DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

(Havadan görüntülerle)

1-ADALAR'DA GİRİŞ ÇIKIŞ KISITLAMASININ ARDINDAN SIKI KORONAVİRÜS DENETİMİ

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Ali AKSOYER/ İSTANBUL, - KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Adalar için alınan kısıtlama kararı bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00'a kadar, belirlenen istisnalar dışında Adalar'a giriş ve çıkış yapılamayacak. Büyükada İskelesi'nde bekleyen polis ekipleri buraya gelen ve ayrılmak isteyen vatandaşların izin belgelerini kontrol ederken, zabıta ekipleri de gelenlerin ateşini ölçüyor. Kısıtlama kararı sonrası otellerin kapatıldığı ifade edilirken, otellerde kalan kişiler de Adalar'dan ayrılıyor. Sessizliğin hakim olduğu Büyükada sokaklarında ise birkaç kişinin yürüyüş yaptığı görüldü.

"HAVALAR ISINDIKÇA YAZLIKÇILAR GELİP GİTMEYE BAŞLAYACAKTI"

Büyükada'da yaşayan ve izin belgesiyle Bostancı'ya giden Hakan Akça , "Büyükada'da yaşıyorum. Kısa bir iş için gidip geri geleceğim. Bu ciddi bir salgın. Bu salgını çok iyi kontrol ettiklerini düşünüyorum. Adalar Kaymakamlığı da doğru bir karar aldı. Valilik de doğru bir karar aldı. Havalar ısındıkça yazlıkçılar gelip gitmeye başlayacaktı. Şu an normal bir durum yaşanmıyor zaten. Biz yaz kış yaşayanlar da mecburen izin belgelerimizle gidip geleceğiz" diye konuştu.

Büyükada'ya ikametgah belgesi çıkarmak için gelen bir vatandaş ise, "Ben Burgazada'dan geliyorum. Nüfus müdürlüğünden belge çıkarmak için geldim" dedi. İş için Büyükada'ya gelen Tarık Değirmenci, "Ben belediyede çalışıyorum. Şimdilik kartım vardı ama internetten belgeyi de alacağım. Onunla geçeceğim" diye konuştu. İkametgah belgesi yanında bulunmayan bir vatandaşın ise Büyükada'dan çıkışına izin verilmedi.

"AYRILMAYI DÜŞÜNDÜK, BUGÜN GİDİYORUZ"

Büyükada'dan valizle ayrılanlar da vardı. Bir aydır Büyükada'da kalan ve kısıtlama kararı sonrası adadan ayrılan Erdem Sonkaya, "Bir ay boyunca giriş çıkış yasağı olduğunu öğrendim. Karşıda da büyüklerimiz var. Başlarına bir şey gelirse sıkıntı yaşayabilirler diye düşündük. Ayrılmayı düşündük, bugün gidiyoruz. Kadıköy 'e gideceğiz" şeklinde konuştu.

"BİZ YOĞUN GÜNLERİMİZİ MAALESEF BOŞ GEÇİRDİK"

Büyükada'da oteli bulunan Osman Öztürk , "Cıvıl cıvıl, en yoğun günlerimiz Nisan, Mayıs aylarıydı. Biz yoğun günlerimizi maalesef boş geçirdik" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Büyükada'dan görüntüler

Polis ve zabıta ekipleri

-Vatandaşlarla röportajlar

-Muhabir anonsları (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

27.04.2020 - 13.33 Haber Kodu : 200427104

27.04.2020 - 13.33 Haber Kodu : 200427105

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2-ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, ANKARA BAROSU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

İSTANBUL, ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada, "Ankara Barosu'nun 26.04.2020 tarihli ve "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'ın İnsanlığın Bir Kesimini Nefretle Aşağılayıp Kitlelere Hedef Gösterdiği Konuşmasıyla İlgili Basın Açıklaması" başlıklı açıklaması nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara Barosu hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/3 maddesi kapsamında, Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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3-TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, TARİHİNDE İLK KEZ KUZEY IRAK'TAKİ HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, – TSK ve MİT'in, Kuzey Irak Pençe harekatları ve özellikle Kandil'deki nokta operasyonları terör örgütü PKK'nın, güvenli olduğunu düşündüğü bölgelerde de tarihinde ilk kez hakimiyetini kaybetmesini sağladı. DHA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre terör örgütü PKK, kış üslenmesi bile yapamayacak noktaya geldi. Koronavirüs nedeniyle üst düzey teröristlerin tamamen izole edilmesi de örgüt içinde dağılmalara neden oldu.

TSK'nın Kuzey Irak'ta "Pençeö harekatları ve MİT'in istihbari operasyonlarıyla terör örgütünün Kuzey Irak'taki hakimiyetini kaybettiği öğrenildi. 7/24 sürdürülen hava operasyonları ve bölgedeki başarılı kara harekatlarıyla hareket edemez hale gelen terör örgütü, kış üslenmesini bu sene de yapamadı.

KORONAVİRÜS ÜST DÜZEY TERÖRİSTLERİ TAMAMEN İÇE KAPATTI

Üst düzey teröristlerin en güvende hissettikleri Kandil'deki terör kamplarında, nokta operasyonlarla etkisiz hale getirilmesi, kırsaldan sızma girişimlerinin başarısız olması örgütü köşeye sıkıştırdı. Son olarak koronavirüs salgını nedeniyle üst düzey teröristlerin tamamen kendi içine kapanması, izole olarak örgüt mensuplarıyla iletişimlerini kesmeleri, moral olarak da çöküntü yaşanmasına neden oldu. Öte yandan koronavirüs nedeniyle hızla çok sayıda teröristin hastalanması, tedavileri için yeterli tıbbi malzeme ve yer bulunamaması ve kırsalda ilkel şartlarda tedavi edilmeye çalışılması da, örgüt içinde kaos yaşanmasına neden oldu.

LOJİSTİK HATLARI VE İŞBİRLİKÇİLERİ SIKI TAKİPTE

Örgütün bölgesinde hakimiyetini kaybetmesindeki en önemli nedenin ise lojistik hatları ve işbirlikçilerinin sıkı denetimde olması gösteriliyor. MİT'in bölgede kurduğu insana dayalı istihbarat ve yerel ağ unsurları kaynakları ile terör örgütünün silah mühimmat desteği aldığı lojistik hatlar sıkı denetime alındı. Terör örgütünün bu hatlardaki her hareketi hava operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi. Ayrıca işbirlikçilerinin yakından izlenmesiyle örgütün yönetici kadrosundaki isimlerin tek tek etkisiz hale getirildiği operasyonlar yapıldı. Bu iki noktada etkinliğini kaybeden örgüt, kendi bölgesinde de kontrolü ve etkinliğini kaybetti.

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4- ESENYURT'TA PTT ÖNÜNDE METRELERCE UZAYAN KUYRUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,

İstanbul 'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından mesainin başlamasıyla Esenyurt 'ta PTT önündeki insan kuyruğu metrelerce uzadı. Polis ekipleri de kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Esenyurt'ta hareketlilik gözlendi. İlçede mesainin de başlamasıyla sabah saatlerinden itibaren işlem yaptırmak için çok sayıda kişi PTT'ye gitti. Metrelerce uzayan kuyruk nedeniyle Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu. Çok sayıda polis, kuyruk boyunca görev yaparak kalabalığın sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıraya geçmelerini sağladı.