DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1-15 TEMMUZ ŞEHİTLER MAKAMI'NA ZİYARETÇİ AKINI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİZeki GÜNAL - Kubilay ÖZEV - İstanbul DHAFETÖ'nün hain darbe girişiminin dördüncü yılında, 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akınına uğruyor.

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1-15 TEMMUZ ŞEHİTLER MAKAMI'NA ZİYARETÇİ AKINI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Zeki GÜNAL - Kubilay ÖZEV - İstanbul DHA

FETÖ'nün hain darbe girişiminin dördüncü yılında, 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akınına uğruyor.

Darbe kalkışmasının yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaş, Üsküdar'da bulunan Şehitler Makamı'na geldi. Polis ekiplerince makam içerisinde ve etrafında dedektör köpekleri ile arama yapılması ve üst taramasının ardından ziyaretçiler, şehitlik makamının bulunduğu alana alındı. Ziyaretçiler, 250 şehidin isminin yazıldığı makamda dualar etti. Şehitler Makamı'ndaki haraketlilik havadan da görüntülendi.

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:04 Kaynak: DHA

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