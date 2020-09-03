DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

AVCILAR'dan Beylikdüzü yönüne giden metrobüsün arka tarafında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Araçtaki yolcular ise tahliye edildi.

Bugün saat 13.30 sıralarında Esenyurt'taki Saadetdere Durağı'na yaklaşan metrobüsün arka tarafından dumanlar yükselmeye başladı. Araç sürücüsü bunun üzerine durağın 100 metre kadar ilerisinde durarak, yolculardan en kısa sürede metrobüsü terk etmelerini istedi. Yolcular panik içerisinde araçtan inerek durağa doğru giderken, itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, arka tarafındaki motorundan dumanlar yükselen metrobüse müdahale ederek yangını söndürdü. Araç, daha sonra çağrılan bir çekici ile bölgeden alındı.

- Kseldi