DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

1-VALİLİKTEN DÜĞÜNLER İÇİN YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada Pazartesi gününden itibaren Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsade edilmeyeceği, düğün ve nikahlarda yemek verilmesi de dahil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç)yapılmayacağı, düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyeceği ve gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikah merasimlerine katılımına izin verilmeyeceği açıklandı.

İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazartesi günü itibari ile düğünlerde yeni ek tedbirlerin alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığının 25.08.2020 tarihli ve E.13677 sayılı Genelgesi çerçevesinde, toplum sağlığını korumak için nişan, düğün ve nikah merasimlerine yönelik İl Hıfzıssıhha Kurulunca ilave tedbirler alındı. Buna göre pazartesi gününden itibaren tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek, düğün ve nikah salonlarında sandalye/koltuk düzeni toplam kapasitenin azami 1/3'ünü aşmayacak şekilde, fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulacak. Ayrıca, düğün ve nikahlarda yemek verilmesi de dahil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) yapılmayacak. Düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyecek. Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikah merasimlerine katılımına izin verilmeyecek. Alınan yeni tedbirler kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, düğün ve nikahlarda bu karar ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere riayet edilmesinin sağlanması ve alınan önlemler denetlenecek. Tedbirlere uymayanlarla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. Aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli ve idari işlem başlatılacak.

2-BAKAN SELÇUK: 21 EYLÜL'DE BELİRLİ SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİMİ BAŞLATACAĞIZ

Semih ÇALIŞKAN - İSTANBUL, - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uzaktan eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili de konuştu. 21 Eylül'de belirlenen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağını belirten Bakan Selçuk, öğrenci ve velilerin resmi açıklamaları dikkate alması konusunda çağrı yaptı. Eğitim süreciyle ilgili Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulunun çalışmalarını takip ettiklerini belirten Bakan Selçuk, "Salgının seyrinin nasıl gittiğine ilişkin olarak okulların nasıl ve hangi şekilde açılacağı kurulun tavsiyesi" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE BUNU KISA BİR SÜREDE BAŞARDI"Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uzaktan eğitimin ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu süreçte televizyon kanalları açtık. Bu kanalların içeriğini okul kademelerine göre doldurduk. Dünyada bunu yapabilen az sayıda ülke var. Türkiye bunu kısa süre içinde başardı. Bu anlamda 10 stüdyo kurduk. 670 öğretmen ve TRT personeliyle uzmanlar yani 1000'den fazla kişi 7 gün 24 saat çalışıyor. 3 bin 358 ders ve etkinlik çekimi yapıldı. Bir dersin toplam yapılma süreci 5 gün sürüyor. 20 dakikalık bir ders 5 günde hazırlanıyor" diye konuştu. Bu süreçte 38 ilden 189 bin 766 öğretmen ile dijital ortamda canlı görüşme yaptığını belirten Bakan Selçuk öğrenci ve velilerle de görüşmeler yaptığını belirtti. Yeni eğitim öğretim dönemi için Bakan Selçuk şunları söyledi: "Öğrencilere uyum konusunda paketler hazırladık. Bu normal bir başlangıç değil? Ne tür uyum sorunları olur. Biliyorsunuz Avrupa ülkelerinin tamamı okulları açtı ya da 2 Eylül'de tamamına yakını açıyor. Hepsinde de uyum çalışmaları var. Öğrencilere ve öğretmenlere nasıl eğitim verilir. Bunlarla ilgili çok sayıda rapor ve dokümanlar var. Biz kendi kültür ve toplumumuza bakarak ihtiyaçlarımızı saptadık. Çocuklarımız için paketler hazırladık."

"21 EYLÜL'DE BELİRLENEN SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK"21 Eylül günü belirlenen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağını ifade eden Bakan Ziya Selçuk, "21'inde hangi sınıflar açılacak? Bu spekülasyonlar hep yapılıyor. Sadece resmi kaynaklardan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde ne yazıyorsa odur" şeklinde konuştu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, küçük sınıfların başlaması noktasında kararlı olduklarını belirterek, 21 Eylül günü hangi sınıfların eğitime başlayacağının önümüzdeki günlerde bilim kurulunun tavsiyeleriyle netlik kazanacağını ifade etti. Bakan Selçuk, "Bizim yaklaşımımız, çocukların yüz yüze eğitim almasını istiyoruz. Bunun için hazırlık yaptık. Salgının seyrine ilişkin rakamlar yayınlanıyor. Salgının seyrinin nasıl gittiğine ilişkin olarak okulların nasıl hangi şekilde açıklanacağı kurulun tavsiyesi. Kurul dese ki Sağlık Bakanlığımız 'bizim şu an ki tablomuz budur okulların tamamının açılmasında sakınca yoktur dese biz elbette açarız Biz hiçbir çocuk ve öğretmenimizi riske atan karara imza atmayız. Ödevimiz ortaya çıkan eksiklikleri tamamlamaktır" diye konuştu. 31 Ağustos gününü de işaret eden Bakan Selçuk, "Bugün elimizdeki en gerçekçi, en güçlü araç, 31 Ağustos için söylüyorum, uzaktan eğitim. Uzaktan eğitim iyiydi kötüydü meselesi değil, uzaktan eğitimi en iyi şekilde nasıl kullanırız, bizim derdimizin adı bu. Biz uzaktan eğitime sahip çıkıyoruz ve 31 Ağustos itibarıyla bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yüz yüze eğitimin elbette çok daha işlevsel olduğunu biliyoruz. Ama şu anda mümkün değilse de uzaktan eğitimin hakkını sonuna kadar vermek istiyoruz " ifadelerini kullandı.

"VELİLERİMİZİN TALEPLERİNİ ÖZEL OKULLARIMIZIN DİKKATE ALACAĞINI UMUYORUM"Uzaktan eğitimler için 5 bin 200 yerde destek noktası kurulacağını söyleyen Bakan Ziya Selçuk, özel okullarla ilgili de konuştu. Bakan Ziya Selçuk, "Özel okulların, velilerin talepleri doğrultusunda tedbirler alması noktasında beklentilerimizi çok net olarak ifade ettik. Onların da geçen bir deklarasyonu oldu. Biz talebe uyarak özel okullarda indirim yapma konusunda ki her bir okulun şartı, ücreti farklı, okula göre değişecek bir durum söz konusu. Her okulun bunu yapması konusunda bütün okul temsilcilerinin bir mutabakatı var. Neler olabilir, bunu da çalışıyoruz. Bir hafta içerisinde belirli bir noktaya da gelmiş olacağız. Netleşen konu şu. Velilerimizin taleplerini özel okullarımızın dikkate alacağını umuyorum. Almaları konusunda da kendileriyle her türlü irtibat içindeyiz" şeklinde konuştu.

"BELİRLİ VAKALAR ÜZERİNDEN İSTİSMAR ZEMİNİ HAZIRLAMAK DOĞRU DEĞİL"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Eğitim-Sen'in göreve başlayan bazı öğretmenlerin koronavirüse yakalandığına yönelik açıklamaları da soruldu. Bakan Selçuk şu yanıtı verdi: "Biz dedikodunun ötesinde veriye dayalı olarak isim isim saptamalara sahibiz. 957 bin öğretmenimiz içinde hangisinin kronik rahatsızlığı var hangisinin korona riski var bunları isim isim biliyoruz. Risk grubunda olanların okula gelmemesini ifade etmiştik. Kamuda çalışan herkes işinin başında mı başında. Siz hiç bankada çalışanlar arasında karayollarında çalışanlar arasında korona oldu açıklaması duydunuz mu? Öğretmenlerin açıklanması ilginç. Bizim polisimiz, sağlıkçımız işinin başında. Belirli vakalar üzerinden istismar zemini hazırlamak doğru değil kanaatindeyim."

60 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ TEDBİRLER 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan öğretmenlerle ilgili de tedbirler alındığını ifade eden Bakan Selçuk, "Biz öğretmenlerimizin tam zamanlı bir mesai düşünmüyoruz" diyerek şunları söyledi: "Risk grubundaki öğretmenlerimizle, hatta bütün öğretmenlerimizle ilgili, servis şoförlerimizle ilgili HES kodları vasıtasıyla herhangi bir öğrencimizin yakınında-ailesinde bir vaka söz konusu ise, o öğrencinin yüz yüze eğitim başladığında okula devam etmemesi konusunda, anlık tedbir alıp da okul yöneticisinin telefonuna düşecek şekilde yazılım altyapımız bitti. 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan öğretmenlerimiz konusunda kamu personeline ilişkin genelge üç gün önce yayımlandı. O yayımlanmadan önce kararımızı almıştık. Bu öğretmenlerimizin idari izinli sayılması gibi. Böyle bir risk söz konusuyken bizim onları davet etmemiz asla söz konusu olamaz. Biz öğretmenlerimiz için tam zamanlı bir mesai düşünmüyoruz. Okul en güvenli yer. Tedbirimizi olağanüstü alıyoruz."

3- ŞAMPİYON YÜZÜCÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN KARTAL SAHİLİ'NE TRAMPLEN KURDU

-Orhan Uygun, koronavirüs nedeniyle Türkiye şampiyonu öğrencileriyle havuzda antrenman yapamayınca Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı'nın yardımıyla Kartal Sahili'nde 3 metre yüksekliğinde 50 bin liraya tramplen kurdu.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,- Olimpik yüzme atlama branşında Türkiye adına madalyalar kazanan her yaştan çocuklardan oluşan yüzücüler, pandemi nedeniyle havuzda antrenmanlarına devam edemeyince hocalarının Kartal Sahili'nde kurduğu tramplen yardımıyla çalışmalarına devam ederek olimpiyatlara hazırlanıyor.Yüzme Atlama Milli Takım Antrenörü ve Elit Spor Jimnastik Kulübü Kurucusu Orhan Uygun, koronavirüs nedeniyle Türkiye şampiyonu öğrencileriyle havuzda antrenman yapamayınca Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı'nın yardımıyla Kartal Sahili'nde 3 metre yüksekliğinde 50 bin liraya tramplen kurdu. Olimpik bir branş olan Tramplen kule atlama dalında Türkiye adına madalyalar kazanan her yaştan çocuklardan oluşan yüzücüler, sahilde antrenmanlarını düzenli bir şekilde yaparak olimpiyatlara hazırlanıyor. Yarışmalara İstanbul'dan katılan tek spor kulübü olduklarını belirten Orhan Uygun, antrenman yaptıkları iskelenin iyileştirilmesi için yetkilerden yardım istedi.

"BEN BURADA OLİMPİYAT ŞAMPİYONU BİLE YETİŞTİRECEĞİM"Uygun, "Pandemi nedeniyle şampiyon çocuklarımıza burada antrenman yaptırmak zorunda kaldık. Çünkü havuzda sınırlı antrenmanlarımız oluyor. Hatta bazı dönemlerde kapandı. Çocuklar çok geride kalmasınlar diye ben de milli takım antrenörü olarak çareyi denizde buldum. Mükemmel bir deniz havası var. Ben özellikle federasyona çok teşekkür ediyorum. Bize bir tramplen verdiler. O trampleni burada kurduk. Çocuklarımızın geri kalmaması için burada antrenman yaptırıyoruz. Buradan Kadıköy'e kadar bir inceleme yaptım. Atlama yapılacak en uygun yer burası. Deniz 6-7 metre çok mükemmel bir yer. Ama iskelemiz eski, 50 yıllık bir iskele. Yetkililer burayı kapatıp beton haline getirip atlama yeri yaparsa mükemmel olur çocuklara. Ben burada olimpiyat şampiyonu bile yetiştireceğim. Bana güvensinler. Özellikle Spor Bakanımıza sesleniyorum. Bana inansınlar bana destek versinler" dedi. "İMKANLARIMIZ OLDUĞU SÜRECE DAHA FAZLA MADALYA GETİRECEĞİZ"Sayısız Türkiye şampiyonluğu bulunan Çınar Uygun ise "3 yıldır atlama yapıyorum. Ama İstanbul'da atlama havuzu olmadığı için ve pandemi nedeniyle buraya tramplen kurduk. Normalde bizim havuzlarda antrenmanlarımız 1 saat sürüyordu ama burada daha fazla antrenman yapabiliyoruz. Devletten daha fazla yardım bekliyoruz. İmkanlarımız olduğu sürece daha fazla madalya getireceğiz" diye konuştu.

"BİZ ÇOK HEVESLİ BİR ŞEKİLDE GELDİK"Sahilde antrenmanlara katılan en küçük şampiyon olan Mert Bağagil'in babası, Cem Bağagil, "Yaklaşık 1 yıldır hocamızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle çalışmalarımız yarıda kaldı. Havuzlar açıldı ama biz güvenlik anlamında sıkıntılı olduğunu düşündüğümüzden devam edemiyoruz. Hocamız çözüm olarak Kartal Sahili'nde böyle bir imkan olduğunu söyledi. Biz çok hevesli bir şekilde geldik buralara. Ama geldiğimizde bazı şeylerin kısıtlı ve tam yeterli olmadığını gördük. Bu anlamda çalışmaları daha da desteklemek adına buranın yapılaşmasının tamamlanmasını rica ediyoruz. Çünkü gerçekten çok hevesli çocuklar var. İmkan verildiğinde başarıları yakalayacak çocuklarımız var. Bu anlamda biz yetkilerden destek vermelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

================= 4- (Havadan görüntülerle) KORONAVİRÜS NEDENİYLE SEZONU ERKEN KAPATAN BALIKÇILAR YENİ SEZONDAN UMUTLU

Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ - Ali AKSOYER - İSTANBUL, - Denizlerde av sezonunun başlayacağı 1 Eylül öncesi balıkçıların yeni sezon hazırlığı devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle av yasağından önce erken paydos eden balıkçılar denizlerde bu yıl daha çok balık bekliyor. Prof. Dr. Saadet Karakulak, "Eğer balığın üremesi iyi bir şekilde gerçekleştiyse ortam şartları da müsaitse bu sene balık daha da artacak ve balıkçı daha çok balık tutacak" diye konuştu.

Bu sene pek çok balıkçı koronavirüs salgını ve yeterli avlanma olmaması nedeniyle denizlerde av yasağının başladığı 15 Nisan'dan önce sezonu kapatmıştı. Denizlerde 1 Eylül itibarıyla avlanma yasağı bitecek. Sarıyer'deki Rumeli Feneri Büyük Liman'da "Vira Bismillah" diyecek olan balıkçılar yeni sezon için ağlarını onararak son hazırlıklarını yapıyor. Bu yıl koronavirüs sürecinde denizlerdeki sakinlik nedeniyle geçen yıllara göre daha çok balık beklediklerini ifade eden balıkçılar en çok palamuttan umutlu.

"BANA GÖRE KORONAVİRÜSÜN DE İLACI"Teknesinde hazırlıklarını sürdüren balıkçı İbrahim Şen, "Yılın 12 ayı balık sofralardan eksik olmasın. Çünkü balık en büyük ilaç. Bana göre koronavirüsün de ilacı. En iyi, en organik besin maddesi. Bu sezon yazdan işaretler çok güzel. Hamsi, çinekop, palamut. Palamut daha çok verimli görünüyor. Keşke hepsi olsa ama palamut daha iyi. Nerede bir sakinlik varsa orada bir verim artıyor. O da balığı etkiliyor. Denizlerin sakin olması iyi bir durum. Bana göre çok faydası olacağına inanıyorum. Asıl heyecan 1 Eylül günü yaşanacak" ifadelerini kullandı.

"PALAMUDUN ÇOK OLMASINI BEKLİYORUZ"Oğuz Kocatepe, "Umudumuz yüksek. Bu sene inşallah denizde balık olacak. Palamut ve hamsi bol olacak. Allah izin verirse bu sene daha iyi olacak. 2020-2021 balık sezonu geçen yıllara göre daha bol geçecek. Palamudun çok olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"YENİ BALIKÇILIK SEZONUNDA BEKLENTİLER YÜKSEK"Pek çok faktörün denizdeki balık miktarı ve çeşitliliğine etkisi olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saadet Karakulak, bu sezondan beklentilerin yüksek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Saadet Karakulak, "Geçen yıl balık açısından kötü bir sezon geçirildi. Arkasından Kovid-19 salgınıyla birlikte bazı balıkçı grupları denize çıkamadılar. O yüzden yeni balıkçılık sezonunda beklentiler yüksek. Umarım bütün balıkçılar açısından balıkçılık sezonu güzel gerçekleşir. Son zamanlarda balık stoklarımızda ciddi azalmalar var. Bununla birlikte deniz kirliliğinin olması, küresel ısınmanın etkisiyle birlikte bazı türlerin neslinin azaldığını ve biyoçeşitlilikte azalmalar görülüyor" ifadelerini kullandı.

"BALIKÇILIK BASKININ AZALDIĞINI GÖRÜYORUZ"Koronavirüs sürecinde balıkçılık baskının azaldığını ifaden eden Prof. Dr. Saadet Karakulak şöyle devam etti: "Koronavirüs sürecinde sadece endüstriyel balıkçılarımız bir ay denize çıkamadılar. 15 Nisan ve 1 Eylül tarihleri arasında genel balıkçılık sezonu yasak. Küçük ölçekli balıkçımız mağduriyet yaşadı. Onlar sokağa çıkma yasağından etkilendikleri için denize çıkamadılar. Denize çıksa bile avladığı balığı pazarlayamadıkları için ekonomik olarak mağduriyetleri var. Bunun balık stokları üzerinde baskısına baktığımızda kısmi bir etkisi oldu. Çünkü balıkçılık baskının azaldığını görüyoruz. Denizlerde biyoçeşitlilikte bir artış yaşandı. Bununla birlikte deniz memelilerinin dağılım alanları daha da genişledi. Bu da deniz trafiğinin durmasına bağlı olarak yayılım alanlarını daha da genişletti."

"BU SENE BALIK DAHA DA ARTACAK VE BALIKÇI DAHA ÇOK BALIK TUTACAK""Bizim için önemli olan palamut, lüfer, hamsi balığı var" diyen Prof. Dr. Saadet Karakulak, "Hamsi balığının üremesine bu yaz nasıl etki etti. Bunları göreceğiz. Eğer sezon açıldığında tezgahlarda palamut görürsek, lüferi de aynı şekilde, çinekop, sarıkanat görürsek bu sene stoklara katılımlar olmuş, üreme olumsuz etkilenmemiş, en azından stokta bir artış var diyeceğiz. Bu da bizim balıkçılığımıza olumlu etki edecek. Ben ümitliyim. Eğer balığın üremesi iyi bir şekilde gerçekleştiyse ortam şartları da müsaitse bu sene balık daha da artacak ve balıkçı daha çok balık tutacak" şekilde konuştu.

Prof. Dr. Saadet Karakulak, yeni sezon öncesi balıkçılara kurallara uymaları yönünde çağrıda da bulundu.

5-MALTEPE'DEKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL, - Maltepe Başıbüyük Mahallesi'ndeki orman yangınıyla ilgili polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin 19 ayrı suçtan aranması olduğu ve terör örgütleriyle bağlantısı olduğu öğrenildi. Şüpheli Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Dün saat 16.30 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesinde çıkan orman yangınına itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünce sevk edilen 3 adet yangın söndürme helikopteri ve 1 adet yangın söndürme uçağıyla müdahale edilmişti. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli S.U.'yu gözaltına aldı. Ekiplerin başlattıkları inceleme sonucunda S. U.'nun, 19 ayrı suçtan aranması olup, terör örgütleriyle bağlantısı olduğu öğrenildi. Şüpheli Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6- GÜNGÖREN'DE KUYUMCUYA GİREN HIRSIZLAR 10 KİLO ALTIN ÇALDI

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, GÜNGÖREN'de, sabaha karşı kuyumcuya giren hırsızlar 3 dakika içinde 10 kilo altın ve bir miktar pırlanta çalarak kaçtı.Olay sabah 04.30'da Güngören Menderes Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre lüks araçlarla kuyumcunun önüne gelen 5 kişi önce sokakta keşif yaptı. Dükkanın önce kepengini açan daha sonra da çelik kapısını kırarak içeri giren hırsızlar 3 dakikada 10 kilo altın ve miktarı henüz belirlenemeyen pırlantayı alarak dışarıda hazır bekleyen arabaya taşıdı. Mahalle sakinlerinden bir kişinin hırsızlığı fark edip bağırmasının ardından hırsızlar, arabaya taşıdıkları altın ve pırlantalarla beraber kaçtı.Kuyumcu sahibi Süleyman İplikçi de halen çalınan ürünlerin net olarak belirlenmesi için çalışma yaptıklarını söyledi. Hırsızlığın 3 dakikada yapıldığını ifade eden İplikçi, "Sabah saat 04.30 civarında kepenk anahtarını kopyalayıp açtıktan sonra çelik kapıyı kırarak 3 dakikada banko içinde olan tüm ürünleri toplayıp çıkıp gitmişler. Tamamen profesyonel bir iş. Biz yandık, kimsenin yanmaması için gereken neyse yapılacak diye düşünüyorum. İnşallah bulunacak. Biz de zararımızı tanzim edeceğiz. 4-5 kişi lüks araçlarla gelmişler. Şu anda net değil ama tahminen 10 kiloya yakın altın çalınmış. Pırlanta bölümünden çalınanlar da henüz belli değil." dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma devam ediyor.

7-AYDOS ORMANI'NDA İTFAİYECİLERE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHAKartal Aydos Ormanı'nda çalıp yaktıkları bakır kabloları söndüren itfaiye ekibine ateş açarak bir kişinin yaralanmasına neden olan hırsızlar, adli kontrol şartı ile serbest kaldılar.Kartal Aydos Ormanı'nda çaldıkları bakır kabloları söndüren itfaiye ekibine ateş açarak bir itfaiye erini yaralayan üç kişi emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulanan hırsızlar, "Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme" ve "Basit yaralama" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

OLAYDA KULLANDIĞI TÜFEĞİ İNTERNETTEN ALMIŞİnternetten pompalı tüfek aldığını söyleyen şüpheli Mahsun Ç., olay günü olayın meydana geldiği iddia edilen yerin 2 kilometre ötesinde arkadaşı Ozan K. ile birlikte havaya iki el ateş ettiğini söyledi.

ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLERKullandığı merminin ses mermisi olduğunu söyleyen Mahsun Ç., "Ses mermisiydi. İçinde saçma yoktu. Kolluk ifademde ağabeyimin ateş ettiğini söylemiş isem de bu doğru değildir. Bir anlık korku ile böyle söyledik. Müştekinin nasıl yaralandığını okuduğunuz tutanak vasıtasıyla öğrendim. Biz o gün ormana gitmedik. Ormanın içerisinde ateş yakmadık. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.Şüpheli Mahsun Ç.'nin abisi şüpheli Muhammed Ç., olayın meydana geldiği yer ile gittikleri yer arasında 2 kilometre mesafe bulunduğunu, kardeşi ile arkadaşları Ozan K.'nın silah ile havaya ateş ettiklerini belirterek, "Biz o gün ormana gitmedik. Dolayısı ile orman içerisinde ateş de yakmadık. Müştekinin ne şekilde yaralandığını bilmiyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.Şüpheli Ozan K. da suçlamayı kabul etmedi. Gittikleri yerin olayın meydana geldiği yerden uzak olduğunu söyleyen Ozan K., "Burada ben ve Mahsun havaya iki el ateş ettik. Biz ateş ettikten bir kaç saat sonra iki kişi bakır kablo yakmış. Bunu tutanakta gördük. İtfaiye gelmiş. Bunlar da itfaiyenin üzerine doğru ateş etmiş. Müştekiyi biz yaralamadık. Müşteki bizi teşhis de etmedi. Biz ormanın civarında dahi geçmedik. Biz ormanda ateş yakmadık. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

ADLİ KONTROL KARARI İLE SERBEST BIRAKILDILARMahkeme, üç şüpheliyi de, şüphelilerin olayda kullandıkları silahı kolluğa teslim etmelerini, itfaiye erinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanmasını, tutuklamanın tedbir oluşunu, adli kontrol hükümleri ile beklenen faydanın sağlanabileceğini gerekte göstererek serbest bırakılmasına karar verdi. Şüphelilerin yurt dışına çıkışları yasaklayan mahkeme, haftada iki gün ikametlerine en yakın karakola giderek imza vermelerine karar verdi.

8- KATAR'A KARGOLANACAK DEKORATİF SANDIKTAN 6 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

İSTANBUL- BAĞCILAR'da kargo bayiine düzenlenen operasyonda Katar'a yollanacak dekoratif sandık içine zulananan 6 kilo 780 gram uyuşturucu yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 25 Ağustosta Bağcılar'da bulunan bir kargo şirketine operasyon düzenledi. Burada narkotik madde arama köpekleri ile gerçekleştirilen aramada Katar'a gönderilmek üzere dekoratif sandık içerisine zulalanmış vaziyette daralı ağırlığı 6 kilo 780 gram gelen captagon hap ele geçirildi.

9-ŞİŞLİ'DE SAHTE 190 BİN AMERİKAN DOLARI YAKALANDI

Şişli'de şüphe üzerine takibe alınan adreste yapılan aramada 190 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.Şişli'de Perihan U. isimli kadın 19 Mayıs Mahallesi'ndeki taşınmazını bir firmaya kiraladığını ancak geçen süre zarfında kirasını alamadığını beyan ederek, polise şikayette bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, belirtilen adreste suç işlenebileceği şüphesi üzerine operasyon düzenledi. Arama yapılan adreste 100'erli adetler halinde 19 deste 100'lük Amerikan Doları banknotlar olmak üzere yaklaşık olarak 190.000 (Yüz Doksan Bin) Dolar para olduğu ele geçirildi. Yapılan incelemede paraların sahte olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Muhammed D., Ammar E. ile Mohammed El S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

10- SAHTE ALTIN SATAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Buse PEHLİVAN/İSTANBULİstanbul'da sahte altınları yarı fiyatına satan Suriye uyruklu 3 şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, sahte altınları yarı fiyatına satan şüphelilerle ilgili ihbar üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, yaptığı incelemelerde 3 Suriye uyruklu şüphelinin eşkal ve kimliğini belirledi. Ardından 3 şüpheli dün Avcılar Yeşilkent Mahallesi 406 Sokak üzerinde sahte altınları satmaya çalıştıkları sırada 635 adet sahte altınla yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Mecit M., Hamit M. ve Samir A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Samir A.'nın benzer suçlardan arandığı ortaya çıktı.

11- KATAR'DA MÜCEVHER MAĞAZASINI SOYAN HIRSIZ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL,DHAKatar'ın başkenti Doha'da bir mücevher mağazasından 300 bin dolar değerinde hırsızlık yaptıktan sonra Türkiye'ye kaçan Tunuslu M.B., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.Katar'ın başkenti Doha'da dün bir Türk kuyumculuk firmasına ait mağazada yaşanan hırsızlık olayı İstanbul'da çözüldü. Edinilen bilgilere göre, ünlü mücevher mağazasından hırsızlık yapan ve Tunus uyruklu olduğu belirlenen şüphelinin İstanbul'a geleceği ihbarını alan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Katar'dan gelen tüm uçakları ve yolcularını takibe alan polis, yaptığı inceleme sonucunda Tunus vatandaşı olduğu belirlenen M.B. nin Katar Havayolları'na ait Doha-İstanbul seferini yapan uçakta olduğunu tespit etti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA POLİSTEN KAÇAMADIUçağın saat 16.30 sıralarında inişinin ardından polis ekipleri Tunuslu yolcuyu ve beraberindeki valizleri incelemeye aldı. Yapılan kontrollerde şüphelinin üzerinden ve valizlerinden 56 bin 500 Katar Riyali, 5 bin 300 Amerikan Doları ile mücevher firmasına ait 4 adet altın bileklik, 13 adet kolyenin yanı sıra çeşitli modellerde 17 adet güneş gözlüğü, 5 adet kol saati, 4 adet çeşitli markalarda cep telefonu ve kulaklık, iki karton elektronik sigara cihazı bulundu.

TUNUSLU YOLCU TUTUKLANDI

Bunun üzerine suçunu itiraf eden Tunuslu yolcu, savcılığa sevkinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Öte yandan Tunuslu yolcuda bulunan para ve değerli eşyalar yapılacak işlemlerin ardından Doha'daki mağazaya gönderileceği öğrenildi.