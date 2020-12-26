DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

26.12.2020 12:55
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3, System.String[]

MALTEPE'DE GERİ DÖNÜŞÜM KAMYONUNUN ALTINDA KALAN YAŞLI KADIN ÖLDÜHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / Maltepe'de yolun karşısına geçmek istediği sırada geri dönüşüm kamyonun altında kalan 70 yaşındaki Ayşe Başin feci şekilde hayatını kaybetti.

MALTEPE'DE GERİ DÖNÜŞÜM KAMYONUNUN ALTINDA KALAN YAŞLI KADIN ÖLDÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ Maltepe'de yolun karşısına geçmek istediği sırada geri dönüşüm kamyonun altında kalan 70 yaşındaki Ayşe Başin feci şekilde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, yaşlı kadının cenazesi ekiplerin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısın geçmek isteyen yaşlı kadına, Maltepe Belediyesi'ne bağlı geri dönüşüm kamyonu çarptı. Yaşlı kadın kamyonun altında kalarak sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayşe Başin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise emniyet şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Geri dönüşüm kamyonunun şoförü gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri ve trafik polisleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı kadının cenazesi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Rıza Kara isimli vatandaş "Sürekli mahallede gezen kendi halinde bir vatandaştı. Kulakları biraz ağır duyardı. Her sabah yürüyüş yapardı, türküsünü söylerdi. Kendi halinde bir teyzemizdi." dedi.  Mahallelinin muhtarı Necdet Tümer, "Muhtarlıktaydım kaza bilgisi geldi. Belediye aracı, geri dönüşüm aracı teyzemize çarpmış. Kuralları biraz ihlal eden bir teyzemizdi tanıyorum kendisini. Yazık oldu çok üzüldük" diye konuştu.

Görüntü dökümü: -------------------AKTÜEL-Geri Dönüşüm kamyonun görüntüsü-Polis ve sağlık ekiplerinin görüntüsü-Kamyonun altındaki cenaze-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Vatandaşlar ile röp-Cenazenin ambulansa konması-Çevik kuvvet ekiplerinden görüntü-Kadının fotoğrafı

GÜVENLİK KAMERASI-Kamyonun bir market önünde durması-Bir kişiyi indirmesi-Market önündeki vatandaşlar-Genel ve detay görüntüler

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2- ÇEKMEKÖY'DE KISITLAMADA SİTEDE KAVGA

-Pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Güvenlik görevlisini sopayla dövüp, yaraladı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ Çekmeköy'de haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasında site sakiniyle sitenin güvenlik görevlisi kavga etti. Kavgada darp edilen güvenlik görevlisi İbrahim S. hastaneye kaldırılırken, site sakini gözaltına alındı. Olay, Merkez Mahallesi Durmuşoğlu Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, site sakini Fatih V. ile İbrahim S. isimli güvenlik görevlisi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatih V. yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Şüpheli daha sonra güvenlik görevlisi İbrahim S'yi sopayla darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Sağlık ekipleri darp edilen İbrahim S.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı gören diğer site sakinlerinden bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Güvenlikçiyi darp eden Fatih V. pompalı silahıyla birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise delil araştırması yaparken sitedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Münir Karaloğlu, Dönüşüm, Kadın, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika


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