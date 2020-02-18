DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

(ÖZEL BİLGİLERLE)

1-REKOR GÖZALTILI FETÖ OPERASYONUNUN DETAYLARI

- Slayt gösterisiyle soruları ezberletmişler

Çaldıkları soruları 5 günlük ev kampında ezberlettiler

Bylock içerikleri itirafçılara götürdü; FETÖ'nün 440 kişilik gizli yapılanması ortaya çıktı

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, FETÖ'ye yönelik en kapsamlı operasyonu gerçekleştirdi. 2009 yılı komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 54 ilde 440 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. DHA'nın edindiği bilgilere göre; Bylock içeriklerinden ulaşılan itirafçı sanıklar, 440 şüphelinin isimlerini tek tek açıkladı. İfadelerde, 15-20 kişilik gruplar halinde örgüt evlerinde toplanıldığını, 5 günlük ev kampları için sınava girecek polis memurlarının rapor ve izin alarak geldiği anlatıldı. İtirafçı sanıklar soruların ezberlettirilmesi için bazı evlerde slayt gösterisi bile yapıldığı, cevapların duvara yansıtıldığını anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, 2009 yılı komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik, 440 rekor gözaltı kararıyla operasyon başlattı. Polis memurluğundan komiser yardımcılığı rütbesine yükselme sınavındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, şüpheli isimlerine Bylock içeriklerinden ulaşılan itirafçı sanıkların ifadeleri ve bilirkişi raporlarından ulaşıldı.

YANLIŞ VE İPTAL SORULARA BİLE DOĞRU CEVAP VERDİLER

DHA'nın edindiği bilgilere göre bilirkişiler, FETÖ'nün çaldığı sorularla sınavı kazanan şüphelileri şu 6 kriterle belirledi: "2007 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavı puan farkı, 2008 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavı puan farkı, mahkeme kararıyla iptal edilen sorulara doğru cevap verme oranı, polis akademisi ile MEB'in hazırladığı sorulardaki başarı oranı farkı, uzmanlarca tespit edilen yanlış sorulara doğru cevap verme oranı, cevap benzerlikleri ve başarı oran farkları."

Soruşturma kapsamında sınavı asil/yedek olarak kazanan 1800 kişiden 1088'i bilirkişilerce şüpheli olarak tespit edildi. Soruşturma dosyası tamamlanan 54 ilde 440 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 224 şüpheli gözaltına alınırken, 216 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları sürüyor.

SLAYT GÖSTERİSİYLE EZBERLETTİLER

Şüphelilere ulaşılan itirafçı sanık ifadelerinde ise soruların nasıl ezberlettirildiğine ilişkin çarpıcı bilgiler yer aldı. İtirafçı sanıkların FETÖ'nün çalıntı sorularla komiser olarak emniyete sızma sistemini, "Cemaate ait bir evde bu sınava girecek olan sohbet toplantılarına katılan polislerden oluşan bir grupla birlikte evde toplanıldı. Bu sefer evde slayt gösterisi olarak duvara yansıtılmak suretiyle, sınavda çıkacak sorular katılımcılara verildi. Katılanlar meslekten izin veya raporlu olarak bu evde birkaç gün yatıp kalktılar. Sorular kendilerine ezberletildi. ve yapılan sınava girdiler" şeklinde anlattığı öğrenildi.

İtirafçıların, "Bahçelievler Mahallesi'nde cemaate ait bir evde polislerden oluşan il ve ilçelerden sohbet gruplarına katılan 15-20 kişinin katılımı ile bir toplantı yapıldı. Komiserlik sınavıyla ilgili soruları ve cevap anahtarlarını getirdi. Burada bulunan kişilere teker teker kişi sayısına göre dağıtıldı. Bu sorulara çalışın bu sorular sınavda çıkacak ona göre bilginiz olsun denildi. Bu toplantı sadece bir gün sürmedi. Bu toplantıya katılanlar 3-5 gün kadar raporlu izinli olarak bu evde kaldılar" dediği kaydedildi.

TELEFON SİNYALLERİ TAKİP EDİLMESİN EVDE TOPLANMAYANLAR DA OLDU

Yine itirafçıların, "Balıkesir'de 2009 yılında yapılan sohbetlerin birinde komiser yardımcılığı sınavı ile ilgili olarak herkes kendi evinde çalışsın, bir çalışma grubu bu sene oluşturulmayacak çünkü telefon sinyallerinin takip edilip beraber çalışıldığı tespit edilebilir diye söylenmişti. Balıkesir polis yapılanmasında önemli bir pozisyonda olduğunu düşündüğüm M.A. sınavdan iki gün önce 100 soruyu, doğru cevaplarıyla birlikte bana verdi. O gece sorulara çalıştım, ertesi gün evimin önünde M.K.'ya soruları geri verdim" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

---------

-arşiv

==================================

2-ÜNLÜ PROFESÖRÜN EŞİNİN HIRSIZA MÜDAHALESİ KAMERA

- Ünlü profesör, "Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı şüpheliyi. Ben karışamadım" demişti. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Beyoğlu'nda ünlü profesör Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'nun cipine giren hırsızın, eşi Nuriye Fındıkoğlu tarafından etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheliyle Nuriye Fındıkoğlu arasında arbede yaşandığı ancak şüphelinin kaçamadığı görüldü.

Olay, Beyoğlu, Pürtelaş Mahallesi, Vişne Sokak üzerinde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Sabah saatlerinde çalıştığı üniversiteye gitmek için evinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, cipine yöneldiği esnada içeride bir kişinin olduğunu gördü. Bunun üzerine cipinin kapılarını kilitleyen ünlü profesör eşi Nuriye Fındıkoğlu ve çevredekilerden yardım istedi. Diğer yandan da olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Nuriye Fındıkoğlu cipin içindeki şüpheliyi dışarıya çıkarttıktan sonra kontrol altına alarak polis ekiplerini beklemeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında bir adet laptop, araç navigasyonu ve cep telefonu ele geçirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ŞÜPHELİYİ CİPİN İÇİNDEN EŞİM ÇIKARTTI

Çalıştığı üniversiteye gitmek için cipine binmek için hamle yapan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu," Sabah üniversiteye gitmek için evden çıkarak aşağı indim. Arabaya baktığımızda çuval gibi bir şeyin olduğunu gördüm. Sarhoş gibi görünüyordu. Ben Suriyeliyim, bana dokunamazsınız diyor bir taraftan. Arabanın içinde ne var ne yok sökmüş, doldurmuş çantasına. Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı şüpheliyi. Ben karışamadım. Polis ekipleri gelene kadar eşim ve komşularla tuttuk şahsı" ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİNİN KEŞFİ VE YAKALANMASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ünlü profesöre ait lüks cipi çalmak için şüphelinin çevrede bir süre keşif yapması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelinin ilk olarak cipin yanına geldiği ve bir süre çevreye izlediği anlar kameralara yansıdı. Sokak üzerinde kimsenin bulunmadığından emin olan şüpheli, yanında bulunan özel bir cihazla cipin kapılarını açarak içeri giriyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde işe gitmek için evlerinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu ve eşi Nuriye Fındıkoğlu'nun otomobillerinin kapısını açtığında içeride birinin olduğunu görüp dışarı çıkarttığı görülüyor. Şüphelinin kaçmaya çalıştığı ancak Nuriye Fındıkoğlu'nun müsaade etmediği ve şüphelinin çantasını elinden alarak içinde bulunanları dışarı çıkarttığı anlarda güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

------

(GÜVENLİK KAMERASI)

Şüphelinin sokakta keşif yapması

Şüphelinin lüks cipe girişi

Profesör ve eşinin şüpheliyi otomobilde yakalaması

Şüpheliyle Nuriye Fındıkoğlu arasında yaşanan arbede

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

Şüpheliden detay

Ekiplerden detay

Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'yla röportaj

Şüphelinin karakola götürülmesi

Genel ve detaylar

===============================

3- YAKUP SÜT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: ŞÜPHELİLERDEN BİR BÖLÜMÜ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Ali ABLAY/ İSTANBUL, - İSTANBUL'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alnınan 55 kişiden 22'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta operasyon yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 yıldır takip edilen Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 55 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin birçok yağma, tehdit ve silah ticareti olayına karıştığı öğrenildi. Yakup Süt ve adamları ile birlikte Yakup Süt'ün suç çetesinin bir alt grubu olduğu öğrenilen bir çetenin üyeleri de yapılan operasyonlarda yakalandı. İstanbul'un çeşitli noktalarında gerçekleşen ve faili belirlenemeyen yağma ve tehdit olaylarının da faillerinin Yakup Süt ve adamları olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 55 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, 18 şüpheli Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ev hapsine mahkum edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 8'i adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 33 şüphelinin ise Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü

----

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

=================================

4- ÜMRANİYE'DE SÜRÜCÜ KURSU MİDİBÜSÜ YANDI

Murat KORKMAZ-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, ÜMRANİYE'de park halindeki bir sürücü kursuna ait midibüs alev alev yandı. Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, midibüs kullanılamaz hale geldi.

İstiklal Mahallesi Gelibolu Caddesi üzerinde park halindeki bir sürücü kursuna ait midibüsten, saat 11.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar itfiaye ve polis ekiplerine haber verdi. Midibüsün yanında araçlarını daha uzağa çekti. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak itfaiye ekiplerinin gelmesi beklendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken midibüs kullanılamaz hale geldi.

Bazı görgü tanıkları "Alevler yükselmeye başladı bir anda.Yanındaki arabaları çektik,itfaiye ekipleri yangını söndürdü" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

-Alev alev yanan midibüs

-itfaiyenin müdahalesi

-Polis ekiplerinden görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-Görgü tanığı röp

-Genel ve detay görüntüler

========================

5- NİJERYALI DJ CİNAYETİNDE BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL Şişli'deki evinde elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış halde öldürülmüş olarak bulunan Nijerya uyruklu DJ. Emmanuel İfeanyi Orwuman cinayetinde Brezilya uyruklu bir şüpheli gözaltına alınırken, ikinci şüpheli Sandro M. ise aranıyor.

Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi, Şehit Er Cihan Namlı caddesi, Emek 1 sokakta 8 Şubatta meydana gelen olayda bir süredir haber alamadığı kiracısının evine giden ev sahibi içeri girdiğinde Emmanuel İfeanyi Orwuman'un cesedi ile karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri Emmanuel İfeanyi Orwuman'un elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlandıktan sonra bıçakla öldürülmüş olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede gece kulüplerinde DJ'lik yaptığı öğrenilen Emmanuel İfeanyi Orwuman'un evinden 2 adet altın kolye, cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve oyun konsolunun çalındığı belirlendi. Yapılan incelemede cinayetin iki gün önce işlendiği ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada Emmanuel İfeanyi Orwuman'in evine son olarak internet üzerinden alışveriş yaptığı iki kişinin giriş yaptığını tespit etti. Bu kişilerden Brezilya uyruklu Janathan C.(28) Esenyurt'ta bir rezidansta yakalandı. Diğer şüpheli Sandro M.'nin ise tüm aramalara rağmen bulunamadı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Poliste verdiği ifadesinde şüphelinin cinayet işlediği iddialarını kabul etmediğini belirterek, "internetten televizyon satışı için anlaşmıştık. Oraya gidip televizyonu aldık. Daha sonra dışarı çıktık. Biz çıktığımızda o canlıydı" dediği öğrenildi.

CEZAEVİ FİRARİSİ BREZİLYALI İKİNCİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ikinci şüphelisi Sandro M.'yi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Sandro M.'nin uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranmasını olduğu ayrıca cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

========================

6- TÜRKİYE'DEN YURTDIŞINA İLAÇ KAÇIRAN YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, -

İSTANBUL Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince giden yolcu bölümünde şüphe üzerine durdurulan Libya uyruklu 3 şüphelinin valizlerinde

178 paket insülin ilacı bulunurken, yine şüphe üzerine durdurulan Mısır uyruklu 4 şüphelinin valizlerinde 260 paket kanser ilacı çıktı

İStanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Şubat saat 23.30 sıralarında hareketlerinden şüphelendikleri Libya uyruklu Abdulmalik Hassan A. (18), Shehabdin Hassan Mohamed A. (19), Afaf Abdulselam G. isimli kişileri durdurdu. Şüphelilerin Türkiye'den faturasız olarak temin ettikleri insülin ilaçlarını güvenlik kontrol noktasından peyderpey geçirerek Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde bekleyen 12 yaşındaki F.H.M.S.'ye teslim ettikleri ve valizler halinde yasadışı yollarla yurtdışına götürdükleri tespit edildi. Polis ekiplerince valizlerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 34 bin lira olan 178 paket kutu insülin ilacı ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Havalimanı polisi aynı gün saat 23.45'te giden yolcu katında şüphe üzerine Mısır uyruklu Ahmed Mohamed Aly S. (48), Ibrahem Gaber Mousa Mousa M. (38), Roshdy Aly Mohamed Aly E. (40), Elsayed Mohamed Abdelnaby E. (47) isimli şüphelileri durdurdu. Şüphelilerin valizlerinde arama yapan polis, Türkiye'den yurtdışına götürülmek üzere hazırlanmış piyasa değeri 913 bin 500 Lira olan 260 paket kanser ilacı ele geçirirken, 4 şüphelide gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-----

Güvenlik Kamera görüntüsü

=============================

7- PROF. DR. EYİDOĞAN: AVCILAR İÇİN FARKLI DÖNÜŞÜM MODELLERİ UYGULANMALI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - GÖLCÜK Depremi'nde İstanbul'da en fazla etkilenen, Silivri'de geçen Eylül ayında meydana gelen depremden sonra endişelerin arttığı Avcılar'da süren kentsel dönüşüm tartışmalarını değerlendiren İTÜ Jeofizik Mühendisliği eski Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, ilçenin çok özel jeolojik yapısı bulunduğunu burada değişik dönüşüm modelleri uygulanması gerektiğini söyledi.

Avcılar Belediyesi'nin kentsel dönüşümün gerçekleşebilmesi için geçmişte getirilen 4 kat sınırı yerine mevcut yapıların kat sayılarının 'saklı hak' kabul edilmesini öngören oy birliği ile aldığı kararlar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmadığı için 5 aydan bu yana uygulamaya konulamadı. Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında en fazla 4 katlı binaların yıkılarak yerine yenisinin yapılması için çalışmalar sürdürülürken oluşturulan platform eski binalarda oturanların önemli bölümümün dar gelirli ve emekli olduğunu vurgulayarak, ek giderleri karşılayabilmeleri için ek 1 kata daha inşaat izni verilmesini istedi.

DR. GÜNDOĞDU: BİNALARIN YIKIMI DEPREME BIRAKILMAMALI

Jeofizik uzmanı İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, olası Marmara Depremi için zamanın giderek tükendiğini, kentsel dönüşüm konusunda halk veya yöneticilerin ellerini bir an önce çabuk tutması ve kentsel dönüşümü başlatması gerektiğini söyledi. Dr. Gündoğdu, "Yıkılacak binaları depreme bırakmadan yıkılmasını sağlamak lazım. Bunun lam-ı cimi kalmadıö diye konuştu.

"AVCILAR İÇİN KONUT STOKU HAZIRLANMALI"

İTÜ Jeofizik Mühendisliği eski Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan da, 1999 Gölcük Depremi'nde ortaya çıkan duruma bakıldığı zaman Avcılar'ın çok özel bir jeolojik yapısı olduğunun görüldüğünü, bu ilçe için konut stokunun hazırlanması gerektiğini anlattı. Prof.Dr. Eyidoğan, Avcılar'da alansal toplu kentsel dönüşüm sürecinin başlatılması, bunu yaparken jeolojik olarak çok riskli alanların yapılaşmaya açılmaması gerektiğini vurguladı. Prof.Dr. Haluk Eyidoğan,şunları söyledi:

"AVCILAR'DAKİ HER YERE AYNI MODEL UYGULANAMAZ"

"Bazı yerlerdeki mevcut yapıların yeni seçilecek yerlere transferi gerekebilir. Bu zemin ve inşaat modeli ilişkisi ile çözülebilecek bir konu. Avcılar'ın şu andaki yerleşim biriminde her yere aynı modeli uygulamamız mümkün olmayabilir. Zemin özellikleri, heyelanlar, peyzaj bakımından alternatif modellerin çıkarılması, birkaç kentsel tasarım modelinin ortaya çıkarılması lazım. Kentsel tasarımda yaşanabilir mekan ve deprem güvenliği mekanı yaşatmak amacıyla bazı yerlerde kat sayıları düşük tutulabilir, bazı yerlerde de kat sayıları arttırılabilir. Bu; zemin ve beklenen deprem hareketlerinin özellikleri, hem de peyzaj ve tasarım mimari özellikleri bir araya getirilerek ortaya çıkarılabilecek modellere bağlı. Alansal çalışma yapılması lazım. Avcılar'ın olası depremde hasar görme potansiyeli göz önüne alınarak mevcut binaların tek tek envanterlerinin çıkarılması, olası depremdeki performansının ne olacağı önceden tespit edilmesi lazım. Bu envantere göre öncelikle hangi binaların yıkılması veya yerlerinin değiştirilmesi ve yeni binaların nerelerde hangi yüksekliklerde hangi türde olacağına ilişkin çalışmanın yapılmalı."

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, halkın görüşleri alınarak kentsel tasarım model veya modellerinin ortaya çıkarılması gerektiğini ifade ederken, "Burada katılımcılık ve yerel yönetimin bu konudaki yetkilerinin de arttırılması gerekiyor. Bu işin bir de finans kısmı var. Bu değişimin finans modeli konusunda konuşmak gerekiyor" dedi.

4 KAT ZORUNLULUĞU

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Avcılar dahil İstanbul'daki çok sayıda ilçede kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi istenen binaları etkileyen yeni yapılacak yapılar için 4 kat zorunluluğuyla ilgili olarak da şöyle konuştu:

"Kat yasağında hangi parametreye göre sınırlama getirildiğinin açıklanması için orada bilimsel bazı çalışmalar yapılması lazım. Kaç kata kadar izin verileceğine dair kararın alınmasında zemin, mühendislik- inşaatı yapamaması peyzaj veya öngörü gibi birçok faktör var. Önemli olan; depremde yıkılmayan ve yaşanabilir mekan yaratmaksa; bunun alternatifleri var. İstanbul Master planında örneğin 2013 yılında alternatifli olarak bunlar sunulmuştu. Zeytinburnu o zaman deprem riskine çok açık, çok sorunlu bir yerdi. O nedenle '4, 5, 6 kat olmaz 4 kat olsun' denilen bir yer vardır belki. Ama bunu genelleştiremezsiniz. Çünkü birçok faktör var bu işin içinde. Uzmanlar, bilim insanları oturup karar verecek. Düzenlemenin zemin jeolojik, heyelan, oradaki mimari durumuna uygun, insanların yaşam ihtiyaçlarına göre yaşam merkezli olması önemli. İnşaat mühendisleri bütün risk- tehlike faktörlerini bir araya getirerek kat sayısını ona göre ayarlamasını bilir. Bu iş bilim sonuçta. 5 veya 4 kat olsun bunun cevabını veremiyorum. Bunun bilimsel bir açıklamasının olması lazım."

Görüntü Dökümü:

----------------

Avcılar'ın genel görüntüleri (Drone-Arşiv)

Avcılar'daki çökme riski bulunan binalardan görüntüler

Boşaltılan ve yıkım çalışmaları yapılan binalar

Dr. Oğuz Gündoğdu'nun açıklaması

Prof. Dr. Haluk Eyigün'ün DHA'ya açıklaması

Çaresiz bina sakinlerinden biri ile röportaj

Çürük binalarla ilgili genel ve detay görüntüler