DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

Beşiktaş 'ta döner ustası tartıştığı müşteriyi 'döner bıçağıyla' elinden yaraladı. Yaralı müşteri hastaneye kaldırılırken, döner ustası ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, Beşiktaş, Ortabahçe Caddesi üzerinde bulunan dönercide saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre döner ustasıyla müşteri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre müşteri, döner ustasına küfür etmeye başladı. Bunun üzerine döner ustası elindeki bıçakla müşteriyi elinden bıçakladı. Bıçak darbesiyle elinde kesik oluşan müşteri kan kaybetmeye başladı. Olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık çalışanları kan kaybeden kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Döner ustası ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

HALEN YERDEKİ KANLARI YIKIYORLAR

Küfür sebebiyle kavga çıktığını belirten görgü tanığı, " Söylenene göre Arapça küfretmiş. Ustada Hataylı olduğu için Arapça biliyormuş. Bundan dolayı döner bıçağıyla çocuğa saldırmış. Küfretse ne olacak. Her küfredeni öldürsek adam kalmaz ülkede. Böyle bir şey olamaz. Her yer kan içinde. Halen yerdeki kanları yıkıyorlar. Kol bölgesinde yaralanmış. Ciddi bir yarası vardı" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralanan kişiden detay

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Görgü şahidiyle röportaj

-Olay yerinden detaylar

-Yerdeki kanların yıkanması

-Genel ve detaylar

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9- BÜYÜKÇEKMECE'DE KAĞIT TOPLAYICILARI ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BÜYÜKÇEKMECE'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcıları arasında çıkan bıçaklı kavgada Afganistan uyruklu bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Pınartepe Mahallesi Billur Sokak'ta bulunan bir hurdalıkta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı bir grup içinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen bir kağıt toplayıcısı boğazından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri boğazından ağır yaralanan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişiyi ambulansla Beylikdüzü 'ndeki özel bir hastaneye götürdü.

Mahalle sakini Şaban Koca " Balkonda oturuyordum. Ambulans, diye bağırdıklarını duydum. Ambulansı aradım. Olayın ne olduğunu bilmiyordum. İş kazası olduğunu düşündüm. Sağlık ekiplerine öyle haber verdim. Yaralıya baktım. Kulağının altından yaralanmıştı. Kan fışkırıyordu. Sağlık ekipleri baskı yapmamı söyledi. Havluyla yaralandığı yere baskı yaptım. Bunlar genelde göçmenler 1 yıldır buradalar. Kağıt toplayıcılığı yapıyorlar." dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemede bulundu. Hurdalıkta bulunan 6 yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Kağıt toplayıcılarından görüntü

-Olay yeri inceleme

-Mahalle sakini röp

-Genel ve Detaylar

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10- JANDARMADAN ŞEHİT AİLESİNE ANLAMLI ZİYARET

İSTANBUL DHA

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın'ı ziyaret etti.

İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve beraberindeki heyet, 9 Aralık 'ta Şırnak 'ta şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın'ı ziyaret etti.

Ziyarette her türlü zorluğa rağmen çok iyi bir asker, kahraman bir komando, gözü kara bir patlayıcı madde imha uzmanı evlat yetiştiren anne Gözüaydın'a çiçek takdim edilerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Ayrıca şehidin ailesine Şehadet Belgesi ile Hizmet Şildi Takdim edildi.

Şehidin evinde ve Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında Kuranı Kerim okundu ve dualar edilerek kabri çiçeklerle donatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, beraberindeki heyete şehit ailesine gösterdikleri ilgi ve desteklerden ötürü teşekkür ederek şehidin hatırasına ve onun emaneti olan ailesine her daim sahip çıkılacağını bildirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten görüntüler

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11- İDLİB ŞEHİDİ UZMAN ONBAŞI EMRE BAYSAL İÇİN MEVLİT OKUTULDU

Haber-Kamera: Özden ATİK - Kubilay ÖZEV/ İstanbul DHA

İdlib 'te hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal için Sancaktepe 'deki evinin önünde mevlit okutuldu.

İdlib'te şehit olan ve geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın da katıldığı cenaze töreni ile defnedilen Uzman Onbaşı Emre Baysal için Sancaktepe'deki baba ocağında mevlit okutuldu. Evinin önündeki taziye çadırında düzenlenen mevlit programına, şehit onbaşının annesi Nuran Baysal, babası Uğur Baysal, kardeşleri Sahra, Rahim ve Yunus Baysal ile Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile bazı şehit aileleri ve komşuları katıldı.

"BU TOPRAKLAR HİÇBİR ZAMAN ŞEHİTSİZ KALMADI"

Hz. Ebubekir Sıddık Camii İmamı Mikail Tekçe tarafından tüm şehitler için dua okunmasının ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bugün 8 Mart Kadınlar Günü, biz kadınlar bütün zorlukların yanında dimdik duran anneler babalar olarak şehit anneleri, şehit bacıları, şehit eşleri ve bizzatihi ve kendileri şehit olan kadınlar adına bugün istedim ki 8 Mart'ta bizim kıymetli şehidimiz, onurumuz Emre Baysal'ın ailesi, bu acıyı daha önce yaşamış şehit aileleriyle bir araya gelsinler, dertleşşinler birbirlerinin acılarına ortak olsunlar, hafifletsinler acılarını istedim" dedi. Döğücü,"Bu topraklar hiçbir zaman şehitsiz kalmadı. İşte o yüzdendir ki bugün bizim evlatlarımız, bizler, bu memlekette huzur içinde, bu şanlı bayrağımızın gölgesinde rahatça nefes alabilip huzurluca yaşayabiliyoruz" diye konuştu. Konuşmadan sonra mevlit yemeği dağıtıldı. Başkan Döğücü, yemeğin ardından şehit ailelerine Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin evi

-Taziye çadırı

İmam tarafından mevlit okunması

-Belediye Başkanının konuşması

-Yemek ve Kuran dağıtımı

-Genel ve detaylar

- İstanbul