DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

ADALAR KAYMAKAMI AYHAN: (Elektrikli araçlar) TESCİLLERİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI İNCELEMELER NETİCESİNDE ANLAŞILDI

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Kamera: Güven USTA/ İSTANBUL,

Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti. Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, elektrikli araçların izni konusunda açıklamalarda bulundu. Mustafa Ayhan, elektrikli araçlarla ilgili, "tescillerinin mümkün olmadığı incelemeler neticesinde anlaşıldı" diye konuştu.

Adalar'da faytonların kaldırılmasının ardından elektrikli araçların kullanılmasına karar verilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da elektrikli araçların test edilmesi için bu sabah Büyükada'ya gitti. Ancak Adalar Kaymakamlığı elektrikli araçların testine ve kullanılmasına için verilmediğini açıkladı. Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, elektrikli araçların izni konusunda açıklamalarda bulundu.

"DOĞA DOSTU BİR ULAŞIM ARACININ OLUŞTURULMASINI HEPİMİZ ARZU EDİYORUZ"

"Malum olduğu üzere adalardaki toplu taşıma hizmetleri geçmiş yıllarda atlı faytonlarla yapılıyordu" diyen Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, "Sayın valimizin talimatları neticesinde, ruam hastalığı sebebiyle faytonların koşulması durduruldu. Gelinen süreçte İBB meclisince faytonlu taşımacılığın sonlandırılması sürecinde her beraber, kurumlar olarak çalışarak bugünkü sürece gelmiş bulunuyoruz. Adalarımız için doğa dostu, çevreci bir ulaşım aracının oluşturulmasını hepimiz arzu ediyoruz. Biz bu süreçte sayın valimiz ve ilgili kuruluşlarla hep birlikte çalışarak bu sürecin bu noktaya gelmesi konusunda katkı sağladık" şeklinde konuştu.

"TESCİLLERİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI İNCELEMELER NETİCESİNDE ANLAŞILDI"

Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan sözlerini şu sözlerle sürdürdü:

"Bugün lansmanı yapılan araçlarla adalarımızın ulaşımı, toplu taşıma hizmetlerinin sürekli olarak yerine getirilmesi amacıyla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Adalılar olarak da heyecanlıyız. Çünkü hepinizin bildiği gibi uzun bir süre ulaşım hizmetlerimiz yürütülemiyordu. Bu süreç içerisinde gelinen noktada bugün itibarıyla lansmanı yapılan araçlarla adalarda ulaşımın yerine getirileceği ifade edildi. Ancak bu araçlarla ilgili yapılan değerlendirmede gerek teknik olması sebebiyle trafik hizmetleri müdürlüğümüzün yapmış olduğu değerlendirme neticesinde bu araçların golf aracı olarak ithal edildiği ve karayolları yeterlilik belgesi zorunluluğunu taşımadığı, uyulması ve yapılması gereken tescil, plaka oluşumu, trafik sigortası yapılması ve yolcu taşımacılık hizmetlerinde de zorunlu sigortanın yapılması özelliklerini barındırması gerekiyor. Bu araçlarımızın bu özelliği nedeniyle bu tescillerinin mümkün olmadığı incelemeler neticesinde anlaşıldı. Bunun anlaşılması üzerine İETT yetkililerimizle de zaman zaman görüşmeler yaptığımızda bu eksikliklerin tamamlanması üzerine tarafımıza müracaat edilmesi gerektiğini görüşmelerimizde iletmiştik. Bugünkü süreçte de halen bu eksikliklerin tamamlanmaması nedeniyle bu araçların karayolları trafik kanununa göre karayollarına çıkması risk teşkil etmektedir. Sigortasız, tescilsiz, plakasız bir araç trafiğe çıktığı zaman risk teşkil ediyor. Bu araçlarımızın en kısa sürede tescil için gerekli belgelerinin oluşturulmasından sonra, bize müracaat edilmesi halinde tescil işlemini yürüteceğimizi buradan söyleyebiliriz. Biz de heyecanla bekliyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan'ın açıklamaları

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2- SARIYER'DE SAĞANAK... AYAZAĞA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi göle döndü. Araçlar caddede ilerlemekte güçlük çekerken suların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış yer yer su baskınlarına sebep oldu. Sağanak yağış ve rögarların tıkanmasıyla göle dönen Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su seviyesinin yükselmesiyle kimi araçlar geri dönmek zorunda kalırken kimi araçlar ise yollarına devam etti. Motosikletli kuryeler ise kaldırıma çıkarak ilerlemek zorunda kaldı. Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi'nde trafik akışı sağanak yağmurun kesilmesi ve suların çekilmesiyle yaklaşık 1 saatin ardından normale döndü.

Görüntü Dökümü:

Taşan rögarlar

Yola akan çamur

Su altında kalan Ayazağa Cendere Caddesi'nden detay

İlerlemekte güçlük çeken araçlar

Geri dönen araçlar

Genel ve detaylar

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3- ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL, Üsküdar 'da sağanak yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da bazı bölgelerde yağmur etkili olmaya başladı. Harem Sahil Yolu sağanak yağmur nedeniyle göle döndü. Sürücüler su içinde ilerlemekte güçlük yaşadı. Rögarlar sel suları nedeniyle taştı. Su birikintileri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Görevlilerin müdahalesiyle biriken sel suları yarım saat içinde çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sahil yolunda biriken su

-Araçların güçlükle ilerlemesi

-Tıkanan rögarlar

-Duvarlardan akan sel suları

-Trafikten görüntü

-Görevlilerin yolu açma çalışmaları

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4- TAKSİM MEYDANI'NDA SAĞANAK YAĞIŞ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL, İstanbul'da sağanak yağmur etkili oldu. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

İstanbul'un birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Yoğun yağış alan bölgelerden Taksim Meydanı'nda vatandaşlar bir anda bastıran sağanak nedeniyle olumsuz etkilendi. Yağmura hazırlıksız yakalanan kişiler koşarak sığınacak yer aradı. Şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Görüntü dökümü

-Yağmur bulutlarının gelişi

-Yağmurun başlaması

-Yağmurdan kaçan kişiler

-Yağmurun sağanak olarak etkisini göstermesi

-Yağmurdan korunmak için bine altlarına sığınan kişiler

-Genel ve detay görüntüler

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5- FATİH'TE, GÜRCİSTAN'LIYI "POLİSİM" DİYEREK DOLANDIRAN İRAN'LI KAMERADA

Ali ABLAY/ İSTANBUL, FATİH'te İran uyruklu bir dolandırıcı, Gürcistan uyruklu Pasta V.'ye polis kimliği göstererek 12 bin dolar değerindeki saatini ve bir miktar parasını aldı. Konumu kullandığı kiralık otomobilin araç takip sisteminden belirlenen şüpheli yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise Pasta V.'nin kaldırımda yürümesi, şüpheli Mohammad İ.'nin cebinden polis kartını çıkartarak peşinden gitmesi yer alıyor.

Edinilen bilgilere göre Fatih 'te, Gürcistan uyruklu Pasta V.'nin pazar günü saat 17.00 sıralarında yanına gelen ve polis kimliğini gösteren Mohammad İ., onun 12 bin dolar değerindeki saatini ve bir miktar parasını aldı. Durumdan şüphelenen Pasta V., Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne giderek yaşananları anlattı. Bunun üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin İran uyruklu Mohammad İ.(48) olduğunu belirledi. Şüphelinin kiraladığı otomobilin firma yetkilileri ile iletişime geçen polis, araç takip sisteminden şüphelinin bulunduğu konumu öğrenerek Mohammad İ.'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Şüphelinin sahte pasaport kullandığı belirlenirken, hırsızlık suçundan da aranmasının olduğu tespit edildi. Mohammad İ., Gürcistan uyruklu Pasta V. tarafından da teşhis edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise Pasta V.'nin kaldırımda yürümesi, şüpheli Mohammad İ.'nin cebinden polis kartını çıkartarak peşinden gimesi yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamera görüntüsü

Dolandırıcının Pasta V.'nin peşinden gitmesi

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6- EMİRGAN SAHİLİNDE DENİZE DÜŞEN KÖPEĞİ İTAFİYE KURTARDI

Burçak BOZKUŞ-- Emirgan Sahili'nde köpek suya düştü. Dalgaların da etkisiyle sahil boyunca sürüklenen köpek dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Çevredeki vatandaşların köpeği fark etmesi üzerine hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu köpek denizden çıkartıldı.

Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFONU)

Mahsur kalan köpek

-Kurtarılması

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7-YABANCI UYRUKLU YOLCULARIN TAHLİYELERİ DEVAM EDİYOR

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşların iptal olmasının ardından Türkiye'de kalan yabancı uyrukluların tahliye uçuşlarıyla ülkelerine dönmeleri devam ediyor. İstanbul Havalimanı'ndan İran, Özbekistan, Fas, Libya gibi ülkelere özel havayolu şirketleri tahliye uçuşları düzenleniyor.

Salgın nedeniyle yurt dışı seferlerine ara verilmesinin ardından Türkiye'de kalan yabancı uyruklu yolcular ülkelerine dönüyor. Günlük olarak icra edilen tahliye seferleriyle ülkelerine giden yabancı uyruklu yolcular, termal kamera ile vücut ısıları kontrol edildikten sonra işlemleri için İstanbul Havalimanı'na giriş yapıyorlar. Görevliler, check-in sırasında yolcuların sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu arada bazı yolcuların salgın nedeniyle özel koruyucu kıyafet giydikleri görüldü.

İRAN, ÖZBEKİSTAN VE FAS'A TAHLİYE UÇUŞLARI DÜZENLENİYOR

Tahliye için düzenlenen özel seferleri yapan uçaklar, yolcusuz olarak İstanbul Havalimanı'na iniş yapıyor, yolcular, bu uçaklarla ülkelerine gidiyor. Bu kapsamda 157 İranlı yolcu Aseman Havayolları'na ait uçakla dün akşam saatlerinde Tahran 'a giderken, bugün de Özbekistanlı yolcular tahliye seferleriyle ülkelerine döndü.

YOLCULAR ÜLKELERİNE DÖNDÜKLERİ İÇİN MUTLU

Özel tahliye seferleriyle Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e giden yolculardan Muhammed Kasım, "Türkiye'de öğrenciyim ve 4 yıldır buradayım. Koronavirüs nedeniyle biraz burada mahsur kaldık. Bizim devletimiz sağ olsun. Öğrencilere ayrıcalık tanıdı ve charter uçuşlar ayarladılar. İlk önce bilet için sıraya girdik. Sıramız gelince bizi aradılar. Gelip biletimizi aldık. Salgın nedeniyle aileme bulaştırmamak için özel koruyucu kıyafet giydim" dedi. Yolculardan Olloyor Togay ise, "3 aydır memleketime gitmek için bu seferi bekliyorum. Bugün aileme özlemime kavuşacağım. Koronavirüs nedeniyle 3 ay çalışamadım evde karantinada kaldım" diye konuştu.