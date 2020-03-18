DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

6 saat önce

SİVAS'tan İstanbul'a gelerek ayrı yaşadığı eşi Süheyla Katar'ı (20) geçtiğimiz Aralık ayında birçok yerinden defalarca bıçaklayarak yaralanmasına neden olan Mehmet Katar (26) hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3, System.String[]
SİVAS'tan İstanbul'a gelerek ayrı yaşadığı eşi Süheyla Katar'ı (20) geçtiğimiz Aralık ayında birçok yerinden defalarca bıçaklayarak yaralanmasına neden olan Mehmet Katar (26) hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kabul edilen iddianamede tutuklu sanık Katar'ın "Al bu da benden sana iz kalsınö diyerek bıçakla eşinin yüzünü kestiği belirtildi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Katar'ın mağdur Süheyla Katar ile 3 yıldır evli oldukları ve Sivas'ta yaşadıkları belirtildi. Ailenin 1 çocuğu olduğu ifade edilen iddianamede, taraflar arasında anlaşmazlık bulunması nedeniyle Süheyla Katar'ın 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde İstanbul Kartal'a ablasının yanına geldiği anlatıldı.

BOŞANMAYI KABUL ETMEDİ

Sanık Katar'ın 16 Aralık 2019 günü Sivas'tan gelerek İstanbul'da mağduru aradığı ve mağdurla görüştüğü kaydedildi. Mağdur Katar'ın eşinden boşanmak istediği fakat sanığın kabul etmediği aktarıldı. Mağdurun kız kardeşi olan Tuğba Çam'ın evinde tekrar boşanmak istediğini söylemesi üzerine, sanığın evden ayrıldığı ve bir alışveriş merkezinden suçta kullandığı bıçağı satın aldığı vurgulandı.

BOŞANMAK İSTİYORSAN TAKILARIMI VER

İddianamede sanığın bıçağı aldıktan sonra, mağdurun kız kardeşini arayarak eşinin evde olup olmadığını sorduğu ve evde olduğunu öğrenince eve gittiği kaydedildi. Sanığın evde önce uyuyan çocuğunu gördüğü ardından mağdurun odasına giderek "Maden benden ayrılmak istiyorsun hediyelerimi, sana aldığım takıları geri verö dediği belirtildi. Mağdurun takıları vermek istemediğine yer verilen iddianamede, boşanma davası başlatmak için tarafların adliyeye gitmeye karar verdiği kaydedildi.

'AL BU DA BENDEN SANA İZ KALSIN'

19 Aralık 2019 tarihinde 9.30'da adliyeye gitmek için çıktıkları sırada sanık Mehmet Katar'ın sakladığı bıçağı cebinden çıkararak, apartmanın merdiven boşluğunda eşine saldırdığı belirtildi. Sanık Katar'ın eşinin saçlarını tutarak mağdurun vücuduna hedef gözetmeksizin 10'dan fazla bıçak darbesi vurduğu ifade edildi. Mağdurun yere düştüğü sırada, sanığın mağdurun yüzünü çevirerek "Al bu da benden sana iz kalsınö diyerek bıçakla mağdurun yüzünü kestiği kaydedildi. Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden gelen raporda mağdurun hayatı tehlikeye sokan bir durum olduğunun belirtildiğine yer verildi.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamenin değerlendirme kısmında sanığın bıçağı aldıktan sonra mağdurun evde olup olmadığını kontrol etmesi, aradan zaman geçmesine rağmen failin işlemeyi düşündüğü suçu planladığı, mağduru birçok kez bıçaklamasına rağmen mağdurun yüzünü bıçakla kesmesi sebebiyle öldürmeye teşebbüs suçunu tasarlayarak ve eziyet çektirerek suçu işlediğinin anlaşıldığı vurgulandı.

İddianamede sanık Mehmet Katar hakkında "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüsö suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından, tutuklu sanık Katar'ın yargılanması önümüzdeki günlerde görülecek.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV


- İstanbul
Mehmet Katar, İstanbul, Aralık, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:01 Kaynak: DHA

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