DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

TUZLA'DA BANKADAN ÇIKAN KİŞİYE SOKAK ORTASINDA KAPKAÇ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ Tuzla'da bankadan çıkan bir kişi yanında bulunan 120 bin lirasını kendisini araçla takip eden kapkaççıya kaptırdı. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 13.00 sıralarında Tuzla Aydıntepe Mahallesi Yüzüncü Yıl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.Ö, isimli bir kişi bankadan çektiği 120 bin lirayla caddede yürümeye başladı. Bu sırada kendisini takip eden bir aracın içinden çıkan kimliği belirsiz bir kişi, para dolu poşeti çaldı. Parayı alan şüpheli aracına binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı. Bir mahalle sakini, "Hanımıyla buradan gidiyorlarmış bankadan parayı çekmişler. Takip etmişler, tepesine binip parayı alıyorlar. Bindikleri arabayla yoluna devam ediyorlar." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olayın yaşandığı cadde

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Mağdur kişi AÖ (Kır saçlı olan ) polis otosuna binmesi

-Mahalle sakini ile röp

-Genel ve detay

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2- ŞİŞLİ'DE ARAÇLARI HEDEF ALAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL

Şişli 'de park halindeki araçları hedef alarak 11 aracın lastiklerini bıçakla kesen 2 aracı ise ateşe vererek yakan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ömer A. adliyeye sevk edilirken "Ben yapmadım, hatırlamıyorum bile ne yaptığımı" dedi. Feriköy Mahallesi Ortanca Sokak'ta park halindeki araçları hedef alan 1 şüpheli dün saat 05.30 sıralarında 2 aracı ateşe verilmiş, 11 aracın ise lastiklerini bıçakla kesmişti. Olayla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çalışma başlatarak olay yerlerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemiş şüphelinin kimliğini tespit etmişti. Şüpheli yapılan operasyonla yakalanırken, evde yapılan aranmada bir adet bıçak ele geçirilmişti. Gözaltına alınan Ömer A.'nın (46) 'tehdit' ve 'darp' suçlarından poliste kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Olay günü alkollüydüm, nasıl yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyeye sevk edilirken "Ben yapmadım, hatırlamıyorum bile ne yaptığımı" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

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3- ÜMRANİYE'DE AKARYAKIT TANKERİ DEVRİLDİ; İTFAİYE ALARMA GEÇTİ

Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de İBB'ye ait yakıt tankeri istinat duvarından aşağı devrildi.

Kaza Hekimbaşı'nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bir araca yakıt dolduran İBB'ye ait tanker, geri geri kayarak istinat duvarından aşağı düştü. Tankerden yakıt atması nedeniyle itfaiye ekipleri alarma geçildi. Yangına karşı tankere köpük sıkıldı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü;:

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-Kaza yeri

-İtfaiyenin çalışması

-Tankerden görüntüler

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4- EROL OLÇOK'UN ANNESİ ASİYE OLÇOK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,- 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un annesi Asiye Olçok son yolculuğuna uğurlandı.

Taner Yıldız, "Rahmetli Erol Olçok kardeşimizin annesi vefat etti. Bu vesile ile unutamadığımız Erol abimizi bir kez daha rahmetle minnetle anıyoruz. Sanki burada kendisi varmış gibi hissettim." diye konuştu.

Dua ve helallik alındıktan sonra öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

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-Cenazeden görüntü

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Eski bakan Taner yıldız ile röp

-Cenaze namazının kılınması

-Dua ve helallik alınması

-Genel ve detay görüntüle

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5-OSMAN KAVALA'NIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Haber: Halil YILMAZ/ İSTANBUL,

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala , gazeteci Can Dündar , Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora 'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın " Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın altıncı duruşması görüldü. Duruşmada sanık avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Heyet talebi reddedince sanık avukatları duruşma salonundan ayrıldı ve sanıklar avukatları olmadığı gerekçesiyle savunma yapmadı. Ara kararını açıklayan mahkeme, Kavala hakkında verilen AİHM kararının henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle tahliye talebini reddetti. Heyet, savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için duruşmayı erteledi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülen davaya tutuklu Osman Kavala getirilirken, 8 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. İsveç, Hollanda, İtalya başkonsolosluklarından görevliler, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekilleri Garo Paylan da duruşmayı izleyici olarak takip etti.

AHİM KARARI HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Mahkeme Başkanı, Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği tahliye kararı için Adalet Bakanlığı 'ndan gelen yazıyı okudu. Bakanlıktan gelen yazıda AİHM kararının henüz kesinleşmediği belirtildi.

HEYET DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLDİ

Bir önceki celsede tanık olarak dinlenmesine karar verilen ve Gezi Parkı olaylarıyla ilgili bilgisi olduğu iddia edilen tanık Murat Papuç'un, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle duruşmada tanık olarak dinlenmesine celse arasında itiraz ettiği öğrenildi. Heyet de Papuç'un ifadesinin celse arasında alındığını belirtti. Bunun üzerine Osman Kavala'nın avukatı Köksal Bayraktar , Papuç'un sanıklar ve avukatlar önünde savunma yapması gerektiğini, heyetin usulsüzlük yaptığını öne sürerek heyetin reddini ve değişikliğini talep etti. Aralarında İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu 'nun da olduğu birçok sanık avukatı, heyet değişikliğini talep etti.

YİNE BÖYLE YAPACAĞIZ

Tutuksuz sanık Can Atalay ise söz alarak "Redde ilişkin ara karar vermeniz yetmez, dosyadan el çekmeniz gerekir. Biz buradayız, biz yaptığımız hiçbir şeyi gizlemedik. Tüm ahlaki siyasi bakiyesini onurla taşımaya hazırız. Biz buradayız, Gezi'de oradaydık. Olabildiğimiz kadar öznesiyiz ama aynı zamanda nesnesiyiz de çünkü çok değiştik, çok şey öğrendik. Yine bir deprem toplanma alanına karşı böyle yapacağız. Bunu da söylüyoruz." diye konuştu.

TALEP REDDEDİLDİ AVUKATLAR AYRILDI

Mahkeme avukatların reddi hakim talebini davayı uzatacağı gerekçesiyle reddetti. Kavala'nın avukatı Köksal Bayraktar ise talebin reddedildiğini ve taraflı yargılama yapıldığını öne sürerek savunmadan çekildiklerini söyledi. Bayraktar diğer sanık avukatlarıyla birlikte salondan ayrıldı. Seyirciler de mahkemenin kararını protesto etmek için alkışlayınca, heyet seyircilerin dışarı çıkarılmasına karar verdi.

TUTUKLULUĞUMUN SON VERİLMESİNİ İSTİYORUM

Mahkeme, Osman Kavala'ya Murat Papuç'un ifadelerini okuyup okumadığı sordu. Osman Kavala, "Okumadım ama avukatım bir kısmını anlattı. Müdafilerim olmadığı için şuanda duruşma salonunda beyanda bulunmak istemiyorum. Ayrıca tanık dinlenmesi yasaya uygun olmadığı için beyanda bulunmayacağım. Tanığın yasaya uygun dinlenmesi halinde tanığa soru sormak istiyorum. Tutukluluğuma son verilmesini istiyorum" şeklinde cevap verdi.

SAVUNMA YAPMAYI REDDETTİLER

Söz verilen 8 tutuksuz sanık ise avukatları olmadığı gerekçesiyle savunma yapmayacaklarını söyledi. Mahkeme Başkanı, sanık avukatlarının mazeretsiz duruşmadan ayrıldığı için kanun gereği duruşmaya devam edildiğini okudu.

SAVCI MÜTALAA İÇİN SÜRE İSTEDİ

Duruşma savcısı da dosyanın gelmiş olduğu aşamayı belirterek esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için süre verilmesini talep etti.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkında yakalama emrinin infaz edilmesinin beklenmesine karar verdi. Mahkeme tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebini reddetti. Mahkeme ayrıca Gezi Olayları sırasında yaralandığı iddiasıyla davaya katılma talebinde bulunan 6 polis memurunun talebini reddetti. Mahkeme Osman Kavala hakkında verilen AİHM kararının henüz kesinleşmemiş olması ve Kavala'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek tahliye talebini reddetti. Mahkeme, savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için duruşmayı 18 Şubat 2020'de görülmek üzere erteledi.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV

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6- NACİ AĞBAL: 2023 YILI İÇİN 75 MİLYON TURİST VE 65 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ HEDEFLEDİK

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,

Etkinlikte konuşan Naci Ağbal, hükümetin 11. Kalkınma Planı'nda turizm sektörünü öncelikli gelişme alanlarından belirlediğini 2019-2023 dönemini kapsayan planda belirlenen, özel teşvik ve desteklerin sunulacağı stratejik sektörler arasında turizmin de bulunduğunu söyledi. Turizm sektörünün söz konusu planın hedeflerine ulaşması konusunda önemli rol üstleneceğini dile getiren Ağbal, burada ortaya konulan hedefleri kamu-özel sektör iş birliğiyle oluşturduklarını belirtti.

"2023 YILI İÇİN 75 MİLYON TURİST VE 65 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ HEDEFLEDİK"

Plan çerçevesinde 2023 yılı için 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini belirten Ağbal, "Ama ben inanıyorum ki sektör bu rakamların üzerine çıkacak. Biz hedefleri belirlerken ihtiyatlı davrandık." dedi. Plan dahilinde turizmde belirlenen temel stratejik öncelik ve hedeflere değinerek, hedefleri "turizmin çeşitlendirilmesi", "turizm sezon süresinin uzatılması", "hizmet kalitesinin artırılması", "daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçilerin ülkeye çekilmesi" ve "konaklama ve konaklama dışı harcamaların artırılması" şeklinde sıraladı.

"TURİZMDE YAPILACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Ağbal, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun "İlk 20'ye gireceğiz" dediğini anımsatarak, "Gireriz inşallah... Bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Şu anda Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu platformunda da yeni ev ödevlerimizi aldık. Orada da yoğun bir çaba gösteriyoruz. Yakında bitirebilirsek bir paket, yasa çalışması da var. Adımlarımızı atıyoruz. Atacağımız her adım, turizm sektöründeki yatırımcıların da önünü açacak." şeklinde konuştu. Türkiye'nin turizm karnesinin son derece parlak olduğunu vurgulayan Ağbal, "Ancak potansiyelimiz çok yüksek. Turizmde yapacağımız daha çok işimiz,

alacağımız çok yolumuz var." dedi.

Ağbal, konuşmasının ardından sektörde emeği geçen ve önemli yatırımlar yapmış isimlere günün anısına ödül verdi.

Görüntü dökümü

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-Salondan detay

-Naci ağbal konuşma

-Ödül takdimi

-Genel ve Detaylar

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7-AVCILAR'DA KAZA YAPAN KAMYONET OTOPARKTAKİ LÜKS ARACIN ÜSTÜNE BÖYLE DÜŞTÜ

- KAZA ANI KAMERADA

Ersan SAN/ AVCILAR, TEM Bağlantı yolunda önündeki otomobile çarpan kamyonet bariyerleri aşarak otoparktaki lüks aracın üstüne düştü. Sürücünün yaralandığı kazada kamyonetin otoparka düşmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 11.45 sıralarında Avcılar , TEM Bağlantı yolunda meydana geldi. Ankara istikametinde giden Ramazan Karadağ yönetimindeki kamyonetle aynı yönde giden bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerleri aşarak, bir siteye ait otoparka düştü. Taklalar atan kamyonet park halindeki lüks otomobile çarparak, durabildi. Kamyonet sürücüsü kazada yaralandı. Kamyonetin çarptığı otomobildeki kadın ve kız çocuğu ise kazayı yara almadan atlatırken, korku ve panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ramazan Karadağ ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ekipler kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışma başlattı.

KAMYONETİN OTOPARKA DÜŞMESİ KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaza yapan kamyonet yol kenarındaki bariyerleri aşarak, otoparka düşüyor. Taklalar atan kamyonet park halindeki lüks otomobile çarparak duruyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamerası

-Olay yeri

-Yaralı kamyon sürücüsü

-Detaylar

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8-BAŞAKŞEHİR'DE DARP EDİLEN AZERİ 20 GÜN SONRA ÖLDÜ

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL Başakşehir'de iki grup arasında çıkan kavgada darp edilen Azerbaycan uyruklu Mirza Khalafov (27) kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetti. Kavgaya karıştığı tespit edilen ve gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 4 Ocakta Başakşehir İkitelli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Azerbaycan uyruklu Mirza Khalafov ve arkadaşı Mahmut T. akşam saatlerinde eve doğru giderken yolda karşılaştıkları Ekber İ. ile aralarında yan bakma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Ekber İ. iki arkadaşını daha alarak Khalafov'la arkadaşını evine girmeden yakaladı. Ekber İ. ve iki arkadaşı Mirza Khalafov ve Mahmut T. 'yi yumruk ve tekmelerle dövdü. Hastaneye kaldırılan Mirza Khalafov darp sonucu komaya girdiği öğrenildi.

20 GÜN SONRA ÖLDÜ

Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Hastanede 20 gün tedavi gören Khalafov' un hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekipler, olaya karışan 3 şüphelinin olay öncesi anlarına ait güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı. Polis ekiplerinin detaylı incelemelerinin ardından olaya karıştığı tespit edilen Ekber İ. ve Hüseyin B. yakalandı. Kavgaya karışan üçüncü şüpheli Samet A.'nın bir hafta önce gasp suçundan tutuklandığı ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik kamerası)

-şüphelilerin olay öncesi yürümesi anları

(Aktüel)

-şüphelilerin adliye sevk edilmesi

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9- ABLASINI TEHDİT ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KADINA 'YAŞAM TARZINA MÜDAHALE' DAVASI

Yüksel KOÇ/

Başörtüsünü çıkarmak istediği için ablasına hakaret ve tehdit içerikli mesaj attığı öne sürülen kadın ve eşine, "Tehdit" ve "Cebir veya tehdit kullanarak bir kimsenin inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, C.B. isimli kadının başörtüsünü çıkarmak istediğini söylediği iddiasıyla kız kardeşi S.K. ve S.K.'nın eşi K.K. tarafından cep telefonundan atılan mesajla tehdit ve hakaret edildiği belirtildi.

YAŞAM TARZINA MÜDAHALE ETTİLER

S.K. ve eşi K.K.'nın WhatsApp üzerinden yolladığı mesajlar ile C.B.'nin yaşam tarzına müdahale ettikleri kaydedilen iddianamede, S.K. ve K.K.'nın, "Tehdit" ve "Cebir veya tehdit kullanarak bir kimsenin inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarını işledikleri belirtildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

S.K. ve K.K.'nın atılı suçlardan 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istenen iddianame, İstanbul Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek duruşma günü verildi.

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10- OKUL BAHÇESİNDE EYLÜL'Ü EZEN SERVİS MİNİBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ HAKİM KARŞISINDA

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'daki Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olan servis minibüsü şoförü Hüseyin Y.'nin yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti servis şoförünün tutuksuz yargılanma istemini kabul etmedi.

Avcılar'da geçen 7 Kasım'da Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde, servis aracının çarptığı 9 yaşındaki Eylül, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay üzerine tutuklanan servis şoförü Hüseyin Y. hakkında 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Bugün görülen ilk duruşmada tutuklu sanık ve avukatı Zülfikar Edren ile kızı ölen Cahit Mirzaoğlu ve avukatı Fuat Aydın geldi. Servis şoförü, okuldaki kaza ile ilgili kendisine nerede duracağı veya nasıl okul bahçesinde hareket edeceğine dair hiç kimsenin uyarıda bulunmadığını, servis şirketinin aynı zamanda temsilcisi olduğunu söyledi. Kaza nedeniyle son derece üzgün olduğunu, vicdan azabı çektiğini belirten Hüseyin Y., "Aracı park etmek üzere manevra yaptığım esnada maktulü göremeyerek kendisine çarptım. Kendisi aracın kör noktasındaydı onu göremedim. Hali hazırda yaşanan olayın vicdan azabını hissediyorum" dedi. Servis şoförü bir soru üzerine okul bahçesinde mantar bulunmadığını Eylül Mirzaoğlu'nun olay sırasında eğildiği için onu araç içi kameralarda da göremediğini anlatırken servis hostesi Serap Gümüşalan, " Araç içerisinde bulunuyordum. Okula girerken çocukların ani hareketlerini engellemek için ayağa kalktım. Okul bahçesine girince 1-2 metre ilerlemeden aracın ön kısmında maktulün eğilmiş bir halde olduğunu gördüm" diye konuştu. Tanık olarak dinlenen okul müdürü Umur Buğa, "Camdan olayı görmem üzerine müdahil oldum. Daha önce sanığın okul bahçesine giriş-çıkış yapması konusunda yardımcım ve okulu aile birliği başkanı aracılığı ile uyarıda bulundum. İlgili yönetmelik uyarınca sanığın kullandığı okul servisine okulumuz içerisinde yer ayrılıyordu ancak aracın rampaya kadar gidip burada beklemesi gerekiyordu. Sanık ısrarla bu uyarıya kulak asmamıştır" diye konuştu.

SANIK AVUKATI: MÜVEKKİLİM TEK FAİL OLAMAZ

Sanık avukatı dosyada tek sanık bulunduğunu, müvekkilinin yanı sıra servis şirketi ve okul yönetiminin de Eylül'ün ölümünde sorumluluğu bulunduğunu ifade ederken, Hüseyin Y.'nin çalıştığı firmanın "Bizim şoförümüz değildir" iddiasında bulunduğunu buna karşılık velilerden toplanan aidatların mahkemeye sunulduğunu söyledi. Avukat Zülfikar Erden, önümüzdeki duruşmalarda diğer sorumluların da yargılanmasını isteyeceklerini ayrıca okulda keşif yapılması isteminde bulunacaklarını söyledi.

Kızını kaybeden Cahit Mirzaoğlu'nun avukatı, servis hostesinin karakoldaki ifadesini değiştirdiğine dikkat çekerken bu olayda taksir değil cezanın yüzde 50 oranında arttırılmasını öngören "Bilinçli taksir" kapsamında değerlendirilmesini istedi. Avukat Fuat Aydın, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Baba Mirzaoğlu, "Tanık servis hostesinin ifadesini değiştirmesi kabul edilemez. Yalan tanıklık yapıyor. Sadece sanığın değil ihmali görülen okul yönetimi ve servis şirketi yöneticilerinin de cezalandırılmasını istiyorum. Tek suçlu kızını okula gönderen ben miyim? Bu sıradan bir kaza olsa şikayetçi bile olmazdım" dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyanın kusur yönünden tespitinin yapılabilmesi için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar vererek, duruşmayı önümüzdeki aya bıraktı.

ŞOFÖR İÇİN 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın hazırladığı iddianamede, servis minibüsü şoförü Hüseyin Y.'nin aracı ile 7 Kasım 2019 tarihinde, saat 12.30 sıralarında okul bahçesine girdiği, manevra yaptığı sırada bahçede gezen Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu belirtiliyor. Küçük kızın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı belirtilirken, kaza tespit tutanağı ve trafik bilirkişi raporunda şoför Hüseyin Y.'nin asli kusurlu olarak tespit edildiği ifade ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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Okuldaki kazanın görüntüleri

Okul bahçesinin görüntüleri

Ölen Eylül Mirzaoğlu'nun fotoğrafları ve videosu

Ölen Eylül'ün annesi ve babası ile duruşma öncesi yapılan röportaj

Ölen kızın babası Cahit Mirzaoğlu'nun ve avukatı Fuat Aydın'ın duruşma ardından açıklaması

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11- ESKİ SAVCI İSMAİL AKSOY YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen hakkında 2014 yılında açılan soruşturmaya verilen takipsizlik kararının yetkisiz olduğu halde onaylandığı iddiasıyla "Örgüt üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski savcı İsmail Aksoy 'un mahkumiyetinin bölge istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski savcı İsmail Aksoy getirildi. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme heyeti, istinaf mahkemesinin bozma kararını okuyarak bozma gerekçesinde bu dosyanın sanık hakkında Elazığ 'da açılan başka davayla birleştirilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesinin istendiğini belirtti.

"3,5 YILI AŞKIN TUTUKLUYUM TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM "

Duruşmada, sanık eski savcı İsmail Aksoy, bozma kararına uyulmasını isteyerek, hakkında Yargıtay 'da olan davanın sonucunun da beklenmesine karar verilmesini talep etti. Aksoy tutukluluğuna ilişkin taleplerde bulunarak, "3,5 yılı aşkın tutukluyum. Kaçma şüphem yoktur. Karartılacak bir delil yoktur. Tutukluluk bir tedbirdir. Annem 80 yaşında, babam 90 yaşında. Sağlık problemleri nedeniyle gelemiyorlar. Tahliyemi talep ediyorum " dedi.

SAVCI: "BOZMA KARARINA UYULSUN "

Duruşmada, cumhuriyet savcısı istinaf mahkemesinin bozma kararına uyulması gerektiğini talep ederek, sanık hakkındaki Yargıtay'da görülen davanın sonucunun da beklenmesine karar verilmesini talep etti. Savcı, sanığın tahliye taleplerinin ise reddedilmesi yönünde görüş bildirdi.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti, bölge istinaf mahkemesinin bozma kararına uyulmasına karar verdi. Heyet, Yargıtay'da görülen davanın kararının beklenilmesine karar verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.