DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

İÇERENKÖY'de öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetiyle ilgili gözaltına alınanların babası ve üvey annesi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan baba Nezih Ç. ve Şehnaz Ç. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sorgularında birbirlerini suçlayarak "O öldürmüştür. Ben öldürmedim" dedikleri öğrenildi. Polisin DNA incelemesi için yurt dışından özel olarak getirdiği bir Kit'i kullanarak olayla ilgili yeni delillere ulaştığı belirlendi.

VAHŞİ BİR ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Kadıköy, İçerenköy'de 4 Ocak 2001 yılında meydana gelen olayda 6. sınıf öğrencisi Hande Çinkitaş, evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polis olayla ilgili yaptığı incelemede küçük kızın başına bir çekiçle vurularak öldürüldüğünü ayrıca boğazının ve sağ bileğinin kopma noktasına gelinceye kadar kadar kesildiğini tespit etti. Şüpheli ya da şüphelilerin Hande Çinkitaş'ı 13 yerinden bıçakladığı belirlendi. Polis tarafından bu güne kadar yaptığı çalışmada katil ya da katillere ulaşılamamıştı.

DNA İNCELEMESİ YAPILMIŞ ANCAK SONUÇ ALINAMAMIŞTI

Polis tarafından olayla ilgili o tarihte yapılan incelemede Hande Çinkitaş'ın avucunda saç telleri bulunmuştu. Ancak bu saçlarda yapılan incelemede yabancı bir kişiye ait herhangi bir DNA örneği bulunamamıştı. Hande Çinkitaş'a ait olduğu tespit edilen bu saçların katil ya da katiller tarafından cinayetin ardından makasla kesildiği, küçük kızın eline tutuşturulduğu ayrıca cinayet mahalline dağıtıldığı belirlenmişti. Ayrıca kapıda zorlama izinin olmaması katilin tanıdık biri olabileceğini gösteriyordu.

BUGÜNÜN TEKNOLOJİSİYLE YENİDEN DNA TESTLERİ YAPILDIPolisin hiç kapatmadığı dosyada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler dosyayı titizlikle inceledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte cinayet mahallinden alınan tüm eşyaların tekrar DNA testine tabii tutulmasına karar verildi. Bu inceleme için yurt dışından özel olarak Türkiye'de ilk defa kullanılan bir "Kit" getirildiği belirtildi. Bu çalışma sonucu Hande Çinkitaş'ın elindeki kendi saçlarında ve olayda kullanıldığı tespit edilen bıçağın keskin kenarında yeni deliller bulunduğu öğrenildi.

SAVCILIK TALİMATIYLA GÖZALTINA ALINDILARBu çalışmanın ardından Savcılık talimatıyla baba Nezih Ç. ile üvey anne Şehnaz Ç. geçtiğimiz Pazartesi günü gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayetten bir süre sonra ayrı yaşamaya başladıkları ve boşanma davalarının hala sürdüğü tespit edildi.

"O ÖLDÜRMÜŞTÜR" DEYİP BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin cinayet iddialarını kabul etmedikleri ancak birbirlerini suçladıkları, her iki şüphelinin de "Ben yapmadım ama kesin o yapmıştır." diye konuştukları öğrenildi. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan sorgularının ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen şüphelilerin bir kez daha savcı ve hakim önünde ifade verecekleri öğrenildi. Öte yandan bu kişilerle birlikte gözaltına alınan Hacı Osman K. adlı kişinin de ayrı olarak Anadolu Adliyesine gönderildiği belirtildi.