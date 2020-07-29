DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

OTOMOBİLİ PARK EDEYİM DERKEN İŞ YERİNE GİRDİ: O ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Veysel TİMDU

Büyükçekmece'de bir sürücü aracını park etmek istediği sırada fren yerine gaza basınca yeni faaliyete girmeye hazırlanan boş iş yerinden içeri girdi. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza 11.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi'nde meydana geldi. 34 DAD 516 plakalı otomobiliyle ilerleyen Filistin uyruklu Hana Yassin isimli kadın yol kenarındaki mağazaların önüne otomobilini park etmek istedi. Mağazaların önünde yavaşlayan Yassin fren yerine gaza basınca boş olan işyerinden içeri girdi. Camları kıran ve içeride bulunan duvarı da yıkan sürücü ise kaza nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

-----------------------Güvenlik kamerası --Kaza yerinden görüntü-Otomobilden görüntü-İşyerindeki zarardan görüntü

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2- TEM'DE KADINA ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜYÜ OTOMOBİL PARÇALARI YAKALATTI Kaçan sürücü: "İşlerimi hallettikten sonra ifademi verecektim"

Haber-Kamera: Veysel TİMDU-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, Esenyurt TEM Otoyolu'nda kimliği belirlenemeyen kadına çarpıp ölümüne neden olan ve kaçan sürücü yola düşen otomobil parçalarından iz süren Esenyurt Asayiş Büro ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen sürücü " İnsan olduğunu görmedim. İşlerimi hallettikten sonra gelip ifade verecektim" diye konuştu. Kaza geçen cumartesi saat 18.00 sıralarında Tem Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelmişti. İlk belirlemelere göre karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir gence otomobil çarpmış ve gencin ölümüne neden olan sürücü de kaçmıştı. OTOMOBİL PARÇALARINDAN iZ SÜRÜLDÜ Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olay yerini gören kamera olmayınca kaza yerinde otomobilden düşen parçalardan kaçan sürücünün izini sürdü. Olası istikametlerde çalışmalar yapan polis ekipleri titiz çalışmalar neticesinde kaçan sürücünün iş yerine ulaştı. 73 yaşındaki Turhan A. iş yerinde gözaltına alınarak karakola götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin ardından sürücü adliyeye sevk edildi. Gence çarparak ölümüne neden olan sürücü karakol çıkışında "Aniden bir ses duydum. Şaşırdım.Şuurumu kaybettim. Duramadım ama İnsan olduğunu görmedim. İşlerimi hallettikten sonra gelip ifade verecektim" diye konuştu. Görüntü dökümü-------------Kaza arşiv görüntüler-Zanlının çıkışı-Zanlının açıklamaları -Karakoldan görüntü

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3- KARTAL'DA MİNİBÜSLERE SOSYAL MESAFE DENETİMİ Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA Kartal'da trafik ekipleri yolcu minibüslerine yönelik sosyal mesafe denetimi yaptı. Kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kartal Spor Caddesi'nde minibüslere yönelik denetim yaptı. Trafik polisleri minibüsleri durdurarak araçlardaki yolcu sayılarını kontrol etti. Minibüs şoförleri ayaktaki yolcuların koltuk sayısının yüzde 50'si kadar olması konusunda uyarıldı. Kurallara uymayan minibüs sürücülerine ise cezai işlem uygulandı. Trafik polislerin farklı noktalarda denetimlerin devam edeceği öğrenildi.