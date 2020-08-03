DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

Yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Büyükada'da denize girebilmek için birkaç plaj bulunuyor.

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Yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Büyükada'da denize girebilmek için birkaç plaj bulunuyor. Bu plajlarda denize girmek isteyen vatandaşlar kişi başı 50 TL ile 70 TL arasında para ödüyor. Plajların ücretli olmasına tepki gösteren Büyükada sakinleri ise sahilde bulunan kayalıkların olduğu alanda denize giriyor. Bazı ziyaretçiler de plaj ücreti ödememek için bu alanda denize girip kaldırımlarda güneşleniyor. Adada yaşayıp her gün denize girdiğini belirten vatandaşlar plaj fiyatlarının yüksek olmasından yakınırken, ücretsiz bir halk plajı yapılmasını ve sahildeki alanın ücretsiz denize girmek isteyenler için düzenlenmesini talep ediyor.

"ADADA BU İMKANI SAĞLAMAMALARI BENCE ÇOK VAHİM"

Büyükada'da yaşayan ve ücretli plajlara gitmeyerek kayalıklarda denize giren Hakan Edibali, "Çok vahim. Burada yaşayan insanlar kaldırımlara kadar taşıyoruz. Buranın haricinde denize girecek yer yok. Fiyatlar çok fahiş. 50 ve 60 liradan başlıyor. Belediye bu konuya el atmalı. Mesela bu alanı düzeltebilirler. Adalılar plajlara gitmez. Çünkü fiyatlar yüksek. Bir aile gitmeye kalksa 300 TL veya 500 TL ödeyecek. Dışarıdan gelenler de gitmeye mecbur kalıyor. Dışarıdan gelen iki ay geliyor. Bizim öyle gitme imkanımız yok. Adada bu imkanı sağlamamaları bence çok vahim. Ücretsiz plaj yok. Sadece kıyıda merdivenler var. Bu merdivenlerden inebiliyoruz. Onun haricinde başka yok. Eşimle birlikte gidemiyoruz. İki kişi 100 TL vermek zorundasın" şeklinde konuştu.

"KAYALIKLARDAN DENİZE GİRİYORUZ"Çetin Kandemir adlı vatandaş, "İşte burada böyle kayalıklardan denize giriyoruz. Buralar da tehlikeli. Belediyemiz burayı daha güzel hale getirebilir. Herkes halk plajı olsun ister. Biz istemez miyiz? Yıllardır yok. Burada elbet olmaz. Adanın arka tarafında olabilir" ifadelerini kullandı.

"PARASI OLAN VAR OLMAYAN VAR"

Büyükada'da yaşayan Meryem Yalçın da ücretsiz bir plajın olmamasına tepki gösterenler arasında. Kayalıkların olduğu alanda denize giren Yalçın, "Ücretsiz halk plajı olması çok güzel olur. Parası olan var olmayan var. Buradan denize giriyoruz. Tamam burası da güzel ama yeterli değil. Çünkü ada kalabalık ve dışarıdan gelen çok oluyor. Plajlarda fiyatlar çok yüksek. Uygun olan yerlerde var" diye konuştu.

- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 02:58

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika
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