DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında aralarında görevli/muvazzaf albay, yüzbaşı, üstteğmen ve KHK ile ihraç edilen askeri personelin bulunduğu 53 kişiye yönelik İstanbul merkezli 21 ilde 76 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin gözaltı işlemleri ve adreslerde yürütülen aramaların devam ettiği bildirildi.

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2-VALİ YERLİKAYA İSTANBUL ESNAFLAR VE SANATKARLAR ODASI ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

İstanbul Esnaflar ve Sanatkarlar Odası Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile çalışma toplantısında bir araya geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Esnaflar ve Sanatkarlar Odası Birliği Yönetim Kurulu ile çalışma toplantısında bir araya geldi. Toplantıya İstanbul Esnaflar ve Sanatkarlar Odası Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yılmaz da katıldı.

- İstanbul