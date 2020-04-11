DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
6 saat önce
BAYRAMPAŞA'da dün akşam ekmek kuyruğu kavgası olduğu iddia edilerek yayılan görüntülerdeki olayın trafik kazası kavgası olduğu ortaya çıktı.
BAYRAMPAŞA'da dün akşam ekmek kuyruğu kavgası olduğu iddia edilerek yayılan görüntülerdeki olayın trafik kazası kavgası olduğu ortaya çıktı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Bayrampaşa
Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında ekmek fırının önünde kavga eden kişilerin görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis, kavganın nedeninin seyir halindeki bir otomobilin önünde ilerleyen motosiklete çarpmasından sonra yaşandığını belirledi. Kavgaya karışan ve kimlikleri tespit edilen kişilere Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında idari işlem yapılırken, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem yapıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, otomobilin motosiklete arkadan çarpması ve sonrasında insanların toplanması görülüyor. Görüntülerin devamında ise kavga çıkıyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:25 Kaynak: DHA
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