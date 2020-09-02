DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

GAZİOSMANAPAŞA'DA 3 AYLIK BEBEĞİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Alper KORKMAZ/ Gaziosmanpaşa'da, 3 aylık Hatice Çark isimli bebek ailesiyle yaşadığı evde sabah saatlerinde ölü bulundu. Bebeğin cansız bedeninin üzerinde darp izleri olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Olay, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa, Şehit Cengiz Topel Caddesindeki evde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın en üst katında yaşayan Çark ailesi, 3 aylık bebekleri Hatice Çark'ı yatağında hareketsiz halde bulunca durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri yaptıkları ilk incelemede, 3 aylık bebek Hatice Çark'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde, Hatice Çark'ın vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin bulunduğu iddia edildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Hatice Çark'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Hatice bebeğin cansız bedeni cenaze aracına taşındığı sırada, bebeğin ailesi ile basın mensupları arasında gerginlik çıktı. Gerginlik polisin ve çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------Binadan görüntü-Olay yeri incelemenin gelişi-Bebeğin cenazesinin götürülüşü-Saldırı anı

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2-BARIŞ ATAY'A SALDIRI; ŞÜPHELİLER TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER-2

Yüksel KOÇ/ Kadıköy'de önceki gece TİP Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.Kadıköy'de önceki gece Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi, emniyet işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Ö.C., Ç.Ç., Ç.B., soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdiler. Şüphelilerin, Barış Atay ve arkadaşının önlerinde yürüdüğünü, yol istediklerini, yol vermemeleri üzerine tartıştıklarını, olayın bu şekilde meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler, olaydan sonraki günler tartıştıkları kişinin Barış Atay olduğunu öğrendiklerini söylediler.

SAVCI TUTUKLANMALARINI İSTEDİ

Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından, "Kasten yaralanma" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Tespit edilen dördüncü şüpheli K.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.