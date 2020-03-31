DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

İSTANBUL'DAKİ KARANTİNA YURTLARINDAN TAHLİYE BAŞLADI (1)

Beyza Nur GÜLER - Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL DHA -- İstanbul'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları İstanbul'da 3 yurda yerleştirilmişti. 14 günlük karantina süresi doldu. Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'ndan sağlık problemi olmayanlar tahliye edilmeye başladı. Karantinada bulunanlarından bazılarının yakınları da yurdun önüne geldi. Tahliye edilen yakınlarını özel otomobilleriyle alanlar yurttan ayrıldı. Yurttan ayrılacak bazı vatandaşlar için ise otobüsler içeriye alındı. Karantina süreci dolanlar otobüslerle de evlerine gönderilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Çıkanlardan görüntülenr

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2- BAŞAKŞEHİR'DEKİ KARANTİNA YURDUNDA 14 GÜNLÜK SÜRE DOLDU

Cemil ÖZDEMİR/ BAŞAKŞEHİR Kanuni Sultan Süleyman Yurdunda karantinada bulunanlar için 14 günlük süre doldu.

Avrupa ülkelerinden gelen Türk vatandaşlarının karantina altında tutulduğu Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurdunda 14 günlük süre doldu. Karantinada bulunan kişilerin aileleri, karantinadaki yakınlarını almak için yurdun önüne geldi.

Kayseri 'den geldiğini söyleyen Mükremin Akbulut "Annem ile babam burada. Fransa 'dan gelmişlerdi. Karantina süreçleri sıkıntısız bir şekilde bitti. Bugün de saat 17.00'de çıkacaklar. Alıp memleketimize döneceğiz. Kendileriyle bugün görüştük. Herhangi bir sorun olmadığını ve bugün çıkacaklarını söylediler. Test yapılacak bir durum da olmadı. Günde 3 sefer ateşlerini ölçtüklerini söylediler." dedi.

İzmir 'den gelen Berk Karlık "Annem Belçika 'dan geldi. 14 gün karantinada kaldı. Bugün son gün. Saat 17.00'de çıkacaklarını söylediler. Kontrollerini yaptılar. Kötü bir şey çıkmadı. Durumu iyi. Her gün düzenli olarak görüşüyoruz. Çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yurttan görüntü

-Ailelerini almaya gelenler röp

-El sallayanlar

-Genel ve Detaylar

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3-ERKEK HEMŞİREDEN İLGİNÇ İDDİA : 'ERKEKTEN HEMŞİRE Mİ OLUR?' DİYEREK OTOBÜSTEN ATTI

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Tolgahan Karadaş, mesai çıkışında evine gitmek için ücretsiz binmek istediği otobüs şoförü tarafından 'Erkekten hemşire mi olur?' denilerek otobüsten indirildiğini öne sürdü.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tolgahan Kardeş, dün akşam saatlerinde mesai bitiminin ardından hastaneden çıkarak Alibeyköy'e geldi. Burada evinin ihtiyaçlarını karşılayan Tolgahan Karadaş, durağa yaklaştığı sırada duran özel halk otobüsüne bindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla yayınlanan karara göre koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanma hakkını kullanmak isteyen hemşire Tolgahan Karadaş kimliğini gösterdi. Kimliğini ibraz etmesine rağmen hemşire Tolgahan Karadaş, kendisine inanmayan otobüs şoförü tarafından,' Erkekten hemşire mi olur?' dediğini öne sürdü. İddiaya göre, kendisini kandırdığını iddia eden otobüs şoförü bir sonraki durakta otobüsü durdurup kapılarını açarak Hemşire Tolgahan Karadaş'tan inmesini istedi. Şoförün tepkisi ve söylemleri karşısında rencide olan sağlık çalışanı daha fazla dayanamayarak otobüsten inmek zorunda kaldı. Otobüsten inen hemşire Karadaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı Beyaz Masayı arayarak şoförden şikayetçi oldu.

ERKEKTEN HEMŞİREMİ OLUR DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atıldığını söyleyen Tolgahan Karadaş," Çapa Tıp Fakültesi 'nde hemşire olarak çalışmaktayım. Dün gündüz mesaiden çıktıktan sonra Alibeyköy'e geldim. Ardından durağa ilerlerken bir halk otobüsü durdu, ben de bindim. Kimliğimi göstererek hemşire olduğunu söyledim. Fakat şoför bana o elindeki ne kimliği diye sordu. 'Bu hemşire kimliği ben de hemşireyim' dedim. Elimden kimliğimi almaya çalıştı, bakacağım dedi. Kimliğimi gösterdim ama alamazsın dedim. Bana 'erkekten hemşiremi olur, insanları mı kandırıyorsunuz' diye tepki gösterdi. Bende 'bu şekilde devam ederseniz sizi şikayet edeceğim' dedim. Daha sonra otobüsü durdurarak kapıyı açtı ve 'in aşağıya' dedi. 'Git nereye şikayet ediyorsan et' dedi. Ben de inmeyeceğimi söyledim, '12 saatlik mesaiden çıkmışım, 11 gündür kızımı göremiyorum, 10 günde 7 nöbet tutmuşum, senin keyfin için araçtan inmeyeceğim' dedim. Bir sonraki durağa kadar halen kendi kendine konuşmaya devam etti. Bende aklında soru işareti kalmasın diye, 'maskemi çıkartarak resme bak birde bana bak' dedim. Hatta arkadaki yolculara da gösterdim. Halen 'erkekten hemşire olmaz' diyerek beni rencide etti. Ben de daha fazla dayanamayarak sonraki durakta indim. Otobüsten indikten sonra 153'ü arayarak şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.

DÜNYA SAĞLIKÇILARI ALKIŞLARKEN KARŞILAŞTIĞIMIZ TAVIR BİZİ ÜZDÜ

Dünya sağlıkçıları alkışlarken karşı karşıya geldiği tavırdan dolayı üzüntülü olduğunu söyleyen Karadaş," Pandemi çıktığından beri gönüllü olan ilk hemşirelerdenim. Eşim ve kızımı sadece uzaktan uzağa görebiliyorum. Kucağıma alamıyorum. Bizim fedakarlıklarımıza rağmen birkaç kendini bilmezin bunları yapması, dünya sağlıkçıları alkışlarken bir kişinin benim insanlık ve meslek onurumu gerçekten kırmıştır. Üzüldüm ancak başka bir şey gelmiyor elimden. Bununla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını, idari yaptırımların uygulanmasını istiyorum. Bu davranışlar bizim insanlığa karşı göstermiş olduğumuz emeği boşa çıkartıyor, hevesimizi kırıyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Hemşire Tolgahan Karadaş'la röportaj

Röportajdan detaylar

Halk otobüsü detay

Genel detaylar

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4- TUZLA VE SİLİVRİ'DE İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞ KUYRUĞU

- Tuzla'daki kuyruk havadan görüntülendi.

Ali ABLAY - Murat KORKMAZ -Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi nedeniyle Tuzla ve Silivri'de kilometrelerce kuyruk oluştu. Tuzla'da oluşan kuyruk havadan da görüntülendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Tuzla TEM Otoyolu 'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından denetlendi. Trafik polisleri Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinden geçen tüm araçları tek tek durdurdu. Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca TEM Otoyolu'ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken; polis ekipleri TIR, kamyonet ve ticari araçların kasalarını, olası bir yolcu taşıma ihtimaline karşı denetledi.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Denetim sırasında araçların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi. Kınalı ve Tuzla'da uzun araç kuyrukları oluştu.

SİLİVRİ'DE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Silivri'nin Kınalı mevkiinde çift yönlü olarak yapılan kontrollerde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla kentin giriş ve çıkışına kurulan denetim noktalarında yolcu ve sürücülerin ateşini ölçtü. Silivri'nin Kınalı mevkiinde yapılan denetimlerde araçlar tek tek durdurulurken, kilometrelerce araç kuyruklukları oluştu.

SÜRÜCÜLER MEMNUN

Yaklaşık 2 saattir yolda olduğunu belirten Gökhan Balcı , uygulamanın doğru olduğunu fakat biraz daha hızlanmasının iyi olacağını belirtirken, Hüseyin Akyüz ise "2 buçuk kilometreyi 3 saatte gelebildik" dedi. Recep Çağlar ise yapılan uygulamaları desteklediklerini ve yolda çoğunlukla ticari araç olduğunu gördükleri için ticaretin devam ettiğini görmenin güzel olduğunu ifade etti. 1 kilometre yolu 1 buçuk saatte gelebildiğini belirten Fatih Yıldırım ise uygulamadan memnun olduğunu belirtirken biraz daha hızlı olunursa daha güzel olacağını ifade ederken, Yılmaz Eroğlu her yerde ateş ölçümü yapıldığını ve uygulamanın saçma olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

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SİLİVRİ

-Ateş ölçümü detay

-Trafik detay

-Araçlar detay

-Genel ve detay

-Muhabir anonsu ( Ali ABLAY)

-Vatandaş Röp

TUZLA

-Tuzla mevkii havadan

-Tuzla mevkii yerden

-Denetime katılan polis ekipleri

-Ekiplerin araçları durdurması

-Yolcuların ateşlerinin ölçülmesi

-Denetim nedeniyle oluşan trafik

-Genel ve detay

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5-TOPLU ULAŞIMDA AKŞAM YOĞUNLUĞU

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - KORONAVİRÜS ile mücadele önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında yarı kapasite ile yolcu taşınmasına ilişkin yayımlanan genelgeye rağmen yolcuların dün akşam birbirlerine yakın şekilde yolculuk etmesi kameraya yansıdı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda "seyrek oturma" düzenine geçildi. Ancak seferlerin azaltılması nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde bazı hatlarda yoğunluk yaşandığı belirtiliyor.

Dün akşam Avcılar 'dan Şirinevler 'e kadar metrobüs ve buradan da Zeytinburnu 'na kadar tramvay ile yolculuk yapan DHA muhabiri toplu taşıma araçlarındaki son durumu görüntüledi. Beylikdüzü 'nden gelen veya Avcılar'dan Zincirlikuyu veya Söğütlüçeşme'ye hareket eden metrobüslerde yan yana bulunan iki koltuktan birinin boş bırakıldığı, yolcuların tamama yakınının yolculuklarını oturarak genelgeye uygun yaptıkları görüldü.

BEYLİKDÜZÜ YÖNÜ YOĞUN

Ancak ters yönde Beylikdüzü veya Avcılar'a dönenlerin fazlalığı nedeniyle akşam yoğunluğunun etkisi ile ayakta yolcu sayısının fazla olduğu zaman zaman bir koltuğun boş bırakılması kuralına uyulmaması kameraya yansıdı. Kısa aralıklarla bu hattan geçen metrobüslerde şoförlerin bulunduğu ön taraftaki metrobüs kapılarının açılmamasının da etkisiyle yolcuların aracın özellikle orta kapısından inip bindiği bu sırada 'Sosyal mesafe'ye uyulmadığı göze çarptı.

TRAMVAYDA DURUM

Atatürk Havalimanı ile Yenikapı arasında sefer yapan tramvaylarda ise metrobüslerin aksine bir koltuğun boş bırakılması kuralına genellikle uyulmadığı bazı yolcuların yanlarına başka bir yolcunun gelmesinden rahatsız olarak ayağa kalkarak yolculuklarını ayakta sürdürdüğü sürüldü. Tramvayı beklerken birbirlerinden olabildiğince uzak duran yolcular araç içerisinde aynı özeni göstermedi. Havalimanı-Yenikapı hattındaki tramvay yolcularının büyük bölümünün maske veya eldiven kullanmadığı da görüldü.

Görüntü Dökümü:

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Tramvay gelirken ve yolcular araca binerken

Tramvay içerisinde yolculuk edenlerin görüntüleri

Bir yolcu yanına oturmaya gelen kişiyi görünce ayağa kalkarak yolculuğunu böyle sürdürürken

Metrobüste ayakta yolculuk edenler ve 'Sosyal mesafe' kuralına uymayanlar

Yolculardan görüntüler

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(havadan görüntüyle)

6-YENİ AKM 'NİN ODİTORYUMU ORTAYA ÇIKTI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Zeki GÜNAL-Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul, TAKSİM'de hızla yükselen yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında oditoryum ortaya çıktı. İnşaattaki son durum havadan da görüntülendi.

Yeni AKM binası Taksim 'de hızla yükseliyor. Yıkılıp yeniden yapılmak üzere 10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni AKM inşaatında önemli bir noktaya gelindi. Projenin küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan oditoryumun, çelik konstrüksiyonu tamamlandı. Opera salonu alarak kullanılacak oditoryum net şekilde ortaya çıktı.

Havadan yapılan çekimlerde çalışmaların sürdüğü de görülüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında çalışan sayısının yeniden düzenlendiği öğrenildi. İnşaatın ise 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-AKM'nin havadan görüntüleri

-İnşaattan görüntüler

-Bittikten sonraki halinin tabeladaki görüntüleri

-Genel ve detay

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7- SULTANGAZİ'DE PAZAR ALANLARINDA DİKKAT ÇEKEN KALABALIK

- Sultangazi'de zabıta ekipleri pazar yerinde denetim yaptı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/

Sultangazi'de, koronavirüs önlemleri kapsamında zabıta ekiplerince pazar yerlerinde denetim yapıldı. Pazar alanlarındaki kalabalık dikkat çekerken, kurallara uymayanlar uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelgesiyle; semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmemesi ve sosyete pazarlarının da geçici süreliğine kapatılması kararı alındı. Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri de, genelge kapsamında semt pazarlarında denetim yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci'nin de katıldığı denetimlerde ekipler, kurallara uymayan esnafı uyardı. Maske ve eldiven kullanılması için uyarıda bulunan ekipler, ürünleri seçmemeleri için de müşterileri uyardı. Esnaftan bazılarının kurallara uymadığı görüldü.

"YÜZDE 95 KURALLARA UYAN VAR"

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, "Pazarları İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelge kapsamında denetlemeye çıktık. Pazarlarda genelgeye istinaden tuhafiye ve giyim üzerine satış yapan yerler kapalı. Bunun daha önceden önlemini aldık. Şu anda sebze ve meyve satan esnafımızı denetliyoruz. Maske ve eldiven konusunda hassas olduğumuzu kendilerine ilettik. Yüzde 100 demesek de yüzde 95 kurallara uyan var. İnşallah hep birlikte bu olumsuz durumu aşacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Semt pazarından görüntüler

Zabıta ekiplerinin denetimi

-Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci Röportaj

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8-TAKSİCİDEN KORONAVİRÜSE KARŞI ŞEFFAF BRANDALI ÖNLEM

Ali ABLAY - Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, Bağcılar'da Samet Özden isimli taksici hem kendisini hem de müşterilerini koronavirüs salgınına karşı koruyabilmek için otomobilinde farklı bir çözüm üretti. Özden, şoför bölmesinin çevresini şeffaf brandayla çevirirken, para alışverişinin yapılabilmesi için de el geçebilecek kadar kapaklar bıraktı. Özden, para alışverişinden sonra hem kendi elini hem de müşterisinin elini dezenfekte ederken, aracını da günlük olarak dezenfekte ediyor.

Bağcılar'da özel bir hastanenin durağında taksici olan Samet Özden, koronavirüs salgını nedeniyle aracında önlem aldı. Özden aracın şoför kısmına şeffaf branda çekti. Taksici Özden "Böyle bir tedbir yoluna gittik, etkili bir çözüm bulduğumuzu da düşünüyoruz. Binen yolcuyla şoför arasında herhangi bir hava teması ve fiziksel temas söz konusu olmuyor. Bu şartlar altında biz koronavirüs taşıyıcısıysak bizde yolcularımıza enfekte olmasın, onlarda varsa bize enfekte olmasın anlayışı içerisinde böyle bir çözüm aklımıza geldi ve uygulamaya başladık " dedi. Para alışverişini ise hem ön koltuk kısmında hem de arka koltuk kısmında açtıkları kapaklardan sağladıklarını belirten Özden, yolcuların bu uygulamadan çok memnun olduklarını ve böyle bir manzarayla karşılaştıkları zaman da mutlu olduklarını dile getirdi. Hem yolcusunun hem de kendisinin sağlığını bir nebzede olsa bu şekilde sağlayabildiğini ifade eden Özden, duraktaki diğer taksicilerinde bu önlemi kendi araçlarına uygulamak istediklerini söyledi.

Taksi plakasının son rakamı tek haneli olan Samet Özden, başlatılan tek çift plaka uygulaması içinde iş potansiyellerinin yükseleceğini fakat ayda 15 gün çalışacaklarını belirtirken, oda başkanlarının ve yetkililerin yapılan ödemeler için bir düzenleme yapacaklarına inandıklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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Samet Özden Röp

Muhabir anonsu (Ali ABLAY)

Taksi detayı

Araç içi detayı

Kapak detayı

Genel ve Detay

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9-BEYOĞLU'NDA TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESAFE DENETİMİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL, KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma denetimleri sürüyor. Beyoğlu'nda trafik polisleri otobüsleri durdurarak yolcuların sosyal mesafe kuralına uyup, uymadıklarını kontrol etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sosyal mesafe kuralı denetimlerine başladı. Beyoğlu, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde otobüsler durdurularak 'sosyal mesafe kuralı' konusunda denetimler yaptı. Sürücüler maske takmaları konusunda uyarıldı. İstanbul'da kent genelinde denetimlerin süreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Denetimi gerçekleştiren ekipten detay

-Otobüslerin durdurulması

-Yolcuların uyarılması

-Sürücüye uyarılar

-Genel ve detaylar

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10- AVCILAR'DA CENAZE NAMAZINDA KORONAVİRÜSE KARŞI DUA EDİLDİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'daki Beşyol Mescidi Derneği'nin 66 yaşında vefat eden eski başkanı Sadık Yıldırım'ın cenaze namazını kılanlar, 'Sosyal mesafe' kuralına uyarken, namazı kıldıran imam koronavirüse karşı dua etti.

Bir süreden bu yana evinde tedavi gören gırtlak kanseri Sadık Yıldırım hayatını kaybetti. Aynı zamanda kırtasiyeci olan ve çevresinde çok sevilen Yıldırım için bugün Avcılar Merkez Ulu Camii'nde sela okundu. Cenazeye gelen Yıldırım'ın yakınlarından Kerim Aykan, "Belirli bir hastalığı vardı vefat etti. Burada belirli bir mesafede inşallah cemaatini ifa edeceğiz. Normal koşullarda çok büyük kalabalık olurdu. Nice 65 yaş üstü tanıdığı gelemeyecek" dedi. Yıldırım'ı yaklaşık 20 yıldan bu yana tanıdığını belirten Recep Öztürk, "Normal koşullarda cenaze namazı kılınmış olsa, cemaat bu avluya sığmazdı "dedi.

İMAM DUA ETTİ

Camide sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan öğle namazının ardından yaklaşık 100 kişilik grup cenaze namazında saf tuttu. Cemaatten helallik isteyen imam, "Hasta kullarına bu virüse yakalanmış kullarına, şafi isminle rabbim acil şifa verir inşallah. Rabbim, şer olarak gördüğümüz bu virüsü, bu salgın hastalığı, virüsü inşallah tüm insanlığın hakkında hayır eyle" dedi. Cenaze, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ölen Sadık Yıldırım'ın fotoğrafı

-Cenaze getirilirken

-Yıldırım'ı tanıyan Kerim Aykan, (İlk) ve Recep Öztürk ile röportaj

-Cenaze namazı öncesi imam dua okurken

-Cenaze namazı ve cenaze taşınırken

-Genel ve detay görüntüler

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11- GÜNGÖREN'DE SAHTE BELGELİ MEDİKAL MALZEME OPERASYONU

Müge YARIMBATMAN- Ali ABLAY/ İSTANBUL, GÜNGÖREN'de birbiriyle bağlantılı iki firmaya düzenlenen operasyonda çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş laboratuvar test kiti, CE belgesi verilmesi için başkaca firmalardan gönderilmiş maske ve tulumlar ile asılsız düzenlenmiş CE ve laboratuvar sonuç belgeleri ele geçirildi.

Genç Osman Caddesi'nde bulunan bir firma ile onunla bağlantılı başka bir firmanın, İstanbul'un ilçeleri ve çevre illerden gönderilen tıbbi maske, eldiven, tulum gibi medikal malzemeleri analiz etmeden ve herhangi bir laboratuvar testine tabi tutmadan test ve analiz yapılmış gibi gösterdikleri ihbarları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Firmaların ayırca, bu ürünlerin insan, hayvan, bitki sağlığına herhangi bir zararı olmadığına yönelik uluslararası ülkelerce belirlenen standartlara uygun olduğunun belgesi olarak kabul edilen Conformite European (CE) raporu da verdiği, bu işlem karşılığında ise 750 euro aldıkları iddia edildi.

Bu ihbarlar üzerine geçen Cuma günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Güngören'deki firmaya düzenlenen operasyonda çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş laboratuvar test kiti, CE belgesi verilmesi için başkaca firmalardan gönderilmiş maske, tulum ile asılsız düzenlenmiş CE belgeleri ve laboratuvar sonuç belgeleri ele geçirildi. Ayrıca iş yeri sahibi Hasan K. (38) ile çalışanları Leyla Ç. (23), Başak B. (26) ve Sultan C. (26) de yakalandı. Ekiplerin yaptığı araştırmalar ve çalışanların beyanları doğrultusunda laboratuvarda herhangi bir test ya da analiz çalışması yapılmadan CE belgesi verildiği belirlendi. Haklarında 'özel belgede sahtecilik' ve '5607 SKM' suçlarından aynı gün işlem yapılan Hasan K., Leyla Ç. (23), Başak B. (26) ve Sultan C. (26) adli makamlarca serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan görüntüler

-Maskelerden ve cihazlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

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12- ESENYURT'TA SAHTE DEZENFEKTAN OPERASYONU

İSTANBUL, - Esenyurt'ta işyerine düzenlenen operasyonda 970 kilogram sahte dezenfektan malzemesi ele geçirildi. İşyeri mühürlenirken, işyeri sahibi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir sanayi sitesinde sahte dezenfekte malzemeleri üretildiği ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler sabah saatlerinde işyerine baskın düzenledi. Baskında 970 kilogram sahte dezenfektan malzemesi ele geçirildi. Sahte dezenfektanların üretildiği işyerinin sahibi gözaltına alınırken, ruhsatsız olduğu tespit edilen işyeri ise mühürlendi. Ekipler tarafından el konulan sahte dezenfekte malzemelerinin imha edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Baskın yapılan iş yeri

-Ele geçirilen malzemeler

-Detay görüntüler

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13- İSTANBUL'DA SAHTE MASKE OPERASYONU: 29 BİN 400 MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Haber: Müge YARIMBATMAN- Ali ABLAY/ İSTANBUL, İSTANBUL'da izin belgesi olmadan sağlık maskesi üretimi yapılan iki tekstil atölyesine düzenlenen operasyonlarda toplam 29 bin 400 adet maske, maske üretiminde kullanılan kumaş bez ve paketlemede kullanılan boş kutu ele geçirilirken, iki işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kanarya Mahallesi 'nde ve Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan iki tekstil atölyesinde izin belgesi olmadan maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Dün saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece'deki tekstil atölyesine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen operasyonda 5 bin 400 adet maske, maske üretiminde kullanılan kumaşlar ve paketlemede kullanılan çok sayıda boş kutu ele geçirildi. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince de dün saat 19.00 sıralarında Bahçelievler'deki tekstil atölyesine yapılan operasyonda ise satışa hazır halde 24 bin maske ve maske üretiminde kullanılan rulo halde 3 top kumaş bez ele geçirildi. İzin belgesi olmadan maske üretimi yapan 2 işyeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

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14- KÜÇÜKÇEKMECE'DE MARKETTE GASP DEHŞETİ KAMERADA

İstanbul, DHA- KÜÇÜKÇEKMECE'de market çalışanı kadının boğazına bıçak dayayarak kasadaki paraları alan gapçı yakalandı

Olay 22 Mart tarihinde Küçükçekmece Yeni Mahalle 'de bulunan bir markette meydana geldi. Şüpheli, market kasasında çalışan görevli kadının boğazına bıçak dayadıktan sonra kasadaki paraları alarak uzaklaştı. İhbarın ardından, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmaların ardından Ç.P.D. (34) Kanarya Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarına şüphelinin kasa çalışanına bıçak çektiği anlar ve kasadaki parayı aldığı anlar yansıdı. Ç.P. D'nin 'Hırsızlık', 'Gasp', 'Uyuşturucu Madde Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-Hırsızlık anı

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15- ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ'IN MAKAM ODASI VE KABRİ ZİYARET EDİLDİ

Özden ATİK/ İSTANBUL, İSTANBUL Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz şehit edilişinin 5'inci yıl dönümünde, makam odası ve kabri ziyaret edilerek anıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak ve bazı başsavcıvekillerinin sınırlı sayıdaki katılımıyla şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odası ziyaret edildi. Şehit Savcı Kiraz'ın çalışma masasına karanfiller bırakılarak dualar edildi. Başsavcı İrfan Fidan ve beraberindekiler daha sonra şehit Savcı Kiraz'ın Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret ederek mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudular. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için her yıl İstanbul Adalet Sarayı atriumunda düzenlenen anma töreni programı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti.

Görüntü Dökümü:

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Makam odası ve mezarı başındaki anmadan fotoğraflar