DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

Yolcular kaza sırasında şoförün otobüsü tamir etmek için dışarıda olduğunu öne sürdü.

BEYLİKDÜZÜ'NDE İETT OTOBÜSÜ KAZASI: 19 YARALI

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- Yolcular kaza sırasında şoförün otobüsü tamir etmek için dışarıda olduğunu öne sürdü.

Anıl UÇAN - Cemal YURTTAŞ - İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul DHA- BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda İETT otobüsü köprü ayağına çarpması sonucu 19 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Avcılar yönüne giden İETT otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Sürücü otobüsü durdurarak arızayı tespit etmek istedi. Bu sırada hareket eden otobüs, Haramidere üst geçidinin ayağına çarparak durabildi. Otobüs içinde bulunan biri çocuk 19 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri yaralıların ilk müdahalelerini yolun kenarında bulunan kaldırımda yaptı. Daha sonra yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Avcılar yönünde yoğun araç trafiği oluştu. Otobüsün şoförü ile birlikte trafik polisleri aracın içerisinde incelemelerde bulundu.

Yolcular kaza sırasında şoförün direksiyon başında bulunmadığını, otobüsü tamir etmek için dışarıda olduğunu öne sürdü. Otobüs içerisinde yaralanarak yolda kenarında tedavisi yapılan Reyhan Battal, "Durakta otobüs bozuldu. El freni çekilmediği için araba kaydı. Sonra durağa çarptı. Benim sırtım çizildi. Cam kırıklarının üzerine düştüm. Ayakta kimse yoktu ama oturanlar vardı. Ben otururken cam patladı. Camların üstüne düştüm" dedi. Diğer bir yolcu Murat Altun ise, "Arabayı boşta unutmuş. Farkında değildim. Şoför inmiş boşta unutmuş arabayı. Araba durmuştu. Şoför indi. Sonra hareketlendi araç" dedi.

"ARACI TAMİR EDERKEN EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU"

Kaza sırasında Haramidere üst geçitinde bulunan ve kazayı gören Ömer Küçüksakal, "Ben üst geçitteydim, karşıya geçiyordum. Büyük ihtimalle araç arızalandı. Şoför aracı tamir etmek için aşağıya indi. Aracı tamiri ederken, tahminimce el frenini çekmeyi unuttu. Aracın içerisinde de yolcular vardı. Araç birden hareket ederek önce yön levhasına vurdu, daha sonra araçlar vardı. Araçlara çarparak en son köprü direğine vurdu" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Yaralılardan detaylar

-Yaralı olan çocuğun annesi ile detayları

-Otobüsten detaylar

-Yaralıların ambulansı kaldırılışndan detaylar

-Otobüs şoförünün polis eşliğinde araca bindirilmesi

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2- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ:  OTOBÜS YAKLAŞIK 150 METRE KENDİLİĞİNDEN HAREKET ETTİ

İstanbul DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nden Beylikdüzü'ndeki İETT otobüsü kazasıyla ilgili yapılan açıklamada,  "Şoförün araçtan inerek motoru kontrol ettiği esnada otobüsün yaklaşık 150 metre kendiliğinden hareket etmesiyle kaza meydana geldiği anlaşılmıştır" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle :

"Saat 11.57 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Metrobüs Durağında meydana gelen trafik kazasıyla ilgili Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Gökhan K.'nın kontrolündeki otobüsün durakta motor arızası yapması üzerine şoförün araçtan inerek motoru kontrol ettiği esnada otobüsün yaklaşık 150 metre kendiliğinden hareket ettiği, Haramidere Metrobüs Durağının üst geçit ayağına çarparak durduğu anlaşılmıştır"

Açıklamada, "Kazada yaralanan ve hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşılan kişilerin olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından hastaneye sevki sağlanmış, trafiğe kapanan yol görevlilerimiz tarafından tekrar trafiğe açılarak gerekli kaza raporu tanzim edilmiştir" bilgileri de yer aldı.

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 16:08 Kaynak: DHA

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