DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
Çekmeköy Şile otoyolu Taşdelen mevkiinde iki hafriyat kamyonu çarpıştı.
Çekmeköy Şile otoyolu Taşdelen mevkiinde iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan bir sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, Çekmeköy Şile otoyolu Taşdelen mevkiinde saat 09.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 RZ 1338 plakalı Seyfullah Sönmez'in kontrolündeki hafriyat kamyonu, 31 AYB 65 plakalı Uğur Kaygar kontrolündeki bir başka hafriyat kamyonuna bilinmeyen bir sebeple arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan hafriyat yola saçılırken Seyfullah Dönmez araç içerisinde sıkıştı. Durumu gören diğer sürücüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri araç içerisine sıkışan Seyfullah Sönmez'i kurtarmak için çalışma başlattı. Durumu öğrenen Sönmez'in yakınları kaza yerine geldi. Kazayı gören yakınları sinir krizi geçirirken, aileyi polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan Seyfullah Sönmez ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı tedavi altına alındı. Olay yerinde kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
- İstanbul
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