DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

KANDİLLİ RASATHANESİ MÜDÜRÜ ÖZENER: (ELAZIĞ'DAKİ DEPREM) : 4 OCAKTA SİVRİCE'DE MEYDANA GELEN DEPREMİN ARTÇISI OLARAK NİTELENDİREBİLİRİZ

Burçak BOZKUŞ - Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL,

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Elazığ Kavaktepe'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 5,6 olduğunu belirterek, "24 Ocakta Sivrice'de meydana gelen depremin artçısı olarak nitelendirebiliriz. Gecikmiş bir artçı olarak da nitelendirebiliriz. Beklenen bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Burada 6 ve üzeri deprem görme olasılığı çok yüksek. Ama her zaman olduğu gibi yine söyleyelim tarih verme şansımız yok" dedi.

"HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ YİNE SÖYLEYELİM TARİH VERME ŞANSIMIZ YOK"

Prof. Dr. Haluk Özener, bugün Elazığ Kavaktepe'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 5,6 olduğunu kaydetti. Özener, "Bugün meydana gelen deprem 5.6 büyüklüğünde. Merkez olarak Kavaktepe bizim lokasyon alanımızda bulundu. Öncelikle depremin büyüklüğü 5,6'dır. Şiddeti değildir. Farklı şiddette hissedilebilir bu deprem. Ama depremin büyüklüğü 5,6'dır. 24 Ocakta Sivrice'de meydana gelen depremin artçısı olarak nitelendirebiliriz. Gecikmiş bir artçı olarak da nitelendirebiliriz. Beklenen bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Burada 6 ve üzeri deprem görme olasılığı çok yüksek. Ama her zaman olduğu gibi yine söyleyelim tarih verme şansımız yok" dedi. Özener, "Bu deprem Doğu Anadolu Fayı'na yaklaşık 9 - 10 kilometre mesafede olan bir deprem. Depremin büyüklüğünden çok şiddeti vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Merkezinde bu depremin şiddetinin 6 civarında hissedildiğini söyleyebiliriz. Derinliği konusunda da çalışmalarla depremin derinliğini 6 kilometre olarak veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAAT 13.00 İTİBARİ İLE KAYDEDİLEN 14 ARTÇI ŞOKU MEYDANA GELDİ"Sözlerine 2020 yılında meydana gelen depremlerin hareketli bölgelerde olduğunu ifade ederek devam eden Haluk Özener, "Saat 13.00 itibari ile kaydedilen 14 artçı şoku meydana geldi. İlerleyen zamanlarda büyüklüğü 4 olan artçı şoklar bekleyebiliriz. 2020 yılında olan Elazığ Sivrice Depremi, 2011 yılında Kovancılar Depremi vardı. Yani bölge oldukça hareketli. Tarihsel depremlere baktığımızda can ve mal kaybına yol açan oldukça fazla deprem oldu" dedi.

KRDAE MÜDÜR YARDIMCISI: BUGÜNKÜ DEPREME BAKTIĞIMIZDA ÖNCEDEN İŞARET OLABİLECEK BİR FAY OLMAYAN YERDE MEYDANA GELMİŞTİRKRDAE Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar, "Jeolojik çalışmalarda bu depreme önceden işaret olabilecek bir fay olmayan bir yerde meydana gelmiştir. Özellikle orta büyüklükteki depremlerin çoğu, gizli fay dediğimiz faylarda meydana gelebilmektedir. Baktığımız zaman, depremin meydana geldiği yerde bilinen bir fay yok. Depreme işaret edebilecek bir fay yok. Dünyadaki fayların yarısının yeryüzünde hiçbir izleri yoktur. Depremin meydana geldiği yer doğu anadolu fayının batısındadır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------KRDAE Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener konuşmasıKRDAE Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar konuşması-BDTİM Müdürü Doğan Kalafat'ın konuşması-Genel ve detaylar

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2- İSTANBUL'A GEÇEN YIL MEVSİMİN İLK KARI BUGÜN YAĞMIŞTI... AYNI YERDE ŞİMDİ 15 DERECE

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İstanbul, - İSTANBUL'a 2019 yılında kış mevsiminin ilk karı, 27 Aralık'ta yağmıştı. Bugün ise termometrelerde sıcaklık, 15-16 derecelerde seyrediyor. İstanbullular, geçmiş yıllara göre havaların çok daha sıcak olduğunu ifade ediyor.

İstanbul'da 2019 yılında, kış mevsiminin ilk karı 27 Aralık günü yağmıştı. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli etkili olan karla karışık yağmur, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturmuştu. Ancak yıl boyu mevsim normali değerlerinin üzerinde seyreden sıcaklık, "Bu yıl İstanbul'a kar yağacak mı?" sorularını da beraberinde getirdi. Geçen sene aynı tarihte karla kaplanan Çamlıca Tepesi'nde bugün ne kar yağışı, ne de dondurucu soğuktan söz etmek mümkün. Termometreler 15 dereceyi gösterirken, güzel havanın tadını ise sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler çıkardı.

"ESKİDEN İSTANBUL BOĞAZI'NIN DONDUĞU OLURDU"Doğma büyüme İstanbullu olduğunu söyleyen ve geçmişte bu tarihlerde, havaların çok daha soğuk olduğunu ifade eden Mustafa Karahan, şunları söyledi: "Tabii iklimler değişiyor, araç sayısı çoğalıyor. Egzozlar, nüfus, kirlilik… Yine insandan kaynaklanıyor. Doğaya hiç dikkat etmiyoruz. Geçmiş zamanlarda nüfus, araç sayısı azdı. İnsanlar daha duyarlıydı. Aralık'ta kış olurdu. Boğazın donduğu zamanları hatırlıyoruz."

"MEVSİMLERİ TAM ANLAMIYLA YAŞAYAMIYORUZ"Üsküdar'da evinin yakınındaki bir fırına gelen Harun Erdil, "Geçmişte, 12'nci ayın başı itibarıyla genelde eski devirlerde kar yağardı. İstanbul'un en yüksek rakımlı yerlerinden birindeyiz ve 12'nci ay bitmesine rağmen hala kar yapmıyor. Tabii bunun pek çok sebebi var. Gün geçtikçe de mevsimler birbirine giriyor. Mevsimleri tam anlamıyla yaşayamıyoruz. Çocukluk zamanlarımızda yerde en az 50-60 santim kar olurdu. Şimdi kar yağıyor, bunu görmek mümkün değil tabii" diye konuştu.

"ATMOSFER GİTTİKÇE ISINIYOR"Üsküdar'daki bir başka vatandaş İzzet Yıldız ise "Dünyadaki sanayileşme buna çok etki ediyor. Atmosfer gittikçe ısınıyor ve kutuplardaki ısınmalardan dolayı, bütün dünyayı kuraklık etkisi altına aldı. İnşallah ülkemize yağmur ve kar yağar. Daha önceki yıllarda bu mevsimde genelde kar olurdu. Allah ülkemize yardım etsin" dedi.

Görüntü dökümü: ----------------------- -27 Aralık 2019 kar görüntüleri -Çamlıca tepesinden görüntüler-Turistlerin gezmesi -Turist ile röp.-Vatandaşlar ile röp. -Muhabir anonsları(Beyza Nur GÜLER) -Genel ve detay

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3- MALTEPE'DE FECİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/ Maltepe'de seyir halindeki motosikletli kuryeye, caddeden sola dönüş yaptığı sırada bir otomobil çarptı. Feci kazada, motosikletten savrularak düşen sürücü yaralanırken; motosiklet otomobilin altında metrelerce sürüklendi. Çarpma anı kameraya yansıdı. Olay geçtiğimiz hafta gece saatlerinde Maltepe'de meydana geldi. Caddede seyir halindeki motosikletli kurye sinyal vererek sola dönüş yaptı. Bu sırada şeridinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, önüne çıkan motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Motosiklet ise arabanın altında kalarak metrelerce sürüklendi.

YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTUKazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADAKaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Caddede seyir halinde olan motosiklete sola döndükten sonra bir otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, motosikletin metrelerce sürüklenmesi kameralara saniye saniye yansıyor.

Görüntü dökümü: ------------------------------Motosikletli kuryenin ilerlemesi-Sola dönmek istemesi-Otomobilin çarpması-Sürücünün yola savrulması-Motosikletin sürüklenmesi-Vatandaşların yaralıya yardıma koşması-Genel ve detaylar

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4- SULTANAHMET TURİSTLERE KALDI

Haber-Kamera: Sevda SARIKAYA -Doğan GÜNDOĞDU/ İstanbul, Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler, Sultanahmet Meydanı'nın keyfini çıkardı. Her gün binlerce insanın uğrak yeri olan Sultanahmet Meydanı'nda yabancı turistler gönüllerince gezip fotoğraf çektirdi.

Cuma günü saat 21.00'da başlayıp Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Sultanahmet Meydanı'na akın etti. Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden turistler gönüllerince gezip hatıra fotoğrafı çektirdi. Sultanahmet Meydanı'nda turist kafilelerinin oluşturduğu yoğunluk dikkat çekerken çoğu kişinin maske taktığı ancak sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü.

"İSTANBUL'U GEZMEK İÇİN EN İYİ ZAMAN"Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden turistlerden Skibina Anastasiya, sokağa çıkma yasakları sebebiyle kalabalık olmadığından İstanbul'u tercih ettiklerini belirterek, "Rusya şu an çok soğuk ama burada hava çok iyi. Bu yüzden İstanbul'u tercih ettik. Bunun yanısıra İstanbul'un dünyanın merkezi olduğunu düşünüyoruz. Tarihi zengin bir şehir. Pandemiden dolayı burası daha güvenilir, yasaklar sebebiyle de sokaklar ve meydanlarda az kişi var. İstanbul'u gezmek için en iyi zaman diyebilirim. Zaten bu sebeple İstanbul'u tercih ettik" dedi. Bu haliyle İstanbul'u bir daha gezemeyeceklerini belirten Rus turist Martianov Dmitrii, "Belki de hayatımızın en şanslı günlerini yaşıyoruz. Özellikle sessiz sakin bir gezi isteyenler için şu an İstanbul'un tam zamanı. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

TURİSTLER KESTANEYİ SEVDİ

Sultanahmet Meydanı'nında kestane satan Ali Cumaoğlu turistlerin kestaneyi sevdiğini belirterek, "Çok şükür idare ediyoruz. Turistler sayesinde işlerimiz iyi. Ekmek paramız çıkıyor, kestane için geliyorlar. 'Deneyelim' diyorlar, birkaç tane veriyoruz hoşuna giden alıyor. Yüzde 80'inin hoşuna gidiyor. Sokağa çıkma yasağından çok etkilenmedik. Çok şükür turistlerimiz var iş yapıyoruz" dedi.