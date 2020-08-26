DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

Çekmeköy 'de aynı eğlence mekanından çıkan iki grup arasında kavga çıktı. 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Çekmeköy'de saat 02.30 sıralarında bir eğlence mekanında iki grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre yan bakma nedeniyle çıkan kavga kısa sürede silahlı çatışmaya döndü. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada kavgaya karışan 2 kişi yakalanırken diğer 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kavga anı eğlence mekanının yanında bulunan bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde eğlence mekanından iki grup dışarı çıkıyor. Kısa sürede büyüyen kavgada tarafların birinin elinde bıçak diğerinin elinde silah olduğu görülüyor.

- İstanbul