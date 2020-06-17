DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

İSMEK'İN KADIN YÖNETİCİLERİNE HAKARET DAVASI : MELTEM ŞİŞLİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI (1)
Halil YILMAZ - İstanbul DHA - İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı.
"İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Şişli, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yaklaşık 4 saat süren ilk duruşmaya basın mensupları alınmezken tutuksuz sanık Şişli, duruşmanın bitmesinin adliyeden ayrıldı.