DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

"Sosyal mesafeye dikkat etmek daha kolay"-"En azından toplu taşımaya binmek zorunda değiliz"Haber- Kamera: Burçak BOZKUŞ - Kubilay ÖZEV / Kumburgaz'da koronavirüs salgınından korunmak isteyen yazlıkçılar, bu yıl tatillerini uzatıp evlerine dönmedi.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3, System.String[]

YAZLIKÇILAR KORONAVİRÜS KORKUSUNDAN TATİLLERİNİ UZATIYOR

-"Sosyal mesafeye dikkat etmek daha kolay"

-"En azından toplu taşımaya binmek zorunda değiliz"

Haber- Kamera: Burçak BOZKUŞ - Kubilay ÖZEV/

Kumburgaz'da koronavirüs salgınından korunmak isteyen yazlıkçılar, bu yıl tatillerini uzatıp evlerine dönmedi. Şehir merkezlerinde koronavirüs tedbirlerine uymanın zor olduğunu söyleyen yazlıkçılar, bu yıl tüm kışı yazlıklarında geçirmeyi planlıyor.

Kumburgaz'daki tatil siteleri en yoğun eylül ayını yaşıyor. Koronavirüs salgınından korunmak isteyenler yazlık evlerine yerleşti. Her yıl sessizlik yaşanan tatil siteleri, bu yıl koronavirüsten kaçanlara ev sahipliği yapıyor. Yazlıkçılar, virüs korkusu nedeniyle dönmeyi düşünmüyor. Evlerinde ve bahçelerinde zaman geçiren yazlıkçılar, zaman zaman kendi aralarında sosyal mesafeyi ayarlayarak sohbet ediyor. İstanbul'da virüs tedbirlerine uymanın zor olduğunu düşünen vatandaşlar, kışı da yazlıklarında geçirmeyi planlıyor.

"KIŞI DA BURADA GEÇİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle tatillerini uzatanlar, bu bölgeleri şehir kalabalığından uzak olması nedeniyle daha güvenli bulduklarını söylüyor. Tatili mecburen uzattıklarını söyleyen Özlem Mutlu, "Evet eylül ortası ama biz mecbur hala buradayız. Ekime kadar hatta bu kışı bile burada geçirebiliriz. Korona çok yaygınlaştı. Çok kalabalık. Avcılar'da da çok yaygın diye duyumlar alıyoruz. Orada bir markete bile çıkamıyorum ben. Oksijen alamıyorum. En azından burada balkonumda oturuyorum. Burası sakin şu anda daha da sakinleşti zaten. Korkumuz daha az burada açıkçası. Burada kendimizi korumaya aldık biz. Durumumuz yasaklara da bağlı. Yasaklar geri gelirse buraya elektrikli ısıtıcı falan getireceğiz. Buradan hiç gitmeyi düşünmüyoruz" dedi.

"BURADA ÇOK RAHAT SOSYAL MESAFE KORUNABİLİYOR"Her yıl okullar açıldığı için dönmek zorunda olduklarını söyleyen Kumburgaz'daki bir tatil sitesi sakini Melek Kos ise bu yıl dönmekten korktuğunu dile getirdi. Kos, "Merter'de oturuyorum. Bu sene çocuğun kaydını yaptık geri geldik buraya. Çünkü her şey muallakta zaten. Korku var tabii. Annemler Avcılar'da oturuyor o taraf olsun, ben Merter'de oturuyorum Güngören, Bağcılar, Esenler buraları duyuyoruz çok fazla vaka var kıpkırmızı her yer. Denizimiz boş, hafta sonu olmasına rağmen hiç kimse olmuyor. Burada çok rahat sosyal mesafe korunabiliyor. Oralarda bir markete giriyoruz kalabalık ama mecburuz. Ama burada öyle bir şey yok. Buradaki marketler de çok sıkı önlem alıyorlar. Korkudan dönmek istemiyoruz tabii. Yani çıkmasak bile balkonumuzda denize nazır oturmak bile bize yetiyor. Öbür türlü kapanıp kalıyoruz zaten eskisi gibi bir yerlere gidemediğimiz için" diye konuştu.

65 YAŞ ÜSTÜ DAHA TEDİRGİNÇocuklu ailelerle birlikte özellikle 65 yaş üstündekiler de koronavirüs korkusundan şehir merkezlerine dönmek istemediklerini söylüyor. "İstanbul bizim için tehlike" diyen 79 yaşındaki Türkan Danagöz, "Geri dönmeyi düşünmüyoruz valla. Kışa doğru anca herhalde. Çekiniyoruz yani her şeye korkuyor artık insan. Salgın büyük. Çok insanlar öldü. Biz de korkumuzdan burada kaldık" diye konuştu.

"KORONADAN DOLAYI BURADAYIZ"Yazlık bölgelerinin İstanbul'a göre daha boş olduğu için güvenli bulduklarını söyleyen Seval Yıldırım ise, "Okullar açılmadı. Korona var. Burası daha boş. Avcılar kalabalık bir yer. O yüzden buradayız. Dönüş ekim gibi ama vakalar çok fazla artarsa ve okullar açılmazsa yine buradayız. Normalde eylül başı gibi dönüyorduk. Şimdi koronadan dolayı buradayız. Tedirginiz tabii hastalık yani çoluk çocuğumuz var. Korkuyoruz" dedi.

"6 AYDIR KORKUMDAN İSTANBUL'A İNEMİYORUM"Salgın sürecini yazlık evinde geçirdiğini söyleyen Tezcan Gültepe de "İstanbul'a dönüş korkusu tabii ki var. Toplu taşıma, marketler kalabalık. Buradaki sosyal mesafeyi orada korumak pek mümkün gözükmüyor. O yüzden havalar müsaade ettikçe yazlıkta kalmak daha mantıklı geliyor bize. Biz nisan başı gibi geldik zaten. 5-6 aydır inmiyorum İstanbul'a. Burada kurallara uymak daha kolay. Oraya gitsek toplu taşımaya binmeye mecburuz. Burada öyle bir dert yok" şeklinde konuştu.

"BU MEKAN BU TARİHTE İLK KEZ DOLU"

Kumburgaz sahilde 7 senedir mekan işletmeciliği yapan Bülent Güven de her yıl Eylül ayında sezonu kapattıklarını ancak bu yıl mekanın dolu olduğunu söylüyor. Güven, "Her yıl bu dönem buralar boştu. Bu kadar müşterimiz yoktu. Sezon bizim için biterdi. Şimdi korkudan dönemeyenler var. Bunları söyleyen müşterilerimiz de var. İstanbul tarafı yoğun olduğu için vakalar yüksek olduğu için o taraflarda bulunmuyorlar. Buradaki yazlıklarına geliyorlar" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Kumburgaz, İstanbul, Kamera, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 15:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti Kaçırılan şahıs, sokak ortasında çırılçıplak ve elleri kan içinde yardım istedi Yasak olmasına rağmen doğum günü kutlaması yapan 6 kişiye 18 bin 900 TL ceza kesildi İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu Kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Son Dakika: Hakkari'deki terör operasyonunda bir askerimiz şehit oldu Demirtaş'tan yeni parti kuracağı iddialarına sert yanıt: Beni üzer hatta öfkelendirir Avusturya, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Ersun Yanal'dan Vedat Muric ile ilgili çarpıcı sözler: Galatasaray imzayı attırmıştı Son Dakika: Türkiye'de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1527 yeni vaka tespit edildi Günlerdir haber alınamayan yabancı uyruklu kadın, evinde ölü bulundu Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Gerginlik giderilirse Erdoğan ile görüşmeye hazırım Meteoroloji'den 15 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Fenerbahçeli Miha Zajc, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oldu Yol verme tartışması nedeniyle kadın sürücü ile kamyon şoförü tekme tokat kavga etti
Koronavirüsün enfekte ettiği solunum yolu hücrelerinin görüntüleri yayımlandı Koronavirüsün enfekte ettiği solunum yolu hücrelerinin görüntüleri yayımlandı         
18:27
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sörloth için Leipzig ve Tottenham'la görüşüyoruz Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sörloth için Leipzig ve Tottenham'la görüşüyoruz         
18:19
Şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti Şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti         
17:31
Lübnan'da koronavirüslü mahkumların görüntüleri tepki çekti Lübnan'da koronavirüslü mahkumların görüntüleri tepki çekti         
17:02
Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:00
Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti         
17:00
G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir ve Ahmet Çalık yer almadı G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir ve Ahmet Çalık yer almadı         
16:55
Mustafa Kapı'nın transfer videosunda Burak Yılmaz, G.Saray maçı izlediği görüldü Mustafa Kapı'nın transfer videosunda Burak Yılmaz, G.Saray maçı izlediği görüldü         
16:39
Alkollü kadın polislere önce küfür ve hakaret etti, sonra ısırarak yaraladı Alkollü kadın polislere önce küfür ve hakaret etti, sonra ısırarak yaraladı         
16:33
Karısını boğazından bıçaklayan cani koca, kendisini engelleyenlere biber gazı sıktı Karısını boğazından bıçaklayan cani koca, kendisini engelleyenlere biber gazı sıktı         
15:13
Kapı eşiğindeki kadını av tüfeğiyle öldürdü, Kapı eşiğindeki kadını av tüfeğiyle öldürdü, "Hırsız sandım" dedi         
13:46
Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti         
13:30
Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü         
13:23
Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri         
13:11
Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor         
12:55
Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse         
11:31
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak         
10:50
Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben         
10:07
Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor         
09:56
Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net         
09:46
Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı         
09:43
Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi         
09:30
ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü         
09:25
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor         
09:11
Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdüren Oruç Reis, Antalya Limanı'na döndü Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdüren Oruç Reis, Antalya Limanı'na döndü         
08:55
Hamile olduğunu gizleyen kadın hastane tuvaletinde doğum yapıp bebeğini çöpe attı Hamile olduğunu gizleyen kadın hastane tuvaletinde doğum yapıp bebeğini çöpe attı         
08:55
ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor         
23:58
Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı         
23:31
Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı         
23:10
Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle         
17:15
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 22:15:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei