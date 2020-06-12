DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt, "Açıklamayı taksici esnafı üzüntüyle karşıladı""Bu süreçte böyle bir açıklamanın doğru olmadığını düşünüyoruz.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3, System.String[]

İMAMOĞLU'NUN YENİ TAKSİ AÇIKLAMASI...

- İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt,

"Açıklamayı taksici esnafı üzüntüyle karşıladı"

"Bu süreçte böyle bir açıklamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Olmamalıydı. Bizim esnafımız bir bedel ödedi ve bu plakaları aldı. Son olarak bu sayı 1990'da artırıldı. Ama maalesef İstanbul'da en büyük sorun trafik. Trafik çözülse bizim İstanbul'da taksi sayımız yeterlidir"

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Kamera: Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL, - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taksi açıklamasını değerlendiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt, "Haberimiz yoktu, taksici esnafı üzüntüyle karşıladı,  bütün esnafımızın tansiyonu şu an yükselmiş durumda" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, hayata geçirecekleri yeni taksi modeliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni model ile birlikte İBB, 5 bin taksiyi kiraya verecek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt kentteki taksi sayısının yeterli olduğunu ifade etti. Taksici esnafı da kararı desteklemediklerini belirtti.

"GERÇEKTEN ÜZÜLDÜK, HABERİMİZ YOKTU"

Yeni taksi modeli kararıyla ilgili daha önceden bilgilendirilmediklerini ifade eden Veli Yurt, "Gerçekten üzüldük. Çünkü haberimiz yoktu. Açıklamayı taksici esnafı üzüntüyle karşıladı. Çünkü yaşanan pandemi sürecinden dolayı esnafımız zaten evine zor ekmek götürüyor. Kaldı ki bu durumda taksi duraklarımızın önünde görebilirsiniz. Şu an esnafımız iş sıkıntısı yaşıyor. Bu süreçte böyle bir açıklamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Olmamalıydı. Bizim esnafımız bir bedel ödedi ve bu plakaları aldı. Son olarak bu sayı 1990'da artırıldı. Ama maalesef İstanbul'da en büyük sorun trafik. Trafik çözülse bizim İstanbul'da taksi sayımız yeterlidir" diye konuştu.

"ESNAFIMIZIN TANSİYONU ŞU AN YÜKSELMİŞ DURUMDA"

Veli Yurt, "Kesinlikler haberimiz yoktu. İstanbul'da bütün esnafımızın tansiyonu şu an yükselmiş durumda. Buradaki sıkıntı İstanbul'daki taksi sayısı değil. Önce trafik çözülmeli sonrasında taksi sayısı düzenlenmeli. İstanbul'da 17 bin 385 taksi var. Bir de mahalle korsanları var. Mahalle korsanlarının çözülmesi gerekiyor. Bir dönem taksimetre yoktu. Bir liste verilirdi. Liste fiyatı üzerinden taşımacılık yapılırdı. Şimdi mahalle korsanları bu şekilde hizmet veriyor. Önce bunlar çözülmeli. Bunlar çözülmedikten sonra taksi sayısının yeterli olup olmadığına şu an için karar verilmemeli. Kiralık plaka olayı kanunen geçerliliği olmayan bir düzenlemedir. Esnaf arasında alınıp veriliyor ama bunun kanun tarafı yok. Önce bunun kanun çerçevesinde oluşması gerekiyor. Plaka sayısının artırılmasını doğru bulmuyoruz" " ifadelerini kullandı.

"ŞU AN 18 BİN TAKSİYLE İŞ YAPAMIYORUZ"

Taksicilik yapan Kenan Ertuğrul ise, "Şu an da bile 18 bin taksiyle iş yapamıyoruz. Bir dönem tek ve çift plaka uygulaması başlatıldı. Biraz iş yapmaya başlamıştık. 5 bin taksi fazla. Başka bir plan varsa faydalı olabilir ama zannetmiyorum" şeklinde konuştu.

Taksici İsmail Kumandanveren, "Bizi etkiler, şu an zaten işimiz yok. Biz akşama kadar oturuyoruz. Bütün taksiler burada. Bir saattir 10, 15 taksi duruyor. Taksi yeterli" ifadelerini kullandı.

"MEVCUT 18 BİN TAKSİ VAR YETERLİDİR"

Taksici Adem Ekinci de, "Şu an taksi sayısı yeterli. Belli saatlerde olmuyor. İsterse 5 bin değil, 10 bin tane plaka çıkarsa belirli saatlerde zaten bulunmuyor. Sabah ve akşam 10 bin tane araba çıksın yine araba yok. Her tarafta araba var. Şu an mevcut 18 bin taksi var yeterlidir. Belli saatlerde olmuyor evet ama sonra sabah iş bitiyor arabalar duraklarda bekliyor" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Katıldığı TV programında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, İstanbul'daki taksi sayısının yetersiz olduğunu söyledi. Yeni taksilerin İBB tarafından kiralanacağını ifade eden Ekrem İmamoğlu, "Toplam taksi sayımız, 17 bin 395.  Yetmiyor, sıkıntı var. Bunu taksiciler de biliyor. Bazen taksi duraklarında insan taksi bulamıyor. Başka sistemler, korsanlar devreye giriyor. Biz, kiralama modelini getiriyoruz. Taksinin sahibi, İBB olacak. Kiralama modeliyle, kontrollü bir sistemle… Meclis'e getirceğiz bu konuyu. Eğer Meclis'te uzun vadeli bir modeli onaylarlarsa, oradan yürüyeceğiz. Olmadı, encümen üzerinden 3 yıllık bir taksi kiralama modelini getireceğiz. Burada, taksici esnafını da koruyan, disipline eden, korsan çalışmaları yok eden bir modeli hazırlıyoruz aslında" dedi.

5 bin taksiyi kiraya vereceklerini ifade eden İmamoğlu açıklamasının devamında, "Sadece hem taksi eksiğini gidereceğiz hem de bir taksi modeliyle aslında piyasayı dengede tutacağız" diye konuştu.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 02:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

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