adada atı tamamen yasaklıyoruz bakış açısında değiliz biz. Atına bakabilir, bakmayabilir. Başka bir proje geliştirebilir" şeklinde konuştu.

4-BEŞİKTAŞ'TA ÖLEN KIZININ CESEDİYLE ÜÇ GÜN AYNI ODADA KALDI

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEŞİKTAŞ'ta şizofren ve şeker hastası olduğu öğrenilen 63 yaşındaki Zeynep Nesrin Altuntaşlar annesiyle birlikte yaşadığı evde yakınları tarafından ölü bulundu. Ölü bulunan kızıyla aynı evde üç gün kalan 92 yaşındaki annesi ise hastaneye kaldırıldı

Olay, Beşiktaş, Muradiye Mahallesi, Muradiye Bayırı Sokaktaki evde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 63 yaşındaki Zeynep Nesrin Altuntaşlar, burada 92 yaşındaki annesiyle beraber yaşamaya başladı. Hasta olan annesine de bakan Altuntaşlar'ın kendisinin de şeker ve şizofren hastası olduğu ve bir süredir sağlık problemleri yaşadığı öğrenildi. Zeynep Nesrin Altuntaşlar'dan üç gündür haber alamayan kızı annelerini merak ederek Beşiktaş'ta bulunan eve gelerek zili çaldı. Ancak kapının açılmaması ve ağır kokular gelmesi üzerine kızı paniğe kapılarak ev sahibinden yardım istedi. Ev sahibinin yardımıyla kapıyı açan kızı annesi ve büyükannesinin odada hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeynep Nesrin Altuntaşlar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. 92 yaşındaki büyükanne Şaziye Altuntaşlar ise tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

92 yaşındaki Şaziye Altun'un yaklaşık üç gün boyunca hayatını kaybeden kızının cesediyle beraber yaşadığı ortaya çıktı. Polis ekiplerince yapılan olay yeri çalışmalarının ardından 63 yaşındaki Zeynep Nesrin Altuntaşlar'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BİR HAFTA ÖNCE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Anne ve kızın beraber yaşadığını belirten Muradiye Mahalle Muhtarı Cengiz Hacıömeroğlu, "Anne ve kızı beraber yaşıyorlardı. Hayatını kaybeden hanımefendi eşinden ayrılmıştı. Kendisi şeker hastasıydı. Geçen hafta ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Evinde maalesef ölü bulundu. Şeker hastalığı dışında şizofren hastalığı da vardı. İyi insanlardı. Muradiye Mahalle Muhtarlığı olarak biz de elimizden geldiğince yardım ediyorduk. Hatta yarın evde temizlik hizmeti yapılacaktı. Kısmet olmadı" dedi.

AĞIR KOKU NEDENİYLE VATANDAŞLAR SOKAKTAN GEÇERKEN ZORLANIYOR

Öte yandan hayatını kaybeden Altuntaşlar'ın cenazesinin kaldığı daireden yayılan kokunun etkisini halen sürdürdüğü görüldü. Sokağa yayılan koku nedeniyle vatandaşların burunlarını kapatarak yürüdü.

5- KENDİLERİNE "BAYKUŞ ÇETESİ" DİYEN MOTOSİKLET HIRSIZLARI KAMERADA

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL İstanbul'da motosiklet çalarak parçalara ayırıp satan 9 kişilik oto hırsızlık çetesi polisin operasyonu sonucu çökertildi. Kendilerine "Baykuş" çetesi diyen şüphelilerin hırsızlık anları ve adreslerine yapılan operasyon kameralara yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Ekim 2019 tarihinden bu yana meydana gelen 8 motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir, Kadıköy'de meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptıkları teknik takip sonucu 9 şüphelinin adreslerini tespit etti. Polis, Kağıthane'de 6, Eyüp Sultan'da 2, Şişli'de 1 kişiyi adreslerinde yakaladı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ekiplerin yaptığı detaylı incelemelerde şüphelilerin motosikletleri direksiyon kilitlerini kırarak, motorları sürükleyerek ya da kapalı kasa otomobillerine yükleyerek çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları motosikletleri depolarına götürerek parçalarına ayırdıkları ardından internet üzerinden sattıkları belirtildi.

Şüphelilerin şubedeki sorgularında 3 suç kaydı olan Mehmet Nuri Ş.(30)'nin çeteye liderlik ettiği öğrenildi. Hırsızlık şüphelilerin kendilerini "Baykuş Çetesi" olarak adlandırdıkları belirtildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OPERASYON KAMERADA

Öte yandan kask takarak motosiklet çalmak için olay yerine gelen şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin motosikleti çalıştırarak kaçma anları görüntülere yansıdı. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonlar da kameralarca kaydedildi.

"MOTORUM AYNI GÜN İÇİNDE BULUNDU TEŞEKKÜR EDERİM"

Motosikleti çalınan ve şüphelilerden şikayetçi olan Oğuzhan Sayı, "Evime döndüm, evimin önünde güvenli bulduğum bir yere motorumu park ettim, kilitledim. Sabah kalktığımda motosikletimin yerinde olmadığını fark ettim. En yakın karakola başvurdum. İfadem alındı yaklaşık 2 saat sonra Gayrettepe Asayiş Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aradılar. Evraklarınız elimize ulaştı, konuyla ilgileneceğiz dediler. Açıkçası çok umudum yoktu. Akşam saatlerinde yine aynı numaradan aradılar. Motosiklet bulduklarını motosikleti teşhis etmesi için çağırdıklarını söylediler. Davet ettikleri adreste kendi motorumun olduğunu üzerindeki seri ve sicil numaralarından kontrol ettik. Ardından motosikleti teslim işlemleri başladı. Bir daha çalınmaması için ne gerektiğini ne yapmam gerektiğini, tedbir almam gereken noktalarla ilgili bilgiler verdiler. Alın teriyle aldığım yaklaşık 100 bin liralık motoruma sayelerinde kavuşmuş oldum. Mutluyuz ama mağdur olan başka arkadaşların burukluğu var üzerimizde. Alın teriyle kazanılan bir şeyin bu kadar rahat çalınabilmesi çok üzücü. Motorum aynı gün bulundu, sabah gittim şikayette bulundum. 4 saat sonra aradılar. Motoru teşhis etmek için davet edildim. " dedi.

6- İSTANBUL HAVALİMANI İŞLETMECİSİ İGA, DHMİ'YE 22.4 MİLYON EURO EK ÖDEME YAPACAK

Enver ALAS/ İSTANBUL, İSTANBUL Havalimanı işletmecisi İGA, 6 Nisan 2019'dan itibaren tam kapasiteyle hizmete giren İstanbul Havalimanı'nın ilk işletme yılı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)'ne garanti edilen 233,1 milyon euro'luk Dış Hat Yolcu Gelirinin aşılması sonucu devlete 22,4 milyon euro ek ödeme yapılacağını açıkladı.

İGA'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite hizmete girdiği 6 Nisan 2019'dan, 16 Ocak 2020 tarihine kadar iç ve dış hat olmak üzere toplamda 55 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığı belirtildi. 6 Nisan'daki 'Büyük Göç'ün ardından 31 Aralık 2019'a kadar geçen sürede yaklaşık 322 bin uçuşun gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nda 2019 yılında 52 milyonun üzerinde yolcunun ağırlandığı hatırlatılan açıklamada, "Türkiye'yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyaya örnek bir havalimanı işletme modeli sergileme hedefinde de çok önemli mesafeler kat eden İstanbul Havalimanı'nın 2020 hedefleri arasında 74 olan havayolu sayısını 80'e yükseltmek yer alıyor" denildi.

GARANTİ YOLCU SAYISI AŞILDI

Açıklamada İstanbul Havalimanı'nda, ilk işletme yılı için DHMİ tarafından garanti edilen 233,1 milyon euro'luk dış hat yolcu gelirinin aşılarak 255,6 milyon euro'ya ulaştığı bildirilirken, DHMİ'ye 22,4 milyon euro tutarında ek bir ödeme gerçekleştirileceği bilgisine yer verildi. İGA'nın açıklamasında, "Böylece 2019 yılındaki 9 aylık işletme döneminde İGA, garanti yolcu sayısının üstüne çıkarak DHMİ'ye kira dışında ekstra gelir ödemiş olacak" ifadeleri kullanıldı.

SAMSUNLU: İSTANBUL HAVALİMANI'NDA GELMİŞ OLDUĞUMUZ NOKTA GURUR VERİCİDİR

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, yapılacak ek ödemeyi değerlendirdi. Açıklamada Samsunlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"İstanbul Havalimanı, devletten herhangi bir mali kaynak almadan, tamamen öz sermayesi ile bugünlere gelmiştir. Henüz ilk yılında küresel hub olan, 6 Nisan 2019'da tam kapasiteye geçişinden 31 Aralık 2019'a kadar 52 milyon 152 bin 514 yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı'nda, gelmiş olduğumuz nokta gurur vericidir. Devletimize 25 yıl boyunca toplam 22 milyar 152 milyon euro+KDV tutarında kira ödemesi yapacağız. İstanbul Havalimanı'ndan giden yabancı yolcularımızdan tahsil ettiğimiz ücretin garanti edilen tutarın üstünde kalması sebebiyle devlete 22,4 milyon euro daha ödeme yapacağız. Böylelikle ülkemizin ekonomisine ek katkı oluşturuyoruz. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz THY'nin operasyonlarını olumsuz etkileyen Boeing 737 Max'lerin uçuş gerçekleştirememiş olmasından en çok İstanbul Havalimanı etkilendi. Boeing'den kaynaklı sorundan THY etkilenmeseydi devletimize ödeyeceğimiz rakamlar daha da yüksek olacaktı. İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirmek istediğimiz daha birçok hedefimiz var. Bundan sonraki senelerde yolcu garantisini geçerek devletimize ödeyeceğimiz kira bedelinin dışında ek bir ödeme gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Ülkemizin gelişmesinde lokomotif güç olan İstanbul Havalimanı, öngörülen rakamsal hedeflerinin ötesine geçerek örnek bir performans sergilemiştir. İGA olarak Türkiye'nin, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine katkı sunmaya devam edeceğiz."

7 - MEHMET ALİ BİRAND MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- USTA gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand, 7. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Mehmet Ali Birand'ın Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anmaya eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, Kanal D Haber Koordinatörü Mustafa Aşçıoğlu, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Birand'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, "Memoş" yazılı küçük bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

"7 YIL NASIL GEÇTİ BİLMİYORUM"

Cemre Birand anmaya gelenlere teşekkür ederek, "7 yıl nasıl geçti bilmiyorum. Yine eski çalışanları, arkadaşları burada beraber olduk. Her gelene, her hatırlayana çok teşekkür ederim. Size de geldiğiniz için teşekkür ederim" diye konuştu

"BABAMI ÇOK ÖZLEDİM"

Umur Birand ise, "Her geçen yıl gittikçe daha da zorlaşıyor, yanınızda olmadığı sürece, sesini duymadığı sürece... Onu hatırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Dostlarıyla buluşuyoruz, kendi ailemiz içerisinde her zaman onu konuşuyoruz. Çok içtenlikle onu çok özlüyoruz" diye konuştu.

8-İSTANBUL'DA ÖĞRENCİLER KARNELERİNİ ALDI

Haber-Kamera: Ali ABLAY/İSTANBUL, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönemi kapandı. İstanbul'da da öğrenciler karne alarak, ara tatile girdi. Fatih Topkapılı Mehmet Bey İlkokulu'nda öğrenciler, karnelerini ve hediyelerini İstanbul Vali yardımcısı Levent Kılıç'ın elinden aldı. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Kılıç, sistemin yeni değiştiğini ve öğrencilerin kasım ayında da bir tatil yaptıklarını belirtirken, ilkokul öğrencileriyle sohbet etti.

"2 MİLYON 819 BİN ÖĞRENCİ KARNE ALIYOR "

Öğrencilere tek tek karnelerini veren Vali yardımcısı Levent Kılıç karnelerdeki devamsızlıkları ve kitap okuma sayılarını da incelerken, 2 milyon 819 bin 443 öğrencinin karne aldığını ifade etti. Kılıç, sınıf öğretmenine ise çiçek takdim etti. Karne dağıtma törenine Vali yardımcısı Levent Kılıç'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Akhan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına da katıldı. İstanbul genelinde bugün 7 bin 60 okulda bulunan 103 bin 375 sınıfta, 2 milyon 819 bin 443 öğrenciye karne dağıtılırken, öğrencilerle birlikte 198 bin 165 öğretmende yarıyıl tatili yapacak.

