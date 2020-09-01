DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

PALAMUT AĞLARDA KENDİNİ GÖSTERDİ: MEZATTA 25, TEZGAHTA 30 LİRA

"Bu yılın en bereketli balığı palamut oldu"

"Palamudun mezatta tanesi 25 lira yaptı biz burada 30 liraya satıyoruz"

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL,- 1 Eylül itibariyle av yasağının kalkmasıyla birlikte balık tezgahları yeniden dolmaya başladı. Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda ise sabahtan itibaren hareketlilik başladı. Bu yıl balıkçılara göre en bereketli balık palamut oldu. Palamudun tanesi mezatta 25, tezgahta ise 30 liradan satılmaya başlandı.

"BALIK SEZONU BEREKETLİ BAŞLADI"

35 senedir Kumkapı'da balıkçılık yapan Erkan Sarıyaprak, sezonun bereketli başladığını söyledi. Sarıyaprak, "Dün ağlar atıldı bugün bereketli başladı. İstavrit geldi, sardalya bol geldi. Bir de palamut kendini gösterdi. Palamut bol bol gelmeye başladı. Bundan sonra bol bol balık gelecek halkımız balık yiyecek. Çinakop ve lüfer de bekliyoruz Ekim'de onların mevsimi başlıyor. O zaman da çinekop ve lüfere doyacak insanlar. Palamudun mezatta tanesi 25 lira yaptı, biz burada 30 liraya satıyoruz. İstavrit var kilosu 20 lira yaptı biz 25 liraya satıyoruz. Fiyatları düşük tutmaya çalışıyoruz. Halkımız bu pandemi döneminde balık yesin, bu hastalıktan balıkla kurtulalım istiyoruz. Balıklar sabah saat 5 gibi geldi. Bizler de tezgahlarımızı kurmaya başladık. Tüm halkımızı Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU SENE BALIĞA DOYACAĞIZ"30 yıldır balıkçılık yapan Erdoğan Gün ise, "Sezon açıldı. Memleketimiz için balıkçılık sektörü için hayırlara vesile olsun. Bereketli gözüküyor bakalım bu sene bol bol balık yiyeceğiz gibi duruyor. En bereketlisi palamut oldu. İlerideki günlerde daha da artacak yağmurlarla beraber inşallah. 1 kilo balığı 10 lira 15 liraya satabileceğiz gibi duruyor. Palamut balığından şu an en güzel kızartma olur. Yıkadıktan sonra havluyla suyunu süzecekler. Sonra unlayıp kızgın yağda pişirecekler. Yanına da sadece roka olacak. Bol bol balığa doyacağız temennimiz o yönde" şeklinde konuştu.