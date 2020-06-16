DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1-PENDİK'TE CİPİNDEN PARASININ ÇALINDIĞINI GÖREN KİŞİ HIRSIZLARA ATEŞ ETTİ: 2 YARALI-Geldikleri otomobille olay yerinden kaçan hırsızların bir ara sokakta aracı bırakıp kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3, System.String[]

1-PENDİK'TE CİPİNDEN PARASININ ÇALINDIĞINI GÖREN KİŞİ HIRSIZLARA ATEŞ ETTİ: 2 YARALI

-Geldikleri otomobille olay yerinden kaçan hırsızların bir ara sokakta aracı bırakıp kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,

Pendik'te akraba olduğu öğrenilen 4 hırsız, para çekmek için bankaya giren bir kişinin cipinde bıraktığı para dolu çanta çaldı. Bu sırada bankadan çıkan cipin sahibi içi para dolu çantayla geldikleri araçla kaçmaya çalışan hırsızların arkasından ateş etti. 4 hırsızdan 2'sini yaralanırken, 2'si kaçmayı başardı.

Olay Pendik Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Bir bankadan yüklü miktarda para çeken bir kişi, 34 EKJ 88 plakalı cipiyle başka bir bankaya giderek hesabından tekrar para çekmek istedi. İçinde 50 bin lira bulunan çantayı koltuğun altına bırakarak bankaya giren kişi, dışarıdan gelen sesleri duyunca dışarı çıktı. Aracının camını kırıp içinde bulunan para dolu çantayı alan hırsızların arkasından ateş etmeye başladı.

4 hırsızdan 2'si yaralanırken, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri hemen hırsızları takip etmeye başladı. Hırsızlar kaçamayacaklarını anlayınca bankaya 400 metre uzaklıktaki bir sokakta otomobilden indi. 1'i yaralı 3 kişi yaya olarak kaçmaya başlarken, ağır yaralı T.M. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. T.M. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralı Y.M ise bir sağlık ocağında gözaltına alındı. Yaya olarak kaçan 2 şüpheli kayıplara karıştı.

Paraları çalınan kişi, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise hırsızların kullandıkları otomobil ile cipte incelemelerde bulundu. Hırsızların kullandıkları otomobilin plakasının sahte olduğu öğrenildi. Kimlikleri belirlenen D.M ve A.M.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan şüpheli 4 kişiden bazılarının kardeş bazılarının da yakın akraba oldukları öğrenildi.

Bir görgü tanığı, "Vatandaş bankadan parasını çekiyor, 50 bin lira. Parayı tamamlayamadıkları için yeterli gelmediği için şahsi hesabından para çekmek istiyor. O esnada aracı bu şekilde park ettiğinden parası da koltuğunun altındaymış. Sese gürültüye dışarıya çıkıyor. Birisinin aracının içine sarkıp paraları aldığını gördü. Araçta 3 kişiler, anladığımız kadarıyla 3'ü de kardeş. Daha sonra gayri ihtiyari ruhsatlı silahıyla savunmak istiyor kendisini. 2'si yaralanıyor. Birisinin de kaçtığı söyleniyor. Şahıslar da yakalanmış durumda. Para da aracın içerisinde" dedi.

HIRSIZLIK ÇETESİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Ara sokağa giren çetenin kullandığı otomobilden inmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızlık yapan 4 kişinin otomobilleriyle bir ara sokağa girdikleri ve araçtan inerek otomobilin etrafında bekledikleri görülüyor. Başka bir kamera görüntüsünde ise hırsızların yaya olarak kaçtıkları görülüyor.

EK görüntüler

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-Güvenlik kamerası

-Hırsızların araçla sokağa gelmesi

-Hırsızların araçtan inmesi

-Hırsızların aracın etrafında beklemesi

Görüntü dökümü:

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-Olayın yaşandığı cadde

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Para çalınmak istenen cip

-Yerdeki boş kovanlar

-Polis arabasındaki para sahibi

-Vatandaş ile röp

-Hırsızların kullandığı otomobil

-Genel ve detay

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2- ŞİŞLİ'DE POMPALI TÜFEKLİ, MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR KAMERADA

-Motosikletle geri gelen saldırganlar dehşet saçtı.

-Korku ve panik yaşayan mahalleli, uzun süre saçma isabet edip, etmediğini kontrol etti.

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ŞİŞLİ'de iddiaya göre kendilerine 'yavaş git' diyen mahalle sakinlerine pompalı tüfekle ateş açarak 3 kişiyi yaralayan saldırganlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Şişli, Feriköy Mahallesi, Şahin Sokakta Pazar günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde aşırı hız yaptıkları iddia edilen motosikletlilere mahalle sakinleri 'yavaş gidin' diye tepki gösterdi. Bu tepki üzerine motosiklette bulunan iki kişiyle mahalle sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Motosikletleriyle ayrılan iki şüpheli bir süre sonra pompalı tüfekle sokağa gelerek rastgele ateş açtı. Açılan ateşte 3 kişi yaralandı. Büyük paniğe neden olan saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde saldırganların pompalı tüfekle sokağa gelerek hedef gözetmeksizin rastgele ateş açtığı yer alıyor. Açılan ateş sonucunda sokakta bulunanların kendilerini korumak için kaçışıyor. Saldırı sonrasında vatandaşlar, tüfekten çıkan saçmaların vücutlarına isabet edip etmediğini kontrol ediyor.

ŞÜPHELİLER KISA SÜRE İÇERİSİNDE YAKALANDI

Saldırı sonrasında güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler şüphelilerin eşkallerini tespit ederek kısa bir süre içerisinde 2 saldırganı yakaladı. Gözaltına alınan saldırganlar Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 03:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

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