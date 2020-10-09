DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

09.10.2020 13:36
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3, System.String[]

Bağcılar'da sokak ortasında kız arkadaşının ablasıyla tartışan bir maganda, tabancasıyla etrafa rastgele ateş etti.

Bağcılar'da sokak ortasında kız arkadaşının ablasıyla tartışan bir maganda, tabancasıyla etrafa rastgele ateş etti. Mermilerden biri o sırada balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti. Ağır yaralanan kadının tedavisi devam ediyor.

Olay 7 Ekim günü saat 21.00 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşının evine gelen 29 yaşındaki Murat İ. sokakta kız arkadaşının ablası ile tartışmaya başladı. Murat İ.'nin tartıştığı kadın iki sokak aşağıya kaçtı. Kaçan kadının peşinden giden Murat İ. çıkardığı tabanca ile duvara rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada Murat İ.'nin yanında bulunan arkadaşları da Murat İ.'yi kolundan tutarak olay yerinden götürmeye çalıştı. Rastgele ateş etmeye devam eden Murat İ.'nin tabancasından çıkan mermilerden biri 20 metre ileride balkonda çamaşır asan 37 yaşındaki Hatice Boğa'nın başına isabet etti.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Başına isabet eden mermiyle olduğu yere düşen kadını çocukları fark etti. Çocukların çığlığı sonrası Hatice Boğa'yı balkonda kanlar içinde gören yakınları hemen ambulansı aradı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Hatice Boğa'nın yoğun bakımdaki hayat mücadelesi devam ediyor.

Olayın görgü tanığı Mikail Zengin, "3 kişilerdi bir abla ile tartışıyorlardı. Cebinden bir şey çıkarttı ben ilk önce çakı sandım. Silahı çekti 2-3 el duvara ateş etti. Yanındakiler de silah sıkmasın diye onu kolundan çekti. Onu çekerken mermi kadının kafasına isabet etti. Daha sonra kaçtılar." dedi.

- İstanbul

Bağcılar, Silah, Ateş, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

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