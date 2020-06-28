DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde kıyıya vuran binlerce ölü balık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından toplanıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde kıyıya vuran binlerce ölü balık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından toplanıyor. İBB'ye bağlı  İSTAÇ Kıyı Temizleme Ekibi,  file ile ölü balıkları toplayarak Mimar Sinan Köprüsü üzerinde açılan çöp poşetlerine dolduruyor.  İBB ekiplerinin temizleme çalışması devam ediyor.

Gölün Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Kuruçeşme ile Paşaeli Parkı'nın arkasındaki alanda da dalgalar binlerce sazan ve küçük balığın ölüsünü kıyıya attı.  Avcılar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bilgi verdi. Öğle saatlerine doğru gelen temizlik görevlileri kepçe ve elleri ile sazan balıklarını tek tek toplayarak torbalara doldurdu. Kıyıdaki çöp ve kumların arasında bulunan binlerce cansız küçük balık ise süpürge ve tırmıklarla toplanmaya çalıştı.

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Gölün sahilden 100 metreye yakın bölümünün kahverengi, ilerisinin ise mavi renkte olduğu görüldü. Avcılar Belediyesi Veteriner Müdür Yardımcısı İbrahim Koçyiğit, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İBB yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde her yıl bu dönemde balık ölümlerinin görüldüğünü söyledi. Belediye yetkilileri, gölün tabanındaki hareketlenmelerin  sudaki oksijeni azalttığını bunun sonucunda ölümler görüldüğünü söylediler. Kıyıya vuran balıkların yanı sıra çok miktarda çöp de olduğu görüldü.

EK GÖRÜNTÜ

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Avcılar sahiline vuran ölü balıklar

Ölü balıkları gösterenler

Röportajlar

Belediye Veteriner Müdür Yardımcısı İbrahim Koçyiğit ile röportaj

Temizlik işçileri balıkları toplarken ve kumların arasından süpürürken

Göldeki kirlilik görüntüleri

Genel ve detay görüntüler

Görüntü dökümü:

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-İşçilerin file ile balıkları toplaması

-Dolu filenin köprü üzerine çıkarılması

-Çöp poşetlerindeki ölü balıklar

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2- PROF. DR. ALBAY, KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDEKİ BALIK ÖLÜMLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

* İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Meriç Albay

"Orası için bir restorasyon çalışması yapılması lazım. Şehrin ortasında bir atık su alanı, bir bomba bulunduramazsınız. Ben bomba diyorum çünkü çok kötü durumda"

"Dip çamurunda büyük miktarda azot, fosfor, karbon kaynağı dipte yatıyor. Bunlar suyu besledikçe sudaki oksijen tükeniyor. Dolaysıyla o çamuru oradan uzaklaştırır ve dereler dere gibi akarsa Küçükçekmece Gölü'nü kurtarabiliriz"

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, DHA

Küçükçekmece'de balıkların ve yengeçlerin ölerek kıyıya vurmasının ardından, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, "Küçükçekmece Gölü restorasyon çalışması ile kurtarılabilir. Dip çamuru çok sıkıntılı. Dip çamurunda büyük miktarda azot, fosfor, karbon kaynağı dipte yatıyor. Bunlar suyu besledikçe sudaki oksijen tükeniyor. Dolaysıyla o çamuru oradan uzaklaştırır ve dereler dere gibi akarsa Küçükçekmece Gölü'nü kurtarabiliriz" dedi.

Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balığın kıyıya vurması üzerine çevrede yaşayan vatandaşlar gölün öldüğünü ve uzun zamandır böyle bir manzarayla karşılaşmadıklarını dile getirmişti. Balıkların ölü bir şekilde kıyıya vurması üzerine Küçükçekmece Gölü'nün önemli bir sulak alan olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, "Küçükçekmece gölü B sınıfı önemli bir sulak alan. Çok dikkat etmemiz, korumamız gereken bir alan. Kuşların göç yeri üzerinde olan bir yer. Maalesef 30-40 yıldan beri düzenli aralıklarla burada balık ölümleri ve zaman zaman kuş ölümleri oluyor. Çünkü su 4. sınıf kalitesinde. Yıllardır atık su deposu olarak kullanılmış esasında. Birçok boru yıllardır oraya uzatılmış. Bu yüzden de kirletmişiz" dedi.

"ÇOK KÖTÜ BİR SU KALİTESİ"

Gölde bulunan su ile neredeyse hiçbir şey yapılamayacağını belirten Prof. Dr. Albay "Su Bilimleri Fakültesi olarak yaptığımız araştırmaya göre dışarıdan hiç atık gelmese bile Küçükçekmece Gölü'nü kirletecek karakterde bir atık var. Orası için bir restorasyon çalışması yapılması lazım. Şehrin ortasında bir atık su alanı, bir bomba bulunduramazsınız. Ben bomba diyorum çünkü çok kötü durumda. Arabanızı yıkayamazsınız, bahçenizde kullanamazsınız, balıkçılık yapamazsınız. Hiçbir şey yapılmaz. Çok kötü bir su kalitesi. Restorasyon çalışması ile kurtarılabilir. Çevre Bakanlığı, Belediye ile bir an önce karar verip bu sulak alanın şehre kazandırılması lazım. Gerçekten İstanbul'a yakışmıyor. 4. Sınıf su kalitesindeki bir suyu şehrin ortasında tutamazsınız" diye konuştu.

"BİR AN ÖNCE RESTORASYON ÇALIŞMASININ YAPILMASI GEREKİYOR"

Restorasyon çalışması ile gölün kurtulabileceğini ifade eden Prof. Albay, "1930-40 arasında o havzada bin insan varmış. Şu anda 1.5 milyon insan yaşıyor. 1.5 milyon insanın baskısı var orada. Bir an önce restorasyon çalışmasının yapılması gerekiyor. Küçükçekmece Gölü restorasyon çalışması ile kurtarılabilir. Dip çamuru çok sıkıntılı. Dip çamurunda büyük miktarda azot, fosfor, karbon kaynağı dipte yatıyor. Bunlar suyu besledikçe sudaki oksijen tükeniyor. Dolaysıyla o çamuru oradan uzaklaştırır ve dereler dere gibi akarsa Küçükçekmece Gölü'nü kurtarabiliriz" dedi.

- İstanbul
Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

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