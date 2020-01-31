DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

İMAMOĞLU'NA ŞİŞLİ'DE PROTESTO

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de protesto edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu'nun toplantısı sürerken Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığı öne süren bir grup, belediye binası önünde toplandı. Gruptakiler İmamoğlu ile görüşmek istedi. "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan grup, bina önünde İmamoğlu'nun çıkışını bekledi. İmamoğlu, grupla görüşmek istemedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu binadan ayrılırken protesto edildi. Tepki gösteren grup İmamoğlu'nu yuhaladı.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun binadaki görüntüleri

-Grubun görüntüsü

-Polisin gruptan yolu açmasını istemesi

-Konvoyun çıkışı

-Grubun tepkisi

31.01.2020 - 12.17 Haber Kodu : 200131126

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2-BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRAN SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, BEŞİKTAŞ'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu tahliye edildi. Mahkeme sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Berrak Karaoğlu getirildi. Müşteki öğretmen Şüheda Nur Eriş duruşmaya katılmazken, müştekiyi avukatları temsil etti. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

"BİLİNÇSİZLİK HALİYLE YAŞANDI"

Duruşmada, tutuklu sanık Berrak Karaoğlu savunma yaparak, İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yazmış olduğu savunmasının Adli Tıp Kurumu'ndan cezaevine dönerken kaybolduğunu belirtti. Sanık Karaoğlu, "Bunun kayıtlara geçmesini rica ediyorum. Aynı anda reçetemi de kaybettim. Yazılı bir savunma hazırladım bunu da mahkemenize sunuyorum. Bariz bir sarhoşlukla tokat atıyorum. Kadına şiddet var diye bağırdığım şekilde provokasyon yapılmıştır. Kamuoyunda hastalığımın arkasına sığındığım yansıdığı için söylemek isterim. Ben hastalığımdan hiç bahsetmedim. Söz konusu eylem ister sarhoşluk, ister hastalıktan olsun tam bir bilinçsizlik haliyle bir anlık yaşanmıştır" dedi.

"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Müşteki Şüheda Nur Eriş'in avukatı Neslihan Evci, "Sanık savunmasında kendisine yapılan toplumsal bir baskıdan söz ediyor. Müvekkilimin kendisine tiksinerek baktığını iddia ediyor. Sosyal medya paylaşımlarından da anlaşılacağı üzere Müslümanların kendisine toplumsal bir şiddet gösterdiğini düşünerek bunun faturasını müvekkile kesmiştir. Yaptığı eylemin hukuki anlam ve önemini bilmektedir. Sarhoş olsa dahi kimsenin baskısı altında alkol kullanmamıştır. Sanığın tutukluluk halinin devamına ve cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık avukatı Hüseyin Kader ise "Müvekkilimi ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde muayene olmuştur. Raporları mevcuttur. Sabıkası yoktur. Kaçma ihtimali yoktur. Tutukluluk süresi 2.5 ayı geçmiştir. Tutuksuz yargılanmasını istiyoruz" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak Berrak Karaoğlu'nun yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme hakimi, sanığın Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'nün yazısı gereğince 1 hafta gözlem ihtisas kuruluna sevk edilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü:

-ARŞİV

31.01.2020 - 11.24 Haber Kodu : 200131093

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3-SANIKLA, ELAZIĞ'DAKİ DEPREMZEDELERE 6 BİN TL BAĞIŞ ŞARTIYLA UZLAŞTI

Yüksel KOÇ-Anıl UÇAN/ İSTANBUL, İSTANBUL'da çalınan eşyasını satın alanı şikayet eden kişi, sanık ile mahkemede uzlaştı. Şikayetçi, uzlaşmayı sanığın Elazığ depremi için belirlenen hesaba 6 bin TL bağışlaması şartıyla kabul etti. Sanığın Avukatı Ayşe Güney, müvekkilinin belirlenen parayı bir dahaki celseye kadar yatırarak davayı uzlaşma ile sonuçlandırmayı amaçladığını söyledi. Ayşe Güney, öDava sonrasında hepimiz mutlu ve gülerek duruşma salonundan çıktık. Herkes gülüyordu. Hakim gülüyordu." dedi.

Fatih'te esnaflık yapan A.D., çalınan şemsiye ayaklıkları için yine esnaflık yapan K.M.'den şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından K.M. hakkında, "Çalınan eşyayı satın alma" suçundan başlatılan soruşturma uzlaştırmaya tabi olduğu için dosya uzlaşma bürosuna gitti.

TARAFLAR UZLAŞMAYINCA K.M. HAKKINDA DAVA AÇILDI

Taraflar burada uzlaşamayınca K.M. hakkında, atılı suçtan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, sanık K.M. ve Avukatı Ayşe Güney ile müşteki A.D. katıldı.

ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

A.D., şikayetinde, esnaf olduğunu, dükkanından şemsiye ayaklığı çalındığını, çalınan eşyalarının yine esnaf olan sanığın iş yerinden çıktığını savunarak şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık K.M. de A.D'den şikayetçi oldu.

Sanığın avukatı Ayşe Güneş, hırsızların çaldıkları şemsiye ayaklarının iskeletini kestikten sonra müvekkiline sattıklarını belirterek, "Şemsiyelerin iskeleti kesildiği için müvekkilim şemsiye ayaklarının kendisinde olmadığını söylemiştir. Hırsızlarla herhangi bir şekilde iştirak halinde değildir. Ürünlerin hırsızlık sonucu elde edildiğini de bilmemektedir. Parasını ödeyerek almıştır, bu nedenle beraatini talep ediyoruz" dedi.

DURUŞMAYA VERİLEN ARADA UZLAŞTILAR

Mahkeme duruşmaya kısa bir ara verdi. Mahkemenin verdiği arada bir araya gelen sanık ve avukatı ile müşteki uzlaşma konusunda anlaştılar. Kısa bir süre sonra tekrar başlayan duruşmada söz alan A.D., "Sanık, ülkemizde en son gerçekleşen Elazığ depreminde etkilenenlere benim zararım olan 6 bin lirayı bağış olarak gönderirse şikayetimden vazgeçeceğim ve zararımın giderilmiş olduğunu kabul edeceğim" dedi.

MAHKEME ÖDEME İÇİN SANIĞA HAZİRAN AYINA KADAR SÜRE TANIDI

Mahkeme, sanığa, müşteki ile yaptığı uzlaşma gereği taahhüt ettiği zararı gidermesi için gelecek celseye kadar süre vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme, 2 Haziran 2020 tarihine duruşma günü verdi. Sanığın Avukatı Ayşe Güney, müvekkilinin deprem için belirlenen Ziraat Bankası hesabına bir dahaki celseye kadar 6 bin TL ödeme yaparak davayı uzlaşma ile sonuçlandırmayı amaçladığını söyledi.

"PARAYI DEPREMZEDELERİ YATIRILMASI KARŞILIĞINDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇİLDİ"

Avukat Ayşe Güney, şunları söyledi:

"Müvekkilim çalınan malı kabul etmesi ayrıca mala zarar verme suçundan yargılanıyordu. Geçen celse, şikayete bağlı tabi bir suç olduğu için uzlaştırılmaya gönderilmişti dosya. Bu celsede her iki taraf duruşma salonunda hazırken hakim tarafları dinledi ve kısa bir ara verdi. Bu ara esnasında hem müşteki ile hem de kendi müvekkilim ile konuştum. 'Bu dosyayı nasıl bir çözüme kavuştururum' diye. Bu arada müşteki çok güzel bir teklifte bulundu. Dedi ki 'Ben burada mağduriyetimin karşılığı olarak 6 bin TL'yi Elazığ'daki depremzedelere gönderirseniz ben şikayetimden vazgeçeceğim.' Burada esasen müvekkilimin kasti bir eylemi yok. Hırsızlık sonucu kendisine getirilen ürünleri satın alıyor. Hırsızlık sonucu elde edildiğinden haberdar değildi. O yüzden, önceki uzlaşma döneminde parayı kabul etmezken depremzede durumu gündeme gelince 'tereddütsüz kabul ederim' dedi. Biz de koştura koştura hakime gittik. Hakime durumu anlattık. Böyle bir durumu kim kabul etmez, diyerek durumu kabul etti. Müvekkilimin parayı AFAD'ın banka hesaplarına parayı yatırabileceğini belirttik. Şimdi makbuzu bekliyoruz. İnşallah parayı yatıracak. Bu şekilde bir çözüme kavuşturduk."

"VATANDAŞLAR MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN ÇOK DİKKAT ETSİNLER"

İkinci el eşya alırken vatandaşların mağdur duruma düşmemeleri için çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Ayşe Güney, "Müvekkil hurdacı olarak çalışıyor. Kendisine getirilen ikinci el demirleri 'eskimiş' diye düşünerek satın almış. Akabinde böyle bir olay ile karşılaşıyor. Kendisini Asliye Ceza Mahkemesi'nde bulabiliyor. Benzer olaylara vatandaşların maruz kalmaması açısından en azından ellerine gelen ürünler ile ilgili varsa faturalara bakabilirler. Belge varsa belgeye bakabilirler. En kötü tarafla ile bir sözleşme imzalarlar. En azından daha sonraki uyuşmazlıklarda kimlerle muhatap olduklarını bilirler. Mutlaka yazılı bir sözleşme yapsınlar. Bizim müvekkilimizi sıkıntıya sokan hırsızlara ulaşılamamasıydı. Hırsızlara ulaşılsaydı, mağduriyet giderme durumu olacaktı. Dava sonrasına hepimiz mutlu ve gülerek duruşma salonundan çıktı. Herkes gülüyordu. Hakim gülüyordu." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Avukat Ayşe Güney ile röportaj

31.01.2020 -12.26 Haber Kodu : 200131132_

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4-ELAZIĞ'DA İNCELEMELERDE BULUNAN İTÜ HEYETİNDEN BASIN TOPLANTISI (1)

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, İTÜ öğretim üyeleri, Elazığ'da meydana gelen ve çevre illeri etkileyen depreme ilişkin Elazığ ve Malatya'da yaptıkları saha çalışmalarını, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binasında düzenledikleri bir basın toplantısı ile değerlendirdi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, bir sonraki sabah acil olarak deprem bölgesine giderek alan araştırmasına başlayan İTÜ Öğretim üyeleri, çalışmalarını düzenledikleri basın toplantısı ile değerlendirdi. Alan araştırmasına İTÜ'nün yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi'nden öğretim üyeleri de destek verdi. İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Filiz Piroğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı toplantıya İTÜ İnşaat Fakültesinden Doç. Dr. Beyza Taşkın, İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Serdar Akyüz ve Öğretim Üyesi Dr. Cengiz Zabcı katıldı. Basın toplantısında Doğu Anadolu Fayı üzerinde yapılan çalışmalar ve bina güvenliği ile ilgili değerlendirmeler konuşuldu.

"BU KARMAŞIK YAPI DAHA İYİ ÇALIŞILMALI"

Prof. Dr. Naci Görür'ün bu depremin yaşanacağını çalışmaları sonucu dile getirdiğini söylediği ve alan araştırmasına katılan Prof. Dr. Cengiz Zabcı, "Açıkçası bizim aslında bu depremle değil daha öncesinde ilgimizi yoğunlaştırmaya başladığımız bir fay attı. Bizim üniversitenin mevcut şu anda yürüyen bir projesi var. Hazar Gölü'nü kapsıyor. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi üniversitemiz mensuplarından Prof. Dr. Ziyadin Çakır'ın uydu Jeodezisini kullanarak, Palu ve Sivrice'nin güneyi arasında tespit ettiğimiz depremsiz kayma hareketi. O yüzden bu fay ve komşu parçalarının risk taşıdığını ve bu karmaşık yapının daha iyi çalışılması gerektiğini düşündük. Bu çalışmalara devam edeceğiz. Deprem oldu gittik, birkaç gün içinde bir şey gördük diye bir sonuca bağlamıyoruz ancak bu çok disiplinli, ayrıntılı çalışmaları sonlandırdıktan sonra çok daha somut veriler ile karşınıza çıkabileceğiz." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğretim üyelerinin açıklamaları

31.01.2020 - 12.20 Haber Kodu : 200131128

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(yeniden)

5- AVCILAR'DA YIKILIP YENİLENMEYİ BEKLEYEN RİSKLİ 139 BİNA VAR

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, -SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Avcılar'da 4 ay içerisinde 149 binada oturanlar 'Kentsel dönüşüm'den yararlanarak yapılarını yenilemek için başvurdu. Bina sakinlerinden bir bölümünün karşı çıkması veya karşı davalar nedeniyle ancak 10'u yıkılabildi kalan 139 binada itirazlar veya karşı davalar nedeniyle yıkım sürecinin en az 6 ay sürebileceği açıklandı.

3200 BAŞVURU OLMUŞTU

Silivri'de meydana gelen deprem sonrası, binalarının sağlamlığından endişe duyan ilçe sakinleri, Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından oluşturulan denetim birimine başvurarak oturdukları konutların gözleme dayalı kontrolünü istedi. Ekipler, yaklaşık 3 bin 200 başvuruyu değerlendirerek binaları inceledi. Yaklaşık 1.5 yıl önce yürürlüğe giren yönetmeliğe göre yapılmadığı belirlenen konutların kentsel dönüşüme alınması için bina performans testlerinin yapılmasını isteyen görevlilerin tavsiyesine uyan 149 binada oturanlar kolon veya kirişlerindeki demirlerinde korozyon görülen veya deniz kumu ile yapıldığı için çürüdüğü tespit edilen binaları için yetkili firmalara başvurarak karot örnekleri aldırdı. Tamamına yakını dayanıksız çıkan bu binaların 'Kentsel Dönüşüm Yasası' ile sağlanan kolaylıklardan yararlandırılarak yeniden yapılabilmesi için Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne başvurulurken 4 aylık süre içerisinde işlemleri tamamlanabilen binalardan sadece 10'u yıktırılırken bunlara yeniden inşaat izni verilebildi. Diğer binalarda oturanların yasal sürecin devam etmesi, müteahhitlerle henüz anlaşamaması, ev sahiplerinin ölümü, mirasçıların anlaşamaması veya hak sahiplerinin yurt dışında bulunması nedeniyle kendilerine ulaşılamaması sonucu yenileme çalışmalarının henüz tamamlanamadığı kaydedildi.

KORKUTAN BİNALAR

Kat sahiplerinden bir bölümünün karşı çıkarak dava açması nedeniyle mahkemelerin 'Yürütmeyi durdurma' kararı vermesi veya yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi için gereken sürenin ve işlemlerin zaman alması nedeniyle 'Kentsel dönüşüm' için başvurulan binaların kısa süre içerisinde yıkımı mümkün olmuyor. Bazı konut sahiplerinin yurt dışında olması da bu süreci geciktiren faktörler arasında yer aldı. Kentsel dönüşüm kapsamında yer alan binaların kapı, pencere, radyatör gibi demirbaşlarının da geri dönüşümcüler tarafından sökülerek alınması nedeniyle Avcılar'da yıkılmayı bekleyen çok sayıda binanın 'Hayalet yapı' görünümünde olduğu yayaların önlerinden geçmeye çekindiği belirtildi.

YENİ YAPI BULMAK ZORLAŞTI

İlçedeki emlakçılar konut almak veya kiralamak isteyenlerin Silivri depreminden sonra yeni yapılara yöneldiğini ancak, stokların tükendiğini söyledi. Müşterilerinin büyük bölümünü Arap veya Ortadoğu ülkelerinin oluşturduğu emlakçılardan Beşir Zengin, Avcılar'da yenilenmesi gereken binlerce bina bulunduğunu ifade ederken, "Vatandaş, 'Müteahhit ile evimi yeniletmek için verebilecek param veya kredi ödeyecek gücüm yok' deyince, binaların yenilenmesi kısa vadede mümkün olmuyor. İlçe sakinleri bile bile riskli binalarda oturmaktan başka çare bulamıyor. Bunun çözümü; Avcılar'da yenilenmek üzere yıkılacak binalara 1 kat ek fazla imar izni verilmesidir. Bu durumda bina sakinleri ek para ödemeden eski binalarını yenileyebilme imkanına kavuşabilir. Bunun başka yolu görünmüyor" dedi.

4 KAT SINIRI KENTSEL DÖNÜŞÜME ENGEL

Uzmanlar, halen yürürlükteki mevzuata göre 1'inci derecede deprem kuşağı üzerinde bulunduğu için Avcılar'da binalara 4 kattan fazla yüksekliğe inşaat izni verilmediğini, 1999'dan önce yapılan daha yüksek katların bulunduğu, bir bölümü kooperatifler tarafından yapılan binaların büyük bölümünün bu nedenle kentsel dönüşüme alınamadığını belirtti. Avcılar Belediyesi'nde oy birliği ile çıkarılan ve onaylanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bekleyen mevcut binalardaki kat sayıları 'Saklı hak' kabul edilmesini öngören imar planı değişikliğinin kabul edilmesi halinde kentsel dönüşüm başvurusu sayısının 10 bini bulacağı ifade edildi.

MEVZUATA GÖRE YENİLENME SÜRECE 6 AYI GEÇEBİLİYOR

Avcılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Köksal Koçhan, çok sayıda kişinin boşaltılan 139 binanın büyük bölümünün boşaltılmasına rağmen neden yıkılmadığını sorduğunu belirtirken, kendilerine yapılar için risk raporu ulaştığında 1 hafta içerisinde bunun tapuya gönderildiğini söyledi. Koçhan, uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

"Tapu müdürlüğü, bizden gelen rapor üzerine hak sahiplerinin MERNİS'teki adreslerine tebligat yapıyor. Bu tebligatların mazbataları belediyemize geliyor. 15 gün bekleniyor. İtiraz edip-etmediklerine bakılıyor. İtiraz edilmeyen binalara hemen 60 gün süre veriliyor. Bu süre sonunda binayı kendilerinin yıkmaları isteniyor. Bu gerçekleşmez ise, tekrar 29 günlük ek süre veriliyor. 30'uncu gün belediye altyapı hizmetlerini kesiyor. Belediye bu süreçten sonra yıkım işlemine başlayabilir. Yıkım için 6 ay çok makul bir süre. Anlaşma olması halinde daha kısa da olabiliyor. Bunlar yargıya intikal etmeyen süreç. Ama anlaşma olmadığında binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması için verilen süre çok uzuyor. Bölgemizde binaların yıkımı ile konusunda yargıya intikal eden yerler var. Bunların yargı sürecini beklemek zorunda kalıyoruz. Yargı, yürütmeyi durdurma kararları verilebiliyor. Yasa gereği yargı süreçlerini beklememiz gerekiyor. Kentsel dönüşümün bu tür bir yaptırımı var."

Görüntü Dökümü:

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-Avcılar'ın drone ile çekilen görüntüleri

-Silivri depremi ardından panik görüntüleri

-Beton ve demirleri çürümüş binalardan görüntüler

-Mühürlenen binalardan görüntüler

-Kentsel dönüşüm isteyen ancak, çaresiz kaldıklarını belirten konut sakinleri ile röportajlar

-Yenilenmesine karar verilen binaların yıkımlarından görüntüler

-Boşaltılan, çerçeve kapıları sökülen korkutan bina görüntüleri

-Emlakçı Beşir Zengin (Gözlüklü) ile röportaj

-Avcılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Köksal Koçhan mevzuatı anlatırken

-Detay ve genel görüntüler

31.01.2020 - 11.11 Haber Kodu : 200131088

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6- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'ENGELLİ PARK YERİ İHLALİ'NE CEZA YAĞDI

"Bu park yeri bana ait, lütfen saygı duy"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA- İSTANBUL Havalimanı'nda trafik polislerinin engelli park yerlerine yönelik yaptıkları denetimlerde, 42 araç sürücüsüne toplam 11 bin lira ceza kesildi. İstanbul Valiliği'nin il genelinde yürüttüğü engelli otoparklarına yönelik denetimler kapsamında, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, dün terminal otoparkında engellilere ait park yerlerine araçlarını park eden sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde engelli vatandaşlara tahsis edilen park yerlerini ihlal eden araçlar tespit edildi. Plakası sorgulanan araçlar arasında park etme hakkı olmayan araçlara 264 liralık para cezası kesildi. Denetimlerde engelli park yerlerini ihlal ettiği tespit edilen 42 aracın sürücüsüne toplam 11 bin lira ceza kesildi.

Ayrcı bu araçların ön camına "Bu park yeri bana ait, lütfen saygı duy" yazılı bilgilendirme afişi asıldı.

CEZA KESİLEN BİR SÜRÜCÜ ÖZÜR DİLEDİ

Denetimler basın mensupları tarafından da görüntülendi. Para cezası kesilen bir otomobilinin sürücüsü, basın mensuplarına yanlış park ettiği için özür diledi. Otoparkta yer bulamadığı için engelli alanına aracını çektiğini öne süren sürücü, " İlk defa havalimanı otoparkını kullanıyorum. Buraya bırakmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Cezanın ne kadar olduğunu bilmiyorum" dedi.

916 ENGELLİ ARAÇ PARK YERİ

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda engelli park yerlerine yönelik 21 Kasım 2019'dan bugüne kadar yapılan denetimlerde toplam 798 araç sorgulanırken, bunlardan 545 araca ceza işlemi uygulandığı öğrenildi.

29 Ekim 2018'de hizmete giren İstanbul Havalimanı, toplam 40 bin araç kapasiteli otoparka sahip. 18 bin kapasiteli katlı otoparkında ise 907 engelli araç park yeri bulunuyor. Otoparklardan azami 15 güne kadar ücretsiz yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, bizzat araçta bulunmaları ve gerekli evrakları ibraz etmeleri halinde ücretsiz faydalanabiliyor.

Görüntü Dökümü

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-Trafik polislerinin denetim uygulaması

-Araç plakaları sorgulama işlemi

-Kuralı ihlal edenlere ceza kesilmesi

-Araçların ön camına asılan afiş

-"Bu park yeri bana ait lütfen saygı duy" yazılı afiş

-Ceza kesilen bir sürücünü aracına binişi

-Gazetecilere 'özür dilemesi"

-Engelli otopark yazılı tabelalar

-Park yerinde boyalı engelli logoları

-Park yerlerinin ihlal edilmesine ait ceza tabelası

-Genel ve detaylar

31.01.2020 -11.53 Haber Kodu : 200131113

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7- TUZLA'DA KAYNAK MAKİNESİ ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL Tuzla'da girdikleri iş yerinden 15 bin lira değerinde olduğu tahmin edilen kaynak makinesi çalan şüpheliler yakalandı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Olay, 16 Kasım'da Tuzla Aydıntepe Mahallesi Harmandalı Sokaktaki iş yerinde meydana geldi. İki şüphelinin iş yerine girerek 5 adet kaynak makinesi, 16 adet spiral ve taşlama makinesi çalarak olay yerinden kaçtı. İş yeri sahibi S.K.'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler detaylı incelemelerin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, yaptığı teknik takip sonucu Güneş D.(20)'yi 19 Ocak Pazar günü adresinde yakaladı. Şubede sorgulanan Güneş D.'nin 41 adet suç kaydı ve 4 adet aranmasının olduğu öğrenildi. Hırsızlık şüphelilerin S.K.'nın iş yerinden 15 bin lira değerinde malzeme çaldıkları tespit edildi. Şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülere yansıyan diğer şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan iki şüphelinin iş yerine girerek malzeme çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

(Güvenlik kamerası)

-Şüphelilerin girdiği iş yerinde hırsızlık yapma anı

(Aktüel)

-Şüphelinin şube çıkışı

31.01.2020 -11.56 Haber Kodu : 200131114