DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ERMENİSTAN'A TEPKİ

-"Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır"

Harun UYANIK/İSTANBUL,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi. Erdoğan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.

Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır.

Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz.

Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye "tek millet, iki devlet" anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir."

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2- (Ek bilgi ve görüntülerle) ŞİLE'DE MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALINA UYMAYAN KAMPÇILARA JANDARMA BASKINI

-Kamp alanı havadan da görüntülendi

-Kamp alanından çıkarıldılar

-Doğancılı Köyü sakinleri kampçılara tepkili: Gariban köylüye de çöpü kalır

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-İlkay DİKİCİ/ İstanbul,

Şile 'de gençlerin sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak kamp yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri kamp alanında koronavirüs kurallarını hiçe sayan gençlere cezai işlem uyguladı. Doğancılı Köyü sakinleri ise kampçılara tepki gösterdi. Şile Doğancılı'da sosyal medya üzerinden haberleşerek hafta sonu kamp yapmak üzere buluşan gençler, jandarma ekipleri tarafından ruhsatsız olduğu öğrenilen kamp alanına alınmadı. Bunun üzerine gençler, 100 metre ileride bulunan Milli Emlak'a ait bir alana geçerek kamp yapmaya başladı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülerde gençlerin birçoğunun maskesiz ve sosyal mesafesiz bir şekilde eğlendiklerinin görülmesi üzerine jandarma ekipleri, bölgeye gelerek maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yüksek sesle müzik dinleyen gençlere cezai işlem uyguladı. Gençlerin bir kısmı bölgede bir süre kamp yaptıktan sonra eşyalarını toplayarak alandan ayrıldı. Jandarma ekipleri kampçıları çıkarttıktan sonra zabıta ekipleri alanın kapısını mühürleyerek kapattı. Kamp alanı havadan da görüntülendi.

Kamp yapan bir kişi, "Sosyal mesafeye uyan arkadaşlarımız da vardı, uymayanlar da vardı. Bununla ilgili zaten Jandarma ekipleri de dolaştı. Görüyorlar insanları cezai işlem uyguluyorlar. Göremediklerine uygulayamıyorlar. İnternet üzerinden haberleştik. Biletler çıktı festival yapılacağı söylendi Şile'de" dedi.

Kamp yapan başka bir vatandaş ise, "Biz zaten kampçıyız. Sürekli kamplara geliyoruz. Kamptan sonra mecburen çöplerimizi topluyoruz. Bu bizim insani görevimiz. Sosyal mesafeye uyulması her bireyin sorumluluğu. Sosyal mesafeye zaman zaman uyulmadığı oluyor ama genelde uymaya çalışıyoruz. Çünkü bilincindeyiz problemin. O yüzden çok fazla iç içe olmamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"ÇOĞUNDA MASKE YOK. İÇ İÇE GEZİYORLAR" Doğancılı Köyü sakinleri ise kampçılara tepki gösterdi. Doğancılı Köyü'nde oturan bir vatandaş, "Köyün kalkınması için gayet güzel bir şey oldu. Ama bu pandemide bu olacak iş değil. Hepimiz mağdur olduk." dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Avantaj denilen bir şey burada. 65 yaş üzeri evde kalın dışarı çıkmayın diyorlar. Kahvelere korkuyla çıkıyoruz. Ama kahvenin önüne bir geliyoruz ki 100 kişi var. Çoğunda maske yok. İç içe geziyorlar. Aşağıdaki çadırlar iç içe. Bir çadırda 4-5 kişi kalıyorlar. Duyduğumuza göre kampın ruhsatı da yokmuş. Zaten bize kalırsa çöpü kalır. Gidenlerden köye bir şey kalmaz. Marketler, bakkallar kazanır. Gariban köylüye de çöpü kalır. Bizim inekler de o çöpleri yiyor. İşkembeleri hastalanıp ölüyor" dedi.

112 KİŞİYE 75 BİN 908 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Jandarma ekipleri kamp alanında 34 kişiye maske takma kuralına uymamaktan toplamda 30 bin 600 lira, 49 kişiye yüksek sesle müzik dinlemekten toplamda 19 bin 208 lira, 29 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan toplamda 26 bin 100 lira genel toplamda 112 kişiye 75 bin 908 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Jandarma Trafik Timleri, 13 adet araç trafikten men edilerek 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. 37 kişiye diğer trafik suçlarından cezai işlem uygulanarak toplamda 34 bin 415 lira idari para cezası uygulandı.