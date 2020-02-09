DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika
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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

6 saat önce

Fatih'te şüphelendikleri kişileri takip eden polis, şüphelilerin bir kadının cebinden yankesicilik yöntemiyle telefonunu çaldığını görünce, şüphelileri suçüstü yakaladı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3, System.String[]

Fatih'te şüphelendikleri kişileri takip eden polis, şüphelilerin bir kadının cebinden yankesicilik yöntemiyle telefonunu çaldığını görünce, şüphelileri suçüstü yakaladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Fatih Rüstempaşa Mahallesinde geçen cumartesi saat 17.15 sıralarında meydana geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli hareketleri üzerine 3 Fas uyruklu Zakaria L. (27), Jawad El M. (24) ve Ali D.'yi (23) takibe aldı. Polisler, Türkmenistan uyruklu Maya R.'nin arkasından yaklaşan şüphelilerin, kadının montunun sağ cebinden telefonunu çaldığını gördü. Hemen harekete geçen ekipler Zakaria L., Jawad El M. ve Ali D.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Polisin şüphelileri kıskıvrak yakalaması güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Şüphelilerin yakalanması

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

09.02.2020 - 12.34 - Haber Kodu : 200209075_


- Kılıçdaroğlu
Polis, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:18 Kaynak: DHA
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