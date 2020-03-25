DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
6 saat önce
ÜMRANİYE'de alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı.
ÜMRANİYE'de alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Ümraniye
'de meydana geldi. İddiaya göre Çamlık
Mahallesinde seyir halinde olan S. K. kontrolündeki 34 GDP 04 plakalı otomobil, önce kaldırıma çıktı ardından takla attı. Takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan S. K., kazadan yara almadan kurtuldu. Yapılan alkol muayenesinin ardından S. K.'nın 244 promil alkollü olduğu öğrenildi. S. K.'nın ehliyetine el konulurken ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntü dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Kaza anı(14.20)
(AKTÜEL)
-Kaza yerinden detay
- Polis
ekibinden detay
-Takla atan araçtan detay
-Sürücüden detay
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:48 Kaynak: DHA
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