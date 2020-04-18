DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

1-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAVADAN YAPIMI DEVAM EDEN HASTANELERİ İNCELEDİ

Beyza Nur GÜLER - Anıl UÇAN - Mertcan ÖZTÜRK - İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket etti. Erdoğan. Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi. Erdoğan, hastanelerdeki son durum hakkında da bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne döndü.