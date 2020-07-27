DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

(Havadan görüntüler) "JİGOLO ÇETESİ" NE OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ

- Gözaltına alınan 75 kişi adliyeye sevk edildi

- Şebekeden ele geçirilen lüks araçlar emniyet bahçesinde sergilendi.

Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ - Zeki GÜNAL -/İSTANBUL,

İstanbul'da internet sitelerine jigolo ilanları verip çok 6 ayda 9 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeye yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 6 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde liderliğini Ç.Ö.'nün yaptığı şebekenin çok sayıda kişiyi dolandırdığını belirledi. Yapılan operasyonda 91 şüpheliden 75 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis operasyonla ilgili görüntüleri basınla paylaştı.

DOLANDIRICILIĞIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTIBu arada şebekenin çalışmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. İlanlarda jigolo adayları arandığı belirtilerek, erkeklere kadınlarla tanışıp yüklü miktarlarda para kazanabilecekleri vaat ediliyordu. Kolay yoldan para kazanma fırsatı bulduğunu düşünenler, çetenin kurduğu internet sitelerine kişisel bilgilerini girerek VIP ya da Gold üye yapılıyordu. Günde birlikte olduğu kadınlara göre 2 ile 5 bin TL arasında para kazanabileceği belirtiliyordu. Üye yapılırken, üyeliğin derecesine göre bin ile 2 bin TL arasında kayıt parası alınıyordu. Tuzağa düşürülen erkek, şebeke kadın üyesi tarafından aranıyordu. Şebekenin başka bir üyesi ise tuzağa çekilmiş erkeği arayarak, "Sen FETÖ'cülerin hesabına para yatırmışsın. Başın belada ancak biz sana yardım edeceğiz. Bunun için para gerekli" diyerek, verdikleri hesaba ek para yatırması isteniyordu. Bu görüşmelerden sonra da bağlantı koparılıyordu.Şebekenin bu yöntemle 6 ayda yaklaşık 9 milyon TL vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Ayrıca yapılan operasyonda şüphelilerin ikamet, araç ve çağrı merkezlerinde yapılan aramalarda 7 tabanca, 1 tüfek, 304 bin 775 TL para, 7 bin dolar, 259 cep telefonu, 133 adet laptop bilgisayar, para sayma makinesi, çok sayıda dijital ve yazılı doküman bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca suç örgütünün belirtilen yöntem ile sağlamış olduğu haksız kazançtan elde ettiği 11 lüks araca tedbir konuldu.

Görüntü dökümü: ---------BAHÇEDEKİ ARAÇLARIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ (ek)------Şebekeye yapılan operasyondan görüntü(polis kamerası)-Ele geçirilen dokümanlardan görüntü-Lüks araçlardan görüntü-Genel ve detaylar =========================== 2- KADIKÖY'DEKİ İETT OTOBÜSÜ KAZASINDAN YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,- KADIKÖY'deki İETT otobüsü kazasından yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.Kaza, saat 14.30 sıralarında Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. Kadıköy istikametine doğru ilerleyen İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bariyerleri kıran otobüs bir süre karşı kaldırımda ilerledikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçe duvarını kırarak duvarda asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otobüste hasar meydana gelirken, araçta bulunan 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza yapan otobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç yardımı ile kaldırıldı. Otobüsün Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçe duvarına çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bugün de o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

"BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENDİ"

Kazayı gören bir vatandaş, "Yolun ters yönüne girdi ama bence çok iyi yaptı. Çünkü hayat kurtardı. Buradan devam etseydi birkaç arabayı parçalayacaktı. ve zayiat çok büyük olacaktı. Buraya girerek durdu. 2 tane hafif yaralı var. 2 tane de çok hafif yaralı vardı. Biz çıkarttık onları. Arkadaşlar da buradaydı çok kişi vardı. Onlar için ambulans çağırdık ama ambulans bir 10 dakika içinde gecikmeli geldi. Şoförü de indirdik. Kafasında hafif bir şişlik vardı. Büyük bir facia önlendi diyebilirim" dedi.